قبل و بعد : 6 غرف متهالكه تحولت إلى أخرى ساحره

لن تصدق أن المصمم قام بعمل القليل فقط و حافظ على الكثير من التفاصيل و بالرغم من هذا حصلنا على غرفه جديده تماماً!..

المصمم حافظ على الأرضية و النوافذ بنفس الشكل ، كما استخدم اللون الأصفر في أحد الحوائط ولكن ادخل معه خطوط من الأبيض الناصع الذي استخدمه لبقية الحوائط و سقف الغرفه لعكس الإضاءه حتى تبدو الغرفه أكثر اتساعاً من قبل .