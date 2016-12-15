منزل كلاسيكي مبهر ستريد مثله

كل ما في هذه الغرفة يدل على الفخامة والرقي، بداية من السقف ذو التصميم الرائع لبيت النور. تم الاستعانة بمكتب على الطراز الكلاسيكي ليكون البؤرة البصرية الخاصة بالغرفة، يكمله كرسي مصنوع من الجلد الأنيق.

لا يجب أن ننسى المكتبة العملية والأنيقة خلف كرسي المكتب، كما نلاحظ وجود إضاءة خافتة في داخل أرفف المكتبة للمسة ساحرة وأنيقة.