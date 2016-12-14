13 فكرة لدمج المطبخ والسفرة معاً

فى النمط الأنتقائى فكرة الدمج واحدة من أكثر الأفكار انتشاراً فى هذا النمط، فيعتمد وبشدة فى تصميمات الديكور على فكرة الدمج أما دمج غرفة السفرة مع المعيشة، غرفة المعيشة والمطبخ معاً أو غرفة السفرة والمطبخ معاً، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم 13 فكرة عبقرية جداً لدمج المطبخ وغرفة السفرة معاً.