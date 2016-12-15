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20 مطبخ مودرن، بسيط وأنيق

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
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لقد قلناها مراراً وتكراراً وسنعيدها مرة أخرى، المطبخ هو قلب المنزل، ففيه تنتج الأحلام، ونتشارك في حزننا وفرحنا.ولكن ليس دائماً ما يكون لدينا المساحة الكافية لتنفيذ مطبخ الأحلام، سواء بعمل طاولة اعداد الطعام، استخدام الرخام كأسطح عمل، توفير خزانات كافية، والتي تكون السبب في الحصول على مطبخ عملي ومنظم، ولكن للأسف فدائماً يتدخل حجم المطبخ في كيفية تصميمه وتوزيع العناصر المختلفة حوله.

في مقال اليوم سوف نعرض لكم بعض الأمثلة العملية والجميلة. بعض المطابخ كبير ولكن أغلبها مناسب كتصاميم صغيرة، والذي يستفيد من المساحة المتاحة. فتابعنا ربما قد تلهمك الأفكار لتجديد مطبخك!

​1.توزيع رائع

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

توزيع العناصر في هذا المطبخ تسمح بحرية الحركة والاستمتاع باعداد الطعام. سطح العمل من الرخام الأبيض بينما نفذت الخزانات من خشب داكن اللون مع إضافة اكسسوارات معدنية مودرن. تم عمل الحائط الخلفي للخزانات بالموزايك الملون لأناقة متناهية.

2.أسود وأحمر

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هذا المطبخ على الرغم من صغره ولكنه أيضاً مجهز بشكل عملي. أناقته تكمن في توازن الألوان الأحمر، الأبيض والأسود وتوزيعهم بشكل أنيق.

​3.الخشب مع اللون الأبيض

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تم فرض مكان الخزانات السفلية في هذا التصميم بسبب وجود الشبابيك بطول حائط المطبخ فوق سطح العمل والتي تجمع بين لونين من أكثر الألوان أناقة وهما الخشب واللون الأبيض. ولكن تم استكمال الخزانات فوق النافذة بلون مختلف يعطي أناقة وتباين.

​4.تصميم يجمع بين التقليدية والحدائة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك دائماً إضافة لمسة تقليدية أو عتيقة في المطبخ المودرن لخلق لمسة فريدة من نوعها في مطبخك.

​5.سطح العمل الجرانيتي

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

أهم ما يميز هذا المطبخ هو سطح العمل الجرانيتي ذو اللون الرمادي الأنيق ويتناسب بشكل رائع مع المطبخ ذو الخزانات الحمراء.

​6.موزايك

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

الخشب الداكن والرخام الأبيض هما مزيج أنيق ولكن تم وضع الموزايك ذو درجات اللون الأحمر في المساحة الموجودة بين الخزانات ليكون بمثابة لمسة لونية رقيقة تعطي تميز لمطبخك.

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​7.تناسق الألوان

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هذا التصميم يجمع بين درجتين من الخشب أحدهما فاتحة والأخرى داكنة لتكون النتيجة مطبخ مودرن ومينمال وأنيق.

​8.لمسات رقيقة

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

في هذا التصميم استغل المصمم الضوء والمساحة بشكل صحيح . ففتح شباك كبير لتغمر الاضاءة المطبخ كما تم استغلال المساحة بعمل خزانات كافية.

​9.كلاسيك وعملي

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

إذا كان الطراز الكلاسيكي هو طرازك المفضل فهذا التصميم مناسب لك. فهو يجمع بين الخزانات الخشبية والجرانيت البيج في تناغم رائع.

​10.تصميم رصين ومدهش

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مثال آخر لمحبي الطراز الكلاسيكي. فالخزانات من خشب داكن مع وجود سطح عمل جرانيتي أيضاً داكن ويكمل المشهد وجود الشفاط في منتصف المطبخ بلونه المعدني الأنيق.

​11.تباين مودرن

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هذا التصميم يشع حداثة وأناقة. فبمزج اللون الأحمر مع الخشب الأسود تكون النتيجة تباين لا يقاوم.

​12.سحر الإضاءة

FUENTES / TRENDO, Idea Cubica Idea Cubica مطبخ Grey
Idea Cubica

Idea Cubica
Idea Cubica
Idea Cubica

هذا التصميم الجميل يحتوي على وحدات تخزين كافية لإخفاء كل شئ  وإبقاء المطبخ منظم. أهم ما يميزه هي الإضاءة الليد والتي تضئ مساحة ما فوق الخزانات وتحتها بشكل ساحر.

​13.ألوان صارخة

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

اعتمد هذا التصميم على إختيار لون صارخ ليكون السمة المميزة في المستوى العلوي في وجود الجرانيت الأسود والخزانات السفلية الخشبية الداكنة.

​14.رومانسي وأنيق

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

هذا المطبخ الصغير له تصميم مميز وعملي. فتصميمه خطي يتيح بوجود سلسلة من الخزانات السوداء مع وجود لمسة من اللون الأحمر لتعطي رومانسية للتصميم.

​15.الحجارة، الخشب والمعدن

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

تصميم كلاسيكي آخر تأخذ الخزانات الخشبية فيه لمعة مميزة مع تكسية البار بالحجارة ذات الألوان الفاتحة ووضع لمسة معدنية في الأجهزة الكهربائية.

​16.توزيع جيد للون

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

التوزيع اللوني في هذا المشروع في لمسات بسيطة على الحائط لتجنب خلق ازدحام بصري والحفاظ على باليتة الألوان المحايدة.

​17.مطبخ مفتوح

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

هذا المصمم تخلى عن وجود الخزانات المغلقة وفضل أن يستعين بالأرفف المفتوحة مع بعض السلال للمساهمة في تنظيم كل الأغراض ولسهولة الحصول على ما يريد.

​18.أحمر وأبيض

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

اللون الأبيض الفاتح في الخزانات تم مزجه ببعض الدرجات من اللون الأحمر لكسر برودته ولإضفاء تباين على التصميم الكلي.

​19.اللون الفضي

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

في هذا التصميم الخطي المثالي والذي يشارك في أناقته وجود أكثر من خامة ولون في الخزانات، تم أيضاً إضافة شريط خطي من الموزيك الرمادي في الخلفية لتكملة المشهد.

​20.الخشب والزجاج

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

إختيار آخر مختلف في هذا المطبخ فتم خلط الخشب باللون الأسود في الجرانيت والزجاج المشبر في الخزانات، مزيج قوي ولكنه بسيط ومدهش في نفس الوقت.

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