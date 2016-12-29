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6 أسرار ذهبية لأناقة التصميم الداخلي بمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
facile dire carta da parati..., Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
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هل ترغب في جعل منزلك يبدو أكبر حجمًا؟.. تشعر وكأن الغرفة صغيرة وتعطيك إحساس بالضيق؟ أو أن حمام منزلك وظيفي جدًا ولكنه ضيق غير مُريح؟.. كل هذه المشكلات بات حلها في مجموعة أسرار يقدمها لك هذا المقال اليوم لتحسين استخدام المساحة في منزلك وجعله يبدو أكبر وأوسع وأكثر أناقة، ولأن هوميفاي تأتي لك بكل ما هو جديد لـ ديكور بيتك وأدق تفاصيله، فهذا المقال يقدم لك 6 أسرار ذهبية لأناقة التصميم الداخلي بمنزلك.

1. سحر المرايا لمضاعفة المساحة

Appartemento Baldo degli Udaldi - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo مطبخ
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

بالرغم من كون المرايا من الأشياء الهامة والمميزة إلا أن الكثير من الناس يجهلون فائدتها وكيفية استخدامها، لأنها أول الأسرار لدينا فهي صاحبة التاج بهذا المقال.

المراّة.. هذه القطعة التي تعزز شعورك بالفضاء وتزيد المساحة إلى الضعف بإستخدامها بطريقة مناسبة في المكان، ويبدو أفضل مكان لوضع مراّة كبيرة هو مدخل الباب الرئيسي لمنزلك، بحيث تعطي اتساع ملحوظ يخطف الأنظار بين الجميع بمجرد أن يخطوا خطوة واحدة داخل المنزل.

2. تأثير الأرضية

mieszkanie prywatne 3 pokoje czarno-białe - apartamenty na polanie - Gdynia , Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz غرفة المعيشة White
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

تلعب الأرضية دورًا هام في اتساع المكان وأناقته، فسوء استخدامها يعطي ضيق ملحوظ وقتامة للغرفة، ولذلك نحمل لك اليوم نصيحة باستخدام الباركيه، إنه الحل الأمثل لأرضية واسعة وغرفة أنيقة، فهو يعطي ضوء ملحوظ بالأرضية، وإشراقة تزيد من الاتساع، ويمكنك اختيار الأرضيات الصناعية أيضًا بشرط أن لا تكون الألوان قاتمة فتنشر العتمة والضيق بالمكان.

3. اللعب بالألوان

CALDO E FREDDO, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione غرفة السفرة
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

هل تعرف كيف يمكنك باستخدام الألوان أن تجعل غرفتك الصغيرة تبدو أكبر؟ هذا المنتجع في أورلاندا اعتمد على الألوان في زيادة مساحة المكان، ومكنك فعل هذا أيضًا من خلال طلاء الجدار المقابل للمدخل بلونٍ ملفت وزاهي، كما يجب ان تكون الألوان المقابلة في الجدران بيضاء أو فاتحة، وهذه الحيلة تبدو وسيلة جيدة لإداراك زيادة اتساع المكان، مما يجعل المكان أكبر حجمًا.

4. استخدام المشارب

Attico a Soncino, A2architetti A2architetti حمام
A2architetti

A2architetti
A2architetti
A2architetti

تبدو المشارب أو الستائر الحل الامثل لجعل سقف منزلك يبدو أعلى وأبعد، فيما يغير هذا النظرة إلى الغرفة، ويشعرك بإتساع أفضل للمكان ولكن إلى الأعلى ليس إلى الأمام.

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5. السقف الأبيض

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

إذا كانت الغرفة مظلمة وغير واسعة، فبإمكان الألوان ان تُحدث فارقًا كبير، وان تغير من شكل وحجم الغرفة عن طريق استخدامها بطريقة صحيحة، ففي هذه الصورة يظهر كيف تم استخدام الألوان والظلال الرائعة من الطيور باللون الأبيض، بالإضافة إلى ذلك فإن اللون الأبيض في السقف يعطي اتساع ملحوظ بالمكان وضوء رائع للسقف.

6. العمق السنيمائي

facile dire carta da parati..., Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران وأرضياتورق الحائط
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

على الرغم من عدم انتشار الفكرة إلا إنها مميزة للغاية وسر ذهبي من أسرار مقالنا اليوم الذي قد يعطيك اتساع أكثر للمكان، فوجود مشهد سينمائي عميق بالخلفية على أحد الجدران يعطي عمق للمكان ويجعله يبدو أكبر وأوسع، خاصة باستخدام ممر طويل الأفق كهذا، والذي يعطي امتداد كبير للغرفة وتبدو أضعاف حجمها الحقيقي.

الأبيض والأخضر مزيج الأناقة في شقة صغيرة
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