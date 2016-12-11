شقة في روما تحمل طابعاً مصرياً

من قلب روما نذهب في جولة في شقة اليوم تم تقسيمها بشكل مميز وعملي، مع الحفاظ على الخصوصية في الغرف الخاصة ولذلك فإن ذها التصميم مناسب جداً للبيوت المصرية.

فتعالوا معنا في لنشاهد بعين المدقق ونتعرف على تفاصيل هذا المنزل من إيطاليا لنستوحي بعض الأفكار المميزة.