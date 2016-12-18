5 أخطاء تجذب اللصوص لمنزلك

القليل منا يفكر في جهاز كشف الحركة بحديقة المنزل، أو حتى أجهزة التي تطلق الإنذارات عند التعرض للسطو، ربما لارتفاع أسعارها او الاستهانة بأمر التعرض للسرقة.

هناك أنطمة متنوعة في السوق تناسب احتياجات الجميع، بداية من المنازل الصغيرة وحتى الفيلات والقصور.