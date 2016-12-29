6 أسرار ذهبية لأناقة التصميم الداخلي بمنزلك

بالرغم من كون المرايا من الأشياء الهامة والمميزة إلا أن الكثير من الناس يجهلون فائدتها وكيفية استخدامها، لأنها أول الأسرار لدينا فهي صاحبة التاج بهذا المقال.

المراّة.. هذه القطعة التي تعزز شعورك بالفضاء وتزيد المساحة إلى الضعف بإستخدامها بطريقة مناسبة في المكان، ويبدو أفضل مكان لوضع مراّة كبيرة هو مدخل الباب الرئيسي لمنزلك، بحيث تعطي اتساع ملحوظ يخطف الأنظار بين الجميع بمجرد أن يخطوا خطوة واحدة داخل المنزل.