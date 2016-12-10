تصميم رائع لشقة تركية على الطراز الحديث

سنسافر معا اليوم إلى تركيا حيث الأناقة والفخامة والبساطة معا يجتمعوا في تصميم واحد، جاء NIHLE IÇ MIMARLIK إلينا اليوم بتصميم مختلف سيخطف قلبك من أول نظرة، يناسب أصحاب الذوق الرفيع ومن يبحثوا عن الحداثة مع لمسة من الفخامة، ومن المفاهيم الخاطئة المتداولة عن الطراز الحديث هو تصميم بلا تفاصيل أنيقة أو حتى قطع أثاث فخمة، معا سنتحقق من هذه المفاهيم في هذا النموذج ، فلتبدأ جولتنا سريعا..