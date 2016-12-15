20 مطبخ مودرن، بسيط وأنيق

لقد قلناها مراراً وتكراراً وسنعيدها مرة أخرى، المطبخ هو قلب المنزل، ففيه تنتج الأحلام، ونتشارك في حزننا وفرحنا.ولكن ليس دائماً ما يكون لدينا المساحة الكافية لتنفيذ مطبخ الأحلام، سواء بعمل طاولة اعداد الطعام، استخدام الرخام كأسطح عمل، توفير خزانات كافية، والتي تكون السبب في الحصول على مطبخ عملي ومنظم، ولكن للأسف فدائماً يتدخل حجم المطبخ في كيفية تصميمه وتوزيع العناصر المختلفة حوله.

في مقال اليوم سوف نعرض لكم بعض الأمثلة العملية والجميلة. بعض المطابخ كبير ولكن أغلبها مناسب كتصاميم صغيرة، والذي يستفيد من المساحة المتاحة. فتابعنا ربما قد تلهمك الأفكار لتجديد مطبخك!