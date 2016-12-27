8 غرف معيشة صغيرة لكن جميلة!

غرفة المعيشة هي غرفة التجمعات المرحة التي يقضي فيها أفراد العائلة معظم أوقاتهم إن لم يكن جميعها إما مستمتعين بمشاهدة أحد الأفلام الشيقة معًا، أو مستمتعين بجلسة سمر الضحك عنوانها.. ومن هذا المنطلق نصحبكم اليوم في جولة سريعة بين 8 تصميمات مختلفة لغرف معيشة صغيرة لكن جميلة ومريحة!
بحيوية الأصفر وهدوء الرمادي تجملت غرفة المعيشة هذه المتقاسمة مع غرفة السفرة تلك الساحة الصغيرة. هذه البقعة من المنزل ملونة بكلا اللونين المنوه إليهما، فالمقاعد والأرائك مكسية بأقمشة بعضها رمادي فاتح والبعض الآخر أبيض مائل لأول درجات الرمادي الفاتح، أما الوسائد فهي صفراء اللون لتزيد المعيشة إشراقة وحيوية.
كان من الطبيعي أن يتم اختيار اللون الرمادي للسجاد، حيث أنه من الضروري تحقيق الترابط والتناغم بين ديكورات الغرفة بالكامل والسجاد على رأس تلك العناصر. أتت الطاولة هنا مغايرة لكل الألوان بخامتها الخشبية البنية والتي رغم عدم اتساقها مع بقية الألوان إلا أن وجودها كان مطلوبًا فأضاف هو وقطعة الإكسسوار الخضراء الموضوعة على طرف الطاولة لمسة جميلة مستوحاة من قلب الطبيعة النابض بالحياة!
أما هذه الغرفة فهي بطابع فريد.. سواء في تصميمها الداخلي أو في أثاثها أو المنظر المُطِلة عليه، فالأثاث فندقي من الدرجة الأولى مكسي بخامة جلدية قمة في الفخامة والأناقة، أما التصميم الداخلي للغرفة ذاته فرغم أنه بسيط إلا أنه راقي!، الغرفة في الأساس ذات مساحة صغيرة للغاية ولكن ذكاء التصميم الذي اعتمد عليه المهندس المعماري في دمج الغرفة بباحة المنزل من خلال تلك الجدران الزجاجية مَدّ الغرفة بمساحة مضاعفة!
الهدوء يخيم هنا!، عندما تتطلع لتلك الغرفة لابد وأن يراودك شعور أنها بعالم آخر بعيد عن الازدحام والصخب. ديكورات الغرفة عصرية من الدرجة الأولى خصوصًا تلك الركنة المصممة على شكل حرف L ذات اللون العاجي
الكريمي الفاتح والطاولات التي تحاوطها وكذلك المزهريات، إلا أن التصميم الداخلي للغرفة نفسها تشعر فيه بروح كلاسيكية بعض الشئ! ربما ذلك نابع من التصميم نصف دائري لمدخل الغرفة، او للنافذة الزجاجية الكبيرة المطلة على الحديقة الخارجية!
من المعروف أن خامة القطيفة تتسم بالفخامة والأناقة، لذا من الطبيعي أن نرى النموذج المعروض أمامنا بهذه الإطلالة المذهلة النابعة من فخامة تلك الخامة. تصميم الأثاث أكثر من رائع يتمتع بلمسة كلاسيكية فاقت الخيال ليس فقط بفضل القطيفة وإنما أيضًا بفضل الإضافات الذهبية الواضحة في تصميم أرجل المقاعد والأريكة وكذلك الطاولة.
لأن مساحة الشقة هنا كما نرى صغيرة جدًا.. كان على المصمم دمج المعيشة مع بقية الغرف. فغرفة المعيشة مفتوحة على كلًا من غرفة السفرة التي نلمحها في مقدمة الشقة، ومفتوحة أيضًا على جناح النوم الرئيسي من الجهة الأخرى حيث لا يفصلها عنه إلا جدار زجاجي فقط، في الوقت الذي تتشارك فيه المساحة مع غرفة المكتب مما يجعلها أنسب للشباب نظرًا لأن هذه الفئة العمرية تتسم بالحيوية التي تجعلها تتأقلم مع مساحة منزل كهذا!
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لأنه عادة ما تكون غرفة المعيشة في غرفة منفصلة أو حتى بساحة مكشوفة تتشارك مساحتها مع إحدى غرف المنزل الأخرى، كان تصميمها هنا أسفل الدرج غريب علينا! هذا لا ينفي ما تتمتع به من غطلالة مذهلة، بداية من الجدار الأنيق الذي تزينه نخبة كبيرة جدًا من الأحجار، مرورًا بتصميم الأرائك المريح بنفس اللون البيج، وصولًا بالسجادة خضراء اللون التي تكسي الأرضية بالكامل والمتناغمة مع الأشجار المتناثرة بأرجاء الغرفة.. لا يمكن أن ننسى وحدات الإضاءة البسيطة في تجمعها الفريد.. وذلك المقعد التركوازي قطيفي الخامة! وأخيرًا الإكسسوارات والتحف المتراصة على الأرفف الخشبية التي تعتلي الكنبة الموضوعة جهة اليسار.
البساطة لها عشاقها، ومن هذا المنطلق صممت هذه الغرفة ذات الطابع البسيط والمكونة فقط من أريكة في هيئة سرير بيضاء اللون ومزينة بنخبة من الوسائد التركوازية الزاهية، أمامها نلمح مقعد مريح بمسند مرتفع يحمل نخبة كبيرة من نقوش الزهور بألوانها المختلفة. تتسق الستائر الشيفونية ناصعة البياض مع ديكورات الغرفة بشكل كبير مما أضفى جمالًا على الغرفة بشكل عام.
اختيار الأثاث هنا والألوان المحايدة له وللغرفة بشكل عام جعلتها تبدو وكأنها غرفة مكتب وليست غرفة معيشة! هذا لا ينفي روعة الديكورات المستخدمة هنا، من تابلوهات مزينة للجدران ووحدات ضاءة منها ما هو متدلي من السقف ومنها ما هو مثبت بإحدى الجدران، ولا يمكن أن نغفل التصميم الغريب والمميز للطاولة التي تتوسط الركنة والتي تتسق ألوانها مع الأولى بشدة.