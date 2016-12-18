5 أخطاء تجذب اللصوص لمنزلك

عندما يتعلق الأمر بأمان المنزل فللأسف احتمالية تعرض المنزل للسرقة تتزايد بمعدل كبير خلال فترة الأجازات والعطلات الطويلة، وهو ما يتطلب منك مزيد من احتياطات الأمان حتى لا تجد مفاجأة غير سارة تسقبلك بعد فترة غيابك عن المنزل، لذا في كتاب الأفكار اليوم سنذكركم بأهم 5 أخطاء يقع فيها البعض لتتجنبها حتى تستمتع بأجازتك إلى النهاية.
أهم خطوة لتأمين منازلنا خلال فترة العطلات هى التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب بشكل محكم، خاصة الفيلات التي يكون بها أكثر من مدخل سواء القبو أو الجراج. الاستثمار في أبواب حديدية جرارة على النوافذ والشرفات والأبواب فكرة جيدة وستوفر مزيد من الحماية للمنزل من اللصوص.
القليل منا يفكر في جهاز كشف الحركة بحديقة المنزل، أو حتى أجهزة التي تطلق الإنذارات عند التعرض للسطو، ربما لارتفاع أسعارها او الاستهانة بأمر التعرض للسرقة.
هناك أنطمة متنوعة في السوق تناسب احتياجات الجميع، بداية من المنازل الصغيرة وحتى الفيلات والقصور.
من أكبر الأخطاء التي حينما نقع فيها تجذب اللصوص لمنازلنا، فترك الانطباع بأن لا أحد بالمنزل سيزيد من اطمئنان اللصوص بأنهم لن يتعرضوا لأي مضايقات خلال سرقة المنزل. يمكنك تجنب ذلك عن طريق فتح بعض الأنوار مثل أنوار المدخل والشرفة وترك بعض ستائر المنزل مفتوحة، ولمزيد من الاحتياط يمكنك الاتفاق مع جيرانك لاستقبال الفواتير والمراسلات لأن إبقاءها خارج الباب يؤكد ذلك الانطباع.
علاقاتك الجيدة مع جيرانك قد تقلل من احتمالية تعرض المنزل للسرقة خلال غيابك، ابدأ بإخبارهم بأنك ستغيب لفترة من الوقت حتى يكونوا على علم بذلك فإن شعورا بأي حركة مريبة يبدأون في التصرف على الفور، وكما ذكرنا سابقا يمكن الإسناد إليهم مهمة استقبال الرسائل والفواتير خلال هذه الفترة، وبالطبع خلال غيابك لا تنس أن تتواصل معهم لمزيد من الإطمئنان على سلامة المنزل، واترك لهم طرقا للتواصل السريع معك إن حدث اي مكروه يتطلب رجوعك الفوري للمنزل.
واجهة المنزل من الخارج تقول الكثير عما بالداخل، لذا تجنب وضع أي أغراض أو ديكورات فخمة في المدخل خلال غيابك، أما من الداخل فقم بتأمين كل الأوراق والاغراض القيمة مثل النقود والمجوهرات عن طريق وضعها في خزنة، أو على الأقل في مكان غير ملحوظ وبعيد عن النوافذ والأبواب.