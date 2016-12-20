الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل و بعد : 6 غرف متهالكه تحولت إلى أخرى ساحره

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB حمام
Loading admin actions …

تحتاج ديكورات المنزل إلى الإصلاح و التجديد من فترة لأخرى ، سواء بسبب الشعور بالملل أو لمواكبة الإحتياجات المتجدده الأسره . أما بالنسبه للمنازل القديمه التى طالها الإهمال لفتره كبيره يصبح التجديد و الترميم أولويه كبيره مثل منازل اليوم التى أحضرنا منها عدة نماذج للغرف المختلفه التى تحتاج إلى إصلاحات كبرى ، وسنصحبكم معنا في رحلة مشوقه لنشاهد كيف نجح المصممين المبدعين في تحويلها لبيئة حيويه  تناسب العائله العصريه . فلا تفوتكم هذه الأفكار إن كنتم تخططون لتجديد منازلكم…

1- قبل : مطبخ في حالة رثه!

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

لن تتخيل أبداً أن هذا المكان المتهالك كان مطبخاً فيما مضى ، فالأرضيات و الحوائط مدمره تماما كما أن المرافق معدومه . هذا المطبخ لا يحمل من اسمه شيء كما أنه مكان غير صالح لأي غرض و سواء كان صاحب المنزل يريد العيش في المنزل أو بيعه ، لن يستطيع القيام بأي من هذا بدون إحياء هذا المطبخ من جديد!..

بعد : تحول رهيب!

Remodelação de apartamento - Campo de Ourique, EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA

EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO – PORTUGAL ARQUITECTURA
EAO - PORTUGAL ARQUITECTURA

أصبح المطبخ مساحه ملهمه للأسره بأناقته و هدوءه ، بالتأكيد سيضمن لهم صباح سعيد يستطيعون تحضير فطورهم بسلاسه بفضل تصميمه المليء بالخزانات و وجود أسطح عمل نظيفه و مرتبه ، مع الإضاءه الطبيعيه التى تبرز جمال المكان لأن المصمم قام بزياده حجم النافذه لتسمح بمرور قدر أكبر من الضوء ، كما تمت إضافة طاولة و كراسي لتناول الطعام وسط جو أسري دافيء.

2- قبل : غرفة مهمله و قديمه

PROYECTO DE INTERIORISMO EN VIVIENDA EN JUAN PABLO II ZARAGOZA, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

الغرفه كئيبه للغايه ، لا تصلح لتجمع الأسره أو الإسترخاء ، تشعر فيها بالظلام على الرغم من الضوء الطبيعي الذي يدخل من النافذه و هذا بسبب الألوان الداكنه في المكان التى تمتص الضوء ، كما أن الأثاث بتصميم قديم و حالته سيئه مما جعل المظهر فوضويا ..

بعد : غرفة مشرقه

PROYECTO DE INTERIORISMO EN VIVIENDA EN JUAN PABLO II ZARAGOZA, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

الغرفه الجديده تتحدث عن نفسها ، حيث الأثاث المعاصر بلون رمادي حيادي ، و جدران الغرفه من الرمادي الفاتح الذي يعكس الإضاءه ، و جاءت الأرضيات من الأخشاب باللون البيج مما جعل الغرفه تبدو لامعه و مضيئه ، أما السجاد فأضاف لونان زاهيان للغرفه هما الأصفر و اللبني مما أضاف حيويه و منع تسرب الملل للمكان.

3- قبل : مساحه صغيره للغايه

PROYECTO DE INTERIORISMO EN VIVIENDA EN JUAN PABLO II ZARAGOZA, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

الغرفه تبدو صغيره للغايه ، بسبب اللون الأصفر الذي يسيطر على المكان و يجعله يبدو معتما . لذا فالغرفه تحتاج لمصمم يمتلك  الإحترافيه و القدره على استغلال المساحات.

بعد : تتسع لكل شيء

PROYECTO DE INTERIORISMO EN VIVIENDA EN JUAN PABLO II ZARAGOZA, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

لن تصدق أن المصمم قام بعمل القليل فقط و حافظ على الكثير من التفاصيل و بالرغم من هذا حصلنا على غرفه جديده تماماً!..

المصمم حافظ على الأرضية و النوافذ بنفس الشكل ، كما استخدم اللون الأصفر في أحد الحوائط ولكن ادخل معه خطوط من الأبيض الناصع الذي استخدمه لبقية الحوائط و سقف الغرفه لعكس الإضاءه حتى تبدو الغرفه أكثر اتساعاً من قبل .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

4- مبنى متهالك

Réhabilitation et réunion de trois studios en un appartement de 100 m², Gianluca Cadoni Architecte Gianluca Cadoni Architecte
Gianluca Cadoni Architecte

Gianluca Cadoni Architecte
Gianluca Cadoni Architecte
Gianluca Cadoni Architecte

لن تتعرف على السلم و الشرفه من هذه الصوره التى يبدو فيها المنزل متهالك ، كما أن الألوان القديمه المستخدمه كالأزرق في الجدار لا تناسب الذوق الحديث و تحتاج إلى تجديدات شامله ، من حسن حظ صاحب المنزل أنه اتجه إلى مصمم مبدع يستطيع خلق الجمال من لاشيء تقريباً.

بعد : الأمور واضحه

Réhabilitation et réunion de trois studios en un appartement de 100 m², Gianluca Cadoni Architecte Gianluca Cadoni Architecte
Gianluca Cadoni Architecte

Gianluca Cadoni Architecte
Gianluca Cadoni Architecte
Gianluca Cadoni Architecte

أضاف المصمم إلى السلم سقف بانورامي من الزجاج ليضمن إضاءه جيده للسلم ، كما استعان بالنباتات المنزليه في أكثر من مكان لإضافة الحياه على البيئة المحيطه ، أما الدهليز المؤدي إلى الشرفه فقام المصمم باستغلاله في وضع مكتبه جانبيه تشبه السلم و على الناحيه الأخرى وضع مكتب صغير للإستفاده من النور الطبيعي القادم من الشرفه .

5- قبل : مطبخ رتيب و ممل

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

حالة المكان ليست متهالكه كالغرف السابقه ، ولكنها ممله للغايه بسبب الألوان البنيه التى لا تشجع على القيام بتحضير الطعام بصوره يوميه ، كما أن المطبخ لا يتسع لجميع الأدوات مما دفع أصحاب المنزل لتخزين الأشياء أعلى الخزانات ..

بعد : مطبخ معاصر

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB مطبخ
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

مطبخ كلاسيكي باللون الأبيض ، على شكل حرف ال U أثبت قدرته على توفير مساحات للتخزين ، كما أنه يستغل كافة الزوايا ، و نلاحظ أنه تم تزويده بأريكه باللون الأزرق الملكي بتصميم ذكي يحتوى على أدراج للتخزين من أسفل  .

6- قبل : حمام غير مستغل

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

الحمام ذو مساحه كبيره لكنه يعاني من سوء استغلال ، فالمساحه مهدره في العدم ، و الأرضيات بذوق قديم ، و أول ما يتبادر في ذهنك أن هذا الحمام يحتاج إلى إنقاذ…

بعد : تصميم مترف

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB حمام
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

تم تجديد الحمام بنمط يمزج بين الكلاسيكيه الفاخره و الحداثه ، حيث قام المصمم بتغيير الأرضيات القديمه و استبدالها بأخرى من البورسلين بمظهر رخامي رائع ، و تغيير الحوائط و استبدال البلاط بالطوب ، كما أن تقسيم الحمام قد اختلف و أصبح هناك كابينه للإستحمام من البورسلين مع أبواب زجاجيه شفافه و من أمامها وحدة تخزين خشبيه لحفظ أغراض الحمام من فوط وصابون و غيره في مكان واحد لمنع الفوضى..

10 غرف نوم ماستر فاخره تلائم كافة الأذواق !
أخبرنا عن الغرف التى تحتاج لتجديد في منزلك ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً