شقة في روما تحمل طابعاً مصرياً

من قلب روما نذهب في جولة في شقة اليوم تم تقسيمها بشكل مميز وعملي، مع الحفاظ على الخصوصية في الغرف الخاصة ولذلك فإن ذها التصميم مناسب جداً للبيوت المصرية.
فتعالوا معنا في لنشاهد بعين المدقق ونتعرف على تفاصيل هذا المنزل من إيطاليا لنستوحي بعض الأفكار المميزة.
أول غرفة تقابلنا على يسار المدخل هي غرفة المعيشة والتي تحتوي على أريكة ركنة تتسع لأكثر من 4 أفراد. الأريكة على الطراز المودرن وتأخذ اللون الأبيض. أما السجاد المستخدم في غرفة المعيشة و في الممر فيأخذ شكلاً كلاسيكياً ذو نقوشات أنيقة ليغطي جزءاً من الأرضية الخشبية البرتقالية، ويضيف تباين وأناقة.
في الناحية المقابلة لغرفة المعيشة نرى غرفة الطعام مستطيلة وزجاجية يلتف حولها 4 كراسي من اللون البيج.
أمام غرفة السفرة وخلف الحائط يقبع المطبخ، المطبخ مفتوح من جانب واحد ولكن تم فصله عن الصالة الجارجية بنصف حائط والذي يعطيه خصوصية، حدود ومساحة تخزينية إضافية.
المطبخ تصميمه على شكل حرف U، خزانات المطبخ تأخذ طراز مينمال بسيط بلونين مختلفين، فتأخذ اللون الأبيض من الأسفل ولون خشبي بني من الأعلى. المطبخ مجهز بأحدث الأجهزة و مفروش بشكل عملي ومريح للمستخدمين.
يتميز الحمام بكبر النافذة على الرغم من صغر مساحتة والذي يعطيه احساس بالاتساع والإشراق. كما نرى فإن الحمام تكسى حوائطه بالسيراميك البيج والأرضية باللون البني الداكن. الحمام متكامل ومقسم بعناية بحيث يوفر استخدامات متعددة في آن واحد.
الحوض مصمم من وحدة أنيقة وفريدة من نوعها، فالحوض نفسه من اللون الأحمر أما الخزانة السفلبة فهي من للون الأسود والذي تأخذ تصميم أنيق كما أنها عملية تتسع كل ما قد تحتاج تخزينه في الحمام.
ندخل لغرفة النوم فنلاحظ أنها من طراز مودرن وبسيط، ذات تفاصيل قليلة وأثاث بسيط.