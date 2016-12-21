12 فكرة عبقرية لمداخل المنازل

مدخل منزلنا هو أول شيء يعطي انطباع عنا وعن منزلنا وأسلوب حياتنا، فهو الصورة الأولى التي يراها الضيوف لذا يمكن من خلاله أن نوصل ما نريد قوله عن أنفسنا لكل زائر لنا، فيمكن أن توصل لهم معلومات عن تفضيلاتك الشخصية وأسلوب حياتك، لذا يمكن أن تسخر كل شيء من إضاءة، ألوان، ومواد لجعل مدخل منزلك مميزًا، وفي هذا الموضوع سنعرض لك 12 فكرة لمدخل منزل مميز.