قبل وبعد: تحول كامل لحمام قديم إلى آخر عصري

إعادة تجديد حمامك واحد من المهام الثقيلة التي تماطل فيها لأوقات طويلة لما يحتاجه من وقت كبير تخصصه لمتابعة العمال والتأكد من تنفيذ التعليمات بجانب تكلفته المادية واختيار كل تفاصيل
الحمام الصغيرة والكبيرة، ولكن نتيجة ذلك استهلاك الحمام وعدم شعورك بالراحة عند استخدامه وهنا لا يحقق الحمام غرضه من توفير الراحة وأجواء الاسترخاء في نهاية يوم شاق بعد العودة من العمل. يمكنك الاستعانة بشركات متخصصة توفر عليك الاختيارات والحيرة حتى توفر بعض الوقت للمهام الأخرى، كي نحفزك على خوض التجربة ندعوك لتشاهد معنا اليوم كيف قمنا بتحويل تام لحمام قديم مستهلك وتقليدي إلى آخر عصري وعملي في منتهى الأناقة.
توضح لنا الصورة وضع الحمام قبل التجديد وبعده، نلاحظ حدوث اختلافات جذرية بتأثير كبير على تصميم الحمام بدءً من استبدال السيراميك الأصفر للجدران إلى استبدال سيراميك الأرضية المستهلك بآخر أنيق وعصرى بجانب تركيب خزانة خشبية أسفل الحوض تساعد على الحد من الفوضى بترتيب وإخفاء أدواتك داخل الخزنة،
كذلك أضفنا بعض الاكسسوارات المنعشة التي تكمل أناقة ديكور التصميم بلمسات بسيطة.
إخترنا من الألوان الترابية اللون الرمادي بدرجاته المتباينة باعتباره لون رئيسي في تكوين الحمام لتأثيره البصري المريح والأنيق، خاصة مع انعكاس الإضاءة عليه،
نراعى أيضًا توزيع تدرجات اللون الرمادي بين الفاتح والداكن بين سيراميك الجدران والأرضية الخشبية حتى لا يطغى اللون الداكن والظلام على الحمام.
من قال أن تجديد خامات بسيطة في التصميم لا يعطى تأثيرات كبيرة على الديكور؟ لذلك جددنا تغطية الجدران بخامات أخرى اُختيرت بعناية فائقة بما في ذلك سيراميك جدار منطقة الاستحمام ذو الملمس المميز حتى تعزز استرخائك في نهاية اليوم.
نشاهد هنا الحمام من زاوية أخرى من الداخل، قمنا هنا بتركيب جدران زجاجية خاصة بمنطقة الاستحمام للحفاظ على نظافة الحمام ويعد الزجاج أيضًا اكسسوار أنيق يزيد من عمق مساحة الحمام.
استخدمنا أيضًا باب خشبي عالي الجودة بطلاء أبيض وكذلك استخدمنا اللون الأبيض للسقف حتى يكمل تناسق ألوان التصميم.
لأننا نعتمد على النمط العصري في تصميم الحمام حافظنا على استخدام أثاث الحمام باللون الأبيض الأنيق ليكسر حدة الألوان الرمادية بجانب تركيب اكسسوارات معدنية لامعة، كذلك قمنا بتركيب بعض الرفوف العلوية لترتيب وتخزين أدوات الحمام.