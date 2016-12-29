6 أسباب وجيهة لتجديد حمام منزلك

ربما في كل مرة فكرت في تغيير ديكور حمامك تتراجع من منتصف الطريق عن الفكرة، وربما تصاب بالإحباط نتيجة الأسعار والتكاليف الكبيرة التي تحتاجها للعمل.
ولكن لعلك تجدد في هذا المقال 6 أسباب وجيهة لإعادة هيكلة حمامك وتغيير ديكوره من جديد، ذلك أن البحث عن حلول جديدة هو هدف الخبراء في هوميفاي لتحقيق الاستفادة القصوى للقراء، وإعطائهم أفكار مُلهمة لتجديد كل تفاصيل منزلهم.
وهنا يمكنك أن تجد الأسباب الواضحة وراء تغيير مظهر الحمام وإعادة تشكيلة وتغيير أثاثه أو خلق مساحة لغسيل الملابس، أو حتى زيادة اتساع الحمام.
جميعنا يحب أن يكون لديه حمامًا كبيرًا بمنزله، ولكن يحكمنا أحيانًا مساحة المنزل نفسها وتلك البقعة المخصصة للحمام، وتبدأ هنا بالتفكير في كيفية تغيير المظهر العام وزيادة اتساع حمامك…
إن إعادة هيكلمة المكان تبدو هي الحل الأفضل لخلق أجواء جديدة بحمامك ويبدأ هذا بإعادة الترتيب واختيار المواد الأكثر نفعًا واستخدامًا، والتخلي عن الأشياء الزائدة التي لا فائدة منها أو ليست بمكانها الصحيح، لاستغلال المكان وصنع فضاء مناسب يشعرك بإتساع أكثر، على سبيل المثال هذا الحمام الذي يستخدم ظلال خفيفة وألوان فاتحة في الجدران والأرضية وحتى في اختيار الأثاث، تلك الألوان البسيطة تعطي لمسة اتساع رائعة للحمام..
هل تبدو اّثار الزمن على حمامك؟، أنظر إليه إنه الاّن يبدو أكثر ردائة عن ذلك الوقت الذي صممته فيه منذ سنوات، أصبح أكثر كاّبة ويحمل تراكمات من الأتربة والاتساخ.
تبدو هذه أحد أهم الأسباب التي تدفعك إلى تديد حمامك والتخلص من شكله القديم، ليبدو أكثر حداثة، فإعادة هيكلة الحمام تعطي له طابع وشخصية جديدة، وتجعله اكثر أناقة وجمال، ونحن نقترح عليك هذا المثال الذي استخدم اللون الرمادي المحايد في الواجهة للجدار، مع نغمات الطوب والخشب واللون الأبيض للأثاث، فيبدو الحمام أكثر حداثة ويعزز مفهوم الفضاء والاستمرارية والتطور.
هل يبدو حوض الحمام مرهق وغير مناسب؟ فكرت كثيرًا في تغييره ولكن لم تكن لديك الفكرة أو النموذج الذي يلهمك لذلك التغيير؟..
إن إعادة هيكلة الحمام وتنظيمة يمكنك من استبدال حوض الوجه والاستحمام باّخريين أفضل، فبإمكانك الحصول على حوض فسيح ومُريح، دُش بسيط وأخف وزنًا، كما نرى في هذا التصميم الذي خصص جزء للاستحمام بسيط ومناسب ويبدو مريح أكثر ويمكنك من أخذ جلسة استحمام مُمتعة.
إذا كانت مساحة المنزل كبيرة، فلماذا لا تغتنم هذه الفرصة لتوسيع الحمام، بحيث يمكنك اختلاس بضعة سنتيمترات من المنزل لتوسيع رقعة الحمام كي يبدو أكبر وأفضل.
مما يتيح لك فرصة لتغيير الأثاث واختيار أشياء أفضل وأكثر راحة لك، وتهيئة الحمام كي يكون مركز للاسترخاء والدُش المُنعش في الصباح والدافىء في المساء.
إن إعادة هيكلة الحمام وتشكيلة وتنظيم تفاصيله الداخلية، يُمكنك من الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة بالحمام، فحتى الحمام الصغير يمكننا الاستفادة من مساحته ليعطي لنا اّفاقًا جديدة، واختيار أثاث مُلائم، على سبيل المثال هذا الحمام صغير ولكنه منظم بشكل جيد وأثاث متين، بالإضافة إلى ألوان الجدران والأرضية البيضاء التي تعطي عمق واتساع للمكان.
إن تجديد حمامك بالكامل يُمكنك من عمل منطقة للغسيل، بدلًا من البحث عنها بالخارج، فمثلا هذا الحمام المُنظم بطريقة جيدة سمح بوجود جزء خاص للغسيل ووضع غسالة كهربائية ودولاب ملابس صغير وأرفف لحمل المنظفات، فيبدو أنك قد انتهيت من مشكلة إيجاد منطقة لغسيل الملابس بالمنزل.
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