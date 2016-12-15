انعش بيتك باستخدام الوسادات

تعتبر الوسادات من أسهل وأكثر الاكسسوارات المنزلية مرونة وبساطة بدون الكثير من التكاليف. فيمكنك إضافتها في أي غرفة لإضفاء جو من التوازن في الألوان، النقشات أو الخامات ولكن إختيار الوسادات لتعطيك هذا التأثير الساحر قد يكون أصعب مما قد تتخيل.

لذلك جئنا لكم ببعض الحيل والتي ستساعدكم في اختيار الوسادات الصحيحة والمناسبة لمنازلكم لتعطيكم فكرة عما إذا كان اختياركم للوسادات صحيح أم خاطئ.