الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد : شقة الجدة تتحول إلى شقة الأحلام

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Loading admin actions …

في كثير من الأحيان نقف أمام مجهود الخبراء عاجزين عن الوصف، ففي بعض الأحيان يكون المشروع الذي نقدمه يتناول تأثيث وتصميم شقة أو منزل من نقطة الصفر، وفي أحيان أخرى نعرض لكم عملية تجديد وترميم بعض المنازل والشقق، وفي الحالة الثانية يكون الوضع أكثر صعوبة على كل من يعمل في هذا المشروع، لأنه يحاول أن يخلق وضع جديد تمامًا لشقة مُعدة من قبل بتصميم معين صعب تغييره على عكس أنك تخلق تصميم من البداية كما يروق لك، وفي هذا الموضوع ستجدوا الحالة الثانية في أروع صورها حيث جدد الخبراء شقة بالكامل ونقلوها من حال إلى آخر. 

إلى مطبخ الجدة

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

في كثير من الأحيان كبار السن الذين يعيشون في منزل وحدهم يرفضون أي محاولة للتدخل في تجديد منازلهم، ودائمًا ما يتمسكون بالشكل المألوف لهم حتى وإن كان عفا عليه الزمن إلى أنهم يرتاحون لذلك، بجانب أنهم من الوارد يكونوا لا يمتلكون أموال كفاية لعملية التجديد.  

بعد: مطبخ مشرق

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

هل اعتقدت أن المطبخ السابق سيصبح هكذا بعد التجديد؟!، مطبخ نظيف على الطراز الاسكندنافي، الأرفف الخشبية المعلقة على الجدران البيضاء أنيقة جدًا، اللون الأبيض والنافذة والإضاءة الصناعية جعلت المطبخ مشرق جدًا بالإضافة إلى الخشب المستخدم في الديكور جعل المساحة دافئة ونظيفة . 

الحمام قديم جدًا

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

هذه الصورة مثيرة للحواس يكفي أن تنظر إليها فقط عبر الشاشة، الجدران والأرضية تخبرنا أن الخبراء سيبذلون جهد كبير لتجديد هذا الحمام. 

بعد: حمام عصري

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

لم توجد حيلة لتوسعة غرفة الحمام مترًا واحدًا، لذا وضع الخبراء تحت ضغط شديد لتنفيذ هذه المهمة الصعبة بتجديد هذا الحمام الرث في هذه المساحة الضيقة، لذا اعتمد الخبراء على استخدام لون مشرق في كافة أرجاء الحمام، لنجد الحوض والتواليت والجدران كل شيء باللون الأبيض، واستخدام الزجاج الشفاف في تغليف غرفة الاستحمام، هذه التفاصيل جعلت الحمام يبدو اأوسع مما هو عليه. 

مرآة الممر

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

 العديد من الناس يتنكرون من هذا الأثاث الذي مضى على طرازه أعوام كثيرة وأصبح غير عصري في هذه الأيام لذا لابد أن يتم تجديده بأشياء عصرية وعملية أكثر . 

بعد: خيال

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

من الصعب عليك التصديق بأننا لازلنا بداخل نفس الشقة، خزانة من الأبواب محكمة الغلق، الإضاءة الحديثة، والجدران ذات الرسومات الأنيقة، أمور حولت مسار الشقة تمامًا من شقة قديمة تقليدية إلى أخرى حديثة وعصرية . 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

بعد : حياة أنيقة

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

داخل الشقة كل شيء يدعم الطراز الاسكندنافية، الديكور يوفر أقصى درجة من الإضاءة، الطوب الأحمر والخشب أعطى لهجة عصرية للشقة، ويكمل ديكور غرفة المعيشة أريكة فاخرة تحمل علامة تجارية فخمة، واختيار أثاث مناسب لغرفة الطعام.   

حتى أخر قطعة

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

من منا لا يريد التخلص من عبء الماضي؟، لا شك في أن الماضي يلامس أرواحنا ولكن في وقت معين نريد أن نتخلص من أعباءه، وحوش الماضي يجب أن ترحل من الخزانة . 

بعد: الجماليات الحديثة

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

نحن نفضل هذه الأيام الأشكال الحديثة من خزانات غرفة النوم، والتي يكون فيها التصميم مدمج مع الجدار وبالتالي تكون موفرة للمساحة، الجدار المخطط باللون الرمادي خلفية رائعة لأثاث الغرفة الأبيض، هنا وصلنا إلى نهاية عملية تجديد هذه الشقة التي برع الخبراء في تحويلها إلى شقة عصرية مشرقة  بعد إن كانت في وضع بائس. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: شقة ساحرة بتفاصيل رقيقة

12 فكرة عبقرية لمداخل المنازل
ماتقييمك لعملية تجديد هذه الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً