تجديد كامل لشقة بعد 25 عام من إنشائها

إعادة تجديد المنازل فن حقيقي يجب أن يتوفر عند من يقوم به الرؤية والخبرة الكافية ليخرج أقضل ما في المساحات والديكور القديم واستغلال كل شيء أقصى استغلال ممكن. في هذا المنزل الذي تم إنشاؤه من أكثر من 25 عام نجد معظم الديكور تقليدي من التسعينيات ويحتاج للتجديد بالفعل حيث أن موضته أصبحت قديمة واستهلكها الزمن. نقدم لكم تجديد شامل لهذا المنزل سيجعلك تنبهر!