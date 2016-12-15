مع هوميفاي.. اعرف كيف تستخدم الأحجار بمنزلك؟

من المعروف في عالم الديكور أن إضافة الأحجار للتصميم الداخلي للمنزل تضفي عليه مزيدًا من الفخامة والرقي.. ولكن هناك مَن يجهلون كيفية استخدام الأحجار بشكل أمثل بالمساحات الداخلية مع انعدام الدراية بأفضل الأماكن التي يُرجَح الاستعانة بتلك اللمسة الفريدة بها.. ومن هذا المنطلق نوضح لكم من خلال هذا المقال في السطور القليلة القادمة أكثر الأماكن التي يمكنك إضافة الأحجار لها بمنزلك لينعم بأروع مظهر!
جدار قمة في الأناقة تركيبته الأساسية من الأحجار البركانية بلونها الرمادي الدامج بين الدرجات الداكنة والفاتحة بين طياته. يستند الحائط على نخبة كبيرة من الأحجار البيضاء الصغيرة التي جملت هيئته وجعلته أخاذًا، في الوقت الذي أظهر فيه عامل الإضاءة ما يخفيه من قدرت لتزيين تلك البقعة من المنزل بانعكاسات أضوائه على الجزء السفلي من الجدار حيث أن الوحدات مثبتة في الأساس بتلك الأرضية الممتلئة بالأحجار البيضاء!
اختيار المصمم لتلك اللمسة الحجرية بأن تكون في مدخل المنزل لم يكن عشوائيًا على الإطلاق بل هو أمر مدروس نابع من كون مداخل المنازل هي إحدى الأماكن التي يُفضل الاستعانة فيها بالأحجار لأنها دائمًا ما تترك الانطباع الأول لدى الزائرين.
هنا نرى كيف كان للإضاءة أثر كبير في تجميل الجدران في النماذج المختلفة المعروضة أمامنا، هناك من يفضل تثبيت السبوتات بأرضية السيراميك مباشرة كما هو واضح في النموذج الموجود بمنتصف الصورة، في الوقت الذي يفضل فيه فريق آخر ألا تكون السبوتات واضحة للزائرين فيحيطها بمجموعة أحجار صغيرة متراصة في خط مستقيم كالموضحة عن قرب بيمين الصورة.
يعتبر المرأب من البقاع الهامة أيضًا التي يمكن الاستعانة فيها بالأحجار خصوصًا عندما يكون ذلك المرأب جزءًا من فيلا فخمة كالموضحة هنا، الأمر الذي يجعله لا يقل أهمية عن أي غرفة من غرف المنزل الداخلية على الإطلاق، بل أن إطلالته هامة مثلهم تمامًا.
جدار واحد فقط اختاره المصمم ليكون مزينًا بالأحجار في ذلك المرأب، جَمّل هيئته بثلاثة عناصر صنعت الفارق، أولًا تلك الأحجار البيضاء الصغيرة، وثانيًا ما يعلوها من أصص زرع مذهلة مدت المرأب بلمسة حيوية ومشرقة، وثالثًا سبوتات الإضاءة المثبتة في الأرضية المكسية بالأحجار البيضاء.
جميعنا بلا أدنى شك يبحث عن الكمال والمثالية بل وكل ما هو فريد ليقتنيه بمنزله.. فنتمنى أن يكون منزل العمر والأحلام بأروع الديكورات وفي أحلى الهيئات، ومن هذا المنطلق نحتار كثيرًا في الاختيار بين البدائل المختلفة ونحرص على اقتناء أفضلها، آملين في أن يكون اختيارنا النهائي هو الأمثل على الإطلاق..
ولأن الأحجار هي الاختيار الأمثل بين خامات البناء المختلفة لما لها من قدرة على تحويل مظهر المنزل لما هو أجمل وأروع، ندعوكم للاستعانة بها في البقاع المختلفة لمنازلكم والتي على رأسها المداخل من الداخل والخارج، فكما عرضنا سابقًا نموذج يُطَبِق الأحجار بالمدخل من الداخل، اختارنا لكم هذا النموذج ليعرض لكم كيفية استخدام الأحجار في المدخل من الخارج!
في هذه الصورة يمكننا أن نلاحظ تفاصيل أكثر وضوحًا متعلقة باستخدام الأحجار في المرآب والمداخل مع صورة أقرب للخامة ذاتها.
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جعل المُصَمَم من الجدار الحجري هنا مساحة عملية وحيوية مستغلة بشكل سليم رغم بساطة اللمسة المُضافة، فقد ثبت به رف خشبي أنيق هادئ المعالم ليكون بمثابة مكتب تضع فوقه حاسوبك الخاص وترتب أدواتك وأغراضك فيما يدنوه من أدراج صغيرة.
مزيج رائع بين الرخام والحجر المصقول في الحمامات، فهي لمسة معاصرة تعتبر من صيحات عالم الديكور لعام 2017. يستخدم الحجر المصقول في الأرفف الرخامية التي تحيط بالأحواض، في الوقت الذي يتم الاستعانة به أحيانًا في الوحدات التي عادة ما تكون ملحقة بالأحواض، وهناك فريق آخر يفضل اللجوء إليها في إطارات مرايا الحمامات.
يُمكِنَك الاستعانة بالجرانيت -الذي هو إحدى خامات الأحجار شائعة الانتشار- في مطبخ منزلك. فكما نرى في النموذج الواضح أمامنا يمكنك استخدامه في تغليف وحدات التخزين السفلية الخاصة بالمطبخ بالكامل كما هو واضح هنا. كما أنه يمكنك الاختيار بين خامة الجرانيت اللامعة ونظيرتها المط أي المطفية حسب ذوقك الخاص!