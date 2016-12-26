12 فكرة لتصميم منطقة جميلة و نظيفة للغسيل

استخدام مساحة مشتركة للغسيل مع إحدى الغرف الأخرى مثل المطبخ فإنه ينبغي عليك وضع بعض الضوابط الصارمة في حساباتك حتى لا تأخذ حق الغرفة الأخرى و تفرغها من مضمونها و شكلها و وظيفتها، أهم تلك الضوابط ألا تعيق الحركة و المرور في المطبخ و لا تضع الغسالة في مكان غسل الأيدي مثلاً أو تحضير الطعام أو تناوله، اجعل المساحة مقسمة بعناية بين الغسيل و بين استخدامات المطبخ و هذا مثال عملي على ذلك حيث فصلنا بين الأثنين بالرف الرخامي