شقة عصرية وعملية مساحتها 38 متر فقط

لن تصدق ما تحمله جولتنا اليوم من تصميمات مفاجئة ومميزة للغاية لشقة صغيرة مساحتها 38 متر مربع فقط، رغم ما توحيه لنا الصور بعكس ذلك فنجح المصممون على استغلال المساحة بأفضل طريقة ممكنة توفر لك كل ماتحتاجه لمنزل عصري وعملي في منتهى البساطة.
تعد غرفة المعيشة مركز المنزل لما نقضى بها من أوقات طويلة فنحتاج اختيار قطع الأثاث بعناية فائقة تتمتع بالعملية والراحة لتوفر لنا أوقات هادئة وممتعة، بجانب اختيار أثاث يلائم مساحة الغرفة ويوفر مساحة خالية للحركة بسهولة في الغرفة.
يتمتع التصميم الآتى باختيار ألوان فاتحة تضيء الغرفة وتزيد من مساحتها الظاهرة وتتناغم الألوان بين الأبيض والرمادي في منتهى الأناقة والانسجام.
اقتناء كرسى مريح يعد ركن مميز للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء خاصةً إن كان يجاور النافذة حتى تستمتع بالمشهد الطبيعي الخلاب، كما يمكنك استخدامه فى أوقات القراءة فتجمع بين الراحة والاستمتاع بالكتاب فى نور طبيعى دافىء، فاختيار اللون الأصفر للكرسى يشيع جو من الطاقة والبهجة خاصة في وجود الزهور الصفراء المنعشة وتكسر وجود اللون الرمادى فى الغرفة.
يعتمد تصميم المطبخ على اللون الأبيض والأسود يشكلان مزيج فى غاية الأناقة مع أرضية من الموزاييك كى يوافق أنماط المطابخ العصرية، كما تفصل أرضية الموزاييك المطبخ عن غرفة المعيشة كغرفة منفصلة.
يعمل اللون الأبيض فى المطبخ على عكس الإضاءة وزيادة توزيعها فى الغرفة وتوازن توزيعه مع قطع الأثاث باللون الأسود
من اللمسات البسيطة المؤثرة تركيب إضاءة طولية أسفل وحدات التخزين توفر إضاءة هادئة ليلًا موزعة حيدًا على مساحة المطبخ.
على النمط العصري وفى منتهى البساطة اخترنا طاولة دائرية أنيقة بألوان المطبخ ولا تستخدم مساحة كبيرة، ويكمل التصميم كراسي مريحة بتصميم مميز.
تعتمد الغرفة على الإضاءة الطبيعية خلال فترة النهار، وحتى نوفر إضاءة ليلية خاصة بركن العشاء اخترنا مصباح أنيق بتصميم مميز ويسلط الإضاءة بتركيز على الطاولة.
نلاحظ فى التصميم تغطية أرضية الغرف بالخشب الطبيعي بألوان فاتحة تتناسق مع ألوان الجدران والأثاث.
على نمط المنزل العصري الأنيق صممنا غرفة نوم بسيطة تمامًا فى منتهى العملية والتميز بتناغم بين اللون الأبيض الهادىء الذى يظهره بقوة تمازج اللون الرمادى الداكن مع إضاءة طبيعية دافئة تزيد من إشراقة الغرفة لتزيد من استرخائك فى الغرفة.
يتميز التصميم بلوحة فنية متكاملة بدءً من ألوان الوسائد المبهجة إلى الأباجورات المعلقة واللوحة الفنية المعلقة التي تزين الجدار الخلفي للسرير، وبمنتهى العملية قمنا بتخصيص ركن من الجدار لنبنى أرفف خاص بمكتبة صغيرة لعرض الكتب.
ننهي جولتنا بتصميم مضيء بالألوان الفاتحة للحمام مع الاحتياجات الأساسية فقط فى الحمام للحصول على تصميم عملى وبسيط للغاية.