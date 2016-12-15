مع هوميفاي.. اعرف كيف تستخدم الأحجار بمنزلك؟

جدار قمة في الأناقة تركيبته الأساسية من الأحجار البركانية بلونها الرمادي الدامج بين الدرجات الداكنة والفاتحة بين طياته. يستند الحائط على نخبة كبيرة من الأحجار البيضاء الصغيرة التي جملت هيئته وجعلته أخاذًا، في الوقت الذي أظهر فيه عامل الإضاءة ما يخفيه من قدرت لتزيين تلك البقعة من المنزل بانعكاسات أضوائه على الجزء السفلي من الجدار حيث أن الوحدات مثبتة في الأساس بتلك الأرضية الممتلئة بالأحجار البيضاء!

اختيار المصمم لتلك اللمسة الحجرية بأن تكون في مدخل المنزل لم يكن عشوائيًا على الإطلاق بل هو أمر مدروس نابع من كون مداخل المنازل هي إحدى الأماكن التي يُفضل الاستعانة فيها بالأحجار لأنها دائمًا ما تترك الانطباع الأول لدى الزائرين.