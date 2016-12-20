قبل و بعد : 6 غرف متهالكه تحولت إلى أخرى ساحره

تحتاج ديكورات المنزل إلى الإصلاح و التجديد من فترة لأخرى ، سواء بسبب الشعور بالملل أو لمواكبة الإحتياجات المتجدده الأسره . أما بالنسبه للمنازل القديمه التى طالها الإهمال لفتره كبيره يصبح التجديد و الترميم أولويه كبيره مثل منازل اليوم التى أحضرنا منها عدة نماذج للغرف المختلفه التى تحتاج إلى إصلاحات كبرى ، وسنصحبكم معنا في رحلة مشوقه لنشاهد كيف نجح المصممين المبدعين في تحويلها لبيئة حيويه تناسب العائله العصريه . فلا تفوتكم هذه الأفكار إن كنتم تخططون لتجديد منازلكم…
لن تتخيل أبداً أن هذا المكان المتهالك كان مطبخاً فيما مضى ، فالأرضيات و الحوائط مدمره تماما كما أن المرافق معدومه . هذا المطبخ لا يحمل من اسمه شيء كما أنه مكان غير صالح لأي غرض و سواء كان صاحب المنزل يريد العيش في المنزل أو بيعه ، لن يستطيع القيام بأي من هذا بدون إحياء هذا المطبخ من جديد!..
أصبح المطبخ مساحه ملهمه للأسره بأناقته و هدوءه ، بالتأكيد سيضمن لهم صباح سعيد يستطيعون تحضير فطورهم بسلاسه بفضل تصميمه المليء بالخزانات و وجود أسطح عمل نظيفه و مرتبه ، مع الإضاءه الطبيعيه التى تبرز جمال المكان لأن المصمم قام بزياده حجم النافذه لتسمح بمرور قدر أكبر من الضوء ، كما تمت إضافة طاولة و كراسي لتناول الطعام وسط جو أسري دافيء.
الغرفه كئيبه للغايه ، لا تصلح لتجمع الأسره أو الإسترخاء ، تشعر فيها بالظلام على الرغم من الضوء الطبيعي الذي يدخل من النافذه و هذا بسبب الألوان الداكنه في المكان التى تمتص الضوء ، كما أن الأثاث بتصميم قديم و حالته سيئه مما جعل المظهر فوضويا ..
الغرفه الجديده تتحدث عن نفسها ، حيث الأثاث المعاصر بلون رمادي حيادي ، و جدران الغرفه من الرمادي الفاتح الذي يعكس الإضاءه ، و جاءت الأرضيات من الأخشاب باللون البيج مما جعل الغرفه تبدو لامعه و مضيئه ، أما السجاد فأضاف لونان زاهيان للغرفه هما الأصفر و اللبني مما أضاف حيويه و منع تسرب الملل للمكان.
الغرفه تبدو صغيره للغايه ، بسبب اللون الأصفر الذي يسيطر على المكان و يجعله يبدو معتما . لذا فالغرفه تحتاج لمصمم يمتلك الإحترافيه و القدره على استغلال المساحات.
لن تصدق أن المصمم قام بعمل القليل فقط و حافظ على الكثير من التفاصيل و بالرغم من هذا حصلنا على غرفه جديده تماماً!..
المصمم حافظ على الأرضية و النوافذ بنفس الشكل ، كما استخدم اللون الأصفر في أحد الحوائط ولكن ادخل معه خطوط من الأبيض الناصع الذي استخدمه لبقية الحوائط و سقف الغرفه لعكس الإضاءه حتى تبدو الغرفه أكثر اتساعاً من قبل .
لن تتعرف على السلم و الشرفه من هذه الصوره التى يبدو فيها المنزل متهالك ، كما أن الألوان القديمه المستخدمه كالأزرق في الجدار لا تناسب الذوق الحديث و تحتاج إلى تجديدات شامله ، من حسن حظ صاحب المنزل أنه اتجه إلى مصمم مبدع يستطيع خلق الجمال من لاشيء تقريباً.
أضاف المصمم إلى السلم سقف بانورامي من الزجاج ليضمن إضاءه جيده للسلم ، كما استعان بالنباتات المنزليه في أكثر من مكان لإضافة الحياه على البيئة المحيطه ، أما الدهليز المؤدي إلى الشرفه فقام المصمم باستغلاله في وضع مكتبه جانبيه تشبه السلم و على الناحيه الأخرى وضع مكتب صغير للإستفاده من النور الطبيعي القادم من الشرفه .
حالة المكان ليست متهالكه كالغرف السابقه ، ولكنها ممله للغايه بسبب الألوان البنيه التى لا تشجع على القيام بتحضير الطعام بصوره يوميه ، كما أن المطبخ لا يتسع لجميع الأدوات مما دفع أصحاب المنزل لتخزين الأشياء أعلى الخزانات ..
مطبخ كلاسيكي باللون الأبيض ، على شكل حرف ال U أثبت قدرته على توفير مساحات للتخزين ، كما أنه يستغل كافة الزوايا ، و نلاحظ أنه تم تزويده بأريكه باللون الأزرق الملكي بتصميم ذكي يحتوى على أدراج للتخزين من أسفل .
الحمام ذو مساحه كبيره لكنه يعاني من سوء استغلال ، فالمساحه مهدره في العدم ، و الأرضيات بذوق قديم ، و أول ما يتبادر في ذهنك أن هذا الحمام يحتاج إلى إنقاذ…
تم تجديد الحمام بنمط يمزج بين الكلاسيكيه الفاخره و الحداثه ، حيث قام المصمم بتغيير الأرضيات القديمه و استبدالها بأخرى من البورسلين بمظهر رخامي رائع ، و تغيير الحوائط و استبدال البلاط بالطوب ، كما أن تقسيم الحمام قد اختلف و أصبح هناك كابينه للإستحمام من البورسلين مع أبواب زجاجيه شفافه و من أمامها وحدة تخزين خشبيه لحفظ أغراض الحمام من فوط وصابون و غيره في مكان واحد لمنع الفوضى..