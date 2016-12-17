شقة استديو أنيقة علي النمط الاسكندينافي

في مساحة مفتوحة، تم الجمع بين كل من غرفة المعيشة وغرفة النوم، على نحو سلس ومتناغم، حيث الجدران البيضاء والأرضية الباركيه الفاتحة، مع أريكة رمادية اللون، وبعض اللمسات البنية في قطع الديكور.

على الرغم من الجمع بين غرفتين في مساحة واحدة، إلا أن المكان يبدو أكثر اتساعًا مما هو عليه في الحقيقة، كما يبدو نظيفًا ومرتبًا دون أي حضور للزحام أو الفوضى.