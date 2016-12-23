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9 تصميمات للحد من فوضى الحمام

هنادى موسى هنادى موسى
Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
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يتمتع كل  شخص بذوق خاص ومختلف عند اختيار التصميمات الملائمة لاحتياجاته ورغباته خاصة عندما يتعلق ذلك بتصميمات المنزل، فكل غرفة في المنزل تشكل عالم منفصل نرغب فى تصميمه بأسلوب محدد.

وعلى رأس قائمة الغرف الرئيسية فى المنزل يشكل الحمام محور اهتمام لكل مالك حتى يختار تصميم عملى ومميز يحقق الراحة والاسترخاء عند استخدامه لأفراد الأسرة والزائرين، خاصة مع الاستخدامات المتعددة للحمام ما يجعلنا نعتنى بالتفاصيل الدقيقة فى تصميمه ليحقق كل الوظائف المطلوبه منه بنجاح.

وحتى تتجنب تكدس الحمام بالأدوات المختلفه، يقدم لك (هوميفاى) 9 حيل مميزة تساعدك على تنظيم أدوات بسهولة فى الحمام ليظل أنيق مرتب طوال الوقت.

1- أبواب منزلقة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تعد الأبواب المنزلقة حل مثالي لتوفير المساحات وتفصل ببساطة بين غرفة النوم والحمام حتيى تحصل على تصميم بسيط وعملي.

2- حمام استجمامي على النمط الاسكندنافي

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تصميم جذاب 5 نجوم يتمتع بإضاءة طبيعية وفيرة وخصوصية شاملة لمنطقة الاستحمام بتركيب أبواب منزلقة لها حتى لا تشكل عائقا فى المساحة وكذلك تحافظ على نظافة الحمام.

3- بناء خزانة في الجدار

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

نلاحظ أيضًا فى التصميم السابق بناء وحدة تخزين مدمجة بالجدار ومقسمة إلى أرفف تحتوى على كل احتياجاتك داخل الحمام بطريقة مرتبة وعملية ومصممة بالأبواب المنزلقة حتى تساوى الجدران فلا تخل بوحدة وتنسيق التصميم.

4- وحدة تخزينية ذات رفوف أنيقة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

حمام عصري في غاية الأناقة يعتمد على تصميم وحدة تخزين كبيرة في المساحة الخالية لتضم كل احتياجاتك داخل الحمام واحتياجات غسيل الملابس أيضًا بما فيهم ماكينة الغسيل.

5- حمام ملون منير

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

استغلال المساحات الغير منتظمة ينتج لنا تصميمات مبدعة فريدة، هنا حولنا المساحة المتاحة لوحدة تخزين سحرية ملونة تضم المناشف وأدوات التنظيم.

إن كنت ترغب في زيادة عمق الغرفة عليك بتركيب أبواب من الزجاج.

6- حمام مليء بالمفاجآت

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام زجاج Grey
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تساعد الأفكار الإبداعية على حل الكثير من المشكلات مثل توفير مكان لأدوات غسيل الملابس في الحمامات الصغيرة، يمكننا تخصيص مساحة خالية لتركيب أبواب تكون مساحة تخزينية لغسالة الملابس يعلوها أرفف لوضع الأدوات.

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7- أبواب ملونة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام زجاج Grey
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تركيب ابواب ملونة لمساحة التخزين لا يظهر المحتويات الداخلية بها، ويضيف ديكور مميز داخل الحمام.

8- كابينة تخزين مذهلة

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام MDF Blue
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يتمتع التصميم الآتى بالتفرد والدقة في اختيار التفاصيل الصغيرة والكبيرة، لذلك كان بناء وحدة تخزين في الجدار برفوف متعددة الاستخدام وركن خاص لحفظ غسالة الملابس وإخفائها بطريقة سحرية يضفى ديكور ونظام مميز في الحمام، خاصة مع الأبواب المزينة بصور طبيعية.

9- غرفة غسيل الملابس

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تشمل بعض الحمامات الكبيرة ركن مخصص لغسيل الملابس بديلًا عن توفير غرفة خاصة للغسيل، في هذه الحالة يمكننا تخصيص جدار لتصميم وحدة مختصة بمستلزمات غسيل الملابس وتجفيفها وترتيب أدوات الغسيل أيضًا.

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هل لديك حيل أخرى تتبعها؟ شاركنا بها.

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