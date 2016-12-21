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7 نصائح بسيطة لمنزل أكثر هدوء ودفء

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
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مع حلول فصل الشتاء نحتاج الأجواء الدافئة الممتعة في المنزل التي تجعلنا نفضل قضاء معظم وقتنا في المنزل ولا نجد داعي للخروج، فيجب أن يكون منزلنا مهيئ لفعل العديد من الخيارات مثل الجلوس في غرفة المعيشة لمشاهدة فيلم جديد أثناء تناولنا الفشار، أو التجمع مع الأصدقاء في حفلة بداخل حديقة المنزل، لذا خبراء هوميفاي يقدمون لك 7 نصائح بسيطة لجعل منزلك أكثر هدوء ودفء.

السجاد والستائر

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

السجاد والستائر جزء لا يتجزأ من الديكور الداخلي للمنزل وخصوصًا في البلدان الباردة، لكن في البلدان الحارة نستطيع أن نتمتع بالمشي حافيين القدمين في المنزل، كما إنه يسهل تنظيف الأرضية المكشوفة، لكن إذا اضطرتك ظروف البيئة للاعتماد على السجاد يجب أن تراعي في الاختيار عدم اختيار السجاد الذي يتراكم الغبار بين أليافه بسهولة حتى لا يكون صعب التنظيف.

المواد الطبيعية : الخشب

A J villa. Sardinia, Italy, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

كيف تجعل الطبيعة تشكل جزءًا من ديكور منزلك؟، هل فكرت في إجابة هذا السؤال نحن نوفر عليك الإجابة ونقول لك استخدم إحدى المواد الطبيعية في ديكور البيت، وعلى رأس هذه المواد الخشب ليس فقط لأنه يوفر لك مظهر أنيق وحديث بل لأنه أيضًا يعطي لك الشعور بالراحة والدفء في المساحة، بالإضافة إلى كونه عازل جيد للحرارة في فصل الصيف فيجعل الجو ألطف في الأيام الحارة، وفي الشتاء فهو يحافظ على دفء المكان.

وفي هذا التصميم فضل الخبراء أن يتعاون الخشب مع اللون الأخضر حتى يعطي هذا المزيج انسجام بصري ممتع جدًا، عنصر آخر يساعد في جعل الأجواء دافئة في ديكور هذا المنزل وهو استخدام زوجين من الأواني  التي تحمل النباتات فأصبحت الأجواء أكثر ترحيبًا.

الجدران بألوان حارة

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

أبسط طريقة لايقاظ الأحاسيس و جذب الانتباه هي استخدام الألوان، فهي التي تعطي التأثير المطلوب لذا فإذا كنت تريد إعطاء مظهر دافيء للشقة استعين بالألوان الدافئة على سبيل المثال البني ودرجاته.

من خلال التصوير الفوتوغرافي فقط لهذا التصميم نجد أن نغمات الألوان المستخدمة من الأصفر والأبيض لإحداث نوع من التناغم بينهما على الجدار، وإذا أردت ألوان واضحة فاللون البرتقالي أو الأحمر سينفذ لك رغبتك.

الوسائد

Menora Residence Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

واحدة من أبسط الصور التي تعطي صورة جديدة لمنزلنا من الداخل هي الوسائد، على الرغم من أن الأتجاه السائد هو تجميع هذه الوسائد في غرفة المعيشة إلا أن في هذه الصورة تثبت لنا أن وجود الوسائد المتنوعة في الشكل والحجم شيء ضروري لتجديد مظهر غرفة النوم ، خصوصًا في أيام الشتاء تساعدنا هذه الوسائد للاستسلام لسلطة السرير.

المدفأة

Decorar con diseño Made in Italy, Viadurini.es Viadurini.es غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Viadurini.es

Viadurini.es
Viadurini.es
Viadurini.es

لا حاجة لامتلاك منزل في الغابة لوضع مدفأة مكشوفة كما في الصورة، ويوجد العديد من التصاميم المتاحة في السوق من الأكثر حداثة وعصرية إلى الكلاسيكية، وهذه المدفأة تعمل بنظام تحكم عن بعد حيث يمكن تنظيم قوة النيران بالكهرباء .

الضوء الأصفر

65sqm Appartment, MADG Architect MADG Architect مطبخ
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

دعونا الآن نتحدث عن أهمية الإضاءة وخاصة الإضاءة الصفراء التي تجعل منزلنا بالحميمة ومُرحبة بالجميع، حيث تنسجم الإضاءة الصفراء مع باقي الديكور وتذوب فيه بهدوء على عكس الإصاءة البيصاء التي يُفضل استخدامه في المطابخ فقط.

الرهان بالشموع

PISO MODERNISTA EN PLENO CENTRO DE BARCELONA , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشة
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

الشموع لا يقتصر دورها في الاستخدام عندما نريد خلق أجواء رومانسية فقط بل خبراء هوميفاي ينصحوك بالاعتماد على الشموع في كل الأحيان، فهي تجعل الأجواء دافئة وممتعة أكثر .

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