10 أشياء لا يمكن الاستغناء عنها في منزلك

منزلك هو قلعتك الصغيرة، والتي يجب تجهيزها بشكل يجعلها مناسبة لمعيشتك ولاحتياجاتك، ولكن هناك بعض المكونات التي لا يمكنك الاستغناء عنها، مهما كانت هذه الإحتياجات.مهما كانت ميزانيتك فاستثمارك في هذه الأشياء سوف يكون في محله وسيريحك ويوفر لك المال على المدى البعيد.
كما ننصحك بالإضافة لما سنعرضه لك اليوم أن تسأل نفسك عن احتياجاتك الخاصة واحتياجات منزلك للحصول على الراحة المطلوبة ولإضافة أناقة وروعة لمنزلك.
راحتك تبدأ من سريرك، فلن تتخيل مدى تأثير المرتبة في حياتك، فالمرتبة بشأنها أن تريح جسمك – وخاصة إذا كنت تعاني من ألام في الظهر أو العظام – وتهيئك وتعدك ليوم آخر. عدم الإهتمام بالمرتبة سوف ينشأ عنه عدم الراحة الكاملة كما أنه قد يؤثر ويعمل بعض المضاعفات في المدى البعيد.
أيضاً المفروشات الخاصة بالسرير تصنع فارق كبير في الراحة اليومية، فإبتعد عن المفروشات الرخيصة واحرص على شراء المفروشات القطنية أو الطبيعية، فهي أفضل الخامات على الإطلاق.
قد لا ندرك أهمية الخزانات في بادئ الأمر وأثاء تجهيزنا لمنزلنا ولكن بمرور الوقت وبالاستخدام المتكرر تبدأ الفوضى في الظهور إذا لم تخصص لكل شئ مكانة الخاص.
الستائر لها أكثر من فائدة، فبالإضافة لفوائدها الجمالية المعروفة لها فوائد عملية، فهي تساهم بشكل كبير على منع تسرب البرد أو الحرارة داخل المنزل، كما أنها تحجب الضوء في غرف النوم لنوم أكثر هدوءاً.
سواء تمثل ذلك في غرفة معيشتك أو ركنك الخاص للقراءة أو الاسترخاء، يجب توافر ركن للاسترخاء ليكون ملجئك وملاذك في نهاية اليوم الشاق.
يغفل الكثير أهمية وجود مرآة في منزلك مع وجود إضاءة تسمح لك بالرؤية الجيدة، فالمرآة عامل مهم في أثناء إرتداء ملابسك أو وضع المكياج.
لأجعل منزلك أنيق ومفعم بالحيوية يمكنك الاستعانة ببعض اللوحات الفنية أو الاكسسوارات حول المنزل مثل الفازات، التماثيل أو المقتنيات المختلفة فهي تجعل المنزل أكثر دافئاً كما تعبر عن شخصيتك.
يمكنك الاستغناء عن وجود البانيو في حمامك ولكن ليس الدوش. فاستثمارك في رأس دوش جيد سوف يعود عليك بالفائدة. فالدوش وظيفته تتعدى النظافة الشخصية ولكن أيضاً فهو يساهم في تنشيط الدورة الدموية وزيادة النشاط والإبداع.
السجاد يظهر جمال المنزل ويعد من أفضل المكملات، حيث أنه يأخذ مساحة كبيرة من الأرضية ويعطي لكل غرفة رونقها الخاص حسب رغبتنا. لا يقتصر دوره على كونه مكمل ولكن فإنه يساهم في تدفئة المنازل بتغطيته للأرضية في الشتاء.
النباتات لها تأثير رائع في منازلنا فتملئه بالحيوية والألوان، كما أن لها أثر قوي في تنقية الجو، وتقليل الرطوبة والمساعدة على الاسترخاء والراحة.
يجب أن يكون منزلك به مكنسة كهربائية لتسهيل التخلص من الأتربة والغبار والتي تعتبر بيئة مناسبة لوجود الحشرات وعثة الغبار الغير مرئية والتي تسبب الحساسية للكثير. فلوقاية أسرتك، استثمر في مكنسة كهربائية.