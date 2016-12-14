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منزل كلاسيكي بتفاصيل غنية كالقصور

آية منير آية منير
ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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إلى كل محبي الطراز الكلاسيكي، إليكم هذا المنزل المصمم بعناية شديدة وملئ بالتفاصيل الثرية،  تصميم متميز من حيث ألوانه وديكوراته، بالطبع سيغلب عليك الشعور بالراحة والدفء  بداخله، ولكن أهم ما يميز هذا التصميم شعورك أنك بداخل قصر فخم ذو تصميم ملكي يستحق الإعجاب فقد تم تطبيق لكل مبادئ الطراز الكلاسيكي..

هوميفاي قامت بجولة سريعة بداخل أركان منزل كلاسيكي بتفاصيل غنية كقصر ملكي ..

مطبخ بتفاصيل كلاسيكية..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер مطبخ
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

مطبخ ذو تصميم رائع على الطراز الكلاسيكي، ملئ بالتفاصيل بلمسات ذهبية براقة، واللون الأبيض مسيطر على المشهد ككل، أهم ما يميز التصميم الكلاسيكي هي التفاصيل المتناسقة والمتماثلة، كما في وحدات التخزين أمامنا والسقف أيضا، مع نجفة كلاسيكية ملكية تضئ الفراغ بجانب الإضاءة الطبيعة والتى لها دور رئيسي في جعل المطبخ مشرق ومبهج، نرى اهتمام المصمم بالاضاءة الغير مباشرة خلف وحدات التخزين العلوية لجذب الانتباه وترك لمسة جمالية خاصة ..

سفرة أنيقة..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер مطبخ
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

أضاف المصمم للمطبخ طاولة طعام سفرة  كلاسيكية التصميم ذات مقاعد باللون الذهبي، ولكن سيلفت انتباهك الزخارف التى تزين الأرضية وتناقها مع أقمشة المقاعد، مع ورق الحائط في الجدار المواجه لطاولة الطعام، حيث ربط المصمم بين أجزاء التصميم بشكل مبسط وراقي..

صالون مختلف..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة المعيشة
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

في الأغلب إذا كان المنزل كلاسيكي فستجد صالون ذهبي بالتأكيد، ولكن أراذ المصمم هنا الاختلاف والتمسك بالأثاث ذو اللون الأبيض، فاختار صالون ذو أقمشة باللون الذهبي فقط مع أريكة مختلفة قليلا وبها لمسات ذهبية، ولكن ستجد اختلاف كبيرا عندما تلاحظ أن الأرضيات خشبية وليست رخامية كما في المطبخ، محاولة لنشر الدفء مع إشراق الإضاءة الطبيعية، فأمامنا في النهاية تصميم متكامل..

رخارف ونقوش..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة المعيشة
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

للمرة الثانية نجد ورق الحائط بزخارف أنيقة تتماشى مع وحدات ونقوش في السقف، مما يجعل التصميم مترابط ومتناسق..

أعمدة كلاسيكية..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة المعيشة
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

ما رأيك أن نضيف في المدخل الرئيسي للصالون أعمدة كلاسيكة يتوسطها تكوين خاص، يجعلك تشعر وكأنك في زيارة للإحدى المعابد..

وحدات إضاءة..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

لا شك في أن التوزيع السليم للإضاءة يجعل من كل ركن في المنزل لوحة متكاملة، فالإضاءة الناجحة تبرز التفاصيل الجميلة وتجذب انتباهك لها، وتجعل من التصميم فراغ مريح للعين..

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ممر كلاسيكي بداخل متحف..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

لن تصدق أنك بداخلة شقة سكنية، ولكنك ستعتقد أنك تمر بداخل متحف متميز ورائع، فكما نرى جدارية كاملة بألوان جميلة، ومرايا في أكثر من ركن، كما تتزين أرضية الممر نفسه بنقوش كلاسيكية متميزة ..

غرفة النوم الملكية..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة نوم
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

غرفة نوم ملكية، لن تتمنى أكثر من ذلك لمنزلك، فأمامنا تصميم رائع لسرير مزدوج مع خلفية بزخارف هادئة ووحدات إضاءة جانبية متميزة..

وحدة تخزين أنيقة ..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة نوم
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

للحفاظ على غرفة منظمة اكثر، فعليك باقتناء وحدات تخزين أنيقة وعملية لتنظيم كل احتياجاتك..

تسريحة كلاسيكية..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة نوم
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

لا ننس التسريحة وهي من أهم قطع الأثاث في أي غرفة نوم، ومن الأفضل أن تكون ذات أدراج لتنظيم ادواتك البسيطة ومرآة مناسبة ..

غرفة نوم من الأحلام..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة الاطفال
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

أمامنا الآن تصميم يشبه كثيرا الغرف التى تظهر في الروايات والحواديت، بدولاب أنيق كلاسيكي ذو تصميم رائع وسرير صغير ببخزانة سفلية واللون الأزرف لون الملوك ونجفة بسيطة تتلألأ في سماء الغرفة..

أرفف عملية..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة الاطفال
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

ركن المكتب الخاص بك هو من أهم الأركان في غرفتك، لذا يجب تنظيمه بشكل أفضل عن طريق مجموعة أرفف عملية..

غرفة مزدوجة..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة الاطفال
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

وإن كانت الغرفة مزدوجة فستجد طرق كثيرة لتصميمها على الطراز الكلاسيكي ولكن الأهم هو توزيع قطع الأثاث بشكل مناسب..

الأخضر الزاهي..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة الاطفال
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

لن تجد أروع من هذا التصميم لحائط بغرفة نومك، فقط عليك البحث قليلا عن ورق حائط مناسب لغرفتك وستندهش من النتيجة..

حمام مجهز بالكامل..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер حمام
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

قليل من المجهود والتفكير أثناء تصميم حمامك، فقد نجح أمامنا المصمم بأن يدمج الغسالة بداخل تصميم الحمام، دون إزعاج المارة أو عرقلة الحركة ..

البيج الهادئ..

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер حمام
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

من الأفضل دائما أن تختار ألوان هادئة للحمام وخاصة إن كنت تصممه على الطراز الكاسيكي، ولا تجعل للألوان الجريئة النصيب الأكبر..

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شقة بسيطة بتصميم حديث رائع
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