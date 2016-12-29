هل ترغب في جعل منزلك يبدو أكبر حجمًا؟.. تشعر وكأن الغرفة صغيرة وتعطيك إحساس بالضيق؟ أو أن حمام منزلك وظيفي جدًا ولكنه ضيق غير مُريح؟.. كل هذه المشكلات بات حلها في مجموعة أسرار يقدمها لك هذا المقال اليوم لتحسين استخدام المساحة في منزلك وجعله يبدو أكبر وأوسع وأكثر أناقة، ولأن هوميفاي تأتي لك بكل ما هو جديد لـ ديكور بيتك وأدق تفاصيله، فهذا المقال يقدم لك 6 أسرار ذهبية لأناقة التصميم الداخلي بمنزلك.
بالرغم من كون المرايا من الأشياء الهامة والمميزة إلا أن الكثير من الناس يجهلون فائدتها وكيفية استخدامها، لأنها أول الأسرار لدينا فهي صاحبة التاج بهذا المقال.
المراّة.. هذه القطعة التي تعزز شعورك بالفضاء وتزيد المساحة إلى الضعف بإستخدامها بطريقة مناسبة في المكان، ويبدو أفضل مكان لوضع مراّة كبيرة هو مدخل الباب الرئيسي لمنزلك، بحيث تعطي اتساع ملحوظ يخطف الأنظار بين الجميع بمجرد أن يخطوا خطوة واحدة داخل المنزل.
تلعب الأرضية دورًا هام في اتساع المكان وأناقته، فسوء استخدامها يعطي ضيق ملحوظ وقتامة للغرفة، ولذلك نحمل لك اليوم نصيحة باستخدام الباركيه، إنه الحل الأمثل لأرضية واسعة وغرفة أنيقة، فهو يعطي ضوء ملحوظ بالأرضية، وإشراقة تزيد من الاتساع، ويمكنك اختيار الأرضيات الصناعية أيضًا بشرط أن لا تكون الألوان قاتمة فتنشر العتمة والضيق بالمكان.
هل تعرف كيف يمكنك باستخدام الألوان أن تجعل غرفتك الصغيرة تبدو أكبر؟ هذا المنتجع في أورلاندا اعتمد على الألوان في زيادة مساحة المكان، ومكنك فعل هذا أيضًا من خلال طلاء الجدار المقابل للمدخل بلونٍ ملفت وزاهي، كما يجب ان تكون الألوان المقابلة في الجدران بيضاء أو فاتحة، وهذه الحيلة تبدو وسيلة جيدة لإداراك زيادة اتساع المكان، مما يجعل المكان أكبر حجمًا.
تبدو المشارب أو الستائر الحل الامثل لجعل سقف منزلك يبدو أعلى وأبعد، فيما يغير هذا النظرة إلى الغرفة، ويشعرك بإتساع أفضل للمكان ولكن إلى الأعلى ليس إلى الأمام.
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إذا كانت الغرفة مظلمة وغير واسعة، فبإمكان الألوان ان تُحدث فارقًا كبير، وان تغير من شكل وحجم الغرفة عن طريق استخدامها بطريقة صحيحة، ففي هذه الصورة يظهر كيف تم استخدام الألوان والظلال الرائعة من الطيور باللون الأبيض، بالإضافة إلى ذلك فإن اللون الأبيض في السقف يعطي اتساع ملحوظ بالمكان وضوء رائع للسقف.
على الرغم من عدم انتشار الفكرة إلا إنها مميزة للغاية وسر ذهبي من أسرار مقالنا اليوم الذي قد يعطيك اتساع أكثر للمكان، فوجود مشهد سينمائي عميق بالخلفية على أحد الجدران يعطي عمق للمكان ويجعله يبدو أكبر وأوسع، خاصة باستخدام ممر طويل الأفق كهذا، والذي يعطي امتداد كبير للغرفة وتبدو أضعاف حجمها الحقيقي.