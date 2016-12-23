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10 مطابخ اقتصادية بالتأكيد ستلهمك!

هنادى موسى هنادى موسى
CASAS VERDES CAMPOS, hola hola مطبخ
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المطبخ ركن أساسى في أي منزل لا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت المساحة المتاحة، لذا يحرص المصممون على زيادة إبداعاتهم ليستطيع كل مالك الحصول على مطبخ مميز يفى بكل احتياجاته خاصة المطابخ الصغيرة والموفرة اقتصاديًا.

انضم معنا اليوم لتشاهد 10 تصميمات بسيطة ومذهلة تساعدك على تحديد ماتحتاجه فى مطبخك الجديد.

1- مزج الألوان مع الاستيل

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA مطبخمخزن
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

تصميم عصري فريد يجمع بين مزيج مميز للألوان المختلفة المطعمة بالاستيل ولا يوجد أى مشكلة من تعدد ألوان الجدران طالما لون الأثاث متناسق معها وفى هذه الحالة يفضل اختيار لون هاديء مثل الأبيض أو الرمادى الفاتح.

2- مطبخ خشبى

American Black Walnut Vauxhall Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited مطبخ خشب
Tim Wood Limited

American Black Walnut Vauxhall Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

يعد الخشب خيار كلاسيكي ويواكب الصيحات الحديثة فى نفس الوقت لما يتميز به من مرونة فى التصميمات ونتائج جميلة مبهرة.

إن كنت تنوي تصميم الأرضية من الخشب أيضًا عليك التدرج فى ألوان خشب الخزائن والأرضية فإن استخدمت ألوان داكنة للخزائن تحتاج إلى توزيع ألوان فاتحة لباقي مكونات المطبخ حتى تحصل على تصميم مريح للعين.

3- مطبخ فضى ساحر

Inspiração que Vem do Mar, Luizana Wiggers Projetos Luizana Wiggers Projetos مطبخالأجهزة الكهربائية
Luizana Wiggers Projetos

Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos

لن ننسى أهمية اختيار إضاءة مناسبة تصنع فارق في التصميم خاصة إن توفرت الإضاءة الطبيعية لذلك نحرص على تصميم نافذة كبيرة فى المطبخ حتى توفر أكبر قدر من الضوء بعد ذلك يمكنك التحكم فى حجم الضوء من خلال تركيب ستائر سميكة.

4- لا تخاف من الألوان القوية

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA مطبخمخزن
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

يخاف الكثير منا عند تصميم مطابخهم من اختيار ألوان قوية فلا يحصل على نتيجة جيدة، لا تقلق من اختيار ألوان قوية بل تعلم كيف توظفهم جيدًا عند تصميم الأثاث.

نلاحظ هنا اختيار لون رمادى فاتح من الألوان الهادئة حتى يستخدم كقاعدة تضيف عمق أكبر للتصميم ومن ثم نركب الخزائن بلونها الأحمر الذي تم توزيعه جيدًا خاصة مع التقسيم المناسب للأدراج.

5- خامات طبيعية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يعد استخدام الألوان الدافئة من أكثر الصيحات المنتشرة مؤخرًا التى تزين التصميم الداخلى للغرف، إنشاء تصميم لمطبخك بدون استخدام ألوان على الأخشاب يتيح لك فرص لإضافات مختلفة في ديكور مطبخك كذلك يناسب المطابخ التى تقع في مناطق حارة.

6- مطبخ متعدد الاستخدامات

CASAS VERDES CAMPOS, hola hola مطبخ
hola

hola
hola
hola

مع المساحات المحدودة نحتاج تصميمات متعددة الاستخدام لاستغلال أفضل للمساحة المتاحة لذلك يمكننا تصميم مطبخ يعمل كغرفة عشاء أيضًا وكذلك يمكن توفير مكان لغسالة الملابس حتى نوفر مساحة في الحمام الصغير.

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7- التوظيف المثالى

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor مطبخألواح المطبخ
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

يجب أن نركز في التفاصيل عند تصميم المطابخ، مثل مقابض الخزائن المتوفرة بألوان وأشكال مختلفة تناسب التصميمات المختلفة واحرص على اختيار مقبض مناسب ليدك حتي تتعامل معه بسهولة.

8- كن مختلف

Дизайн квартиры 65 м.кв, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной مطبخ Yellow
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

لا تخاف أن تصبح مختلف وخض تجربة أشياء جديدةسواء أثاث أو ديكور، فانظر فى التصميم الآتى إلى الكراسى المختلفة والاستيل الملون والإنارة المرحة.

9- ألوان مضيئة

REFORMA INTEGRAL SALOU, COETASA COETASA مطبخ
COETASA

COETASA
COETASA
COETASA

تستطيع تصميم مطبخ مميز يناسب احتياجاتك فى منزلك الصغير فقط احرص على استخدام ألوان مضيئة حتى تزيد من عمق المطبخ والشعور بمساحة أكبر عن الحقيقة.

10- فطار على ذوقك الخاص

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التصميم المبهر الأخير يتمتع بعصرية فائقة ذو أسطح لامعة بألوان ناعمة مع تداخل ساحر للألوان مع الإضاءة.

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