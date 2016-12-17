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15 تصميم لحمامات صغيرة ستقع في غرامها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
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صغر المساحة ليس دائمًا بالأمر السلبي، فقد يكون دافعًا للإبداع والابتكار، لتحويل تلك المساحة الصغيرة إلى قطعة فنية لا ترى العين فيها سوى تفاصيلها الجميلة، بعض اللمسات الخشبية، وربما الرخامية، بعض اللمسات من الطبيعة التي يمكنها في أوقات أخرى أن تسيطر كليًا، مع ذكاء التصميم والتفكير خارج الصندوق للوصول إلى حلول غير عادية.

في هذا المقال، نأخذكم في جولة بين 15 تصميمًا لـ حمامات صغيرة المساحة، ولكن الإبداع حولها إلى لوحات فنية قادرة على جعلك تقع في حبها بكل تأكيد.

لنبدأ جولتنا..

1. اللمسات اللونية لخطف الأبصار

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

بعض اللمسات اللونية قادرة على خطف الأبصار بعيدًا عن المساحة، مع الابداع في تصميم الحائط البارز، وتزيين الجدار المقابل بلوحة فنية قوية الألوان تتناغم مع لون السقف.

2. لوحة جدارية من الموازييك

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تراصت بلاطات الموزاييك جانب بعضها البعض لتشكل لوحة جدارية رائعة الجمال، بلونها الأزرق الأنيق، ووقف الجدارين جنبًا إلى جنب ليخطفا الأبصار والقلوب بعيدًا عن إدراك صغر مساحة الحمام.

3. الطبيعة تلعب دورها

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

دع الطبيعة ـثضفي لمساتها الخلابة على حمامك، لتبدأ يومك بشعور منعش في حمام يُطل على مزروعات خضراء، ويتمتع بإشراقة قوية، وإضاءة طبيعية.

بالطبع المرايا تلعب دورها جنبًا إلى جنب مع الجدران البيضاء والإضاءة القوية، لمنح الحمام اتساعًا وهميًا،

4. الألوان الداكنة لها قدرتها

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

على الرغم من أن القاعدة تقضي بتصميم المساحات الصغيرة بألوان فاتحة للتغلب على مشكلة الضيق، إلا أن الألوان الداكنة أيضًا لها قدرتها في طمس حدود المساحة.

جدار من الحجارة السوداء، مع بعض الإضاءات الموزعة ببراعة، ولمسات خشبية أنيقة في حوض فريد التصميم، لا يمكنك ملاحظة مساحة الحمام وسط كل ذلك الجمال!

5. اللمسات الرخامية تكفي

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الرخام قادر دائمًا وأبدًا على تركيز الأنظار عليه وحده، بأناقته وفخامته غير العادية، فبعض اللمسات الرخامية في جدران وأرضيات الحمام تكفي لتشتيت التركيز عن مساحته، مع تزيين بعض الجدران بإطارات أنيقة.

6. بعض الإضاءات الجريئة

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

جدران بيضاء.. بالطبع قادرة على تغيير حسابات المساحة، ولكن بعض الإضاءات الجريئة في الحوض، قادرة على تغيير كل شيء، مع حديقة صغيرة أسفل هذا الحوض، ليتحول الحمام إلى مساحة تقع في غرامها يوم بعد يوم.

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7. النمط الانتقائي

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

على الرغم من صغر المساحة، إلا أنه يمكن الجمع بين عدة مواد وألوان، وأيضًا الجمع بين الأساليب، دون الوقوع في شرك الفوضى، لتصميم حمام رائع الجمال كهذا، حيث الجدران حجرية، والأرضية من السيراميك المزرقش، وحوض أسمنتي أسفله خزانة خشبية.. مزيج غير متوقع ولكنه أعطى نتيجة رائعة.

8. الفواصل الوهمية

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

عندما تكون المساحة بضعة أمتار معدودة، فإنه يصعب استخدام البناء لتحديد المساحات، ولكن يمكن دائمًا اللجوء إلى الألوان والمواد، لصنع فواصل وهمية في الأرضية أو الجدران، وسوف يتولى العقل باقي المهمة لبناء الجدار ورسم الحدود.

9. المرايا.. الحليف الدائم

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

يمكن دائمًا الاستعانة بالمرايا في المساحات الضيقة، لخلق الخداع البصري واعطاء المكان اتساعًا أكبر مما هو عليه في الحقيقة، وهو ما تحقق في هذا التصميم.

10. الوقوع في حب الأخشاب

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

إذا كنت تظن أن الأخشاب لا تلائم الحمامات، إذا فسوف يغير هذا التصميم رأيك لتقع في غرامها، حيث اللمسات الدافئة التي تجعل من تلك المساحة الصغيرة مكانًا مريحًا وائع الجمال. فقط انظر إلى تناسق الجدار والأرضية مع السلة المصنوعة يدويًا، والمزهرية المزينة للحوض، واستمتع باللوحة الجمالية التي تشكلت.

11. الخروج عن المألوف

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

الخروج عن المألوف هو دائمًا الحل للاستمتاع بالمساحات الصغيرة، دش في السقف! مع بعض الإضاءات، وذكاء التلاعب بالبلاطات غير المنتظمة في الأرضية والجدارن لإعطاء الحمام المزيد من العمق.

12. التفكير خارج الصندوق

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

المساحات التخزينية هي المعضلة الأولى في الأماكن الضيقة، ولكن التفكير خارج الصندوق قار على حل كل شيء، كاستغلال المرايا لتصميم خزانات خفية ورائها.

13. الجمال الصامت

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

هل كنت لتعتقد أن الجدران الخرسانية يمكنها أن تمنحك حمام بمثل هذا الجمال؟! فالخرسانة تتمتع بالجمال الصامت غير الثرثار، وقادرة على جذب الأنظار كغيرها من المواد.

14. اختيار نقطة محورية

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

من الذكاء عند تصميم المساحات الصغيرة تجنب تزيين المكان بأكمله لعدم الوقوع في مشكلة الزحام الذي يجعل المساحات أصغر مما تبدو عليه في الحقيقة، فاختيار نقطة محورية- كالحوض في هذا التصميم- لتزيينها وتركيز الأنظار عليها ينقذنا من كل هذا.

15. الطبيعة يمكنها أن تسيطر

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

ليست فقط بعض اللمسات من الطبيعة، بل إن الطبيعة يمكنها أن تسيطر لتمنحك مساحة غير عادية، تجمع بين السحر الريفي والعصري في حمام صغير يخطف الأنفاس.

إذا كنت تهتم بتصميمات الحمامات الصغيرة، يمكنك الإطلاع على بعض الأفكار في هذا المقال، كيف تجعل حمامك الصغير يبدو أكبر بكثير؟

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أي تلك التصميمات تراه أكثر إبداعًا في التغلب على المساحة الصغيرة؟

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