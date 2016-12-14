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8 غرف نوم من الأناقة والجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة نوم
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اختيار تصميم مناسب لغرفة النوم من الأشياء الضرورى جداً الأهتمام بها فغرفة النوم هى من أكثر الأماكن التى تشعر بها بالراحة والهدوء وقضاء يعض الأوقات بعد عناء يوم طويل، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك بعض الأفكار والتصميمات المميزة لغرف النوم حتى تستطيع أختيار التصميم المناسب لك والقريب من شخصيتك لذلك إليك 8 أفكار لتصميمات غرف نوم تركية من الأناقة والجمال صممت.

1- بساطة متناهية

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. غرفة الملابس
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

أول تصميم معنا اليوم هو تصميم ملئ بالجمال والبساطة، غرفة جذابة جداً صممت أرضياتها من الخشب الباركيه بلونه البيج الحيادى مع الجدران البيضاء المميزة، لعبت بعض التفاصيل من الخشب الدافئة  دوراً فى أضافة مزيد من الجمال بشكل واضح على الغرفة وتصميمها، الأضاءة البسيطة أضافت مزيد من الجمال على الغرفة بشكل واضح وانعكاسها على المرايات التى اعتمد عليها المصمم فى تصميمه للدولاب.

2- كلاسيكية مبهجة

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

كلاسيكية مبهجة جداً كانت اساس تصميم تلك الغرفة التركية، اعتمد المصمم على النمط الكلاسيكى مع الألوان المبهجة فى تصميمه لتلك الغرفة المميزة، الأرضيات من الخشب الباركيه مع تفاصيل الأثاث الأنيقة والفاخرة جداً لتلك الغرفة، لعبت الألوان المبهجة دوراً رائعاً فى اضافة البهجة للغرفة فقد اعتمد المصمم على الألوان المبهجة كالوردى، الأبيض والبترولى المميز، يمكنك أضافة ورق الجدران الملون برسومات جذابة ومميزة مثل هذا التصميم وستحصل على لمسة مميزة ومبهجة داخل الغرفة.

3- جاذبية مطلقة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تصميم جذاب جداً لغرفة بسيطة وانيقة أمتازت بتفاصيل فخمة ورائعة، الألوان الفاتحة وتناسقها بطريقة مميزة جعلت روح الغرفة هادئة جداً كما نرى، واعتمد المصمم أيضاً على لمسات من الألوان الصريحة كالأزرق والوردى الصريح لخلق توازناً فى الوان الغرفة، الاضاءة أيضاً جاءت مميزة فى اختيار تلك النجفة فى منتصف السقف لتضيف لمسات من الأناقة والكلاسيكية بشكل رائع وجذاب.

4- دفئ وجمال

Yatak Odası Tasarımı, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık غرفة نومأسرة نوم
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

الخشب من اللمسات التى يمكنك استخدامها وستضيف لك لمسة مميزة من الدفئ فى الغرفة بشكل واضح، فهنا قام المصمم بالأعتماد على الخشب بطريقة جذابة ورائعة، الرضيات مانت من الفينيل البنى الداكن، والأثاث بالكامل من الخشب بشكله التقليدي الذى اعطى جمال واضح للغرفة، مع اللون الأبيض الذى ساد على تصميم الغرفة بالكامل ولمسات الديكور الجذابة جداً.

5- استجمام وراحة

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة نوم
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

أن تستيقظ لتطل على منظر طبيعى مميز ورائع أجمل شئ يمكن أن يبعث على الأستجمام والراحة، ولأن المصمم ادرك جمال المنظر الطبيعى خلف نافذة تلك الغرفةـ فأعتمد بالكامل على النوافذ الكبيرة الزجاجية حتى تستطيع أن تطل على منظر فى الصباح يعطيك شعوراً بالراحة والأستجمام، واعتمد أيضاً على اللمسات البسيطة فى تصميم الغرفة والألوان الهادئة الحيادية ليخلق بذلك تناغم وبساطة مفرطة داخل الغرفة.

6- أناقة واضحة

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة نوم
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

اذا اردت لمسة من الأناقة المميزة والرائعة استعن باللون الأسود فى التصميم وسيعطيك  حقاً أناقة وكلاسيكية واضحة، وهذا ما قام به المصمم فى تصميمه لتلك الغفرة اعتمد على اللون الأسود الكلاسيكى الجذاب ليهيمن على الغرفة وتصميمها بالكامل مع لمسات من اللون الذهبى ولمسة من الخشب الدافئة.

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7- بسيطة ومميزة

5 Houses, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ غرفة نوم
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

لمسات بسيطة يمكنك أضافتها وستحصل على تصميم عبقرى ورائع جداً لغرفة النوم الخاصة بك، فنحن أما تصميم لغرفة بسيط جداً لم يعتمد المصمم على لمسات مبالغ فيها بل اختار لمسات بسيطة وهادئة جداً.

8- تفاصيل

15300 Misia Residence, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office غرفة نوم
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

واخيراً لا تهمل التفاصيل، فالتفاصيل فى الديكور يمكنها فعل الكثير والكثير مثل تصميم تلك الغفرة المليئة بالجاذبية والتفاصيل الأنيقة، واذا كانت غرفتك تطل على الطبيعة احرص على وجود النوافذ الكبيرة الزجاجية كى تسمك لجمال الطبيعة بالمرور إلى غرفتك من الداخل.

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