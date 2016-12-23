10 مطابخ اقتصادية بالتأكيد ستلهمك!

المطبخ ركن أساسى في أي منزل لا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت المساحة المتاحة، لذا يحرص المصممون على زيادة إبداعاتهم ليستطيع كل مالك الحصول على مطبخ مميز يفى بكل احتياجاته خاصة المطابخ الصغيرة والموفرة اقتصاديًا.
انضم معنا اليوم لتشاهد 10 تصميمات بسيطة ومذهلة تساعدك على تحديد ماتحتاجه فى مطبخك الجديد.
تصميم عصري فريد يجمع بين مزيج مميز للألوان المختلفة المطعمة بالاستيل ولا يوجد أى مشكلة من تعدد ألوان الجدران طالما لون الأثاث متناسق معها وفى هذه الحالة يفضل اختيار لون هاديء مثل الأبيض أو الرمادى الفاتح.
يعد الخشب خيار كلاسيكي ويواكب الصيحات الحديثة فى نفس الوقت لما يتميز به من مرونة فى التصميمات ونتائج جميلة مبهرة.
إن كنت تنوي تصميم الأرضية من الخشب أيضًا عليك التدرج فى ألوان خشب الخزائن والأرضية فإن استخدمت ألوان داكنة للخزائن تحتاج إلى توزيع ألوان فاتحة لباقي مكونات المطبخ حتى تحصل على تصميم مريح للعين.
لن ننسى أهمية اختيار إضاءة مناسبة تصنع فارق في التصميم خاصة إن توفرت الإضاءة الطبيعية لذلك نحرص على تصميم نافذة كبيرة فى المطبخ حتى توفر أكبر قدر من الضوء بعد ذلك يمكنك التحكم فى حجم الضوء من خلال تركيب ستائر سميكة.
يخاف الكثير منا عند تصميم مطابخهم من اختيار ألوان قوية فلا يحصل على نتيجة جيدة، لا تقلق من اختيار ألوان قوية بل تعلم كيف توظفهم جيدًا عند تصميم الأثاث.
نلاحظ هنا اختيار لون رمادى فاتح من الألوان الهادئة حتى يستخدم كقاعدة تضيف عمق أكبر للتصميم ومن ثم نركب الخزائن بلونها الأحمر الذي تم توزيعه جيدًا خاصة مع التقسيم المناسب للأدراج.
يعد استخدام الألوان الدافئة من أكثر الصيحات المنتشرة مؤخرًا التى تزين التصميم الداخلى للغرف، إنشاء تصميم لمطبخك بدون استخدام ألوان على الأخشاب يتيح لك فرص لإضافات مختلفة في ديكور مطبخك كذلك يناسب المطابخ التى تقع في مناطق حارة.
مع المساحات المحدودة نحتاج تصميمات متعددة الاستخدام لاستغلال أفضل للمساحة المتاحة لذلك يمكننا تصميم مطبخ يعمل كغرفة عشاء أيضًا وكذلك يمكن توفير مكان لغسالة الملابس حتى نوفر مساحة في الحمام الصغير.
يجب أن نركز في التفاصيل عند تصميم المطابخ، مثل مقابض الخزائن المتوفرة بألوان وأشكال مختلفة تناسب التصميمات المختلفة واحرص على اختيار مقبض مناسب ليدك حتي تتعامل معه بسهولة.
لا تخاف أن تصبح مختلف وخض تجربة أشياء جديدةسواء أثاث أو ديكور، فانظر فى التصميم الآتى إلى الكراسى المختلفة والاستيل الملون والإنارة المرحة.
تستطيع تصميم مطبخ مميز يناسب احتياجاتك فى منزلك الصغير فقط احرص على استخدام ألوان مضيئة حتى تزيد من عمق المطبخ والشعور بمساحة أكبر عن الحقيقة.
التصميم المبهر الأخير يتمتع بعصرية فائقة ذو أسطح لامعة بألوان ناعمة مع تداخل ساحر للألوان مع الإضاءة.