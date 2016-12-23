10 مطابخ اقتصادية بالتأكيد ستلهمك!

يخاف الكثير منا عند تصميم مطابخهم من اختيار ألوان قوية فلا يحصل على نتيجة جيدة، لا تقلق من اختيار ألوان قوية بل تعلم كيف توظفهم جيدًا عند تصميم الأثاث.

نلاحظ هنا اختيار لون رمادى فاتح من الألوان الهادئة حتى يستخدم كقاعدة تضيف عمق أكبر للتصميم ومن ثم نركب الخزائن بلونها الأحمر الذي تم توزيعه جيدًا خاصة مع التقسيم المناسب للأدراج.