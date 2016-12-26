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10 أخطاء يمكنك تداركها و لكنك تفعلها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
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لايمكن أبداً أن يكون أي عمل بشري بلا أخطاء و هذه سنة الحياة و لكن دورنا هنا أن نضيء بعض النقاط التي لا يمكن التغاضي عنها و يعتبر ارتكابها تقصيراً في جمال تصميم بيتك ..

و نحن في هوميفاي نسعى دوماً ليكون تصميم بيتك هو الافضل على الإطلاق لذا سنقوم اليوم بتوضيح نحو 10 أخطاء فادحة يمكن أن تقعوا بها دون قصد و تلافيها سيساعدكم على تحسين الشكل النهائي لديكور بيتكم و يجعل تصميمه أقرب للكمال ..

1- اضطراب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ليكون ديكورك بعيد عن الاضطراب و التشتيت لا تحاول أبداً أن تدخل عنصر ليس له أي وظيفة أو ضرورة في تصميمك، و هذا المثال يدل على ذلك فما هي الوظيفة المرجوة من وضع ذلك الهيكل الفضي المعدني بجوار مكتبة خشبية و أواني تشكيلية و ليس هذا فحسب بل يوجد فيها ايضاً قماش و بشاكير و فوط ، هذا تضارب واضح في شكل التصميم ، اجعل من كل ركن في منزلك روح خاصة تعبر عنه و ليس مكاناً لحفظ المهملات من أي نوع .

2- مكونات حمام غير مرضية

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

قبل أن تفكر في شكل الحمام و اختلافه فكر في وظيفته التي سيؤديها وفقاً للمساحة المتوفرة، فهذا الحمام مثلاً قد استغل أكثر من نصف المساحة المتاحة لعمل شكل مختلق تماماً ليس له أي ضرورة مثل مكان لنزول المياة من الأعلى و الجانبين بالاضافة لدش منفصل يفعل الوظيفة ذاتها ، هذا اهمال واضح وسوء استغلال للمساحة 

3- مفروشات غير مطابقة لباقي التصميم

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

لماذا لا نهتم بالمفروشات التي نقوم بفرشها على السرير و لماذا يكون كل شيء من لون واحد، في يديك امكانية رائعة لتزيين غرفة نومك عن طريق تدريج الألوان بين المخدات و الأغطية و الملايات و الستائر ، استخدم التدرج لتبعث الحياة في قلب غرفة نومك التي تحتاج للتجديد باستمرار للبعد عن حالة الملل التي قد تصيبك من تكرار الشكل اليومي دون أي تغيرات 

4- المبالغة في تصميم غرفة النوم

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

غرفة النوم هي مكانك للراحة و الاسترخاء و ليس للبزخ و الخروج عن النص و تحميل نفسك ميزانيات اضافية أنت في غنى عنها، فقلما يدخل الضيوف لغرفة نومك ، لذا لا تنفق ببذخ على تفاصيل عديدة مثل هذا النموذج الذي يوجد به ارفف باضواء و أماكن للجلوس و زخارف للجدران قبيل النافذة و كان من الأفضل استغلال المساحة بشكل أفضل لتوفير استرخاء و راحة نفسية لساكني الغرفة بعيداً عن تعدد الوظائف 

5- تجاهل وظيفة كل غرفة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

كل غرفة لها وظيفتها فلا تضع في غرفة الملابس مكتبك الدراسي و لا تضع في غرفة النوم سفرة لتناول الطعام و لا تضع في المطبخ مساحة للعب الأطفال، كل شيء  سيكون أفضل لو اخترت لكل غرفة وظيفتها المتعارف عليها ، فغرفة المعيشة و الاستقبال لهما وظيفة محددة و ليسا لانجاز الأعمال أو قراءة الكتب .

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6- التعدي على المساحة المتوفرة

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

لو كان لديك مساحة قليلة فلا تهدرها فيما لا يفيد، استغلها قدر الإمكان و من أصعب الأشكال التي يمكن أن تهدر فيها المساحة هي الأثاث الأكبر من المساحة المتاحة و الذي يطغى على المساحات الأخرى مثل هذا التصميم الذي زادت فيه السفرة كثيراً عن المساحة المناسبة لها بسبب حب المصمم في اقتناء شيء أكبر من الكافي

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7- أدوات المائدة و ما حولها غير مطابق للتصميم

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR غرفة السفرة
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

لأدوات السفرة شكل معين  و مميز عن باقي أنواع السفرة الاخرى، الاواني و الأكواب و الأطباق مناسبة لتصميم السفرة التي لديك أم لا ، حاول أن تسأل نفسك، فلو كانت السفرة حداثية فلا يمكن أن نضع عليها أطباق الصيني الكبيرة القطر ، و العكس صحيح و هذا مثال و بعد سؤال هذا التساؤل المنطقي لنفسك ستدرك أنه ينبغي عليك تخصيص طقم أواني معين لكل سفرة تمتلكها ليكون الشكل الراقي هو النهائي لديك  

8- تجاهل الإضاءة الطبيعية

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

استخدام الإضاءة الصناعية لا يعفي من ضوروة حسن استغلال الأضواء الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس و التلاعب بالظلال واستغلالها، فنلاحظ هنا مثلاً أن الممر هذا يحتاج لمصادر للضوء الطبيعي أكثر قوة لابراز الجمال الموجود على جدرانه و لكن هذا لم يتم 

9- اضاءة المطبخ بشكل سيء

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الاضاءة الصناعية يمكن أن تنقل شكل مطبخك للأفضل بخطوات بسيطة و بشروط أهمها أن توفر الضوء الكافي من حيث القوة و الانتشار في معظم أرجاء المطبخ و لا تعتمد على رؤيتك أنت للمكونات بوضوح و لكن يجب عليك أن تراعي رؤية الآخرين للمطبخ الذين سيأخذون انطباع العتمة و الانغلاق عن مطبخك 

10- فوضى في خزانة الملابس

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لابد أن تكون غرفة ملابسك مرتبة و  نظيفة و لا تهمل فيها أبداً لانها ستكون ذات شكل غير لائق و سينبعث منها رائحة غير طيبة لأن الملابس تحتاج دوماً للنظافة و لو كان الامر فيه تخزين للأحذية و الأغراض الجلدية سيكون الوضع أكثر سوءاً من الناحية الصحية ، فلو ارتضيت من البداية أن تصمم غرفة ملابس فلابد أن تصمم دائماً على نظافتها و ترتيبها 

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