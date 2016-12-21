12 فكرة عبقرية لمداخل المنازل

مدخل منزلنا هو أول شيء يعطي انطباع عنا وعن منزلنا وأسلوب حياتنا، فهو الصورة الأولى التي يراها الضيوف لذا يمكن من خلاله أن نوصل ما نريد قوله عن أنفسنا لكل زائر لنا، فيمكن أن توصل لهم معلومات عن تفضيلاتك الشخصية وأسلوب حياتك، لذا يمكن أن تسخر كل شيء من إضاءة، ألوان، ومواد لجعل مدخل منزلك مميزًا، وفي هذا الموضوع سنعرض لك 12 فكرة لمدخل منزل مميز.
مدخل بسيط في هذه القاعة التي تحتوي على طاولة واحدة بجانب الجدار المغطى بورق الحائط، والألوان الغير تقليدية والأكسسورات المختلفة لعبت دور مميز في هذا التصميم البسيط .
في هذه القاعة مدخل كبير يحتوي على لوحتين من المفاتيح مرتبين بوضع أمامي متطابق بطريقة متناظرة، مصنعين من نفس المواد ولكن لكل منهما زخارفه المختلفة عن الآخر، إحداهما معلقة على السلم و الآخر معلقة على جدار المدخل أسفل مرآة أنيقة .
مدخل حديث وعصري جدًا مفعم بالحيوية، الأرضية مثل رقعة الشطرنج من البلاط الأسود والأبيض، والباب الأزرق مع المرايا جعلت المساحة مشرقة والتصميم مفاجيء للجميع .
المصباح الكروي الكبير الذي يتوسط المدخل يضيئه وكأنه النجم الكبير المُكلف بإضاءة المجرة، وهذا ما يميز هذا المدخل .
سلال من الخوص، أكسسوارات خشبية، مزهريات، والألوان الدافئة مزيج رائع اتحد ليجعل هذا المدخل مناسب لمن يتمسكون بعراقتهم ومناسب جدًا للبلدان العربية .
شتلات الزرع غلى حافة النافذة البيضاء ولمسات خشبية بسيطة وقليل من الأكسسورات استطاع الخبراء تصميم هذا المدخل الصغير على الطراز الاسكندنافي.
الجدران الزرقاء اختيار جريء لتكون جدران مدخل غرفة المعيشة الحديثة وملائمة جدًا لهذا الفضاء.
خزانة مفتوحة صغيرة مكونة من مجموعة أرفف لا تمنع الرؤية تمامًا توجد في مدخل غرفة المعيشة فكرة عملية جدًا للمساحات الصغيرة.
الصور واللوحات التجريدية على الجدار الأبيض الأمر الأكثر شيوعًا في هذا المدخل، والتي جعلته يبدو وكأنه مدخل لأحد المعارض الفنية، شيء لطيف أيضًا استخدام المنحوتات والحرف اليدوية في ديكور هذا المدخل .
مما لاشك فيه أن التركيز على تفاصيل التصميم حل فعال لخلق تأثير جميل عند المدخل، وهذا ما نجد في التصميم الذي أمامنا والسور الحديدي المفرغ للسلم الذي يخفي الفجوة أسفله، والفوانيس على الدرج أعطت لمسة حميمية دافئة للمدخل .
مدخل مغارة في أحد قصص الرعب الخيالية، صُمم بطريقة غير محددة الشكل وكأنه مدخل لمنزل سندريلا والأقزام السبعة، الخشب والإضاءة خلقت نوع من الغموض والدفء في المساحة .
الديناميكية والمرونة تجسدت في تصميم هذا المدخل والذي يمهد للزوار الدخول إلى الأجواء الاستوائية، حيث النباتات الخضراء والمرآة التي زادت من إشراق المساحة.
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