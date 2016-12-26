12 فكرة لتصميم منطقة جميلة و نظيفة للغسيل

منطقة الغسيل أو المساحة المخصصة لوجود غسالة الملابس و المفروشات فيها تعتبر من اكثر المناطق التي يمكن أن تتعرض للإهمال بسبب وجودها أغلب الوقت في كنف غرفة أخرى أكبر و أكثر اهتماماً مثل الحمام في بعض الاحيان و المطبخ في أحيان أخرى و بعض الممرات في بعض الأحيان، اليوم سنقدم لكم تشكيلة رائعة من أجمل مناطق الغسيل التي يمكن أن توفرها في منزلك ليجتمع فيها الجانب العملي و الجانب الجمالي بأكثر مما كنت تتوقع ..
عندما نقرر أن نخصص مساحة ما في بيتنا لتكون مهيئة لاستقبال الغسالات لا تقلق من أن تلك التمنطقة صغيرة المساحة فأنت لن تحتاج سوى لبعض الأمتار البسيطة لفتح الباب الخاص بالغسالات بسهولة كما تحتاج لمساحة طولية لرص الغسالات بجوار بعضها دون مضايقات ، و في النهاية عليك باستغلال سطح الغسالات بوضع فوقها رف رخامي لاستخدامه في حمل الملابس أو المساحيق أو أي غرض آخر مع عدم اغفال اللون المناسب لمكونات منطقة الغسيل بما فيها لون الغسالة نفسها ..
هناك بعض التفاصيل في غرفة الغسيل المخصصة فقط لهذا الغرض و هي التفاصيل، راعي دائماً جزئية أن الغرفة مخصصة لوضع الغسيل غير النظيف فاحرص دائماً على أن تكون الخزانات كبيرة الحجم ملائمة لاستقبال كل المفروشات و الملابس قبل غسلها و تبدو دائماً مرتبة و نظيفة
في بعض المنازل يكون مكان الغسيل هو نفسه مكان نشر الملابس لتجف، لذا عليك تخصيص مكان أكثر ملائمة لذلك بعيداً عن أماكن استخدام الضيوف للأحواض أو المطابخ المكشوفة على غرف المعيشة أو الاستقبال، اجعل ذلك في حمام غرفتك الداخلية بعيداً عن العيون و بشكل مرتب و انيق مثلاً خصص جزء لنشر الملابس البيضاء و جزء آخر للألوان و هكذا نسقها قدر الإمكان
استخدام مساحة مشتركة للغسيل مع إحدى الغرف الأخرى مثل المطبخ فإنه ينبغي عليك وضع بعض الضوابط الصارمة في حساباتك حتى لا تأخذ حق الغرفة الأخرى و تفرغها من مضمونها و شكلها و وظيفتها، أهم تلك الضوابط ألا تعيق الحركة و المرور في المطبخ و لا تضع الغسالة في مكان غسل الأيدي مثلاً أو تحضير الطعام أو تناوله، اجعل المساحة مقسمة بعناية بين الغسيل و بين استخدامات المطبخ و هذا مثال عملي على ذلك حيث فصلنا بين الأثنين بالرف الرخامي
في هذا المطبخ أيضاً دليلاً على كلامنا بضرورة الفصل بين الغسالات و بين المطبخ لو كان متشاركين في غرفة واحدة مثل أن يكونوا في جانب واحد و رف واحد مثل الصورة السابقة أو أن يكونا منفصلين مثل هذا النموذج و هذا يرجع للمساحة بالطبع
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يمكنك اللجوء لتصميمات أكثر ذكاءاً في منطقة الغسيل الخاصة بك فيمكنك جعل المنطقة خاصة بتحضير الملابس من بابها، حيث تضع رف للكي و رف آخر للفرد و التحضير و خزانة لحمل الملابس المتسخة و بالتالي تكون قد وفرت و اختصرت العديد من الاستخدامات في ركن واحد فقط
في داخل الخزانات يمكن أن نحفظ الغسالة الخاصة بنا في ركن و مساحة خاصة بها دون التعدي على مساحات غرف أخرى، لاحظ تلك الغرفة كيف خصصت للملابس تماماً بما فيها من مراحل تجميع و غسيل و تجفيف و كي .
يمكنك حفظ الغسالة في إحدى خزانات المطبخ و غلق الباب عليها لتكون غير مرئية و بالتالي لن يشعر ضيوفك بوجود غسالة في المكان إلا إذا قد فتحت باب الخزانة التي تحيطها
يمكنك انشاء جزء مخصص للغسيل في إحدى أركان الحمام أو المطبخ بشرط أن يكون دولاب خزانات كامل به جميع ما تحتاجه للغسيل من أجهزة و منظفات و أماكن لتخزينها و تخزين الملابس غير النظيفة
استخدام التكنولوجيا المتقدمة في شكل منطقة الغسيل يساعدك كثيراً فالتكنولوجيا جعلت من شكل الغسالات شيئاً جذاباً بدرجة كبيرة و يتماشى مع تصميمات أغلب الحمامات و المطابخ بسهولة ، عليك استغلال ذلك بتوفير تصميم راقي في الغرف المحيطة بالغسالات لتكون لائقة بشكل كبير ببيتك الراقي
لا تغفل دور الأضواء النهارية الطبيعية مثل آشعة الشمس البيضاء التي تشع بالبهجة و الاتساع بداخل منطقة الغسيل بشكل خاص أو أي غرفة صغيرة الحجم بشكل عام، و هي حلاً رائعاً سيمنع من تغير رائحة الملابس المخزنة للتنظيف و تجعل الغرفة صحية قدر الإمكان
في بعض الحالات لا يمكننا إلا أن نختار أماكن مخفية قدر الإمكان لنضع فيها الغسالات و نخصصها لتكون مكاناً للغسيل، من ضمن تلك الأماكن جوانب الحمامات و بعض أركان المطابخ و هذه الطريقة تعطيك افضل استغلال للمساحات المهملة و من ناحية أخرى لا تشوه الشكل العام للغرفة المحيطة بها ..