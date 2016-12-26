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12 فكرة لتصميم منطقة جميلة و نظيفة للغسيل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
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منطقة الغسيل أو المساحة المخصصة لوجود غسالة الملابس و المفروشات  فيها تعتبر من اكثر المناطق التي يمكن أن تتعرض للإهمال بسبب وجودها أغلب الوقت في كنف غرفة أخرى أكبر و أكثر اهتماماً مثل الحمام في بعض الاحيان و المطبخ في أحيان أخرى و بعض الممرات في بعض الأحيان، اليوم سنقدم لكم تشكيلة رائعة من أجمل مناطق الغسيل التي يمكن أن توفرها في منزلك ليجتمع فيها الجانب العملي و الجانب الجمالي بأكثر مما كنت تتوقع ..

1- لا تخشى المساحات الصغيرة

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

عندما نقرر أن نخصص مساحة ما في بيتنا لتكون مهيئة لاستقبال الغسالات لا تقلق من أن تلك التمنطقة صغيرة المساحة فأنت لن تحتاج سوى لبعض الأمتار البسيطة لفتح الباب الخاص بالغسالات بسهولة كما تحتاج لمساحة طولية لرص الغسالات بجوار بعضها دون مضايقات ،  و في النهاية عليك باستغلال سطح الغسالات بوضع فوقها رف رخامي لاستخدامه في حمل الملابس أو المساحيق أو أي غرض آخر مع عدم اغفال اللون المناسب لمكونات منطقة الغسيل بما فيها لون الغسالة نفسها ..

2- تفاصيل مهمة

COCINA AZUL CON CARÁCTER PROFESIONAL, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

هناك بعض التفاصيل في غرفة الغسيل المخصصة فقط لهذا الغرض و هي التفاصيل، راعي دائماً جزئية أن الغرفة مخصصة لوضع الغسيل غير النظيف فاحرص دائماً على أن تكون الخزانات كبيرة الحجم ملائمة لاستقبال كل المفروشات و الملابس قبل غسلها و تبدو دائماً مرتبة و نظيفة 

3- مزيد من التفاصيل

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

في بعض المنازل يكون مكان الغسيل هو نفسه مكان نشر الملابس لتجف، لذا عليك تخصيص مكان أكثر ملائمة لذلك بعيداً عن أماكن استخدام الضيوف للأحواض أو المطابخ المكشوفة على غرف المعيشة أو الاستقبال، اجعل ذلك في حمام غرفتك الداخلية بعيداً عن العيون و بشكل مرتب و انيق مثلاً خصص جزء لنشر الملابس البيضاء و جزء آخر للألوان و هكذا نسقها قدر الإمكان

4- المساحات المشتركة

Casa en Cala Bassa, Ibiza, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design منازل
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

استخدام مساحة مشتركة للغسيل مع إحدى الغرف الأخرى مثل المطبخ فإنه ينبغي عليك وضع بعض الضوابط الصارمة في حساباتك حتى لا تأخذ حق الغرفة الأخرى و تفرغها من مضمونها  و شكلها و وظيفتها، أهم تلك الضوابط ألا تعيق الحركة و المرور في المطبخ و لا تضع الغسالة في مكان غسل الأيدي مثلاً أو تحضير الطعام أو تناوله، اجعل المساحة مقسمة بعناية بين الغسيل و بين استخدامات المطبخ و هذا مثال عملي على ذلك حيث فصلنا بين الأثنين بالرف الرخامي 

5- تكامل الغسيل مع المطبخ

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في هذا المطبخ أيضاً دليلاً على كلامنا بضرورة الفصل بين الغسالات و بين المطبخ لو كان متشاركين في غرفة واحدة مثل أن يكونوا في جانب واحد و رف واحد مثل الصورة السابقة أو أن يكونا منفصلين مثل هذا النموذج و هذا يرجع للمساحة بالطبع

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6- فروق صغيرة و نتائج جيدة

homify حمام Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

يمكنك اللجوء لتصميمات أكثر ذكاءاً في منطقة الغسيل الخاصة بك فيمكنك جعل المنطقة خاصة بتحضير الملابس من بابها، حيث تضع رف للكي و رف آخر للفرد و التحضير و خزانة لحمل الملابس المتسخة و بالتالي تكون قد وفرت و اختصرت العديد من الاستخدامات في ركن واحد فقط

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7- منطقة خاصة بغسيل الملابس

COCINA DE ESTILO BELGA LACADA EN VERDE, CON PLANCHADOR ANEJO, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

في داخل الخزانات يمكن أن نحفظ الغسالة الخاصة بنا في ركن و مساحة خاصة بها دون التعدي على مساحات غرف أخرى، لاحظ تلك الغرفة كيف خصصت للملابس تماماً بما فيها من مراحل تجميع و غسيل و تجفيف و كي .

8- منطقة غير مرئية

MUEBLE DE BAÑO GROVE, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez حمامديكورات
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

يمكنك حفظ الغسالة في إحدى خزانات المطبخ و غلق الباب عليها لتكون غير مرئية و بالتالي لن يشعر ضيوفك بوجود غسالة في المكان إلا إذا قد فتحت باب الخزانة التي تحيطها 

9- مركز خاص بالغسيل

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

يمكنك انشاء جزء مخصص للغسيل في إحدى أركان الحمام أو المطبخ بشرط أن يكون دولاب خزانات كامل به جميع ما تحتاجه للغسيل من أجهزة و منظفات و أماكن لتخزينها و تخزين الملابس غير النظيفة

10- تكنولوجيا متقدمة

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura مرآب~ كراج
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

استخدام التكنولوجيا المتقدمة في شكل منطقة الغسيل يساعدك كثيراً فالتكنولوجيا جعلت من شكل الغسالات شيئاً جذاباً بدرجة كبيرة و يتماشى مع تصميمات أغلب الحمامات و المطابخ بسهولة ، عليك استغلال ذلك بتوفير تصميم راقي في الغرف المحيطة بالغسالات لتكون لائقة بشكل كبير ببيتك الراقي

11- ضوء طبيعي

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

لا تغفل دور الأضواء النهارية الطبيعية مثل آشعة الشمس البيضاء التي تشع بالبهجة و الاتساع بداخل منطقة الغسيل بشكل خاص أو أي غرفة صغيرة الحجم بشكل عام، و هي حلاً رائعاً سيمنع من تغير رائحة الملابس المخزنة للتنظيف و تجعل الغرفة صحية قدر الإمكان

12- في أركان مخفية

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE UNA VIVIENDA EN EL BARRIO DE LES CORTS, Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin مطبخ
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin
Estudio Arquitectura Ricardo Pérez Asin

في بعض الحالات لا يمكننا إلا أن نختار أماكن مخفية قدر الإمكان لنضع فيها الغسالات و نخصصها لتكون مكاناً للغسيل، من ضمن تلك الأماكن جوانب الحمامات و بعض أركان المطابخ و هذه الطريقة تعطيك افضل استغلال للمساحات المهملة و من ناحية أخرى لا تشوه الشكل العام للغرفة المحيطة بها ..

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