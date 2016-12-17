شقة 66 متر ستغير مفهومك للمساحات الصغيرة

وجهتنا اليوم، ستكون شقة صغيرة، استطاع مهندسو BRANDO CONCEPT، أن يجعلوها نموذجًا رائعًا لتجديد مفهوم المساحات الصغيرة، حيث الإبداع في توزيع الغرف، وانتقاء قطع الأثاث، فضلًا عن الأجواء العامة التي تسيطر على أرجاء المنزل.

تقتصر مساحة تلك الشقة على 66 متر مربع فقط، وقد أضفى المهندسون لمسات رائعة بالألوان المحايدة، منحتها أجواء هادئة وناعمة، إلى جانب خلق شعور وهمي بالاتساع، نظرًا لسيطرة الأبيض على الجدران والسقف.

لنستمتع معًا باللمسات الجمالية في أركان تلك الشقة المبهرة، التي ستغير مفهومنا عن المساحات الصغيرة..