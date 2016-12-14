إذا كنت من محبى البساطة والأناقة معا، إذا كنت تبحث عن تصميم ناجح وظيفيا وفي نفس الوقت يحمل الكثير من الجمال في كل ركن، كل هذا واكثر ستجده في الطراز الحديث، حيث التفاصيل الساحرة والإطلالة المميزة والتكيف مع نمط الحياة والاحتياجات الأساسية مع توفير خدمات خاصة، يتميز أيضا بالخطوط الحادة والجريئة وقلة التفاصيل الصغيرة، ولكن مع كل ذلك لن تشعر بالملل أبدا مع هذا النمط، لما له من وجه خاص ستجده في كل غرفة في منزلك.. مع هوميفاي اليوم سنزور شقة بسيطة بتصميم حديث رائع نتأمل في تفاصيلها ..