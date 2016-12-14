8 غرف نوم من الأناقة والجمال

واخيراً لا تهمل التفاصيل، فالتفاصيل فى الديكور يمكنها فعل الكثير والكثير مثل تصميم تلك الغفرة المليئة بالجاذبية والتفاصيل الأنيقة، واذا كانت غرفتك تطل على الطبيعة احرص على وجود النوافذ الكبيرة الزجاجية كى تسمك لجمال الطبيعة بالمرور إلى غرفتك من الداخل.

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