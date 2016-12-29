تألق الألوان الحيادية في منزل مكسيكي صغير

في مدخل المنزل كان العنوان الرئيسي للمكان البساطة ، حيث يطل المدخل على تفاصيل الجزء السفلي للمنزل بأكمله، والذي تم تقسيمه ببساطة وذكاء.

اللون الرمادي هو سيد الموقف في هذا المنزل، حيث تم الاعتماد عليه بشكل أكبر في اختيار الأثاث والألوان والديكور، إلى جانب تفاعله القوي مع الخشب الذي تداخل في الأثاث والأرضية، فكان الناتج رائع كما يبدو.