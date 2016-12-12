الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار رائعة لنوافذ منزلك

ريم عوض ريم عوض
Latest work, Architectural Bronze Ltd Architectural Bronze Ltd شبابيك و أبوابشبابيك معدن Black
Loading admin actions …

لا يمكن أن تنكر حقيقة أن نوافذ المنزل هي من أهم العناصر في تصميم المنزل. فهي المساحة الوحيدة التي تبين ما ورائها من العالم الخارجي وتذركنا بالطبيعة وتعطي فرصة لدخول ضوء الشمس الطبيعي الذي لولاه لأصابك اكتئاب. وحتى عند غياب الشمس وهطول الأمطار فالنوافذ تكون في صورة جمالية رائعة بقطرات المطر التي تغطيها. لهذا الاهتمام بشكل النافذة جزء مهم في ديكور المنزل ويغير كثيرًا من الشكل العام. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار الأنيقة التي نتمنى أن تكون مصدر إلهام لك لاختيار تصميم نافذتك المناسبة لأثاث منزلك وجو المنطقة التي تعيش فيها. إليكم الأفكار.

1- نافذة هندسية

Latest work, Architectural Bronze Ltd Architectural Bronze Ltd شبابيك و أبوابشبابيك معدن Black
Architectural Bronze Ltd

Latest work

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

النوافذ الممتدة من الأرض للسقف هي مثال حقيقي للجمال خاصة عند وجود إطلالة رائعة مثل هذه التي في الصورة على حديقة خضراء تشع بالحيوية وتعكس الطبيعة داخل منزلك. تصميم النافذة يبدو وكأن المنزل صوبة (بيت زجاجي) لمساحة مفتوحة من المطبخ وغرفة السفرة يملأها ضوء الشمس من كل جانب. هذا التصميم أيضًا يعطيك فرصة أن تفتح مساحتين على بعضهما البعض لتصل بين الخارج والداخل عند قيامك ببعض العزومات أو الحفلات.

2- في الجيم

Executive power screens, Phantom Screens Phantom Screens المنزلقواطع الغرف و الألواح الشبكية
Phantom Screens

Executive power screens

Phantom Screens
Phantom Screens
Phantom Screens

عندما تكون في التمرين داخل منزلك وتستخدم الأجهزة كالمشّاية والعجلة أحيانًا تشعر بالملل من تكرار الحركة، فتحتاج لما يسلّيك ويكون مصدر إلهام لك. لذلك فكرة أن تكون صالة الرياضة لديك محاطة بالنوافذ الكبيرة من حميع الاتجاهات فكرة رائعة. فالموسيقى ستسأم منها بعد قليل وقد لا تجد ما يمتعك في التلفزيون ولكن الطبيعة تعطيك طاقة إيجابية وتساهم في زيادة تركيزك وعدم الشعور بمرور الوقت.

3- نافذة مربعة

Latest work, Architectural Bronze Ltd Architectural Bronze Ltd شبابيك و أبوابشبابيك معدن Black
Architectural Bronze Ltd

Latest work

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

هذه النوافذ المربعة الكبيرة تبدو مثل لوحات معلقة على الجدران بهذه الإطلالة الرائعة ورائها. فأنت لا تحتاج للوحات مرسومة غالية أو من يأتي لتزيين حوائط غرفة معيشتك إذا كان منزلك يطل على منظر طبيعي كذلك الذي في الصورة! النوافذ المربعة غالبًا ما تكون تكلفتها أعلى من النوافذ المستطيلة ولكنها تستحق، فهي أنيقة للغاية وتعطي لمنزلك لمسة جمالية فريدة من نوعها.

4- الخصوصية

Tier on Tier Shutters for Sash & Bay Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Tier on Tier Shutters for Sash & Bay Windows

homify
homify
homify

الحصول على نوافذ كبيرة داخل غرف النوم للاستمتاع بضوء الشمس أو حتى القمر مع الحفاظ على الخصوصية شيء ليس سهلًا إلا إذا استعنت بمتخصص ليعرض عليك الاختيارات المتاحة لتحقيق ذلك مثل تلك الصورة حيث النوافذ مقفلة من الأسفل ويمكنك الاستمتاع بالمنظر من خلال الجزء العلويّ فقط.

5- نوافذ كلاسيكية

Latest work, Architectural Bronze Ltd Architectural Bronze Ltd شبابيك و أبوابشبابيك معدن
Architectural Bronze Ltd

Latest work

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

هذه فكرة أخرى لنوافذ كلاسيكية رائعة حيث أعلاها مصمم كقوس معماري صغير وأنيق، يمكنك تطبيقها في النافذة المجاورة للتراس لتبدو جميلة من الداخل والخارج

اقرأ أيضًا أجمل 10 تصاميم للشبابيك و النوافذ !

8 خطوات لاختيار رفوف أنيقة وعملية
هل أعجبتك التصميمات؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً