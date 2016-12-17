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شقة استديو أنيقة علي النمط الاسكندينافي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةإضاءة
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نحن اليوم في هوميفاي، نأخذكم في جولة داخل شقة استديو، صممها مهندسو Pureza Magalhaes Decoraçoes؛ لتُجسد نموذجًا رائعًا لتنفيذ الشقق ذات المساحات الصغيرة، وتقدم حلول رائعة للتغلب على ضيق المساحة، بدءًا من اختيار الأثاث والمفروشات، وحتى تطبيق الحلول الابتكارية لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المرنة، حيث الأجواء المريحة، والبراعة في انتقاء وتوزيع الإضاءات، فضلًا عن اللمسات الرومانسية، ولكن المفاجأة الحقيقية، تكمن في تصميم المطبخ!

لنبدأ جولتنا ونستمتع باالحلول الابتكارية للتغلب على المساحات الصغيرة..

جمع الغرف في مساحة مرتبة

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةإضاءة
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

في مساحة مفتوحة، تم الجمع بين كل من غرفة المعيشة وغرفة النوم، على نحو سلس ومتناغم، حيث الجدران البيضاء والأرضية الباركيه الفاتحة، مع أريكة رمادية اللون، وبعض اللمسات البنية في قطع الديكور.

على الرغم من الجمع بين غرفتين في مساحة واحدة، إلا أن المكان يبدو أكثر اتساعًا مما هو عليه في الحقيقة، كما يبدو نظيفًا ومرتبًا دون أي حضور للزحام أو الفوضى.

غرفة نوم بسيطة ومشرقة

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة نومديكورات واكسسوارات
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

غرفة النوم تبدو بسيطة وأنيقة في الوقت ذاته، حيث السرير المزدوج وقد جمع بين اللونين الأبيض والرمادي، مع وسائد تشبه تلك المزينة للأريكة في غرفة المعيشة، لخلق نوع من التناغم بين أجزاء الشقة.

تنعم الغرفة بإضاءة طبيعية مُشرقة وتهوية جيدة، بفضل النافذة الجانبية، التي تلقي بضوئها على المنضدة الجانبية لللسرير، والتي تبدو جذابة للغاية، حيث صممت في الجدار دون قاعدة، وتزينت بمصباح كشاف يماثل تلك المصابيح المنتشرة في أجزاء الشقة، مع مزهرية تحتضن مجموعة من الأزهار المبهجة.

تناول الطعام في أجواء هادئة

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

على مقربة من غرفة المعيشة، ولكن في جزء أكثر خصوصية، بالقرب من الجدار، وضعت طاولة الطعام، حيث الأجواء الهادئة، تحت أضواء مصباح هندسي فريد في تصميمه، تدلى من السقف أعلى الطاولة البيضاء مباشرة، وقد التفت حولها كراسي ذات ظهور خشبية أنيقة.

التجانس اللوني وتناغم التفاصيل

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

يبدو التناغم واضحًا في الوان وتفاصيل تلك الشقة، حيث درجات البني في قطع الديكور المزينة للطاولة الصغيرة البيضاء أمام الأريكة الرمادية في غرفة المعيشة، تماثلها في الدرجة تلك الألوان البنية في الإطار المعلق فوق الأريكة، وأيضًا ظهور الكراسي الخشبية الملتفة حول طاولة الطعام البيضاء.

كما يبدو النمط الاسكندينافي واضحًا في ملامح هذا المنزل، حيث سيطرة اللون الأأبيض، واللمسات الخشبية الدافئة، والفضاء غير المكتظ بالقطع الديكورية.

ذكاء التصميم يتجسد في مطبخ خفي!

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

هنا يبدأ المطبخ في الظهور، في المساحة الفاصلة بين غرفة المعيشة وطاولة الطعام، وقد صمم بذكاء مع أبواب بيضاء تجعله يختفي تمامًا مع الجدران، ليُصبح المكان أكثر اتساعًا، وذلك وقت الحاجة، كإقامة حفل أو اجتماع عدد من الأصدقاء.

نظرة واضحة على المطبخ

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores مطبخديكورات واكسسوارات
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

لنلقي نظرة واضحة على المطبخ، حيث صمم من مستويين من الخزانات السفلية والعلوية، مع منضدة لإعداد الطعام، وقد تم تضمين الموقد والحوض في الجزء السفلي، بينما صمم رف معلق صغير وأنيق بين الجزئين، كما تم وضع بعض الإضاءات في أسفل الخزانات العلوية، لجعل الرؤية أكثر وضوحًا، ومنح المطبخ لمسة جمالية.

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شرفة متسعة ومُشرقة

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

ربما يجعلك صغر المنزل لا تتوقع تمتعه بمثل تلك الشرفة، حيث الاتساع والفضاء الأبيض المُشرق، مع سجاد قد افترش الأرضية بالكامل، واثنين من الكراسي المزينة بوسائد مريحة، وطاولة مرتفعة بيضاء أنيقى، وأخرى جانبية بسيطة، للاستمتاع بالهواء المنعش مع احتساء كوب من القهوة أثناء مطالعة الصحف.

Edifício Combro 77, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores حمام دوش وأحواض إستحمام
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

كذلك يبدو الحمام متسعًأ للغاية بالنسبة لمساحة المنزل، وذلك بفضل الاستغناء عن المغطس البانيو، واستبداله بكابينة استحمام زجاجية، وكذلك اختيار حوض اغتسال بسيط بدون وحدة خزانة مرفقة، فيما تم الاستعانة بطاولة جانبية متعددة المستويات، لترتيب المناشف، ووضع بعض من الزهور والشموع الرومانسية الأنيقة.

كذلك نلاحظ وجود منشر قابل للطي والفرد، وقد تم تعليق المناشف عليه في وضع الطي، وهو اختيار ذكي لاستغلال المساحة.

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