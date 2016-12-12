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تجديد كامل لشقة بعد 25 عام من إنشائها

ريم عوض ريم عوض
VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
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إعادة تجديد المنازل فن حقيقي يجب أن يتوفر عند من يقوم به الرؤية والخبرة الكافية ليخرج أقضل ما في المساحات والديكور القديم واستغلال كل شيء أقصى استغلال ممكن. في هذا المنزل الذي تم إنشاؤه من أكثر من 25 عام نجد معظم الديكور تقليدي من التسعينيات ويحتاج للتجديد بالفعل حيث أن موضته أصبحت قديمة واستهلكها الزمن. نقدم لكم تجديد شامل لهذا المنزل سيجعلك تنبهر!

قبل – المطبخ

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

هذا المطبخ تقليدي جدًا وكان موجودًا في معظم البيوت قديمًا وربما لا يزال عند الكثير حتى الآن. الحائط الأصفر والخشب البني المحفور والكراسي الخشبية الكلاسيكية، تجعلك تعود بالزمن كثيرًا.

قبل – منظور آخر للمطبخ القديم

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

بالرغم من كونه قديمًا إلا أنه لا يبدو بهذا السوء ولكن بالمقارنة مع شكله بعد التجديد سنجد فارقًا كبيرًا ومذهلًا. هل اشتقتم لرؤية المطبخ بعد التجديد؟ استمروا في النزول لتروه!

قبل – غرفة المعيشة

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

غرفة المعيشة كانت ملاصقة للمطبخ المقفول، وكانت تحتوي على كنبة جلدية سوداء وكرسي مريح وطاولة قهوة زجاجية. قد تشعر خاصة مع الديكور المستخدم في اللوحات المعلّقة والسجادة أنها ليست بهذا السوء ولكنك ستتفاجأ عندما ترى كيف تحولت هذه المساحة لمكان مذهل!

بعد – المطبخ وغرفة السفرة

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

لا يوجد مقارنة أليس كذلك؟ فتح المصمم المطبخ على المساحة المجاورة له التي كانت عبارة عن غرفة معيشة صغيرة لينشئ مطبخ أمريكيّ عصري ببار مثبت فيه موقد مسطح حديث ويوجد كرسيين لتناول وجبة سريعة. وبجانب البار الذي يفصل بين المطبخ وغرفة السفرة يوجد كاولة سفرة عصرية وبسيطة تتباين كراسيها السوداء مع لونها الأبيض، بيدكور جذاب في الحائط المقابل من الرمادي والأبيض ووضع كنبة سوداء صغيرة كاستراحة.

بعد – المطبخ

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

منظور أكثر وضوحًا للمطبخ حيث تم استغلال المساحة الأفقية في وضع الأجهزة. واستخدم المصمم السقف الساقط لتثبيت إضاءة مناسبة لمنطقة العمل.

قبل – غرفة السفرة

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

هذه المساحة في الدور السفليّ كانت مخصصة لغرفة السفرة ولكن ماذا فعل بها المصمم ليستغلها بعد أن خصص الدور العلويّ لغرفة السفرة بجانب المطبخ؟ تابع لتعرف!

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قبل – السلم

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

هذا هو السلم المؤدي لغرفة النوم والحمام، سلم خشبي تقليدي ويوجد بجانبه دولاب فضية كلاسيكي يتماشى مع النمط العام للمنزل، قبل بالطبع!

بعد – السلم

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

هل يمكن أن تتخيل أن هذا هو نفس السلم الذي رأيته للتو؟ تم تجديده بشكل عصري للغاية وغلق جزء منه بحائط فاصل.

بعد – غرفة المعيشة

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة المعيشة
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

مفاجأة أليس كذلك؟ هذه هي المساحة التي كانت تحتوي على غرفة سفرة عتيقة، تحولت لمساحة كبيرة للمعيشة بها مكتبة وتليفزيون معلق ومن المميز فيها الإضاءات المثبتة التي تضفي بريقًا ووسعًا على الغرفة.

بعد – غرفة المعيشة

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة المعيشة
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

منظور آخر لغرفة المعيشة ونلاحظ إبقاء المصمم على البوفيه ودولاب الفضية أو النيش ليمزج بين العصرية والكلاسيكية بهذه القطع الفريدة من نوعها.

قبل – غرفة النوم

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

غرفة النوم تقليدية للغاية وتفتقر للكثير من حيث الإضاءة والديكور والترتيب. هل تريدون أن تروا كيف تحولت بالكلية؟

بعد – غرفة النوم

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة نوم
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

غرفة النوم بعد التجديد تجعلك لا تجد تعبيرًا مناسبًا لوصف جمالها مقارنة مع ما كانت عليه في السابق! السقف الساقط وبيت النور العصري الرائع والإضاءة الدافئة على جانبي السرير والقطعة الفنية على الحائط وراءه والألوان الهادئة المستخدمة في كل الغرفة والستائر الشيفون الأنيقة. تغيير رائع!

شقة ملهمة بمساحة 73 متر فقط
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