منزل كلاسيكي بتفاصيل غنية كالقصور

مطبخ ذو تصميم رائع على الطراز الكلاسيكي، ملئ بالتفاصيل بلمسات ذهبية براقة، واللون الأبيض مسيطر على المشهد ككل، أهم ما يميز التصميم الكلاسيكي هي التفاصيل المتناسقة والمتماثلة، كما في وحدات التخزين أمامنا والسقف أيضا، مع نجفة كلاسيكية ملكية تضئ الفراغ بجانب الإضاءة الطبيعة والتى لها دور رئيسي في جعل المطبخ مشرق ومبهج، نرى اهتمام المصمم بالاضاءة الغير مباشرة خلف وحدات التخزين العلوية لجذب الانتباه وترك لمسة جمالية خاصة ..