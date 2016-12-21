قبل وبعد : شقة الجدة تتحول إلى شقة الأحلام

في كثير من الأحيان نقف أمام مجهود الخبراء عاجزين عن الوصف، ففي بعض الأحيان يكون المشروع الذي نقدمه يتناول تأثيث وتصميم شقة أو منزل من نقطة الصفر، وفي أحيان أخرى نعرض لكم عملية تجديد وترميم بعض المنازل والشقق، وفي الحالة الثانية يكون الوضع أكثر صعوبة على كل من يعمل في هذا المشروع، لأنه يحاول أن يخلق وضع جديد تمامًا لشقة مُعدة من قبل بتصميم معين صعب تغييره على عكس أنك تخلق تصميم من البداية كما يروق لك، وفي هذا الموضوع ستجدوا الحالة الثانية في أروع صورها حيث جدد الخبراء شقة بالكامل ونقلوها من حال إلى آخر.