الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

23 فكرة متنوعة ومختلفة لظهر السرير

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
Loading admin actions …

تبدأ راحتك من غرفة نومك، ففيها تلقى راحتك بعد يوم شاق في العمل. وبما أن غرفة النوم أكثر الغرف خصوصية في المنزل، فلا يراها الكثير من زوار بيتك أو ضيوفك ولذلك فقد لا يهتم بتصميمها الكثير منا. ولكن لتكتمل الراحة يجب أيضاً الاهتمام بالتصميم وعمل بعض اللمسات الشخصية لجعل الغرفة تعبر عنا.

أحد التفاصيل التي نتغاضى عنها دائماً والتي تأتي بالكثير من الأشكال هو ظهر السرير، فهو يأتي بتصاميم مختلفة وطرز كثيرة، تختلف في الوظيفة، الشكل أو الطراز واختلافها يصنع بالتبعية التغير في الغرفة.

فتعالوا نعرض لكم بعض الموديلات المتميزة لظهر السرير لعلها تكون ملهمة لكم لتصميم وتجديد منازلكم بشكل مختلف ومتميز.

1.تجليد للحائط ما خلف السرير بالخشب بالكامل مع عمل شق بالعرض ليكون بمثابة رف مع عمل إضاءة لتأثير حالم وأنيق

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

2.هنا تم تصميم ظهر السرير على طريقة البارز والغائر، فتم عمل جزء بارز للخزانات حول السرير وجزء غائر في مساحة السرير ليجعل تصميم الغرفة متكامل

Appartement Paris, Meero Meero غرفة نوم
Meero

Meero
Meero
Meero

3.أما هنا فتصميم ظهر السرير يمتد بالعرض ليشمل الطاولات الجانبية

CASA TRES, Estudio Meraki Estudio Meraki غرفة نوم
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

5. هذا التصميم الكلاسيكي بسيط من خشب مصمت ذو تقوس يأخذ لون بني داكن لغرفة كلاسيكية أنيقة

Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة نوم Grey
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

إقرأ أيضاً: 5 غرف نوم كلاسيكية لجميع الأذواق

6.أما هذا التصميم فأخذ شكل مستطيل بلون الخشب الطبيعي الأملس ليعمل على خلق تباين مع الحائط الحجري الخشن

House Serengeti , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Serengeti

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

7.لاستغلال مثالي للمساحات تم استخدام مكتبة بعرض وطول الحائط لتكون هي ظهر السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

8.فكرة أخرى عملية لاستغلال ظهر السرير كمساحة تخزينية

Ristrutturazione, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri غرفة نوم
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

9.هنا تم عمل ظهر خشبي عالي مكون من عروق مثبتة على أبعاد متساوية. تم تثبيت جزأين كما تم استغلاله لعمل أرفف بسيطة

VILLA L.02, TRIBU ARCHITECTES TRIBU ARCHITECTES غرفة نوم
TRIBU ARCHITECTES

TRIBU ARCHITECTES
TRIBU ARCHITECTES
TRIBU ARCHITECTES

10.يمكنك عمل سرير بدون ظهر واضح ولكن مع عمل بؤرة بصرية، فهنا تم شغل الحائط الخلفي برسومات ملونة

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

11.هنا أيضاً السربر بدون ظهر مع مراعاة تعليق لوحات فنية على الحائط خلف السرير

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

12.تصميم بسيط يتناسب مع طراز الغرفة الشبابي

Samples 3, Ercol Ercol غرفة نومأسرة نوم
Ercol

Samples 3

Ercol
Ercol
Ercol

13.تصميم مينمال يغنيك عن الطاولات الجانبية ويوفر في المساحة

L'îlot, claire Tassinari claire Tassinari غرفة نوم Beige
claire Tassinari

claire Tassinari
claire Tassinari
claire Tassinari

14.تم عمل فاصل للغرفة ولكن تم أيضاً تم استغلاله ليكون ظهراً للسرير

Maison de village, ATELIER WM ATELIER WM غرفة نوم
ATELIER WM

ATELIER WM
ATELIER WM
ATELIER WM

15.هذا التصميم يظهر أن الحائط بأكمله هو ظهر للسرير، فقد تم وضع السرير الخشبي في تجويف في الحائط بطريقة قد لا تكون ملاحظة للوهلة الأولى

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

16.ظهر السرير في هذا المثال يمتد في العرض والطول وقد تم تجليده بالقطيفة الرمادية اللون لتعطي شكل فاخر ومميز للغرفة

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

17.تصميم هذا الظهر من الموزايك الخشبي الملون، يمتد لإرتفاع عالي ليكون بؤرة بصرية لهذا السرير

bedroom interior, Vaibhav Patel & Associates Vaibhav Patel & Associates غرفة نوم خشب معالج Multicolored
Vaibhav Patel &amp; Associates

Vaibhav Patel & Associates
Vaibhav Patel &amp; Associates
Vaibhav Patel & Associates

18.يمكنك تدوير بعض قطع الأثاث مثل إطارات الأبواب والشبابيك واستغلالها كظهر للسرير

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم خشب Blue
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

19.ظهر السرير هنا ذو تشكيلات معدنية لغرفة كلاسيكية أنيقة، مايزيده أناقة هو الألوان الصارخة للحوائط

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

20.الحائط الخلفي لظهر السرير تم تكسيته بسطح عاكس ليصنع تكامل مع ظهر السرير بشكل خاص والغرفة بشكل عام ويعطيها طراز فارهه ومتميز

Mirrored Headboard Gracious Luxury Interiors غرفة نوم Purple/Violet Purple,Violet,Bedroom,Headboard,Bedroom Bench,Cushions
Gracious Luxury Interiors

Mirrored Headboard

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

21.تصميم بسيط لظهر السرير منجد لأقصى راحة

Schlafzimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH غرفة نوم
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

22.تصميم كابوتنيه عالي لظهر السرير ومصنوع من خامة لامعة لغرفة نوم حالمة ورومانسية

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

23.تصميم آخر من الكابوتنية يأخذ طابع مختلف ويعطي تأثير مائل للفخامة والأناقة

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
قبل وبعد: تجديد منزل صامد أمام عامل الزمن
أي التصاميم تفضل؟ شاركنا بتعليق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً