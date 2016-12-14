بيت مبهر على النمط الأسيوى لن ترى له مثيل

وهنا نظرة على جمال تصميم الحمام من زاوية أخرى مختلفة ورائعة جداً، الديكورات كانت جذابة ورائعة جداً مع الحمام، وقد استعان المصمم بهذا البانيو سبا لمزيد من الأستجمام داخل الحمام.

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