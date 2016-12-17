شقة بتصميمات مبهرة ستريد مثلها

بالدخول إلى المنزل، نجد أعينًا تذهب بشكل تلقائي إلى الأرض والسقف تباعًا، حيث السجاد الفاخر المزين للأرضية الخشبية، وقد تلون السجاد بدرجة تقف على الحياد بين الأزرق والرمادي، لتشكل تناقضًا لونيًا أنيقًا مع اللون الفاتح للأرضية الخشبية، والذي يتناغم بسلاسة مع اللون البيج الكريمي، الزين للجدران والأثاث. أما عن السقف، فتأسرنا تلك المصابيح بتصميماتها التي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة.

تتمتع الغرفة بإشراقة طبيعية قوية، مصدرها النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، والتي تمنحها أيضًا تهوية جيدة، وإطلالة رائعة على تلك الأشجار الخضراء، وأيضًا ضاحية نوتينغ هيل الراقية.

كما يمكننا ملاحظة أن الغرفة تنعم بذوق رفيع في انتقاء قطع الديكور المزينة للطاولة البسيطة المستندة إلى الجدار أسفل مرآة مستديرة وضع أعلاها مصباح صغير لتوفير رؤية أوضح. أما عن الجدار المقابل، فقد تزين بأرفف معلقة داخل جزء من الجدار، وقد شكلت مكتبة أنيقة لترتيب الكتب وتنظيمها، وإلى جانبها موقد كلاسيكي يمنح الغرفة أجواء دافئة خاصة في ليالي بريطانيا المُثلجة.