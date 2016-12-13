23 فكرة متنوعة ومختلفة لظهر السرير

تبدأ راحتك من غرفة نومك، ففيها تلقى راحتك بعد يوم شاق في العمل. وبما أن غرفة النوم أكثر الغرف خصوصية في المنزل، فلا يراها الكثير من زوار بيتك أو ضيوفك ولذلك فقد لا يهتم بتصميمها الكثير منا. ولكن لتكتمل الراحة يجب أيضاً الاهتمام بالتصميم وعمل بعض اللمسات الشخصية لجعل الغرفة تعبر عنا.

أحد التفاصيل التي نتغاضى عنها دائماً والتي تأتي بالكثير من الأشكال هو ظهر السرير، فهو يأتي بتصاميم مختلفة وطرز كثيرة، تختلف في الوظيفة، الشكل أو الطراز واختلافها يصنع بالتبعية التغير في الغرفة.

فتعالوا نعرض لكم بعض الموديلات المتميزة لظهر السرير لعلها تكون ملهمة لكم لتصميم وتجديد منازلكم بشكل مختلف ومتميز.