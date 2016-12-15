انعش بيتك باستخدام الوسادات

تعتبر الوسادات من أسهل وأكثر الاكسسوارات المنزلية مرونة وبساطة بدون الكثير من التكاليف. فيمكنك إضافتها في أي غرفة لإضفاء جو من التوازن في الألوان، النقشات أو الخامات ولكن إختيار الوسادات لتعطيك هذا التأثير الساحر قد يكون أصعب مما قد تتخيل.
لذلك جئنا لكم ببعض الحيل والتي ستساعدكم في اختيار الوسادات الصحيحة والمناسبة لمنازلكم لتعطيكم فكرة عما إذا كان اختياركم للوسادات صحيح أم خاطئ.
قبل شراء الوسادات قم بتصور وتخطيط الألوان والنقشات ومدى ملائمتها لشكل وطراز وألوان الأثاث الموجود في الغرفة أولاً. ففي هذا المثال تم إضافة وسائد من درجات الأخضر والذي قام بدوره بإنعاش الأرائك البيضاء في الغرفة ذات الألوان المحايدة، ليعطي إنعاش لوني مثالي بالوسائد ذات التصميمن ذوي اللون المصمت والآخر ذو النقشة.
إختيار الوسائد غالباً ما يأتي من الحاجة إلى المزيد من الراحة وإضافة ألوان واكسسوارات للأثاث الموجود بالفعل، ولكن قبل شراء هذه الوسادات قم بدراسة مكان وضعها. أكثر الأماكن شيوعاً لوضع الوسادات هي الأرائك أو الكراسي في غرفة المعيشة، ولكن يمكنك أيضاً وضعها على الأرض لعمل ركن مريح للقراءة أو كركن للعلب للأطفال.
الكثير منا قد يفكر في الوسادات كوسيلة سهلة لإضافة لمسة لون مميزة لإنعاش غرفك القديمة ولكن أحياناً لا تفلح هذه الخطة. فإذا كنت تحاول الحصول على غرفة متكاملة فيجب أن تفكر في باليتة ألوان قبل أن تشتري الوسائد.
فإختيار الوسادات بناء على الخطة اللونية الحالية سيعطي لك اتزان في ألوان الفراغ، فإذا كانت الألوان الترابية تغلب على غرفتك فلا يفضل استخدام ألوان صريحة معها ولكن ألوان متكاملة ودافئة.
الحجم مرتبط بشكل كبير بمكان استخدام الوسادات، إذا سيتم وضعها على كراسي كبيرة أو أريكة، فالوسادات الصغيرة تعتبر ملائمة أكثر. أما على السرير فيفضل وسادات أكبر نسبياً. أما إذا كانت الأرضية ستكون موطنها فيفضل استخدام وسادات ذات أحجام كبيرة، أو بين باج bean bag. قم بتجربة عدد من الأحجام في المحل مع إختبار حجمها قبل الشراء مع الرجوع للمتخصصين حتى تحصل على أفضل وأكثر الحلول الملائمة.
لا تجد ما تبحث عنه في المحلات؟ إذا كانت الوسادات القديمة لديك قد استهلكت أو ربما تكون قد مللت من شكلها أو ألوانها فالخبر السار أنك يمكنك دائماً إعادة استخدامها بتغير الغطاء الخاص بها بأشكال حديثة أو ألوان متلائمة مع باليتة ألوانك. فيمكنك الاستعانة بماكينة الخياطة في عمل أغطية جديدة باستخدام أي أقمشة لديك، والتي لا تستدعي مهارات خاصة فقط القدرة على الخياطة في خطوط مستقيمة.
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مزج وتغير الخامات، النقشات والألوان في منزلك يعطي تباين وجمال كما أنه يوزع العناصر حسب الاستخدام والطراز التي تريد اتباعه.