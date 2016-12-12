كثيرًا ما يتوقف تفكيرك ولا تجد من الأفكار ما يناسب ذوقك والنمط الذي تحبه لتحديد منزلك أو إقامة منزل جديد من البداية، لهذا في هوميفاي نعتني بتقديم لك أفكار شاملة بعرض جولات داخل منازل بجميع غرفها لتختار منها ما يناسبك. إليكم شقة في منتهى الشياكة نتمنى أن تلهمكم للتصميم الأنيق الذي تطمحون إليه.
الشقة كلها يغلب عليها الألوان الفاتحة والمبهجة، ولون الحوائط البيج الفاتح يتلاءم تمامًا مع الباركيه ذا اللون الطبيعي في الأرضية. في السقف تم تثبيت كشافات إضاءة في نقاط معينة دون اللجوء إلى تعليق نجف ليعكس أضواء بيضاء بسيطة وموجهة تملأ المكان.
على اليمين نجد كونسول كلاسيكي وعلى اليسار مكتبة صغيرة بها بعض الكتب وعليها بعض الصور في إطارات كلاسيكية أنيقة.
غرفة المعيشة كلاسيكية بسيطة عبارة عن نيش باللون البني المحمر للخشب به بعض تحف السيراميك وأمامه طاولة قهوة كلاسيكية أنيقة. في الجانب الآخر من الغرفة نجد طاولة كمبيوتر وكرسي كلاسيكي بتنجيد باللون البرتقالي الفاقع ليسكر من اللون البيج ويتلاءم مع لون الخشب.
غرفة السفرة هي مزيج رائع بين الكلاسيكية التقليدية والعصرية. فكما ترون تصميم طاولة السفرة بلا شك كلاسيكي للغاية واختار المصمم كراسي بلاستيكية شفافة وعصرية . من القطع الفريدة من نوعها ساعة الحائط الكلاسيكية التي تتباين مع تصميم المطبخ المودرن بجانبها.
خلف غرفة السفرة نجد المطبخ بشكل أوضح في هذه الصورة يظهر تفاصيله، المطبخ مصمم بشكل مودرن وأنيق في نفس الوقت بلمسة من اللون الأحمر النابض بالحياة. الشيء التقليدي الوحيد في هذا المطبخ هو الرخام الأبيض والرمادي في البار الذي تم استخدامه من الناحية الأخرى كمكان للتخزين أو مكتبة صغيرة.
الحمام تصميمه بسيط ولكن أنيق، استخدم المصمم الصلب في بعض لمساته وأرضية خشبية وأكثر ما يميز هذا الحمام هو حائط الموزاييك وراء المرآة الكبيرة التي تضفي إحساسًا بالاتساع.
أخيرًا نلقي نظرة على غرفة النوم الواسعة البرّاقة، لنجد دولاب أبيض كبير يغطي حائط بأكمله سنراه في الصورة القادمة. في منتصف الغرفة نرى سرير مزدوج على جانبيه كومودينو كلاسيكي يتماشى مع الدولاب الموجود بجانب الباب وكلهم يتماشون مع القطعة الفريدة من نوعها التي اكتمل بها الديكور وهي المرآة البيضاوية المعلقة على الحائط.
منظور آخر لغرفة النوم يظهر الدولاب الأبيض.