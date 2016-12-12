5 أفكار رائعة لنوافذ منزلك

لا يمكن أن تنكر حقيقة أن نوافذ المنزل هي من أهم العناصر في تصميم المنزل. فهي المساحة الوحيدة التي تبين ما ورائها من العالم الخارجي وتذركنا بالطبيعة وتعطي فرصة لدخول ضوء الشمس الطبيعي الذي لولاه لأصابك اكتئاب. وحتى عند غياب الشمس وهطول الأمطار فالنوافذ تكون في صورة جمالية رائعة بقطرات المطر التي تغطيها. لهذا الاهتمام بشكل النافذة جزء مهم في ديكور المنزل ويغير كثيرًا من الشكل العام. في هذا المقال نقدم لكم بعض الأفكار الأنيقة التي نتمنى أن تكون مصدر إلهام لك لاختيار تصميم نافذتك المناسبة لأثاث منزلك وجو المنطقة التي تعيش فيها. إليكم الأفكار.
النوافذ الممتدة من الأرض للسقف هي مثال حقيقي للجمال خاصة عند وجود إطلالة رائعة مثل هذه التي في الصورة على حديقة خضراء تشع بالحيوية وتعكس الطبيعة داخل منزلك. تصميم النافذة يبدو وكأن المنزل صوبة (بيت زجاجي) لمساحة مفتوحة من المطبخ وغرفة السفرة يملأها ضوء الشمس من كل جانب. هذا التصميم أيضًا يعطيك فرصة أن تفتح مساحتين على بعضهما البعض لتصل بين الخارج والداخل عند قيامك ببعض العزومات أو الحفلات.
عندما تكون في التمرين داخل منزلك وتستخدم الأجهزة كالمشّاية والعجلة أحيانًا تشعر بالملل من تكرار الحركة، فتحتاج لما يسلّيك ويكون مصدر إلهام لك. لذلك فكرة أن تكون صالة الرياضة لديك محاطة بالنوافذ الكبيرة من حميع الاتجاهات فكرة رائعة. فالموسيقى ستسأم منها بعد قليل وقد لا تجد ما يمتعك في التلفزيون ولكن الطبيعة تعطيك طاقة إيجابية وتساهم في زيادة تركيزك وعدم الشعور بمرور الوقت.
هذه النوافذ المربعة الكبيرة تبدو مثل لوحات معلقة على الجدران بهذه الإطلالة الرائعة ورائها. فأنت لا تحتاج للوحات مرسومة غالية أو من يأتي لتزيين حوائط غرفة معيشتك إذا كان منزلك يطل على منظر طبيعي كذلك الذي في الصورة! النوافذ المربعة غالبًا ما تكون تكلفتها أعلى من النوافذ المستطيلة ولكنها تستحق، فهي أنيقة للغاية وتعطي لمنزلك لمسة جمالية فريدة من نوعها.
الحصول على نوافذ كبيرة داخل غرف النوم للاستمتاع بضوء الشمس أو حتى القمر مع الحفاظ على الخصوصية شيء ليس سهلًا إلا إذا استعنت بمتخصص ليعرض عليك الاختيارات المتاحة لتحقيق ذلك مثل تلك الصورة حيث النوافذ مقفلة من الأسفل ويمكنك الاستمتاع بالمنظر من خلال الجزء العلويّ فقط.
هذه فكرة أخرى لنوافذ كلاسيكية رائعة حيث أعلاها مصمم كقوس معماري صغير وأنيق، يمكنك تطبيقها في النافذة المجاورة للتراس لتبدو جميلة من الداخل والخارج
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