منزل كلاسيكي بتفاصيل غنية كالقصور

إلى كل محبي الطراز الكلاسيكي، إليكم هذا المنزل المصمم بعناية شديدة وملئ بالتفاصيل الثرية، تصميم متميز من حيث ألوانه وديكوراته، بالطبع سيغلب عليك الشعور بالراحة والدفء بداخله، ولكن أهم ما يميز هذا التصميم شعورك أنك بداخل قصر فخم ذو تصميم ملكي يستحق الإعجاب فقد تم تطبيق لكل مبادئ الطراز الكلاسيكي..
هوميفاي قامت بجولة سريعة بداخل أركان منزل كلاسيكي بتفاصيل غنية كقصر ملكي ..
مطبخ ذو تصميم رائع على الطراز الكلاسيكي، ملئ بالتفاصيل بلمسات ذهبية براقة، واللون الأبيض مسيطر على المشهد ككل، أهم ما يميز التصميم الكلاسيكي هي التفاصيل المتناسقة والمتماثلة، كما في وحدات التخزين أمامنا والسقف أيضا، مع نجفة كلاسيكية ملكية تضئ الفراغ بجانب الإضاءة الطبيعة والتى لها دور رئيسي في جعل المطبخ مشرق ومبهج، نرى اهتمام المصمم بالاضاءة الغير مباشرة خلف وحدات التخزين العلوية لجذب الانتباه وترك لمسة جمالية خاصة ..
أضاف المصمم للمطبخ طاولة طعام
سفرة كلاسيكية التصميم ذات مقاعد باللون الذهبي، ولكن سيلفت انتباهك الزخارف التى تزين الأرضية وتناقها مع أقمشة المقاعد، مع ورق الحائط في الجدار المواجه لطاولة الطعام، حيث ربط المصمم بين أجزاء التصميم بشكل مبسط وراقي..
في الأغلب إذا كان المنزل كلاسيكي فستجد صالون ذهبي بالتأكيد، ولكن أراذ المصمم هنا الاختلاف والتمسك بالأثاث ذو اللون الأبيض، فاختار صالون ذو أقمشة باللون الذهبي فقط مع أريكة مختلفة قليلا وبها لمسات ذهبية، ولكن ستجد اختلاف كبيرا عندما تلاحظ أن الأرضيات خشبية وليست رخامية كما في المطبخ، محاولة لنشر الدفء مع إشراق الإضاءة الطبيعية، فأمامنا في النهاية تصميم متكامل..
للمرة الثانية نجد ورق الحائط بزخارف أنيقة تتماشى مع وحدات ونقوش في السقف، مما يجعل التصميم مترابط ومتناسق..
ما رأيك أن نضيف في المدخل الرئيسي للصالون أعمدة كلاسيكة يتوسطها تكوين خاص، يجعلك تشعر وكأنك في زيارة للإحدى المعابد..
لا شك في أن التوزيع السليم للإضاءة يجعل من كل ركن في المنزل لوحة متكاملة، فالإضاءة الناجحة تبرز التفاصيل الجميلة وتجذب انتباهك لها، وتجعل من التصميم فراغ مريح للعين..
لن تصدق أنك بداخلة شقة سكنية، ولكنك ستعتقد أنك تمر بداخل متحف متميز ورائع، فكما نرى جدارية كاملة بألوان جميلة، ومرايا في أكثر من ركن، كما تتزين أرضية الممر نفسه بنقوش كلاسيكية متميزة ..
غرفة نوم ملكية، لن تتمنى أكثر من ذلك لمنزلك، فأمامنا تصميم رائع لسرير مزدوج مع خلفية بزخارف هادئة ووحدات إضاءة جانبية متميزة..
للحفاظ على غرفة منظمة اكثر، فعليك باقتناء وحدات تخزين أنيقة وعملية لتنظيم كل احتياجاتك..
لا ننس
التسريحة وهي من أهم قطع الأثاث في أي غرفة نوم، ومن الأفضل أن تكون ذات أدراج لتنظيم ادواتك البسيطة ومرآة مناسبة ..
أمامنا الآن تصميم يشبه كثيرا الغرف التى تظهر في الروايات والحواديت، بدولاب أنيق كلاسيكي ذو تصميم رائع وسرير صغير ببخزانة سفلية واللون الأزرف
لون الملوك ونجفة بسيطة تتلألأ في سماء الغرفة..
ركن المكتب الخاص بك هو من أهم الأركان في غرفتك، لذا يجب تنظيمه بشكل أفضل عن طريق مجموعة أرفف عملية..
وإن كانت الغرفة مزدوجة فستجد طرق كثيرة لتصميمها على الطراز الكلاسيكي ولكن الأهم هو توزيع قطع الأثاث بشكل مناسب..
لن تجد أروع من هذا التصميم لحائط بغرفة نومك، فقط عليك البحث قليلا عن ورق حائط مناسب لغرفتك وستندهش من النتيجة..
قليل من المجهود والتفكير أثناء تصميم حمامك، فقد نجح أمامنا المصمم بأن يدمج الغسالة بداخل تصميم الحمام، دون إزعاج المارة أو عرقلة الحركة ..
من الأفضل دائما أن تختار ألوان هادئة للحمام وخاصة إن كنت تصممه على الطراز الكاسيكي، ولا تجعل للألوان الجريئة النصيب الأكبر..
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