9 تصميمات للحد من فوضى الحمام

يتمتع كل شخص بذوق خاص ومختلف عند اختيار التصميمات الملائمة لاحتياجاته ورغباته خاصة عندما يتعلق ذلك بتصميمات المنزل، فكل غرفة في المنزل تشكل عالم منفصل نرغب فى تصميمه بأسلوب محدد.
وعلى رأس قائمة الغرف الرئيسية فى المنزل يشكل الحمام محور اهتمام لكل مالك حتى يختار تصميم عملى ومميز يحقق الراحة والاسترخاء عند استخدامه لأفراد الأسرة والزائرين، خاصة مع الاستخدامات المتعددة للحمام ما يجعلنا نعتنى بالتفاصيل الدقيقة فى تصميمه ليحقق كل الوظائف المطلوبه منه بنجاح.
وحتى تتجنب تكدس الحمام بالأدوات المختلفه، يقدم لك (هوميفاى) 9 حيل مميزة تساعدك على تنظيم أدوات بسهولة فى الحمام ليظل أنيق مرتب طوال الوقت.
تعد الأبواب المنزلقة حل مثالي لتوفير المساحات وتفصل ببساطة بين غرفة النوم والحمام حتيى تحصل على تصميم بسيط وعملي.
تصميم جذاب 5 نجوم يتمتع بإضاءة طبيعية وفيرة وخصوصية شاملة لمنطقة الاستحمام بتركيب أبواب منزلقة لها حتى لا تشكل عائقا فى المساحة وكذلك تحافظ على نظافة الحمام.
نلاحظ أيضًا فى التصميم السابق بناء وحدة تخزين مدمجة بالجدار ومقسمة إلى أرفف تحتوى على كل احتياجاتك داخل الحمام بطريقة مرتبة وعملية ومصممة بالأبواب المنزلقة حتى تساوى الجدران فلا تخل بوحدة وتنسيق التصميم.
حمام عصري في غاية الأناقة يعتمد على تصميم وحدة تخزين كبيرة في المساحة الخالية لتضم كل احتياجاتك داخل الحمام واحتياجات غسيل الملابس أيضًا بما فيهم ماكينة الغسيل.
استغلال المساحات الغير منتظمة ينتج لنا تصميمات مبدعة فريدة، هنا حولنا المساحة المتاحة لوحدة تخزين سحرية ملونة تضم المناشف وأدوات التنظيم.
إن كنت ترغب في زيادة عمق الغرفة عليك بتركيب أبواب من الزجاج.
تساعد الأفكار الإبداعية على حل الكثير من المشكلات مثل توفير مكان لأدوات غسيل الملابس في الحمامات الصغيرة، يمكننا تخصيص مساحة خالية لتركيب أبواب تكون مساحة تخزينية لغسالة الملابس يعلوها أرفف لوضع الأدوات.
تركيب ابواب ملونة لمساحة التخزين لا يظهر المحتويات الداخلية بها، ويضيف ديكور مميز داخل الحمام.
يتمتع التصميم الآتى بالتفرد والدقة في اختيار التفاصيل الصغيرة والكبيرة، لذلك كان بناء وحدة تخزين في الجدار برفوف متعددة الاستخدام وركن خاص لحفظ غسالة الملابس وإخفائها بطريقة سحرية يضفى ديكور ونظام مميز في الحمام، خاصة مع الأبواب المزينة بصور طبيعية.
تشمل بعض الحمامات الكبيرة ركن مخصص لغسيل الملابس بديلًا عن توفير غرفة خاصة للغسيل، في هذه الحالة يمكننا تخصيص جدار لتصميم وحدة مختصة بمستلزمات غسيل الملابس وتجفيفها وترتيب أدوات الغسيل أيضًا.