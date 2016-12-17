منزل جاهز من 123 متر مربع: منزل ريفي موفر للطاقة وبأسعار معقولة

بنية بسيطة، وهيكل مناسب، والثمن معقول بشكل أكبر مقارنة بالمنازل التقليدية، بما يسمح لأي شخص أن يكون لديه منزل حديث ومستدام، لذلك ليس هناك شك في شعبيتها.
بالإضافة إلى تلك المزايا المذكورة أعلاه، فإن المنازل الجازة تتميز أيضًا بسرعة توقيت بنائها، وهي أكثر مناسبة لهؤلاء الذين يريدون بناء منزل لعائلاتهم في وقت قصير.
اليوم، سنلقي نظرة على منازل جاهزة صغيرة ولكنها جميلة، حيث تتميز بمظهر بسيط وأنيق، ولكن بمجرد تخطي باب المنزل، سيكون كل شيء مثير للدهشة، حيث التجهيزات الداخلية الأنيقة.
إذا كنت تفكر في استخدام هذا النوع الجديد من السكن، بعد ذلك، دعنا نقوم بزيارة هذا المنزل!
المحيط الخارجي لهذا البيت الجاهز، بسيط وأنيق، ووقعه في المناطق الريفية الخلابة ليس بالأمر المفاجئ.
على الرغم من أن هذا النموذج من المنازل الجاهزة صغير جدًا، وفعال من حيث التكلفة، إلا أنه مازال يعتبر ضمن المنازل المريحة للعيش بها.
يمكننا أن نرى أن هذا البيت الجاهز يقع في ضاحية متواضعة، مع مظهر يحمل ملامح تستحضر الشعور بالحنين، كما أنه يُعد منزلًا بسيطًا، ولكنه يجعل الناس يشعرون بالدفئ، وهو بالتأكيد ما يجعل من هذا المنزل شيئًا تطلع إليه.
المساحة الكلية لهذا المنزل تبلغ حوالي 41 مترا مربعا، ولكنه كبير بما يكفي ليحتضن الأسرة، وهو ما سوف تتأكد منه بمجرد الدخول إلى المنزل، والاطلاع على تصميمه الداخلي، وكيف استطاع المصممين تحقيق اقصى استفادة من كل زاوية.
الآن دعونا ننظر في هذا
البيت الصغير. جدران المدخل الواسع وسقفه كلاهما قد اكتسا باللون الأبيض، ويسمح هذا الخيار للمنزل بأن يبدو أكبر مما هو عليه في الواقع.
يتكون هذا الفضاء من العناصر الطبيعية، وألوان طبيعية للخامات، حيث اللون البيج يمنح المنزل شعورًا بالدفء، أما الدرج الخشبي مع الدرابزين الصلب فهما في تناقض صارخ، هو تصميم حديث جدًا.
في المدخل، نجد غرفة المعيشة، حيث تستقبلنا بصورة حارة وفاخرة. الجدران طُليت بلون محايد، والسقف والبلاط، وأيضًا السجاد الرمادي، والأريكة الداكنة على شكل حرف L، جميعهم شكلوا بنجاح نمط أنيق وراقي.
غرفة المعيشة تخلو من الزخرفة المبالغ فيها، وبالإضافة إلى كونها موفرة في التكاليف، فهي أيضا تتمتع بالكثير من الجاذبية.
مطعم، غرفة معيشة، مطبخ، ثلاث مناطق قد تم جمعها في فضاء مفتوح، من هذه الصورة يمكنن أن نشعر بأناقة أسلوب المطعم. حيث الإضاءة الأنيقة، والطاولة الخشبية مع الكراسي البيضاء، والنجاح في تصميم غرفة طعام يمكن للناس الاسترخاء فيها.
نظرًا لأن المطعم يقع بجوار النوافذ الفرنسية، بحيث تتدفق كمية كبيرة من الضوء إلى داخل الغرفة، مما يجعلها متجددة الهواء ومشرقة.
وأخيرًا، دعونا نلقي نظرة على حمام المنزل. حوض الاستحمام الفاخر هو بالتأكيد النقطة الأكثر بروزًا في الحمام، والمرآة فوق حوض الاغتسال، قد زودت بخلفية من إضاءات الـLED، وذلك للوصول بالأسلوب الأنيق للحمام إلى تحقيق شخصية فريدة من نوعها.
بالنسبة للآباء والأمهات، فإن الفضاء الواسع في الحمام، يجعل من استخدام الأطفال له أكثر سهولة.
هذا المنزل المدمج رائع للغاية ويوفر كل ما تحتاجه العائلة.
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