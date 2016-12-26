10 أخطاء يمكنك تداركها و لكنك تفعلها

لايمكن أبداً أن يكون أي عمل بشري بلا أخطاء و هذه سنة الحياة و لكن دورنا هنا أن نضيء بعض النقاط التي لا يمكن التغاضي عنها و يعتبر ارتكابها تقصيراً في جمال تصميم بيتك ..
و نحن في هوميفاي نسعى دوماً ليكون تصميم بيتك هو الافضل على الإطلاق لذا سنقوم اليوم بتوضيح نحو 10 أخطاء فادحة يمكن أن تقعوا بها دون قصد و تلافيها سيساعدكم على تحسين الشكل النهائي لديكور بيتكم و يجعل تصميمه أقرب للكمال ..
ليكون ديكورك بعيد عن الاضطراب و التشتيت لا تحاول أبداً أن تدخل عنصر ليس له أي وظيفة أو ضرورة في تصميمك، و هذا المثال يدل على ذلك فما هي الوظيفة المرجوة من وضع ذلك الهيكل الفضي المعدني بجوار مكتبة خشبية و أواني تشكيلية و ليس هذا فحسب بل يوجد فيها ايضاً قماش و بشاكير و فوط ، هذا تضارب واضح في شكل التصميم ، اجعل من كل ركن في منزلك روح خاصة تعبر عنه و ليس مكاناً لحفظ المهملات من أي نوع .
قبل أن تفكر في شكل الحمام و اختلافه فكر في وظيفته التي سيؤديها وفقاً للمساحة المتوفرة، فهذا الحمام مثلاً قد استغل أكثر من نصف المساحة المتاحة لعمل شكل مختلق تماماً ليس له أي ضرورة مثل مكان لنزول المياة من الأعلى و الجانبين بالاضافة لدش منفصل يفعل الوظيفة ذاتها ، هذا اهمال واضح وسوء استغلال للمساحة
لماذا لا نهتم بالمفروشات التي نقوم بفرشها على السرير و لماذا يكون كل شيء من لون واحد، في يديك امكانية رائعة لتزيين غرفة نومك عن طريق تدريج الألوان بين المخدات و الأغطية و الملايات و الستائر ، استخدم التدرج لتبعث الحياة في قلب غرفة نومك التي تحتاج للتجديد باستمرار للبعد عن حالة الملل التي قد تصيبك من تكرار الشكل اليومي دون أي تغيرات
غرفة النوم هي مكانك للراحة و الاسترخاء و ليس للبزخ و الخروج عن النص و تحميل نفسك ميزانيات اضافية أنت في غنى عنها، فقلما يدخل الضيوف لغرفة نومك ، لذا لا تنفق ببذخ على تفاصيل عديدة مثل هذا النموذج الذي يوجد به ارفف باضواء و أماكن للجلوس و زخارف للجدران قبيل النافذة و كان من الأفضل استغلال المساحة بشكل أفضل لتوفير استرخاء و راحة نفسية لساكني الغرفة بعيداً عن تعدد الوظائف
كل غرفة لها وظيفتها فلا تضع في غرفة الملابس مكتبك الدراسي و لا تضع في غرفة النوم سفرة لتناول الطعام و لا تضع في المطبخ مساحة للعب الأطفال، كل شيء سيكون أفضل لو اخترت لكل غرفة وظيفتها المتعارف عليها ، فغرفة المعيشة و الاستقبال لهما وظيفة محددة و ليسا لانجاز الأعمال أو قراءة الكتب .
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لو كان لديك مساحة قليلة فلا تهدرها فيما لا يفيد، استغلها قدر الإمكان و من أصعب الأشكال التي يمكن أن تهدر فيها المساحة هي الأثاث الأكبر من المساحة المتاحة و الذي يطغى على المساحات الأخرى مثل هذا التصميم الذي زادت فيه السفرة كثيراً عن المساحة المناسبة لها بسبب حب المصمم في اقتناء شيء أكبر من الكافي
لأدوات السفرة شكل معين و مميز عن باقي أنواع السفرة الاخرى، الاواني و الأكواب و الأطباق مناسبة لتصميم السفرة التي لديك أم لا ، حاول أن تسأل نفسك، فلو كانت السفرة حداثية فلا يمكن أن نضع عليها أطباق الصيني الكبيرة القطر ، و العكس صحيح و هذا مثال و بعد سؤال هذا التساؤل المنطقي لنفسك ستدرك أنه ينبغي عليك تخصيص طقم أواني معين لكل سفرة تمتلكها ليكون الشكل الراقي هو النهائي لديك
استخدام الإضاءة الصناعية لا يعفي من ضوروة حسن استغلال الأضواء الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس و التلاعب بالظلال واستغلالها، فنلاحظ هنا مثلاً أن الممر هذا يحتاج لمصادر للضوء الطبيعي أكثر قوة لابراز الجمال الموجود على جدرانه و لكن هذا لم يتم
الاضاءة الصناعية يمكن أن تنقل شكل مطبخك للأفضل بخطوات بسيطة و بشروط أهمها أن توفر الضوء الكافي من حيث القوة و الانتشار في معظم أرجاء المطبخ و لا تعتمد على رؤيتك أنت للمكونات بوضوح و لكن يجب عليك أن تراعي رؤية الآخرين للمطبخ الذين سيأخذون انطباع العتمة و الانغلاق عن مطبخك
لابد أن تكون غرفة ملابسك مرتبة و نظيفة و لا تهمل فيها أبداً لانها ستكون ذات شكل غير لائق و سينبعث منها رائحة غير طيبة لأن الملابس تحتاج دوماً للنظافة و لو كان الامر فيه تخزين للأحذية و الأغراض الجلدية سيكون الوضع أكثر سوءاً من الناحية الصحية ، فلو ارتضيت من البداية أن تصمم غرفة ملابس فلابد أن تصمم دائماً على نظافتها و ترتيبها