تألق الألوان الحيادية في منزل مكسيكي صغير

يبدو أن عالم التصميم والديكور لا يخلو من كل جديد، وهذا المنزل الصغير يؤكد ذلك بروعة تصميمه وأناقته، فهو منقسم إلى دورين ينتشر في تفاصيلهما اللون الرمادي، فهو أحد الألوان الحيادية المميزة التي تعطي نظرة مختلفة للمكان، بالإضافة إلى استخدام خشب الباركيه لصناعة الأرضية، وتقسيم المساحة بطريقة رائعة لينتج من كل ذلك منزل متكامل وأنيق، وإليك مجموعة صور يمكنك أخذ جولة فيها للتعرف على تفاصيل هذا المنزل المكسيكي الصغير..
في مدخل المنزل كان العنوان الرئيسي للمكان
البساطة، حيث يطل المدخل على تفاصيل الجزء السفلي للمنزل بأكمله، والذي تم تقسيمه ببساطة وذكاء.
اللون الرمادي هو سيد الموقف في هذا المنزل، حيث تم الاعتماد عليه بشكل أكبر في اختيار الأثاث والألوان والديكور، إلى جانب تفاعله القوي مع الخشب الذي تداخل في الأثاث والأرضية، فكان الناتج رائع كما يبدو.
ربما تفكر كثيرًا في نوع الأرضية التي تُناسب منزلك، ولكن يظل أفضلها الخشب.. لسهولة تنظيفة وبساطته وأناقته، وتماشيه مع كل أشكال الأثاث والألوان بالمنزل، فهو فرصة ثمينة للحصول على منزل أنيق وجميل ودافىء.
وقد تم عمل الأرضية بأكملها من خشب الباركيه البسيط، والذي يتماشى تمامًا مع ألوان الأثاث وانتشار اللون الرمادي بين تفاصيل وأركان المنزل.
يمكنك هنا أن ترى روعة التصميم من منظور مختلف تمامًا، فيبدو هناك شيء رائع في هذا المنزل، وهو ارتفاع السقف بطريقة كبيرة عن المعتادة، مما يعطي اتساع للمكان ومساحة إضافية إليه، وربما يلهمك ذلك فكرة إبداعية أكثر للديكور.
بالإضافة إلى ذلك فقد تم عمل أبواب الشرفة الزجاجية عالية تصل إلى اخر الحائط، مما يعطي عمق أكبر واتساع وعلو أكثر للسقف.
هل نظرت إلى الصورة وانبهرت حقًا؟.. هذا هو المطلوب، المشهد المُبهر الذي أمامك تصنعه تلك الجدران المفرغة بذكاء يسمح بمرور الشمس خلالها، وبمجموعة من الطوب المطلي باللون الرمادي الرائع، مع النجفة المعدنية الرائعة التي تتدلى من السقف بشكل جميل فتعطي مشهد جميل ومختلف فوق الأثاث.
ولكي لا يصيب المكان كاّبة أو عتمة فقد تم اختيار أثاث فاتح باللون الأبيض للمنضدة والكراسي، والذي في النهاية يعطي شكلًا مميزًا وأنيق للمكان.
في واجهة المدخل كان الأفضل هنا عمل جزء للجلوس والاستقبال، وبالرغم من صغر المساحة إلا إنها منظمة بشكل جيد، كما إنها بعيدة تمامًا عن التقليدية، فاختلاف تصميم قطع الأثاث اعطى شعورًا مميزًا بالغرفة، فضلًا عن استخدام الصالون بالمقاعد المتشابهة.
فقد تنوع الأثاث بين الجلد والقماش والخشب، بألوان رائعة كالرمادي والبيج والأزرق.
حظى المطبخ بنصيب كبير من مساحة الجزء السفلي بالمنزل، وقد تنوع تصميمه بين استخدام الخشب والمعدن وكان يبدو بسيط وأنيق غير مُزدحم بتفاصيل كثيرة، وأخذ الشكل الأمريكي المُودرن.
السقف خرساني أبيض مرصع بوحدات إضاءة صغيرة، والأرضية خشبية، والجدران بين الأبيض المُفرغ والرمادي البسيط، مع وضع مجموعة كراسي خشبية عند بار المطبخ، تسمح بجلسة صغيرة وتناول وجبة سريعة أو حتى مشروب ساخن.
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في هذا الحمام الصغير كان الاعتماد على المراّه بشكل كبير وملحوظ أحد خطوات الحصول على تصميم رائع، بالإضافة إلى الأثاث الرخامي الأبيض للحمام، والذي جعل الحمام مشرق وأنيق على الرغم من صغر مساحته، وربما كان هذا الحمام مخصص للضيوف ومناسب لهم..
تبدو غرفة النوم هي الجناح الاهم دومًا بمنزلك، وفي هذا المنزل تألقت بإطلالة رائعة على الخارج، حيث الجدار الزجاجي الذي يفصلها عن النباتات والخضره الرائعة بحيث تُمكن أصحابها من نسيان كل شيء مقابل إطلالة على الخارج، بالإضافة إلى ذلك استخدمت الأثاث الأبيض الجلدي، والديكورات البسيطة لتبدو أمامنا بهذا الشكل المُريح والانيق.
استغلال جزء كامل لعمل غرفة ملابس تبد فكرة رائعة وناجحة جدًا خاصة وإن كان الحمام مشترك معها في ذلك.
وقد تم تصميم مجموعة من الأرفف والأدراج الخشبية لحمل الأغراض والملابس بطريقة سهلة وبسيطة.
وانفصل الجزء المُخصص للاستحمام بطريقة رائعة داخل وحدة زجاجية مميزة مع دُش معدني بسيط وأنيق، يسمح بأخذ حمام دافىء بطريقة مُريحة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأرضية بأكملها من الرخام الأبيض، فيبدو الحمام مُشرق ورائع.
كان الدمج بين غرفة المعيشة والمكتب شيء رائع، فقد تم تخصيص جزء مكتبي صغير يطل على النباتات الخارجية إطلالة رائعة ومميزة، مع تخصيص ركن لمشاهدة التلفزيون والتسلية يتكون من أريكة جلدية رمادية كبيرة بمنضدة خشبية صغيرة، وأمامها مكتبة خشبية كبيرة تحمل التلفزيون ومجموعة أرفف مختلفة تحمل الكتب والتحف والعديد من الأغراض.