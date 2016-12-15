الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

انعش بيتك باستخدام الوسادات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Фантазия, he.d group he.d group غرفة نوم Beige
Loading admin actions …

تعتبر الوسادات من أسهل وأكثر الاكسسوارات المنزلية مرونة وبساطة بدون الكثير من التكاليف. فيمكنك إضافتها في أي غرفة لإضفاء جو من التوازن في الألوان، النقشات أو الخامات ولكن إختيار الوسادات لتعطيك هذا التأثير الساحر قد يكون أصعب مما قد تتخيل.

لذلك جئنا لكم ببعض الحيل والتي ستساعدكم في اختيار الوسادات الصحيحة والمناسبة لمنازلكم لتعطيكم فكرة عما إذا كان اختياركم للوسادات صحيح أم خاطئ.

ضع خطة للوسادات أولاً

Rose Room Interior Design Caxton Rhode غرفة المعيشة
Caxton Rhode

Rose Room Interior Design

Caxton Rhode
Caxton Rhode
Caxton Rhode

قبل شراء الوسادات قم بتصور وتخطيط الألوان والنقشات ومدى ملائمتها لشكل وطراز وألوان الأثاث الموجود في الغرفة أولاً. ففي هذا المثال تم إضافة وسائد من درجات الأخضر والذي قام بدوره بإنعاش الأرائك البيضاء في الغرفة ذات الألوان المحايدة، ليعطي إنعاش لوني مثالي بالوسائد ذات التصميمن ذوي اللون المصمت والآخر ذو النقشة.

​مكان وضع الوسادات

Farmhouse Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus غرفة المعيشة
Designs for Living by Claire Beckhaus

Farmhouse Conversion

Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus

إختيار الوسائد غالباً ما يأتي من الحاجة إلى المزيد من الراحة وإضافة ألوان واكسسوارات للأثاث الموجود بالفعل، ولكن قبل شراء هذه الوسادات قم بدراسة مكان وضعها. أكثر الأماكن شيوعاً لوضع الوسادات هي الأرائك أو الكراسي في غرفة المعيشة، ولكن يمكنك أيضاً وضعها على الأرض لعمل ركن مريح للقراءة أو كركن للعلب للأطفال.

​تخطيط الألوان

Фантазия, he.d group he.d group غرفة نوم Beige
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

الكثير منا قد يفكر في الوسادات كوسيلة سهلة لإضافة لمسة لون مميزة لإنعاش غرفك القديمة ولكن أحياناً لا تفلح هذه الخطة. فإذا كنت تحاول الحصول على غرفة متكاملة فيجب أن تفكر في باليتة ألوان قبل أن تشتري الوسائد. 

فإختيار الوسادات بناء على الخطة اللونية الحالية سيعطي لك اتزان في ألوان الفراغ، فإذا كانت الألوان الترابية تغلب على غرفتك فلا يفضل استخدام ألوان صريحة معها ولكن ألوان متكاملة ودافئة.

​حجم الوسائد

Floor cushions, bluebellgray bluebellgray غرفة نومأقمشة و منسوجات
bluebellgray

Floor cushions

bluebellgray
bluebellgray
bluebellgray

الحجم مرتبط بشكل كبير بمكان استخدام الوسادات، إذا سيتم وضعها على كراسي كبيرة أو أريكة، فالوسادات الصغيرة تعتبر ملائمة أكثر. أما على السرير فيفضل وسادات أكبر نسبياً. أما إذا كانت الأرضية  ستكون موطنها فيفضل استخدام وسادات ذات أحجام كبيرة، أو بين باج bean bag. قم بتجربة عدد من الأحجام في المحل مع إختبار حجمها قبل الشراء مع الرجوع للمتخصصين حتى تحصل على أفضل وأكثر الحلول الملائمة.

أعد استخدام الوسادات القديمة واصنع أغطية جديدة بنفسك

Harlequin Cushion Niki Jones سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Niki Jones

Harlequin Cushion

Niki Jones
Niki Jones
Niki Jones

لا تجد ما تبحث عنه في المحلات؟ إذا كانت الوسادات القديمة لديك قد استهلكت أو ربما تكون قد مللت من شكلها أو ألوانها فالخبر السار أنك يمكنك دائماً إعادة استخدامها بتغير الغطاء الخاص بها بأشكال حديثة أو ألوان متلائمة مع باليتة ألوانك. فيمكنك الاستعانة بماكينة الخياطة في عمل أغطية جديدة باستخدام أي أقمشة لديك، والتي لا تستدعي مهارات خاصة فقط القدرة على الخياطة في خطوط مستقيمة.

افرأ أيضاً: إصنع بنفسك: أفكار بسيطة حول المنزل

لأروع النتائج ​قم بمزج الأنواع، النقشات والملمس

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

مزج وتغير الخامات، النقشات والألوان في منزلك يعطي تباين وجمال كما أنه يوزع العناصر حسب الاستخدام والطراز التي تريد اتباعه.

منزل كلاسيكي مبهر ستريد مثله
ما هي ألوان الوسادات والخامات المناسبة لغرفة معيشتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً