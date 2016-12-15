منزل كلاسيكي مبهر ستريد مثله

الاكسسوارات الذهبية هي أكثر ما يميز هذا المنزل الكلاسيكي الذي نقدمه لكم اليوم. هذه الفيلا من تصميم Veron Architects Concept وتقع في ازمير في تركيا، لها طابع ملكي مهيمن على الجو العام للمساحات والذي يمكنك الحصول عليه بكل سهولة باهتمامك بالتفاصيل. الفيلا يغلب عليها الطابع الكلاسيكي ولكنها عملية ومريحة أيضاً، كما يظهر بها بعض اللمسات المودرن أيضاً. فتعالوا معنا في جولة لنزور أركان الفيلا لنرى عن قرب هذه التفاصيل المكونة لها لتكون ملهمة لك إذا كنت تحب الطابع الكلاسيكي.
فور دخولك إلى المنزل يمكنك الحصول على تصور مبدئي عما ستجده في الداخل، فهذا المدخل يشبه القصور ويرحب بزواره، بفضل اتساعه ووجود تباين في الألوان، الخامات والملمس. كل تفصيلة من تفاصيل هذا المنزل مزينة بشكل خاص، من الأرضية، الحائط، السقف وحتى الأثاث، بحيث تكون النتيجة النهائية رائعة ومبهرة بهذا الشكل.
أنظر لهذه الصالة والتي تحتوي على غرفة الصالون والسفرة متجاورين بتصاميم فريدة من نوعها، فكما نرى فإن التصميم ملوكي فاخر بكل تفاصيله. الأثاث يتراوح ألوانه بين اللون الأبيض والذهبي. أما السقف فتكررت فيه وحدات من اللون الأسود والذي تعطي تباين جميل وخاصة مع النجف الذهبي الأنيق والإكسسوارات الذهبية المنتشرة في أرجاء الغرفة.
تم استثناء غرفة المعيشة من التصميم الكلاسيكي لتكون عملية ومناسبة للاستخدام اليومي بينما يكون الصالة الخارجية ذات التصميم الكلاسيكي لاستخدام الضيوف.
غرفة المعيشة أمامنا تحمل طابع عملي مناسب للعائلة فبالإضافة لأريكة الركنة تم استخدام مكتبة موديولية رائعة بها مكان مجوف للتلفاز وتوفر مساحة تخزينية للكتب والمجلات و الأغراض المتفرقة لتمنع الفوضى الناتجة من استخدام غرفة المعيشة. لم ينسى المصممين أيضاً وضع مدفئة صغيرة في مكان مناسب بمساحة صغيرة أيضاً ولكنها مناسبة جداً لتدفئة هذه الغرفة.
كل ما في هذه الغرفة يدل على الفخامة والرقي، بداية من السقف ذو التصميم الرائع لبيت النور. تم الاستعانة بمكتب على الطراز الكلاسيكي ليكون البؤرة البصرية الخاصة بالغرفة، يكمله كرسي مصنوع من الجلد الأنيق.
لا يجب أن ننسى المكتبة العملية والأنيقة خلف كرسي المكتب، كما نلاحظ وجود إضاءة خافتة في داخل أرفف المكتبة للمسة ساحرة وأنيقة.
تم استخدام اللون الزهري كلون رئيسي في غرفة النوم ليعطي أجواء رومانسية وساحرة. تم أيضاً عمل مرآة على جانبي السرير لزيادة الأناقة.
على عكس باقي المنزل فقد تم عمل غرفة الضيوف من طراز بسيط ولكن مريح ولكن لم ينسى المصمم بعض اللمسات الديكورية خلف السرير والتي أضافت شخصية للغرفة.
هذه الغرفة تم تصميمها بما يتناسب مع احتياجات وعمر ساكينيها، فهذا التصميم المعاصر يشع روعة رغم أنها لم تتبع خطى باقي المنزل في الطراز الكلاسيكي.