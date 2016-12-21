قبل وبعد : شقة الجدة تتحول إلى شقة الأحلام

في كثير من الأحيان نقف أمام مجهود الخبراء عاجزين عن الوصف، ففي بعض الأحيان يكون المشروع الذي نقدمه يتناول تأثيث وتصميم شقة أو منزل من نقطة الصفر، وفي أحيان أخرى نعرض لكم عملية تجديد وترميم بعض المنازل والشقق، وفي الحالة الثانية يكون الوضع أكثر صعوبة على كل من يعمل في هذا المشروع، لأنه يحاول أن يخلق وضع جديد تمامًا لشقة مُعدة من قبل بتصميم معين صعب تغييره على عكس أنك تخلق تصميم من البداية كما يروق لك، وفي هذا الموضوع ستجدوا الحالة الثانية في أروع صورها حيث جدد الخبراء شقة بالكامل ونقلوها من حال إلى آخر.
في كثير من الأحيان كبار السن الذين يعيشون في منزل وحدهم يرفضون أي محاولة للتدخل في تجديد منازلهم، ودائمًا ما يتمسكون بالشكل المألوف لهم حتى وإن كان عفا عليه الزمن إلى أنهم يرتاحون لذلك، بجانب أنهم من الوارد يكونوا لا يمتلكون أموال كفاية لعملية التجديد.
هل اعتقدت أن المطبخ السابق سيصبح هكذا بعد التجديد؟!، مطبخ نظيف على الطراز الاسكندنافي، الأرفف الخشبية المعلقة على الجدران البيضاء أنيقة جدًا، اللون الأبيض والنافذة والإضاءة الصناعية جعلت المطبخ مشرق جدًا بالإضافة إلى الخشب المستخدم في الديكور جعل المساحة دافئة ونظيفة .
هذه الصورة مثيرة للحواس يكفي أن تنظر إليها فقط عبر الشاشة، الجدران والأرضية تخبرنا أن الخبراء سيبذلون جهد كبير لتجديد هذا الحمام.
لم توجد حيلة لتوسعة غرفة الحمام مترًا واحدًا، لذا وضع الخبراء تحت ضغط شديد لتنفيذ هذه المهمة الصعبة بتجديد هذا الحمام الرث في هذه المساحة الضيقة، لذا اعتمد الخبراء على استخدام لون مشرق في كافة أرجاء الحمام، لنجد الحوض و
التواليت والجدران كل شيء باللون الأبيض، واستخدام الزجاج الشفاف في تغليف غرفة الاستحمام، هذه التفاصيل جعلت الحمام يبدو اأوسع مما هو عليه.
العديد من الناس يتنكرون من هذا الأثاث الذي مضى على طرازه أعوام كثيرة وأصبح غير عصري في هذه الأيام لذا لابد أن يتم تجديده بأشياء عصرية وعملية أكثر .
من الصعب عليك التصديق بأننا لازلنا بداخل نفس الشقة، خزانة من الأبواب محكمة الغلق، الإضاءة الحديثة، والجدران ذات الرسومات الأنيقة، أمور حولت مسار الشقة تمامًا من شقة قديمة تقليدية إلى أخرى حديثة وعصرية .
داخل الشقة كل شيء يدعم الطراز الاسكندنافية، الديكور يوفر أقصى درجة من الإضاءة، الطوب الأحمر والخشب أعطى لهجة عصرية للشقة، ويكمل ديكور غرفة المعيشة أريكة فاخرة تحمل علامة تجارية فخمة، واختيار أثاث مناسب لغرفة الطعام.
من منا لا يريد التخلص من عبء الماضي؟، لا شك في أن الماضي يلامس أرواحنا ولكن في وقت معين نريد أن نتخلص من أعباءه، وحوش الماضي يجب أن ترحل من الخزانة .
نحن نفضل هذه الأيام الأشكال الحديثة من خزانات غرفة النوم، والتي يكون فيها التصميم مدمج مع الجدار وبالتالي تكون موفرة للمساحة، الجدار المخطط باللون الرمادي خلفية رائعة لأثاث الغرفة الأبيض، هنا وصلنا إلى نهاية عملية تجديد هذه الشقة التي برع الخبراء في تحويلها إلى شقة عصرية مشرقة بعد إن كانت في وضع بائس.
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