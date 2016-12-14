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شقة بسيطة بتصميم حديث رائع

آية منير آية منير
Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
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إذا كنت من محبى البساطة والأناقة معا، إذا كنت تبحث عن تصميم ناجح وظيفيا وفي نفس الوقت يحمل الكثير من الجمال في كل ركن، كل هذا واكثر ستجده في الطراز الحديث، حيث التفاصيل الساحرة والإطلالة المميزة والتكيف مع نمط الحياة والاحتياجات الأساسية مع توفير خدمات خاصة، يتميز أيضا بالخطوط الحادة والجريئة وقلة التفاصيل الصغيرة، ولكن مع كل ذلك لن تشعر بالملل أبدا مع هذا النمط، لما له من وجه خاص ستجده في كل غرفة في منزلك.. مع هوميفاي اليوم سنزور شقة بسيطة بتصميم حديث رائع نتأمل في تفاصيلها ..

الاستقبال مختلف

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

من أهم صفات النمط الحديث هو قلة الحواجز وخلق مساحات مفتوحة وفراغات مشتركة، كالتي أمامك خلق المصمم فراغ استقبال رئيسي بمساحة واسعة وخطوط هندسية واضحة، لتجد الراحة والهدوء يتجسد في أهم فراغات المنزل، وللاهتمام بخلق ديكور فخم وغني اختار المصمم إضافة لمسات من الزخارف في السجاد وقطع الأثاث وابتعد عن الاكسسوارات الكثيرة، استخدم الحجر في الجدار المقابل مع وحدة بسيطة للتلفزيون ..

الوان محايدة

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

كما ذكرنا الميل إلى الفراغات المشتركة هو الأساس في الطراز الحديث، لذا المصمم دمج منطقة عمل خاصة مع فراغ المعيشة، بتصميم أنيق مكون من مكتبة بسيطة، ونجد أيضا الحرص الشديد على الاستفادة القصوى من الإضاءة الطبيعية عن طريق نوافذ كبيرة ليصبح الفراغ دائما مشرق ..

تصميم متميز للمطبخ..

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK مطبخ
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

وهنا يتجسد جمال التصميم وفخامته في المطبخ، ستقف كثيرا تتأمل في تصميمه المبتكر وكيفية دمجه مع طاولة طعام بسيطة ومقاعد مريحة صغيرة الحجم، استخدام المصمم المطبخ المفتوح مع بار أنيق بلمسات من الأبيض والبني، مسارات الحركة نظيفة ومرتبة..

غرفة نوم رائعة

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

تصميم غرفة النوم أمامنا وكأنه في أحد الفنادق الفاخرة، سرير بسيط مع خلفية رائعة مكونة من مرايا ودهانات متميزة، ووحدات إضاءة جانبية تترك لمسة مختلفة، استخدم المصمم الأرضيات الخشبية للاهتمام بالجانب العملي مع أناقة واضحة وروح دفء تناسب غرف النوم..

شموع ورومانسية ..

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

لا تتردد في أن تترك لمسة رومانسية في غرفتك كالتى أمامك، على الرغم من أن الطراز الحديث لا يحمل تفاصيل واكسسوارات كثيرة، إلا أن ذلك لم يمانع من إضافة شموع تضيف جو من الرومانسية الساحرة ..

تصميم لغرفة نوم آخرى

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

غرفة نوم أخرى في المنزل مختلفة تمام وتحمل من الأناقة أضعاف عن ما قبل، تصميم حديث بلمسة كلاسيكية بسيطة، لون جدار متميز مع مجموعة من اللوحات المبتكرة، ووحدة إضاءة بجانب السرير مختلفة..

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ركن آخر

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة نوم
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

وفي ركن آخر للغرفة نجد جلسة ثنائية أنيقة مكونة من مقعدين غاية في الأناقة يتوسطهما مرآة طويلة معلق عليها تلفاز..

حمام فندقي..

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK حمام
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

البساطة في الحمام تنتصر، تخلى المصمم عن كل المكملات التى يمكن الاستغناء عنها، وترك لنا الحمام في منتهى الأناقة وبأقل امكانيات ..

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