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شقة في منتهى الشياكة

ريم عوض ريم عوض
BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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كثيرًا ما يتوقف تفكيرك ولا تجد من الأفكار ما يناسب ذوقك والنمط الذي تحبه لتحديد منزلك أو إقامة منزل جديد من البداية، لهذا في هوميفاي نعتني بتقديم لك أفكار شاملة بعرض جولات داخل منازل بجميع غرفها لتختار منها ما يناسبك. إليكم شقة في منتهى الشياكة نتمنى أن تلهمكم للتصميم الأنيق الذي تطمحون إليه.

المدخل

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الشقة كلها يغلب عليها الألوان الفاتحة والمبهجة، ولون الحوائط البيج الفاتح يتلاءم تمامًا مع الباركيه ذا اللون الطبيعي في الأرضية. في السقف تم تثبيت كشافات إضاءة في نقاط معينة دون اللجوء إلى تعليق نجف ليعكس أضواء بيضاء بسيطة وموجهة تملأ المكان.

على اليمين نجد كونسول كلاسيكي وعلى اليسار مكتبة صغيرة بها بعض الكتب وعليها بعض الصور في إطارات كلاسيكية أنيقة.

غرفة المعيشة

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة المعيشة كلاسيكية بسيطة عبارة عن نيش باللون البني المحمر للخشب به بعض تحف السيراميك وأمامه طاولة قهوة كلاسيكية أنيقة. في الجانب الآخر من الغرفة نجد طاولة كمبيوتر وكرسي كلاسيكي بتنجيد باللون البرتقالي الفاقع ليسكر من اللون البيج ويتلاءم مع لون الخشب.

غرفة السفرة

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة السفرة هي مزيج رائع بين الكلاسيكية التقليدية والعصرية. فكما ترون تصميم طاولة السفرة بلا شك كلاسيكي للغاية واختار المصمم كراسي بلاستيكية شفافة وعصرية . من القطع الفريدة من نوعها ساعة الحائط الكلاسيكية التي تتباين مع تصميم المطبخ المودرن بجانبها.

تفاصيل المطبخ

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

خلف غرفة السفرة نجد المطبخ بشكل أوضح في هذه الصورة يظهر تفاصيله، المطبخ مصمم بشكل مودرن وأنيق في نفس الوقت بلمسة من اللون الأحمر النابض بالحياة. الشيء التقليدي الوحيد في هذا المطبخ هو الرخام الأبيض والرمادي في البار الذي تم استخدامه من الناحية الأخرى كمكان للتخزين أو مكتبة صغيرة.

الحمام

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الحمام تصميمه بسيط ولكن أنيق، استخدم المصمم الصلب في بعض لمساته وأرضية خشبية وأكثر ما يميز هذا الحمام هو حائط الموزاييك وراء المرآة الكبيرة التي تضفي إحساسًا بالاتساع.

غرفة النوم

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

أخيرًا نلقي نظرة على غرفة النوم الواسعة البرّاقة، لنجد دولاب أبيض كبير يغطي حائط بأكمله سنراه في الصورة القادمة. في منتصف الغرفة نرى سرير مزدوج على جانبيه كومودينو كلاسيكي يتماشى مع الدولاب الموجود بجانب الباب وكلهم يتماشون مع القطعة الفريدة من نوعها التي اكتمل بها الديكور وهي المرآة البيضاوية المعلقة على الحائط.

منظور آخر

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

منظور آخر لغرفة النوم يظهر الدولاب الأبيض.

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