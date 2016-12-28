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7 خيارات مذهلة للمشاوي ومواقد الخشب

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
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تريد تصميماً ممبزاً للشواية داخل منزلك؟ تقوم بحفلات باربيكيو كثيرة فى حديقة منزلك مع عائلتك وأصدقائك وتبحث عن تصميم لشواية وموقد يناسب تلك الحفلات فى حديقة منزلك؟، اذاً هذا المقال هو حقاً إليك ففى هذا المقال سنقدم لك 7  خيارات مذهلة للمشاوي ومواقد الخشب لتستمتع حفل باربيكيو رائعة فى منزلك.

1- ريفى وبسيط

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

أول تصميم للموقد والشواية معنا هو تصميم بسيط وريفى، الشواية مصمم بالكامل من الطوب الخحرى المميز والذى أعطاها لمسة النمط الريفى، مع وجود جزء خاص للشوى من الأستانلس ستيل، وهذا الموقد البسيط، الذى احتوى فى الأسفل على مكان مخصص للحطب، الشواية كما ذكرنا مصممة على النمط الريفى تناسب الحدائق أكثر من المطابخ داخل المنزل بسبب حجمها الكبير بعض الشئ، لذلك اذا كنت تقوم بحفلا باربيكيو فى حديقة منزلك كثيراً ننصحك بتلك الشواية.

2- للون الأبيض جمال أخر

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores منازل
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

تصميم أخر لموقد رائع ومميز جداً فى تصميمه اعتمد المصمم على الطوب الجيرى الأبيض بشكل رائع جداً وبسيط.

4- جذاب ومختلف

Casa do Arquiteto - Campos do Jordão 2007, Carlos Bratke Arquiteto Carlos Bratke Arquiteto مطبخ
Carlos Bratke Arquiteto

Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto
Carlos Bratke Arquiteto

المطبخ هنا مصمم بالكامل على النمط الريفى بشكل بسيط ومميز كما نرى، لذلك استعان المصمم بالموقد والشواية على نفس النمط، فأختار الطوب الحجرى أن يكون المادة الأسايبة فى التصميم، الجزء السفلى من الموقد خصصه المصمم ليكون المكان المخصص للحطب، المطبخ والموقد بشكل عام تصميمه جذاب ومختلف كما نرى.

3- بسيط ومميز

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura مطبخ
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

وهنا تصميم أخر بسيط ومميز، الموقد صغير لذلك يمكنك استخدامه فى مطبخك حتى ان كانت مساحة مطبخك صغيرة يمكنك استخدامه، الموقد معدنى كما نرى، ولكن الفاعدة العلوية له مصممة من الخشب كما نرى، التصميم بشكل عام بسيط ومميز، واذا كان مطبخك صغير المساحة يمكنك الأستعانة به بمنتهى البساطة.

5- خامات مختلفة

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب نقي Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

فى الجهة المقابلة للبار كان تصميم هذا الموقد الرائع، الموقد جمع بين خامات مختلفة فى تصميمه فمزج المصمم بين الطوب والخشب ولمسة من الحجر، الموقد تصميمه عصرى بعض الشئ لذلك فهو يناسب المطابخ العصرية التصميم.

6- تقليدى ولكن جذاب

Villa, Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare مطبخ
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare

Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare

وهنا تصميم أخر للموقد الذى يبدو تقليدياً بعض الشئ ويشبه المواقد القديمة التى كنا نراها فى منازل اجدادنا، المطبخ بشكل عام تفاصيله تبرز النمط الريفى بشكل واضح بدايةً من اختيار الألوان والأثاث والتفاصيل الديكور التى أكملت تصميم المطبخ بالكامل، وأيضاً تصميم الموقد جاء تصميمه مميز وبسيط على نفس النمط الريفى.

7- للمطابخ الصغيرة

Casa Retiro do Chalé, MMMundim Arquitetura e Interiores MMMundim Arquitetura e Interiores مطبخ
MMMundim Arquitetura e Interiores

MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores
MMMundim Arquitetura e Interiores

اذا كنت ترى فى مطبخك انه صغيراً جداً ولا يمكنه استيعاب موقد او شواية دعنى اخبرك انه يمكن أن تضيف تصميم لموقد أو لشواية له بمنتهى السهولة، فقد قم باختيار هذا التصميم الرائع لهذا الموقد الصغير ولن تشعر بالمساحة داخل مطبخك.

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