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شقة عصرية وعملية مساحتها 38 متر فقط

هنادى موسى هنادى موسى
38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة نوم
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لن تصدق ما تحمله جولتنا اليوم من تصميمات مفاجئة ومميزة للغاية لشقة صغيرة مساحتها 38 متر مربع فقط، رغم ما توحيه لنا الصور بعكس ذلك فنجح المصممون على استغلال المساحة بأفضل طريقة ممكنة توفر لك كل ماتحتاجه لمنزل عصري وعملي في منتهى البساطة.

غرفة معيشة عصرية

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

تعد غرفة المعيشة مركز المنزل لما نقضى بها من أوقات طويلة فنحتاج اختيار قطع الأثاث بعناية فائقة تتمتع بالعملية والراحة لتوفر لنا أوقات هادئة وممتعة، بجانب اختيار أثاث يلائم مساحة الغرفة ويوفر مساحة خالية للحركة بسهولة في الغرفة.

يتمتع التصميم الآتى باختيار ألوان فاتحة تضيء الغرفة وتزيد من مساحتها الظاهرة وتتناغم الألوان بين الأبيض والرمادي في منتهى الأناقة والانسجام.

ركن الاسترخاء

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

اقتناء كرسى مريح يعد ركن مميز للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء خاصةً إن كان يجاور النافذة حتى تستمتع بالمشهد الطبيعي الخلاب، كما يمكنك استخدامه فى أوقات القراءة فتجمع بين الراحة والاستمتاع بالكتاب فى نور طبيعى دافىء، فاختيار اللون الأصفر للكرسى يشيع جو من الطاقة والبهجة خاصة في وجود الزهور الصفراء المنعشة وتكسر وجود اللون الرمادى فى الغرفة.

المطبخ

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt مطبخ
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

يعتمد تصميم المطبخ على اللون الأبيض والأسود يشكلان مزيج فى غاية الأناقة مع أرضية من الموزاييك كى يوافق أنماط المطابخ العصرية،  كما تفصل أرضية الموزاييك المطبخ عن غرفة المعيشة كغرفة منفصلة.

يعمل اللون الأبيض فى المطبخ على عكس الإضاءة وزيادة توزيعها فى الغرفة وتوازن توزيعه مع قطع الأثاث باللون الأسود 

إضاءة ليلية

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt مطبخ
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

من اللمسات البسيطة المؤثرة تركيب إضاءة طولية أسفل وحدات التخزين توفر إضاءة هادئة ليلًا موزعة حيدًا على مساحة المطبخ.

ركن العشاء

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt مطبخ
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

على النمط العصري وفى منتهى البساطة اخترنا طاولة دائرية أنيقة بألوان المطبخ ولا تستخدم مساحة كبيرة، ويكمل التصميم كراسي مريحة بتصميم مميز.

إضاءة ليلية

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt مطبخ
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

تعتمد الغرفة على الإضاءة الطبيعية خلال فترة النهار، وحتى نوفر إضاءة ليلية خاصة بركن العشاء اخترنا مصباح أنيق بتصميم مميز ويسلط الإضاءة بتركيز على الطاولة.

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أرضية خشبية

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

نلاحظ فى التصميم تغطية أرضية الغرف بالخشب الطبيعي بألوان فاتحة تتناسق مع ألوان الجدران والأثاث.

غرفة النوم

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة نوم
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

على نمط المنزل العصري الأنيق صممنا غرفة نوم بسيطة تمامًا فى منتهى العملية والتميز بتناغم بين اللون الأبيض الهادىء الذى يظهره بقوة تمازج اللون الرمادى الداكن مع إضاءة طبيعية دافئة تزيد من إشراقة الغرفة لتزيد من استرخائك فى الغرفة.

ديكور فني

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة نوم
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

يتميز التصميم بلوحة فنية متكاملة بدءً من ألوان الوسائد المبهجة إلى الأباجورات المعلقة واللوحة الفنية المعلقة التي تزين الجدار الخلفي للسرير، وبمنتهى العملية قمنا بتخصيص ركن من الجدار لنبنى أرفف خاص بمكتبة صغيرة لعرض الكتب.

الحمام

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt حمام
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

ننهي جولتنا بتصميم مضيء بالألوان الفاتحة للحمام مع الاحتياجات الأساسية فقط فى الحمام للحصول على تصميم عملى وبسيط للغاية.

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