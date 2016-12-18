9 غرف نوم صغيرة ومريحة

غرفة النوم هي مركز الراحة بأي منزل ومساحة مخصصة فقط للاسترخاء، فيها تشعر بالسكينة والاستقرار وتحظى بأجواء هادئة تُرخي أعصابك وتطمئن نفسك.. من هذ المنطلق نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 9 نماذج مختلفة لغرف نوم صغيرة ومريحة!
غرفة نوم هادئة اللون الرمادي الفاتح يُغلف أغلب جدرانها. تتسم الغرفة بالعملية بفضل ذلك التصميم المميز الذي اختاره المصمم هنا، فجعل السرير والمكتب على خط واحد طويل، حيث اتخذ المكتب من جانب السرير الأيمن مقرًا له. يعتلي كلا السرير والمكتب مرآة عريضة مثبتة من بداية الجدار من الطرف الأيمن للسرير لنهاية الجدار من الطرف الأيسر للسرير وتعكس بحجمها الكبير هذا ديكورات الغرفة المذهلة وما يقابل السرير من شاشة تلفاز متوسطة الحجم، فضلًا عن ألوان الجدران المختلفة.
غرفة فندقية بـ تصميم داخلي فريد يُجَسِد فن التعامل مع المساحات الصغيرة سريرها بحجم مناسب يسع فردين ومكسي بفرش متعدد الألوان تغمره مجموعة مختلفة من النقوش. يُزين السرير لوحة كبيرة الحجم تصل للسقف رُسِمَ عليها فروع إحدى الأشجار التي تتخذ منها العصافير مقرًا لها، أما الجدران، فهي مبنية بخامة خشبية تبدو من تجاعيدها كالخوص المتراص بجانب بعضه البعض. وأخيرًا، أجواء الغرفة بشكل عام رومانسية هادئة يرجع السبب وراء ذلك لإضاءتها الخافتة المتمثلة في تلك الصدفة المميزة بالجدار الأيمن للغرفة.
لابد من أن قاطن هذه الغرفة من عشاق تعدد الألوان، لمَ لا وهو اعتمد على نخبة كبيرة جدًا من الألوان التي رغم عدم تناسقها معًا مائة بالمائة إلا أنها أكسبت الغرفة لمسة بهجة وإشراقة بفضل التقاء الأحمر والأصفر والبنفسجي سواء في فرش السرير أو في الأرضية والسجاد أو في الجدران والستائر أو في وحدات الإضاءة والأثاث ذاته.
غرفة نوم ملائكية مُريحة لأعين الناظرين ولنفس ساكنيها بكل تأكيد، اللون الأبيض يغمرها بالهدوء والسكينة ويدعم عنصري الأمان والاستقرار اللازمين لها، في الوقت الذي أكسبها كلا اللونين النيلي والوردي بلمسات ناعمة وأنثوية. قد يكون تصميم السرير نمطي بعض الشئ، إلا أنه الوسائد بألوانها المختلفة أحدثت الفارق هنا، وخصوصًا تلك الوسادة التي كُتِبَ عليها Love.
باللونين الأسود والرمادي تألقت تلك الغرفة، فالأول في منسوجات السرير حيث منحه مزيدًا من الفخامة والأناقة خصوصًا أنه غير مألوف، والثاني انتشر في الغرفة بأكملها من جدران وسجاد وإكسسوارات.. حتى فرش السرير لم ينج منه فبرز في الخامة القطيفة المزينة التي جعلت السرير أكثر أناقة.
غرفة هادئة جدًا مطلية باللون الأبيض المحايد خالية من أية تفاصيل معقدة. تتكون الغرفة فقط من سرير بسيط بدون مسند بفرش أبيض بسيط. يكسر حدة هدوء الغرفة ذلك اللون الوردي الزاهي الذي جعلها تتألق. لابد وأن تلك الغرفة لإحدى الفنانات.. إما لعارضة أزياء، أو لمصممة إكسسوارات وأعمال يدوية وربما هي ملك لإحدى الفاشونيستا!
سرير على النمط الكلاسيكي أنيق من حيث التصميم والفرش ولكنه ضخم الحجم يحتاج بالتأكيد لغرفة بمساحة كبيرة نسبيًا. السجاد من نفس العصر وكذلك جميع الديكورات مما يوحي لك بأن هذه الغرفة جزءًا من إحدى القصور!
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غرفة فندقية متكاملة بألوان محايدة أساسها البيج والأبيض.. سريرها يتمتع بتصميم مريح أمامه أريكة منقوشة مصممة على الطراز العصري. كسر المصمم حدة هدوء الألوان هنا بلمسة باللون البترولي بدرجاته المختلفة والتي كان لها أفضل الأثر في تجميل مظهر الغرفة.
أما هذا الغرفة، فهي مصممة على النمط التبسيطي والذي من أبرز سماته البساطة وعدم التكلف، فتكاد الغرف من عصريتها كغرف نوم الفنادق التي لا تحظى إلا بديكورات راقية وعملية يغلب الخشب على تصميماتها.