تجديد كامل لشقة بعد 25 عام من إنشائها

إعادة تجديد المنازل فن حقيقي يجب أن يتوفر عند من يقوم به الرؤية والخبرة الكافية ليخرج أقضل ما في المساحات والديكور القديم واستغلال كل شيء أقصى استغلال ممكن. في هذا المنزل الذي تم إنشاؤه من أكثر من 25 عام نجد معظم الديكور تقليدي من التسعينيات ويحتاج للتجديد بالفعل حيث أن موضته أصبحت قديمة واستهلكها الزمن. نقدم لكم تجديد شامل لهذا المنزل سيجعلك تنبهر!
هذا المطبخ تقليدي جدًا وكان موجودًا في معظم البيوت قديمًا وربما لا يزال عند الكثير حتى الآن. الحائط الأصفر والخشب البني المحفور والكراسي الخشبية الكلاسيكية، تجعلك تعود بالزمن كثيرًا.
بالرغم من كونه قديمًا إلا أنه لا يبدو بهذا السوء ولكن بالمقارنة مع شكله بعد التجديد سنجد فارقًا كبيرًا ومذهلًا. هل اشتقتم لرؤية المطبخ بعد التجديد؟ استمروا في النزول لتروه!
غرفة المعيشة كانت ملاصقة للمطبخ المقفول، وكانت تحتوي على كنبة جلدية سوداء وكرسي مريح وطاولة قهوة زجاجية. قد تشعر خاصة مع الديكور المستخدم في اللوحات المعلّقة والسجادة أنها ليست بهذا السوء ولكنك ستتفاجأ عندما ترى كيف تحولت هذه المساحة لمكان مذهل!
لا يوجد مقارنة أليس كذلك؟ فتح المصمم المطبخ على المساحة المجاورة له التي كانت عبارة عن غرفة معيشة صغيرة لينشئ مطبخ أمريكيّ عصري ببار مثبت فيه موقد مسطح حديث ويوجد كرسيين لتناول وجبة سريعة. وبجانب البار الذي يفصل بين المطبخ وغرفة السفرة يوجد كاولة سفرة عصرية وبسيطة تتباين كراسيها السوداء مع لونها الأبيض، بيدكور جذاب في الحائط المقابل من الرمادي والأبيض ووضع كنبة سوداء صغيرة كاستراحة.
منظور أكثر وضوحًا للمطبخ حيث تم استغلال المساحة الأفقية في وضع الأجهزة. واستخدم المصمم السقف الساقط لتثبيت إضاءة مناسبة لمنطقة العمل.
هذه المساحة في الدور السفليّ كانت مخصصة لغرفة السفرة ولكن ماذا فعل بها المصمم ليستغلها بعد أن خصص الدور العلويّ لغرفة السفرة بجانب المطبخ؟ تابع لتعرف!
هذا هو السلم المؤدي لغرفة النوم والحمام، سلم خشبي تقليدي ويوجد بجانبه دولاب فضية كلاسيكي يتماشى مع النمط العام للمنزل، قبل بالطبع!
هل يمكن أن تتخيل أن هذا هو نفس السلم الذي رأيته للتو؟ تم تجديده بشكل عصري للغاية وغلق جزء منه بحائط فاصل.
مفاجأة أليس كذلك؟ هذه هي المساحة التي كانت تحتوي على غرفة سفرة عتيقة، تحولت لمساحة كبيرة للمعيشة بها مكتبة وتليفزيون معلق ومن المميز فيها الإضاءات المثبتة التي تضفي بريقًا ووسعًا على الغرفة.
منظور آخر لغرفة المعيشة ونلاحظ إبقاء المصمم على البوفيه ودولاب الفضية أو النيش ليمزج بين العصرية والكلاسيكية بهذه القطع الفريدة من نوعها.
غرفة النوم تقليدية للغاية وتفتقر للكثير من حيث الإضاءة والديكور والترتيب. هل تريدون أن تروا كيف تحولت بالكلية؟
غرفة النوم بعد التجديد تجعلك لا تجد تعبيرًا مناسبًا لوصف جمالها مقارنة مع ما كانت عليه في السابق! السقف الساقط وبيت النور العصري الرائع والإضاءة الدافئة على جانبي السرير والقطعة الفنية على الحائط وراءه والألوان الهادئة المستخدمة في كل الغرفة والستائر الشيفون الأنيقة. تغيير رائع!