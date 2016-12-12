شقة في منتهى الشياكة

الشقة كلها يغلب عليها الألوان الفاتحة والمبهجة، ولون الحوائط البيج الفاتح يتلاءم تمامًا مع الباركيه ذا اللون الطبيعي في الأرضية. في السقف تم تثبيت كشافات إضاءة في نقاط معينة دون اللجوء إلى تعليق نجف ليعكس أضواء بيضاء بسيطة وموجهة تملأ المكان.

على اليمين نجد كونسول كلاسيكي وعلى اليسار مكتبة صغيرة بها بعض الكتب وعليها بعض الصور في إطارات كلاسيكية أنيقة.