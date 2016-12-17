شقة 66 متر ستغير مفهومك للمساحات الصغيرة

وجهتنا اليوم، ستكون شقة صغيرة، استطاع مهندسو BRANDO CONCEPT، أن يجعلوها نموذجًا رائعًا لتجديد مفهوم المساحات الصغيرة، حيث الإبداع في توزيع الغرف، وانتقاء قطع الأثاث، فضلًا عن الأجواء العامة التي تسيطر على أرجاء المنزل.
تقتصر مساحة تلك الشقة على 66 متر مربع فقط، وقد أضفى المهندسون لمسات رائعة بالألوان المحايدة، منحتها أجواء هادئة وناعمة، إلى جانب خلق شعور وهمي بالاتساع، نظرًا لسيطرة الأبيض على الجدران والسقف.
لنستمتع معًا باللمسات الجمالية في أركان تلك الشقة المبهرة، التي ستغير مفهومنا عن المساحات الصغيرة..
تستقبلنا الشقة بمساحة مفتوحة، أسهمت في خلق مزيد من الاتساع، خاصة وأن هذا قد أصبح الاتجاه السائد حتى في المساحات الكبيرة، حيث الجمع بين الغرف في مساحة مفتوحة لمزيد من الألفة والأجواء الحميمية.
جمعت المساحة بين غرفة الطعام والمعيشة وأيضًا المطبخ، بألوان محايدة تضمنت درجات البني والبيج والرمادي، مع سيطرة كاملة للون الأبيض على الجدران والسقف، وأرضية خشبية تُضفي لمسة دافئة على الأجواء.
من تلك الزاوية، يمكننا ملاحظة أن غرفة المعيشة تتكون من أريكتين، إحداهما من الجلد باللون البيج، والأخرى مكسوة بالقماش، باللون الرمادي، حيث أناقة الجمع بين الخامات والألوان في تناغم سلس وناعم.
فيما اتسمت غرفة الطعام بالأناقة البسيطة، حيث الطاولة دون أية تفاصيل بارزة، وبضعة كراسي من الجلد، جميعهم اتخذوا درجة ناعمة من البيج، تتماشى جيدًا مع الأريكة الجلدية المواجهة لها، فيما تدلت من السقف فوق الطاولة، قطعة ديكورية فريدة في تصميمها، لتمنح المكان لمسة خاصة مميزة وعصرية.
خلف الأريكة الجلدية، تزينت الغرفة بجدار حجري، سُلطت عليه الأضواء من المصابيح الخفية في السقف، لإظهار مدى جماله والتناغم اللوني بينه وبين الأريكة، كما تمتعت الغرفة بلمسة جمالية من مستوى أخر، تجسدت في الباب الخشبي يمين الأريكة، والذي يتميز بمظهر العتيق المناقض لعصرية الغرفة، ولكنه يتناغم مع تفاصيلها في سلاسة دون انتقاص.
ولا يمكن إغفال مساند الأرجل الموضوعة أمام الأريكة، والتي تولد شعور قوي بالراحة والاسترخاء، إضافة إلى تلك الوسادة والغطاء على الأريكة، ربما لقضاء ليلة دافئة ومريحة في غرفة المعيشة.
في الجزء الثالث من المساحة المفتوحة، نجد المطبخ وقد صمم على خط واحد، ليتكون من مستويين، اتخذا كلاهما لونًا رماديًا عاكسًا كالمرايا، مع إضاءات أسفل الخزانات العلوية، وأخرى في السقف أعلاها، الأمر الذي جعل المطبخ يتمتع بمظهرًا عصريًا أنيقًا وجذابًا.
تتجسد براعة استغلال المساحات في تصميم المطبخ، حيث تضمين الموقد في الجزء السفلي من الخزانات، مع تصميم الخزانات العلوية دون تقسيم مبالغ فيه لسهولة التعامل مع ارتفاعها.
على الرغم من صغر
المساحة، تبدو الشقة مرتبة ونظيفة، وخالية من أية زحام، بل إن الفضاء يبدو واسعًا
بفضل لمسات النمط التبسيطي
المينيمال، الذي يعتمد على الحد الأدنى من
قطع الأثاث، كما أن الإضاءة الجيدة، والألوان المحايدة، قد اسهما في اعطاء شعور
قوي بالاتساع.
تتسلل الألوان المحايدة من المساحة المفتوحة لتلقي بظلالها على غرفة النوم، حيث التناغم اللوني القوي بين أركان الشقة، ويبدو واضحًا في اللون الرمادي المسيطر على السرير، واكتساء الجدران والسقف باللون الأبيض، مع أرضية خشبية دافئة تكسر برودة اللون الأبيض. وتمامًا كما المساحة المفتوحة، تتمتع غرفة النوم بتهوية جيدة، وإشراقة طبيعية، مصدرهما النافذة الزجاجية.
مرة أخرى، نجد أنفسنا نقف أمام التفاصيل الصغيرة، حيث اتبع مصممو المنزل مبدأ البساطة والتميز، حيث عدم المبالغة في اللمسات الجمالية، والاكتفاء بتفاصيل صغيرة ولكنها مميزة، كالإطار المعلق فوق السرير، والطاولة الجانبية التي قد تحسبها للحظة الأولى مجرد سلة مفرغة، فضلًا عن الوسائد المتنوعة الخامات، والأشكال.
ننتقل إلى الحمام، حيث سيطرة رمادية واضحة على حوض الاغتسال والخزانة المرفقة به، وأيضًا الخزانة خلف الباب، مع اكتساء الجدران ببلاطات من السيراميك الأبيض، واستخدام مرآة كبيرة كحيلة ذكية لاكتساب اتساع وهمي.
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