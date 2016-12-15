20 مطبخ مودرن، بسيط وأنيق

لقد قلناها مراراً وتكراراً وسنعيدها مرة أخرى، المطبخ هو قلب المنزل، ففيه تنتج الأحلام، ونتشارك في حزننا وفرحنا.ولكن ليس دائماً ما يكون لدينا المساحة الكافية لتنفيذ مطبخ الأحلام، سواء بعمل طاولة اعداد الطعام، استخدام الرخام كأسطح عمل، توفير خزانات كافية، والتي تكون السبب في الحصول على مطبخ عملي ومنظم، ولكن للأسف فدائماً يتدخل حجم المطبخ في كيفية تصميمه وتوزيع العناصر المختلفة حوله.
في مقال اليوم سوف نعرض لكم بعض الأمثلة العملية والجميلة. بعض المطابخ كبير ولكن أغلبها مناسب كتصاميم صغيرة، والذي يستفيد من المساحة المتاحة. فتابعنا ربما قد تلهمك الأفكار لتجديد مطبخك!
توزيع العناصر في هذا المطبخ تسمح بحرية الحركة والاستمتاع باعداد الطعام. سطح العمل من الرخام الأبيض بينما نفذت الخزانات من خشب داكن اللون مع إضافة اكسسوارات معدنية مودرن. تم عمل الحائط الخلفي للخزانات بالموزايك الملون لأناقة متناهية.
هذا المطبخ على الرغم من صغره ولكنه أيضاً مجهز بشكل عملي. أناقته تكمن في توازن الألوان الأحمر، الأبيض والأسود وتوزيعهم بشكل أنيق.
تم فرض مكان الخزانات السفلية في هذا التصميم بسبب وجود الشبابيك بطول حائط المطبخ فوق سطح العمل والتي تجمع بين لونين من أكثر الألوان أناقة وهما الخشب واللون الأبيض. ولكن تم استكمال الخزانات فوق النافذة بلون مختلف يعطي أناقة وتباين.
يمكنك دائماً إضافة لمسة تقليدية أو عتيقة في المطبخ المودرن لخلق لمسة فريدة من نوعها في مطبخك.
أهم ما يميز هذا المطبخ هو سطح العمل الجرانيتي ذو اللون الرمادي الأنيق ويتناسب بشكل رائع مع المطبخ ذو الخزانات الحمراء.
الخشب الداكن والرخام الأبيض هما مزيج أنيق ولكن تم وضع الموزايك ذو درجات اللون الأحمر في المساحة الموجودة بين الخزانات ليكون بمثابة لمسة لونية رقيقة تعطي تميز لمطبخك.
هذا التصميم يجمع بين درجتين من الخشب أحدهما فاتحة والأخرى داكنة لتكون النتيجة مطبخ مودرن ومينمال وأنيق.
في هذا التصميم استغل المصمم الضوء والمساحة بشكل صحيح . ففتح شباك كبير لتغمر الاضاءة المطبخ كما تم استغلال المساحة بعمل خزانات كافية.
إذا كان الطراز الكلاسيكي هو طرازك المفضل فهذا التصميم مناسب لك. فهو يجمع بين الخزانات الخشبية والجرانيت البيج في تناغم رائع.
مثال آخر لمحبي الطراز الكلاسيكي. فالخزانات من خشب داكن مع وجود سطح عمل جرانيتي أيضاً داكن ويكمل المشهد وجود الشفاط في منتصف المطبخ بلونه المعدني الأنيق.
هذا التصميم يشع حداثة وأناقة. فبمزج اللون الأحمر مع الخشب الأسود تكون النتيجة تباين لا يقاوم.
هذا التصميم الجميل يحتوي على وحدات تخزين كافية لإخفاء كل شئ وإبقاء المطبخ منظم. أهم ما يميزه هي الإضاءة الليد والتي تضئ مساحة ما فوق الخزانات وتحتها بشكل ساحر.
اعتمد هذا التصميم على إختيار لون صارخ ليكون السمة المميزة في المستوى العلوي في وجود الجرانيت الأسود والخزانات السفلية الخشبية الداكنة.
هذا المطبخ الصغير له تصميم مميز وعملي. فتصميمه خطي يتيح بوجود سلسلة من الخزانات السوداء مع وجود لمسة من اللون الأحمر لتعطي رومانسية للتصميم.
تصميم كلاسيكي آخر تأخذ الخزانات الخشبية فيه لمعة مميزة مع تكسية البار بالحجارة ذات الألوان الفاتحة ووضع لمسة معدنية في الأجهزة الكهربائية.
التوزيع اللوني في هذا المشروع في لمسات بسيطة على الحائط لتجنب خلق ازدحام بصري والحفاظ على باليتة الألوان المحايدة.
هذا المصمم تخلى عن وجود الخزانات المغلقة وفضل أن يستعين بالأرفف المفتوحة مع بعض السلال للمساهمة في تنظيم كل الأغراض ولسهولة الحصول على ما يريد.
اللون الأبيض الفاتح في الخزانات تم مزجه ببعض الدرجات من اللون الأحمر لكسر برودته ولإضفاء تباين على التصميم الكلي.
في هذا التصميم الخطي المثالي والذي يشارك في أناقته وجود أكثر من خامة ولون في الخزانات، تم أيضاً إضافة شريط خطي من الموزيك الرمادي في الخلفية لتكملة المشهد.
إختيار آخر مختلف في هذا المطبخ فتم خلط الخشب باللون الأسود في الجرانيت والزجاج المشبر في الخزانات، مزيج قوي ولكنه بسيط ومدهش في نفس الوقت.