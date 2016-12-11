الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة في روما تحمل طابعاً مصرياً

Marwa Hasan Marwa Hasan
Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

من قلب روما نذهب في جولة في شقة اليوم تم تقسيمها بشكل مميز وعملي، مع الحفاظ على الخصوصية في الغرف الخاصة ولذلك فإن ذها التصميم مناسب جداً للبيوت المصرية.

فتعالوا معنا في لنشاهد بعين المدقق ونتعرف على تفاصيل هذا المنزل من إيطاليا لنستوحي بعض الأفكار المميزة.

فور دخولك من الباب تلاحظ ظهور قوي لللون الأحمر في الحائط المقابل للباب والمتمثل في إطار مرآة وكونسول أنيق على الطراز المودرن

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة السفرة
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

يحد المدخل من الجهة اليسرى ظهر أريكة ومن الجهة الأخرى مكتبة بطول الحائط لتصل للسقف، المكتبة تحتوي على الكتب والمقتنيات

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة المعيشة
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

​غرفة المعيشة

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة المعيشة
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

أول غرفة تقابلنا على يسار المدخل هي غرفة المعيشة والتي تحتوي على أريكة ركنة تتسع لأكثر من 4 أفراد. الأريكة على الطراز المودرن وتأخذ اللون الأبيض. أما السجاد المستخدم في غرفة المعيشة و في الممر فيأخذ شكلاً كلاسيكياً ذو نقوشات أنيقة ليغطي جزءاً من الأرضية الخشبية البرتقالية، ويضيف تباين وأناقة.

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة المعيشة
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة المعيشة
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

​غرفة الطعام

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة السفرة
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

في الناحية المقابلة لغرفة المعيشة نرى غرفة الطعام مستطيلة وزجاجية يلتف حولها 4 كراسي من اللون البيج.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​نلاحظ وجود دولاب خشبي في الخلفية ذو أبواب زجاجية يحتوي على أطباق وأكواب يشبه إلى كبير النيش المصري

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة السفرة
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

في ركن غرفة الطعام نرى مدفئة ذات تصميم بسيط تم استغلال سطحها لعرض المقتنيات المختلفة

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

​المطبخ

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari مطبخ
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

أمام غرفة السفرة وخلف الحائط يقبع المطبخ، المطبخ مفتوح من جانب واحد ولكن تم فصله عن الصالة الجارجية بنصف حائط والذي يعطيه خصوصية، حدود ومساحة تخزينية إضافية.

المطبخ تصميمه على شكل حرف U، خزانات المطبخ تأخذ طراز مينمال بسيط بلونين مختلفين، فتأخذ اللون الأبيض من الأسفل ولون خشبي بني من الأعلى. المطبخ مجهز بأحدث الأجهزة و مفروش بشكل عملي ومريح للمستخدمين.

بجوار المكتبة تبدأ الطرقة المؤدية لغرف النوم والحمام

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari الممر الحديث، المدخل و الدرج
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari الممر الحديث، المدخل و الدرج
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

الحمام

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari حمام
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

يتميز الحمام بكبر النافذة على الرغم من صغر مساحتة والذي يعطيه احساس بالاتساع والإشراق. كما نرى فإن الحمام تكسى حوائطه بالسيراميك البيج والأرضية باللون البني الداكن. الحمام متكامل ومقسم بعناية بحيث يوفر استخدامات متعددة في آن واحد.

الحوض مصمم من وحدة أنيقة وفريدة من نوعها، فالحوض نفسه من اللون الأحمر أما الخزانة السفلبة فهي من للون الأسود والذي تأخذ تصميم أنيق كما أنها عملية تتسع كل ما قد تحتاج تخزينه في الحمام.

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari حماممغاسل
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

الحمام يحتوي على فراغ للدوش منغلق ومفصول عن باقي أجزاء الحمام

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari حمام دوش وأحواض إستحمام
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

​غرفة النوم الرئيسية

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة نوم
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

ندخل لغرفة النوم فنلاحظ أنها من طراز مودرن وبسيط، ذات تفاصيل قليلة وأثاث بسيط.

بجوار السرير يوجد طاولتين جانبيتين من الزجاج. الغرفة لا يوجد بها سوى السرير

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة نوم
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

نلاحظ وجود غرفة ملابس ملحق بالغرفة وأمام الباب، لا تأخذ الكثير من المساحة ولكنها صنعت فارق كبير في تقليل الأثاث وتجنب الفوضى في الغرفة

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة نوم
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari

​أما الغرفة الباقية فهي غرفة أطفال، تتسع لسريرين، ومساحة للتخزين واللعب كما أن حوائطها مزينه في كل أرجاءها بشخصيات كرتونية

Appartamento a Roma Nord, Edi Solari Edi Solari غرفة الاطفال
Edi Solari

Edi Solari
Edi Solari
Edi Solari
10 خطوات للحصول على إضاءة منزليه سليمه
ما رأيك في هذه الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً