8 غرف معيشة صغيرة لكن جميلة!

بحيوية الأصفر وهدوء الرمادي تجملت غرفة المعيشة هذه المتقاسمة مع غرفة السفرة تلك الساحة الصغيرة. هذه البقعة من المنزل ملونة بكلا اللونين المنوه إليهما، فالمقاعد والأرائك مكسية بأقمشة بعضها رمادي فاتح والبعض الآخر أبيض مائل لأول درجات الرمادي الفاتح، أما الوسائد فهي صفراء اللون لتزيد المعيشة إشراقة وحيوية.

كان من الطبيعي أن يتم اختيار اللون الرمادي للسجاد، حيث أنه من الضروري تحقيق الترابط والتناغم بين ديكورات الغرفة بالكامل والسجاد على رأس تلك العناصر. أتت الطاولة هنا مغايرة لكل الألوان بخامتها الخشبية البنية والتي رغم عدم اتساقها مع بقية الألوان إلا أن وجودها كان مطلوبًا فأضاف هو وقطعة الإكسسوار الخضراء الموضوعة على طرف الطاولة لمسة جميلة مستوحاة من قلب الطبيعة النابض بالحياة!