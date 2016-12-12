5 أفكار رائعة لنوافذ منزلك

لا يمكن أن تنكر حقيقة أن نوافذ المنزل هي من أهم العناصر في تصميم المنزل. فهي المساحة الوحيدة التي تبين ما ورائها من العالم الخارجي وتذركنا بالطبيعة وتعطي فرصة لدخول ضوء الشمس الطبيعي الذي لولاه لأصابك اكتئاب. وحتى عند غياب الشمس وهطول الأمطار فالنوافذ تكون في صورة جمالية رائعة بقطرات المطر التي تغطيها. لهذا الاهتمام بشكل النافذة جزء مهم في ديكور المنزل ويغير كثيرًا من الشكل العام. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار الأنيقة التي نتمنى أن تكون مصدر إلهام لك لاختيار تصميم نافذتك المناسبة لأثاث منزلك وجو المنطقة التي تعيش فيها. إليكم الأفكار.