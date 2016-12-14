بيت مبهر على النمط الأسيوى لن ترى له مثيل

فى عالم الفنون المعمارية دائماً ما يطل علينا المصممون بأفكار وتصميمات أكثر من رائعة ومميزة، فالفنون جنون والفن المعمارى فن من الفنون الراقية جداً الى تجعل مصمميها أو فنانوها بمعنى أدق يتسابقون لأظهار قدراتهم وأبداعاتهم فى عالم التصميم بشكل مميز جداً، وكعادتنا دائماً فى هوميفاى نسعى إلى القاى الضوء على كل الفنون المعمارية المميزة والمختلفة من حول العالم، ونحن اليوم امام مشروع لمنزل أبدع مصمميه حقاً فى تصميمه وابراز كافة التفاصيل الجمالية التى حقاً لن ترى لها مثيلاً، دعونا ناخذ جولة من داخل المنزل حتى نتعرف أكثر على جمال المنزل وتصميمه عن قرب.
البداية مع غرفة المعيشة التى تظهر بوضوح خيوط التصميم الجمالية التى اعتمد عليها المصمم فى تصميم المنزل بالكامل، غرفة المعيشة اعتمدت على النمط الأسيوى البسيط، الألوان الصريحة القوية والزاهية هى اساس تصميم تلك الغرفة المميزة مع لمسة من الألوان الحيادية، الأرضيات من السيراميك الأبيض الحيادى والجدران أيضاً أعتمدت على اللون الأبيض بالكامل مع لمسة من الخشب التى عبرت وبقوة عن النمط الأسيوى بطريقة جذابة وغير تقليدية لتصميم النوافذ داخل الغرفة كما نرى فتشعر وكأن الخشب عبارة عن ستارة للنافذة، اختيار الديكورات كان عبقرياً ومميزاً جداً من المصمم وبوضوح عبرت عن النمط الأسيوى خاصةً فى اختيار تمثال البوذا كى يتوسط الجدار الأزرق الصريح فى لمسة جمالية للديكور داخل الغرفة، ثم يأتى اختيار الأثاث ليثبت لنا أن البساطة والالوان الهادئة لمسات من الجمال والجاذبية فى أى تصميم ، فجاء اختيار الأثاث بالكامل من اللون الأبيض الحيادى ولمسات من الأبيض والأسود مع البنفسجى الهادئ ليأتى اللون الأصفر الصريح ليكسر الرتابة ويضيف لمسة من الجمال والأختلاف على الغرفة وتصميمها.
أما اختيار الأضاءة داخل غرفة المعيشة كان حقاً أكثر من رائع وبسيط، فأعتمد المصمم على سبوتات الأضاءة فى السقف مع تلك النجفة المميزة فى المنتصف، لتنشر الأضاءة داخل الغرفة بشكل جذاب ومثالى مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة.
فى الطابق العلوى وجدنا تصميماً لغرفة نوم فنية بشكل مميز ورائع، الغرفة اعتمدت بالكامل على لمسات فنية فى تصميمها مع مزيج من الألوان الجذابة معاً، فكانت الألوان الحيادية كالأبيض، الرمادى والبرتقالى الصريح من اللمسات الأساسية فى تصميم الغرفة، اعتمد المصمم على اللون الأبيض لسيراميك الأرضيات والجدران أيضاً التى دخل فى تصميمها الخشب بشكل مبتكر ومميز، الجدار خلف السرير الذى بدا مريحاً جداً فى اختياره وتصميمه جاء مميز بشكل كبير وواضح وخالى من التقليدية تماماً فجاء على شكل مربعات زجاجية من اللون البرتقالى والأبيض بشكل فنى وجذاب.
وهنا تصميم لغرفة نوم أخرى داخل المنزل تصميمها بسيط وجذاب جداً، اللون الأبيض هو اللون المهيمن على الأرضيات والجدران بالأضافة إلى لمسات من الديكور والأضاءة المميزة، الأضاءة واختيار سبوتات السقف كان اختيار موفق ومتميز جداً من المصمم مع الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة.
اختيار اثاث الغرفة كان اكثر من رائعاً على الرغم من بساطته حقاً ألا انه كان فخماً بطريقة واضحة، ولأن مساحة الغرفة صغيرة بعض الشئ قام المصمم بأستغلال ذلك بطريقة ذكية وعبقرية جداً فاختار الدولاب الجرار الملئ بالمرايات حتى يعكس مزيد من المساحات داخل الغرفة بشكل أنيق جداً.
غرفة اخرى مليئة بالجمال والتفاصيل الجذابة جداً والبسيطة، فكما نرى الغرفة بسيطة فى تصميمها فقط بعض اللمسات الفنية للديكور التى خلقت الجمال داخل الغرفة بتلك الطريقة.
تصميم الحمام داخل المنزل جاء أنيقاً جداً واكثر من رائع، اعتمد المصمم على اللمسات الجذابة والبسيطة للنمط الأسيوى مع لمسات من الأضاءة التى برزت جمل تصميم الخمام بشكل واضح.
تصميم الحمام داخل المنزل جاء أنيقاً جداً واكثر من رائع، اعتمد المصمم على اللمسات الجذابة والبسيطة للنمط الأسيوى مع لمسات من الأضاءة التى برزت جمل تصميم الخمام بشكل واضح.
وهنا نظرة على جمال تصميم الحمام من زاوية أخرى مختلفة ورائعة جداً، الديكورات كانت جذابة ورائعة جداً مع الحمام، وقد استعان المصمم بهذا البانيو سبا لمزيد من الأستجمام داخل الحمام.
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