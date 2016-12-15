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10 أشياء لا يمكن الاستغناء عنها في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
'Modernity in the woods' - North London residential refurbishment, SWM Interiors & Sourcing Ltd SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue
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منزلك هو قلعتك الصغيرة، والتي يجب تجهيزها بشكل يجعلها مناسبة لمعيشتك ولاحتياجاتك، ولكن هناك بعض المكونات التي لا يمكنك الاستغناء عنها، مهما كانت هذه الإحتياجات.مهما كانت ميزانيتك فاستثمارك في هذه الأشياء سوف يكون في محله وسيريحك ويوفر لك المال على المدى البعيد. 

كما ننصحك بالإضافة لما سنعرضه لك اليوم أن تسأل نفسك عن احتياجاتك الخاصة واحتياجات منزلك للحصول على الراحة المطلوبة ولإضافة أناقة وروعة لمنزلك.

​1.سرير مريح

Camelia Divan Button & Sprung غرفة نومأسرة نوم
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

راحتك تبدأ من سريرك، فلن تتخيل مدى تأثير المرتبة في حياتك، فالمرتبة بشأنها أن تريح جسمك – وخاصة إذا كنت تعاني من ألام في الظهر أو العظام – وتهيئك وتعدك ليوم آخر. عدم الإهتمام بالمرتبة سوف ينشأ عنه عدم الراحة الكاملة كما أنه قد يؤثر ويعمل بعض المضاعفات في المدى البعيد. 

أيضاً المفروشات الخاصة بالسرير تصنع فارق كبير في الراحة اليومية، فإبتعد عن المفروشات الرخيصة واحرص على شراء المفروشات القطنية أو الطبيعية، فهي أفضل الخامات على الإطلاق.

2.مساحة تخزينية كافية

Under Stairs Storage, buss buss سلالم وأروقة مخزن
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

قد لا ندرك أهمية الخزانات في بادئ الأمر وأثاء تجهيزنا لمنزلنا ولكن بمرور الوقت وبالاستخدام المتكرر تبدأ الفوضى في الظهور إذا لم تخصص لكل شئ مكانة الخاص.

​3.ستائر

CHO 58 Stadthaus, ZOOMARCHITEKTEN ZOOMARCHITEKTEN غرفة السفرة
ZOOMARCHITEKTEN

ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN

الستائر لها أكثر من فائدة، فبالإضافة لفوائدها الجمالية المعروفة لها فوائد عملية، فهي تساهم بشكل كبير على منع تسرب البرد أو الحرارة داخل المنزل، كما أنها تحجب الضوء في غرف النوم لنوم أكثر هدوءاً.

​4.ركن للاسترخاء

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

سواء تمثل ذلك في غرفة معيشتك أو ركنك الخاص للقراءة أو الاسترخاء، يجب توافر ركن للاسترخاء ليكون ملجئك وملاذك في نهاية اليوم الشاق.

​5.مرآة

Modern New Home in Hampstead - mirror Black and Milk | Interior Design | London فن تشكيليقطع فنية آخرى mirror
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – mirror

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

يغفل الكثير أهمية وجود مرآة في منزلك مع وجود إضاءة تسمح لك بالرؤية الجيدة، فالمرآة عامل مهم في أثناء إرتداء ملابسك أو وضع المكياج.

​6.إكسسوارات تعبر عن شخصيتك

HALLS DE ENTRADA CHEIOS DE PERSONALIDADE, ANTARTE ANTARTE سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
ANTARTE

ANTARTE
ANTARTE
ANTARTE

لأجعل منزلك أنيق ومفعم بالحيوية يمكنك الاستعانة ببعض اللوحات الفنية أو الاكسسوارات حول المنزل مثل الفازات، التماثيل أو المقتنيات المختلفة فهي تجعل المنزل أكثر دافئاً كما تعبر عن شخصيتك.

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​7.دوش منعش

Salle de bains et carreaux ciment bleus, Pixcity Pixcity حمام دوش وأحواض إستحمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

يمكنك الاستغناء عن وجود البانيو في حمامك ولكن ليس الدوش. فاستثمارك في رأس دوش جيد سوف يعود عليك بالفائدة. فالدوش وظيفته تتعدى النظافة الشخصية ولكن أيضاً فهو يساهم في تنشيط الدورة الدموية وزيادة النشاط والإبداع.

​8.سجاد

소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 جدران وأرضياتسجاد
아날로그라이프

아날로그라이프
아날로그라이프
아날로그라이프

السجاد يظهر جمال المنزل ويعد من أفضل المكملات، حيث أنه يأخذ مساحة كبيرة من الأرضية ويعطي لكل غرفة رونقها الخاص حسب رغبتنا. لا يقتصر دوره على كونه مكمل ولكن فإنه يساهم في تدفئة المنازل بتغطيته للأرضية في الشتاء.

9.نباتات

Modern New Home in Hampstead - Headboard Black and Milk | Interior Design | London غرفة نوممنضدة جانبية bedroom,headboard,side table
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – Headboard

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

النباتات لها تأثير رائع في منازلنا فتملئه بالحيوية والألوان، كما أن لها أثر قوي في تنقية الجو، وتقليل الرطوبة والمساعدة على الاسترخاء والراحة.

​10.مكنسة كهربائية

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

يجب أن يكون منزلك به مكنسة كهربائية لتسهيل التخلص من الأتربة والغبار والتي تعتبر بيئة مناسبة لوجود الحشرات وعثة الغبار الغير مرئية والتي تسبب الحساسية للكثير. فلوقاية أسرتك، استثمر في مكنسة كهربائية.

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