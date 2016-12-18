الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 غرف نوم صغيرة ومريحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Suite Love - Decoração de Quarto, White Glam White Glam غرفة نوم
Loading admin actions …

غرفة النوم هي مركز الراحة بأي منزل ومساحة مخصصة فقط للاسترخاء، فيها تشعر بالسكينة والاستقرار وتحظى بأجواء هادئة تُرخي أعصابك وتطمئن نفسك.. من هذ المنطلق نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 9 نماذج مختلفة لغرف نوم صغيرة ومريحة!

1- غرفة هادئة وعملية

apartamento Peninsula - Barra da Tijuca, Isabela Lavenère Arquitetura Isabela Lavenère Arquitetura غرفة نوم
Isabela Lavenère Arquitetura

Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura

غرفة نوم هادئة اللون الرمادي الفاتح يُغلف أغلب جدرانها. تتسم الغرفة بالعملية بفضل ذلك التصميم المميز الذي اختاره المصمم هنا، فجعل السرير والمكتب على خط واحد طويل، حيث اتخذ المكتب من جانب السرير الأيمن مقرًا له. يعتلي كلا السرير والمكتب مرآة عريضة مثبتة من بداية الجدار من الطرف الأيمن للسرير لنهاية الجدار من الطرف الأيسر للسرير وتعكس بحجمها الكبير هذا ديكورات الغرفة المذهلة وما يقابل السرير من شاشة تلفاز متوسطة الحجم، فضلًا عن ألوان الجدران المختلفة.

2- غرفة فندقية صغيرة

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

غرفة فندقية بـ تصميم داخلي فريد يُجَسِد فن التعامل مع المساحات الصغيرة سريرها بحجم مناسب يسع فردين ومكسي بفرش متعدد الألوان تغمره مجموعة مختلفة من النقوش. يُزين السرير لوحة كبيرة الحجم تصل للسقف رُسِمَ عليها فروع إحدى الأشجار التي تتخذ منها العصافير مقرًا لها، أما الجدران، فهي مبنية بخامة خشبية تبدو من تجاعيدها كالخوص المتراص بجانب بعضه البعض. وأخيرًا، أجواء الغرفة بشكل عام رومانسية هادئة يرجع السبب وراء ذلك لإضاءتها الخافتة المتمثلة في تلك الصدفة المميزة بالجدار الأيمن للغرفة.   

3- ألوان متعددة ومبهجة

Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign غرفة نوم
Yucubedesign

Yucubedesign
Yucubedesign
Yucubedesign

لابد من أن قاطن هذه الغرفة من عشاق تعدد الألوان، لمَ لا وهو اعتمد على نخبة كبيرة جدًا من الألوان التي رغم عدم تناسقها معًا مائة بالمائة إلا أنها أكسبت الغرفة لمسة بهجة وإشراقة بفضل التقاء الأحمر والأصفر والبنفسجي سواء في فرش السرير أو في الأرضية والسجاد أو في الجدران والستائر أو في وحدات الإضاءة والأثاث ذاته.

4- غرفة نوم ملائكية بطابع أنثوي

Suite Love - Decoração de Quarto, White Glam White Glam غرفة نوم
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

غرفة نوم ملائكية مُريحة لأعين الناظرين ولنفس ساكنيها بكل تأكيد، اللون الأبيض يغمرها بالهدوء والسكينة ويدعم عنصري الأمان والاستقرار اللازمين لها، في الوقت الذي أكسبها كلا اللونين النيلي والوردي بلمسات ناعمة وأنثوية. قد يكون تصميم السرير نمطي بعض الشئ، إلا أنه الوسائد بألوانها المختلفة أحدثت الفارق هنا، وخصوصًا تلك الوسادة التي كُتِبَ عليها Love.

5- مزيج الأسود والرمادي

Quinta de Cravel | 2008, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة نوم Grey
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

باللونين الأسود والرمادي تألقت تلك الغرفة، فالأول في منسوجات السرير حيث منحه مزيدًا من الفخامة والأناقة خصوصًا أنه غير مألوف، والثاني انتشر في الغرفة بأكملها من جدران وسجاد وإكسسوارات.. حتى فرش السرير لم ينج منه فبرز في الخامة القطيفة المزينة التي جعلت السرير أكثر أناقة. 

6- غرفة مُصمَمَة حتمًا لفنان

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة هادئة جدًا مطلية باللون الأبيض المحايد خالية من أية تفاصيل معقدة. تتكون الغرفة فقط من سرير بسيط بدون مسند بفرش أبيض بسيط. يكسر حدة هدوء الغرفة ذلك اللون الوردي الزاهي الذي جعلها تتألق. لابد وأن تلك الغرفة لإحدى الفنانات.. إما لعارضة أزياء، أو لمصممة إكسسوارات وأعمال يدوية وربما هي ملك لإحدى الفاشونيستا!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- غرفة كلاسيكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

سرير على النمط الكلاسيكي أنيق من حيث التصميم والفرش ولكنه ضخم الحجم يحتاج بالتأكيد لغرفة بمساحة كبيرة نسبيًا. السجاد من نفس العصر وكذلك جميع الديكورات مما يوحي لك بأن هذه الغرفة جزءًا من إحدى القصور!

اقرأ أيضًا: اعادة الحياة لشقة متوسطة مرة أخرى

8- غرفة فندقية

MODERN&DARING, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

غرفة فندقية متكاملة بألوان محايدة أساسها البيج والأبيض.. سريرها يتمتع بتصميم مريح أمامه أريكة منقوشة مصممة على الطراز العصري. كسر المصمم حدة هدوء الألوان هنا بلمسة باللون البترولي بدرجاته المختلفة والتي كان لها أفضل الأثر في تجميل مظهر الغرفة.

9- عن روعة النمط التبسيطي

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

 أما هذا الغرفة، فهي مصممة على النمط التبسيطي والذي من أبرز سماته البساطة وعدم التكلف، فتكاد الغرف من عصريتها كغرف نوم الفنادق التي لا تحظى إلا بديكورات راقية وعملية يغلب الخشب على تصميماتها.

5 أخطاء تجذب اللصوص لمنزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً