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تصميم رائع لشقة تركية على الطراز الحديث

آية منير آية منير
Ergun İnşaat Örnek Daire, nnn.nn nnn.nn الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Wood effect
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سنسافر معا اليوم إلى تركيا حيث الأناقة والفخامة والبساطة معا يجتمعوا في تصميم واحد، جاء  NIHLE IÇ MIMARLIK إلينا اليوم بتصميم مختلف سيخطف قلبك من أول نظرة، يناسب أصحاب الذوق الرفيع ومن يبحثوا عن الحداثة مع لمسة من الفخامة، ومن المفاهيم الخاطئة المتداولة عن الطراز الحديث هو تصميم بلا تفاصيل أنيقة أو حتى قطع أثاث فخمة، معا سنتحقق من هذه المفاهيم في هذا النموذج ، فلتبدأ جولتنا سريعا..

مدخل رئيسي..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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homify
homify
homify

حين تفكر في أن تضيف لمنزلك لوحة ترحيبية بضيوفك، فلن تجد أفضل من مدخل منزلك، لأنه يعبر عنك وعما تريد أن تقوله لضيوفك، ويترك لمسة بداخلهم عن فخامة وأناقة المنزل منذ البداية، حيث أضاف المصمم هنا فكرة جديدة وهي المرايا وخزانة كبيرة للحفاظ على منزلك منظم وبدون المشهد المتكرر للأحذية والمعاطف والتى قد تزعجك وتضعك في موقف محرج أمام ضيوفك مع زخارف ونقوش في الأرضية تجذب العين ..

مطبخ عملي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم مختلف لمطبخ حديث وعملي جدا، حيث اختار المصمم المطبخ الخطي ودمج كل الاجهزة فيه، مع طاولة طعام صغيرة، جمع بين اللونين الأبيض والأسود مما أضاف أناقة غير معهودة للتصميم، مع لمسة من الأصفر الساطع في مقاعد الطاولة، ليجعل التصميم أكثر جاذبية وحيوية وإشراق..

تصميم ملكي..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نأتي إلى أهم غرف المنزل، غرفة الاستقبال، نج تصميم ملكي فخم يغلب عليه اللون العاجي والذي وحده كفيل بأن يجعل من منزلك قصر، الطراز الحديث دائما وأبدا يفضل قلة الحواجز والفاوصل، لذا ستجد هنا الفراغ المفتوح يجمع بين غرفة الجلوس وطاولة الطعام، وتوحيد لون الأرضيات ليصبح كيان واحد، ولم يتردد المصمم بترك لمسة من اللون الأخضر لكسر الملل والروتين..

حائط للتلفزيون..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

العملية تحتم عليك دائما بتصميم حائط للتليفزيون لتنظيم الأجهزة الخاص به والأسلاك الكهربائية، مع إضافة قليل من القطع الديكورية لتعزيز الديكور، يمكنك أيضا ملاحظة تصميم الأسقف البسيط والذي اكتفى فيه المصمم بخط ضوء غير مباشر مع وحدة إضاءة ذات تصميم مختلف..

من جهة أخرى..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أما من جهة أخرى سترى طاولة طعام ذات تصميم مودرن بسيط مصنوعة من الخشب، ومقاعد ناعمة ذات لون عاجي ووحدة إضاءة ثلاثية ذات تصميم مختلف وملفت للأنظار..

غرفة نوم من الاحلام..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وأخيرا مع تصميم ملائكي لغرفة نوم ولا أروع بتفاصيل هادئة وناعمة، كالتي في أحلامنا، سرير باللون العاجي وجدار كخلفية له بدراجت ألوان متقاربة ومتناغمة، وتصميم بسيط للسقف وإضاءة مناسبة تجعل من الغرفة فراغ مشرق ومضاء بشكل مناسب ولمسة من اللون البنفسجي الأنيق لكسر الممل والروتين..

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