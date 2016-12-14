إذا كنت من محبى البساطة والأناقة معا، إذا كنت تبحث عن تصميم ناجح وظيفيا وفي نفس الوقت يحمل الكثير من الجمال في كل ركن، كل هذا واكثر ستجده في الطراز الحديث، حيث التفاصيل الساحرة والإطلالة المميزة والتكيف مع نمط الحياة والاحتياجات الأساسية مع توفير خدمات خاصة، يتميز أيضا بالخطوط الحادة والجريئة وقلة التفاصيل الصغيرة، ولكن مع كل ذلك لن تشعر بالملل أبدا مع هذا النمط، لما له من وجه خاص ستجده في كل غرفة في منزلك.. مع هوميفاي اليوم سنزور شقة بسيطة بتصميم حديث رائع نتأمل في تفاصيلها ..
من أهم صفات النمط الحديث هو قلة الحواجز وخلق مساحات مفتوحة وفراغات مشتركة، كالتي أمامك خلق المصمم فراغ استقبال رئيسي بمساحة واسعة وخطوط هندسية واضحة، لتجد الراحة والهدوء يتجسد في أهم فراغات المنزل، وللاهتمام بخلق ديكور فخم وغني اختار المصمم إضافة لمسات من الزخارف في السجاد وقطع الأثاث وابتعد عن الاكسسوارات الكثيرة، استخدم الحجر في الجدار المقابل مع وحدة بسيطة للتلفزيون ..
كما ذكرنا الميل إلى الفراغات المشتركة هو الأساس في الطراز الحديث، لذا المصمم دمج منطقة عمل خاصة مع فراغ المعيشة، بتصميم أنيق مكون من مكتبة بسيطة، ونجد أيضا الحرص الشديد على الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية عن طريق نوافذ كبيرة ليصبح الفراغ دائما مشرق ..
وهنا يتجسد جمال التصميم وفخامته في المطبخ، ستقف كثيرا تتأمل في تصميمه المبتكر وكيفية دمجه مع طاولة طعام بسيطة ومقاعد مريحة صغيرة الحجم، استخدام المصمم المطبخ المفتوح مع بار أنيق بلمسات من الأبيض والبني، مسارات الحركة نظيفة ومرتبة..
تصميم غرفة النوم أمامنا وكأنه في أحد الفنادق الفاخرة، سرير بسيط مع خلفية رائعة مكونة من مرايا ودهانات متميزة، ووحدات إضاءة جانبية تترك لمسة مختلفة، استخدم المصمم الأرضيات الخشبية للاهتمام بالجانب العملي مع أناقة واضحة وروح دفء تناسب غرف النوم..
لا تتردد في أن تترك لمسة رومانسية في غرفتك كالتى أمامك، على الرغم من أن الطراز الحديث لا يحمل تفاصيل واكسسوارات كثيرة، إلا أن ذلك لم يمانع من إضافة شموع تضيف جو من الرومانسية الساحرة ..
غرفة نوم أخرى في المنزل مختلفة تمام وتحمل من الأناقة أضعاف عن ما قبل، تصميم حديث بلمسة كلاسيكية بسيطة، لون جدار متميز مع مجموعة من اللوحات المبتكرة، ووحدة إضاءة بجانب السرير مختلفة..
وفي ركن آخر للغرفة نجد جلسة ثنائية أنيقة مكونة من مقعدين غاية في الأناقة يتوسطهما مرآة طويلة معلق عليها تلفاز..
البساطة في الحمام تنتصر، تخلى المصمم عن كل المكملات التى يمكن الاستغناء عنها، وترك لنا الحمام في منتهى الأناقة وبأقل امكانيات ..
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