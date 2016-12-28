تريد تصميماً ممبزاً للشواية داخل منزلك؟ تقوم بحفلات باربيكيو كثيرة فى حديقة منزلك مع عائلتك وأصدقائك وتبحث عن تصميم لشواية وموقد يناسب تلك الحفلات فى حديقة منزلك؟، اذاً هذا المقال هو حقاً إليك ففى هذا المقال سنقدم لك 7 خيارات مذهلة للمشاوي ومواقد الخشب لتستمتع حفل باربيكيو رائعة فى منزلك.
أول تصميم للموقد والشواية معنا هو تصميم بسيط وريفى، الشواية مصمم بالكامل من الطوب الخحرى المميز والذى أعطاها لمسة النمط الريفى، مع وجود جزء خاص للشوى من الأستانلس ستيل، وهذا الموقد البسيط، الذى احتوى فى الأسفل على مكان مخصص للحطب، الشواية كما ذكرنا مصممة على النمط الريفى تناسب الحدائق أكثر من المطابخ داخل المنزل بسبب حجمها الكبير بعض الشئ، لذلك اذا كنت تقوم بحفلا باربيكيو فى حديقة منزلك كثيراً ننصحك بتلك الشواية.
تصميم أخر لموقد رائع ومميز جداً فى تصميمه اعتمد المصمم على الطوب الجيرى الأبيض بشكل رائع جداً وبسيط.
المطبخ هنا مصمم بالكامل على النمط الريفى بشكل بسيط ومميز كما نرى، لذلك استعان المصمم بالموقد والشواية على نفس النمط، فأختار الطوب الحجرى أن يكون المادة الأسايبة فى التصميم، الجزء السفلى من الموقد خصصه المصمم ليكون المكان المخصص للحطب، المطبخ والموقد بشكل عام تصميمه جذاب ومختلف كما نرى.
وهنا تصميم أخر بسيط ومميز، الموقد صغير لذلك يمكنك استخدامه فى مطبخك حتى ان كانت مساحة مطبخك صغيرة يمكنك استخدامه، الموقد معدنى كما نرى، ولكن الفاعدة العلوية له مصممة من الخشب كما نرى، التصميم بشكل عام بسيط ومميز، واذا كان مطبخك صغير المساحة يمكنك الأستعانة به بمنتهى البساطة.
فى الجهة المقابلة للبار كان تصميم هذا الموقد الرائع، الموقد جمع بين خامات مختلفة فى تصميمه فمزج المصمم بين الطوب والخشب ولمسة من الحجر، الموقد تصميمه عصرى بعض الشئ لذلك فهو يناسب المطابخ العصرية التصميم.
وهنا تصميم أخر للموقد الذى يبدو تقليدياً بعض الشئ ويشبه المواقد القديمة التى كنا نراها فى منازل اجدادنا، المطبخ بشكل عام تفاصيله تبرز النمط الريفى بشكل واضح بدايةً من اختيار الألوان والأثاث والتفاصيل الديكور التى أكملت تصميم المطبخ بالكامل، وأيضاً تصميم الموقد جاء تصميمه مميز وبسيط على نفس النمط الريفى.
اذا كنت ترى فى مطبخك انه صغيراً جداً ولا يمكنه استيعاب موقد او شواية دعنى اخبرك انه يمكن أن تضيف تصميم لموقد أو لشواية له بمنتهى السهولة، فقد قم باختيار هذا التصميم الرائع لهذا الموقد الصغير ولن تشعر بالمساحة داخل مطبخك.
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