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13 فكرة لدمج المطبخ والسفرة معاً

منة اسماعيل منة اسماعيل
Mediterranean Feeling, Studio Frasson Studio Frasson مطبخ
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فى النمط الأنتقائى فكرة الدمج واحدة من أكثر الأفكار انتشاراً فى هذا النمط، فيعتمد وبشدة فى تصميمات الديكور على فكرة الدمج أما دمج غرفة السفرة مع المعيشة، غرفة المعيشة والمطبخ معاً أو غرفة السفرة والمطبخ معاً، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 13 فكرة عبقرية جداً لدمج المطبخ وغرفة السفرة معاً.

1- قد يكون المطبخ متخفى قليلاً لكنه لا يمنع اندماجه مع المطبخ مثل هذا التصميم المميز جداً، تم دمج المطبخ وغرفة السفرة معاً بطريقة بسيطة وجذابة جداً كما نرى.

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة السفرة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

2- خامات محايدة وألوان بسيطة خلقت جمال واضح فى دمج المطبخ مع السفرة، المساحة صغيرة لذلك اعتمد المصمم على الأثاث البسيط والمواد الطبيعية كالخشب مع الألوان الهادئة.

Appartement 1, Anne Martins Design Anne Martins Design غرفة السفرة
Anne Martins Design

Anne Martins Design
Anne Martins Design
Anne Martins Design

3- بلمسة رومانسية وبسيطة قام المصمم بدمج غرفة السفرة مع المطبخ بطريقة جذابة جداً كما نرى.

ASILE POPINCOURT 75011 PARIS , cristina velani cristina velani الممر الحديث، المدخل و الدرج
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

4- اللون الأبيض فى الديكور من الألوان التى تعتبر جوكر التصميمات وهنا قام المصمم بالأعتماد عليه بالكامل فى تصميمه للمطبخ وغرفة السفرة مع لمسات من الالوان الهادئة لغرفة السفرة فكانت النتيجة غرفة فى منتهى الجمال والجاذبية

Lawendowe Wnętrze, Urządzamy pod klucz Urządzamy pod klucz مطبخ
Urządzamy pod klucz

Urządzamy pod klucz
Urządzamy pod klucz
Urządzamy pod klucz

لأن المساحة ليست كبيرة فكان باراً صغيراً وحوله الكراسي البسيطة فى الجهة المقابلة للمطبخ بديلاً للسفرة، الألوان الحيادية مع اللون الأخضر أعطوا للتصميم جمال وجاذبية بطريقة واضحة.

Mediterranean Feeling, Studio Frasson Studio Frasson مطبخ
Studio Frasson

Studio Frasson
Studio Frasson
Studio Frasson

6- طاولة صغيرة مدورة داخل مطبخ صغير مع بعض الديكورات البسيطة تعطيك لمسة جمالية وأنيقة بشكل واضح.

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

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7- على غرار نفس التصميم السابق طاولة صغيرة داخل المطبخ ايضاً، لكن اذا كانت المساحة تسمح استعن بالديكورات والأضاءة لمزيد من الأبتكار واللمسات الرائعة داخل الغرفة.

Relooking soggiorno e cucina- Iglesias, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu Beige
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

8- الطاولات الخشبية من الخيارات المميزة جداً التى يمكنك الأستعانة بها فى الديكور وتعطيك لمسة من الجمال بطريقة رائعة.

Casa Dash, Ad'A Ad'A مطبخ خشب White
Ad&#39;A

Ad'A
Ad&#39;A
Ad'A

9- الألوان الصريحة لعشاق الأختلاف هذا المطبخ حقاً سيثير اعجابكم جداً، فقد اعتمد المصمم فى تصميمه على اللون النبيتى الصريح مع لمسة من الديكورات الرائعة لتحصل فى النهاية على هذا المطبخ الرائع.

Five LIttle pigs, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura مطبخ
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

10- الخشب من جديد يعود ليثبت نفسه فى التصميم بطريقة رائعة فى تصميم هذا المطبخ، خاصةً مع اندماجه مع اللون الأخضر الصريح.

Apartment G&G, Manuel Benedikter Architekt Manuel Benedikter Architekt مطبخ
Manuel Benedikter Architekt

Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt
Manuel Benedikter Architekt

11- الأثاث الصغير بألوان فاتحة هادئة من الحلول الرائعة فى المساحات الصغيرة، لذلك جاء اختيار المصمم لهذا المطبخ بطريقة اكثر من رائعة كما نرى.

PROMENADE, SCEG ARCHITECTS SCEG ARCHITECTS مطبخ
SCEG ARCHITECTS

SCEG ARCHITECTS
SCEG ARCHITECTS
SCEG ARCHITECTS

12- الاعتماد على أكثر من لون أيضاً يخلق روحاً من الرفاهية والبهجة خاصة فى تصميمات الدمج تكسر من الرتابة وتلغى الشعور بالفوضى داخل التصميم ولكن حاذر من المبالغة فى اختيار الالوان واحسن تدرجاتها حتى لا تأتى بنتائج غير مرحب بها.

VV_LAD, LAD studio LAD studio مطبخ
LAD studio

LAD studio
LAD studio
LAD studio

13- كن مبتكراً دائماً فى استغلال المساحة ولا تجعل المساحات الصغيرة عائقاً امامك فى التصميم مثل هذا المطبخ الذى ابدع المصمم فى جعل جزيرة المطبخ باراً وطاولة للجلوس عليها وتناول الطعام العملية من الحلول التى تفيد دائماُ

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

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