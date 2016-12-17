شقة بتصميمات مبهرة ستريد مثلها

في المنطقة الساحرة من العاصمة البريطانية لندن، نوتينغ هيل، قام خبراء S.J Henderson، بتجديد تلك الشقة، التي نصحبكم في جولة بين غرفها، من خلال عدسة المصور المحترف Will Eckersley.
تتمتع تلك الشقة بتصميم داخلي أنيق، يحمل ملامح فريدة، حيث اللمسات الأنيقة بالألوان المحايدة، وسيطرة الأبيض على الواجهة لمنح المنزل إطلالة مُشرقة، كما أن أرضيات هذا المنزل تستحق الإعجاب.
لنبدأ جولتنا بين غرف وزوايا هذا المنزل..
يعد المنزل واحد ضمن سلسلة طويلة من المنازل التي تقع على صف من ثلاثة طوابق، وهو أمر شائع في منطقة نوتينغ هيل، حيث يتمتع بواجهة بيضاء بالكامل، الأمر الذي جعله مُشرق للغاية وسط تلك المزروعات الخضراء التي تزين محيطه.
كذلك يتمتع المنزل بعدة نوافذ وشرفات، الأمر الذي يجعله يتمتع بتهوية جيدة، وإضاءة طبيعية قوية، كما أنه يمنحه مظهرًا كلاسيكًا خاصة مع تلك الأسوار الحديدية المزينة للشرفة والنوافذ، والتي تزينت بدورها، بقصاري الزرع، لتليق بشوارع نوتيغ هيل الراقية.
بالدخول إلى المنزل، نجد أعينًا تذهب بشكل تلقائي إلى الأرض والسقف تباعًا، حيث السجاد الفاخر المزين للأرضية الخشبية، وقد تلون السجاد بدرجة تقف على الحياد بين الأزرق والرمادي، لتشكل تناقضًا لونيًا أنيقًا مع اللون الفاتح للأرضية الخشبية، والذي يتناغم بسلاسة مع اللون البيج الكريمي، الزين للجدران والأثاث. أما عن السقف، فتأسرنا تلك المصابيح بتصميماتها التي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة.
تتمتع الغرفة بإشراقة طبيعية قوية، مصدرها النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، والتي تمنحها أيضًا تهوية جيدة، وإطلالة رائعة على تلك الأشجار الخضراء، وأيضًا ضاحية نوتينغ هيل الراقية.
كما يمكننا ملاحظة أن الغرفة تنعم بذوق رفيع في انتقاء قطع الديكور المزينة للطاولة البسيطة المستندة إلى الجدار أسفل مرآة مستديرة وضع أعلاها مصباح صغير لتوفير رؤية أوضح. أما عن الجدار المقابل، فقد تزين بأرفف معلقة داخل جزء من الجدار، وقد شكلت مكتبة أنيقة لترتيب الكتب وتنظيمها، وإلى جانبها موقد كلاسيكي يمنح الغرفة أجواء دافئة خاصة في ليالي بريطانيا المُثلجة.
نعود مرة أخرى لغرفة المعيشة، لنجد أنها زينت بقطع من الأثاث البسيط، الذي اكتسي بذات لون الجدران الكريمي، مع لمسات لونية بالأحمر والأخضر والأصفر، في الوسائد المزينة للأريكة والكرسي، وذلك لكسر حدة اللون، فيما تتوسطهما منضدة زجاجية متوسطة الارتفاع، وقد تزينت بمزهرية تحتضن بعض الورود، للمسة طبيعية نابضة بالحياة.
وعلى الرغم من الإضاءة الطبيعية القوية التي تتسلسل إلى الغرفة، إلا أنها قد احتضنت الكثير من المصابيح، في السقف والجدران، وأيضًا في قطع الديكور المزينة لزوايا الغرفة.
تتمتع غرفة المعيشة بميزة الانفتاح على غرفة الطعام والمطبخ، ولكن مع توافر إمكانية الفصل بينهم من خلال تلك الأبواب الزجاجية المؤطرة باللون الرمادي. حيث الأجواء الحميمية الدافئة والمزيد من الاتساع في حالة الدمج، والخصوصية في حالة الفصل.
إذا عبرنا الأبواب وصولًا إلى المطبخ، نجد أنه قد صمم على النمط التقليدي، من أخشاب باللون الكريمي الذي يجعلها تمتزج مع الحائط، فيما اتخذت الأرضية مظهرًا خشبيًا طبيعيًا، وقد وضعت فوقها طاولة افطار زجاجية ذات قاعدة معدنية، مع كرسي بلاستيكي شفاف، في مزيج غامض ولكنه مازال أنيق.
يتكون المطبخ من مستويين وقد التف حول الغرفة متخذًا شكل حرف L، وعلى الرغم من التهوية الجيدة التي تنفذ إليه من النافذة الزجاجية إلا أنه قد تم تزويده أيضًا بشفاط
مدخنة كبير، فوق الموقد الكبير، للتخلص من الأبخرة والروائح المتصاعدة من عملية الطهي.
الفريد في الأمر، هو احتفاظ المطبخ بالموقد التقليدي في تصميم كلاسيكي أنيق تعلوه منضدة مزينة بالمزروعات الخضراء.
تألق التصميم الداخلي لغرفة النوم مع نغمات كلاسيكية ناعمة من اللون البيج الكريمي، وأرضية من اللون ذاته ولكن بدرجة داكنة قليلًا، وقد أشرقت الغرفة بفعل الإضاءة المتسللة من النافذتين الزجاجيتين، اللاتين قد تزينتا بستائر ناعمة.
أثاث الغرفة قليل لترك فضاء واسع يعطي شعورًا بالراحة، حيث السرير الكبير، بأغطيته البيضاء واللمسات الفاخرة في الوسائد والمفرش باللون الكافيه، وإلى جانبي السرير وضع منضدتين باللون الأسود الراقي، وقد تزينتا بمصابيح فريدة التصميم على الرغم من كبر حجمها.
يبدو الحمام صغيرًا بعض الشيء ولكنه يتمتع بالفضاء الكافي للشعور بالراحة، حيث الوحدات الصغيرة باللون الأبيض، وكابينة الاستحمام الزجاجية، مع مرآة كبيرة لاعطائه اتساعًا وهميًا. الملفت للنظر في هذا الحمام البسيط للغاية، هو الأرضية الأنيقة، حيث بلاطات السيراميك الفسيفساء، بلونها الأسود الفاخر.
لاطلاع على المزيد من المنازل الفاخرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، فيلا كلاسيكية بتصميمات فخمة وراقية