7 خيارات مذهلة للمشاوي ومواقد الخشب

أول تصميم للموقد والشواية معنا هو تصميم بسيط وريفى، الشواية مصمم بالكامل من الطوب الخحرى المميز والذى أعطاها لمسة النمط الريفى، مع وجود جزء خاص للشوى من الأستانلس ستيل، وهذا الموقد البسيط، الذى احتوى فى الأسفل على مكان مخصص للحطب، الشواية كما ذكرنا مصممة على النمط الريفى تناسب الحدائق أكثر من المطابخ داخل المنزل بسبب حجمها الكبير بعض الشئ، لذلك اذا كنت تقوم بحفلا باربيكيو فى حديقة منزلك كثيراً ننصحك بتلك الشواية.