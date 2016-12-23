شقة عصرية وعملية مساحتها 38 متر فقط

اقتناء كرسى مريح يعد ركن مميز للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء خاصةً إن كان يجاور النافذة حتى تستمتع بالمشهد الطبيعي الخلاب، كما يمكنك استخدامه فى أوقات القراءة فتجمع بين الراحة والاستمتاع بالكتاب فى نور طبيعى دافىء، فاختيار اللون الأصفر للكرسى يشيع جو من الطاقة والبهجة خاصة في وجود الزهور الصفراء المنعشة وتكسر وجود اللون الرمادى فى الغرفة.