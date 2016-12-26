10 أخطاء يمكنك تداركها و لكنك تفعلها

لايمكن أبداً أن يكون أي عمل بشري بلا أخطاء و هذه سنة الحياة و لكن دورنا هنا أن نضيء بعض النقاط التي لا يمكن التغاضي عنها و يعتبر ارتكابها تقصيراً في جمال تصميم بيتك ..

و نحن في هوميفاي نسعى دوماً ليكون تصميم بيتك هو الافضل على الإطلاق لذا سنقوم اليوم بتوضيح نحو 10 أخطاء فادحة يمكن أن تقعوا بها دون قصد و تلافيها سيساعدكم على تحسين الشكل النهائي لديكور بيتكم و يجعل تصميمه أقرب للكمال ..