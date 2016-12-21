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12 فكرة عبقرية لمداخل المنازل

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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مدخل منزلنا هو أول شيء يعطي انطباع عنا وعن منزلنا وأسلوب حياتنا، فهو الصورة الأولى التي يراها الضيوف لذا يمكن من خلاله أن نوصل ما نريد قوله عن أنفسنا لكل زائر لنا، فيمكن أن توصل لهم معلومات عن تفضيلاتك الشخصية وأسلوب حياتك، لذا يمكن أن تسخر كل شيء من إضاءة، ألوان، ومواد لجعل مدخل منزلك مميزًا، وفي هذا الموضوع سنعرض لك 12 فكرة لمدخل منزل مميز.  

1 – بسيطة وعملية

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

مدخل بسيط في هذه القاعة التي تحتوي على طاولة واحدة بجانب الجدار المغطى بورق الحائط، والألوان الغير تقليدية والأكسسورات المختلفة لعبت دور مميز في هذا التصميم البسيط . 

2 – واسع وأنيق

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories. Heatons Home Styling غرفة السفرةطاولات
Heatons Home Styling

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories.

Heatons Home Styling
Heatons Home Styling
Heatons Home Styling

في هذه القاعة مدخل كبير يحتوي على لوحتين من المفاتيح مرتبين بوضع أمامي متطابق بطريقة متناظرة، مصنعين من نفس المواد ولكن لكل منهما زخارفه المختلفة عن الآخر، إحداهما معلقة على السلم و الآخر معلقة على جدار المدخل أسفل مرآة أنيقة .

3 – مدهش

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

مدخل حديث وعصري جدًا مفعم بالحيوية، الأرضية مثل رقعة الشطرنج من البلاط الأسود والأبيض، والباب الأزرق مع المرايا جعلت المساحة مشرقة والتصميم مفاجيء للجميع .

4 – الأحرف المتطورة

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

المصباح الكروي الكبير الذي يتوسط المدخل يضيئه وكأنه النجم الكبير المُكلف بإضاءة المجرة، وهذا ما يميز هذا المدخل . 

5 – العراقة

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة إضاءة
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

سلال من الخوص، أكسسوارات خشبية، مزهريات، والألوان الدافئة مزيج رائع اتحد ليجعل هذا المدخل مناسب لمن يتمسكون بعراقتهم ومناسب جدًا للبلدان العربية . 

6 – مدخل صغير لكن جميل

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

شتلات الزرع غلى حافة النافذة البيضاء ولمسات خشبية بسيطة وقليل من الأكسسورات استطاع الخبراء تصميم هذا المدخل الصغير على الطراز الاسكندنافي. 

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7 – الألوان المكثفة

Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Turquoise
maps_architetti

maps_architetti
maps_architetti
maps_architetti

الجدران الزرقاء اختيار جريء  لتكون جدران مدخل غرفة المعيشة الحديثة وملائمة جدًا لهذا الفضاء.  

8 – أنت ترى ولا ترى

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi الممر والمدخل خشب White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

خزانة مفتوحة صغيرة مكونة من مجموعة أرفف لا تمنع الرؤية تمامًا توجد في مدخل غرفة المعيشة فكرة عملية جدًا للمساحات الصغيرة. 

9 – مدخل الفنانون

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

الصور واللوحات التجريدية على الجدار الأبيض الأمر الأكثر شيوعًا في هذا المدخل، والتي جعلته يبدو وكأنه مدخل لأحد المعارض الفنية، شيء لطيف أيضًا استخدام المنحوتات والحرف اليدوية في ديكور هذا المدخل . 

10 – تصميم متفرد

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

مما لاشك فيه أن التركيز على تفاصيل التصميم حل فعال لخلق تأثير جميل عند المدخل، وهذا ما نجد في التصميم الذي أمامنا والسور الحديدي المفرغ للسلم الذي يخفي الفجوة أسفله، والفوانيس على الدرج أعطت لمسة حميمية دافئة للمدخل . 

11 – خرافة

Restauro di una casa molto antica in Francia, Archimania Archimania إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Archimania

Archimania
Archimania
Archimania

مدخل مغارة في أحد قصص الرعب الخيالية، صُمم بطريقة غير محددة الشكل وكأنه مدخل لمنزل سندريلا والأقزام السبعة، الخشب والإضاءة خلقت نوع من الغموض والدفء في المساحة . 

12 – تصميم انتقائي

HALL Movelvivo Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Wood effect
Movelvivo Interiores

HALL

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

الديناميكية والمرونة  تجسدت في تصميم هذا المدخل والذي يمهد للزوار الدخول إلى الأجواء الاستوائية، حيث النباتات الخضراء والمرآة التي زادت من إشراق المساحة. 

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