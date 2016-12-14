13 فكرة لدمج المطبخ والسفرة معاً

فى النمط الأنتقائى فكرة الدمج واحدة من أكثر الأفكار انتشاراً فى هذا النمط، فيعتمد وبشدة فى تصميمات الديكور على فكرة الدمج أما دمج غرفة السفرة مع المعيشة، غرفة المعيشة والمطبخ معاً أو غرفة السفرة والمطبخ معاً، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 13 فكرة عبقرية جداً لدمج المطبخ وغرفة السفرة معاً.
1- قد يكون المطبخ متخفى قليلاً لكنه لا يمنع اندماجه مع المطبخ مثل هذا التصميم المميز جداً، تم دمج المطبخ وغرفة السفرة معاً بطريقة بسيطة وجذابة جداً كما نرى.
4- اللون الأبيض فى الديكور من الألوان التى تعتبر جوكر التصميمات وهنا قام المصمم بالأعتماد عليه بالكامل فى تصميمه للمطبخ وغرفة السفرة مع لمسات من الالوان الهادئة لغرفة السفرة فكانت النتيجة غرفة فى منتهى الجمال والجاذبية
12- الاعتماد على أكثر من لون أيضاً يخلق روحاً من الرفاهية والبهجة خاصة فى تصميمات الدمج تكسر من الرتابة وتلغى الشعور بالفوضى داخل التصميم ولكن حاذر من المبالغة فى اختيار الالوان واحسن تدرجاتها حتى لا تأتى بنتائج غير مرحب بها.
13- كن مبتكراً دائماً فى استغلال المساحة ولا تجعل المساحات الصغيرة عائقاً امامك فى التصميم مثل هذا المطبخ الذى ابدع المصمم فى جعل جزيرة المطبخ باراً وطاولة للجلوس عليها وتناول الطعام العملية من الحلول التى تفيد دائماُ