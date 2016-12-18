9 غرف نوم صغيرة ومريحة

لابد من أن قاطن هذه الغرفة من عشاق تعدد الألوان، لمَ لا وهو اعتمد على نخبة كبيرة جدًا من الألوان التي رغم عدم تناسقها معًا مائة بالمائة إلا أنها أكسبت الغرفة لمسة بهجة وإشراقة بفضل التقاء الأحمر والأصفر والبنفسجي سواء في فرش السرير أو في الأرضية والسجاد أو في الجدران والستائر أو في وحدات الإضاءة والأثاث ذاته.