الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 منازل خشبية حديثة تُلهمك الفكرة لبناء مثلها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Loading admin actions …

تطورت مواد البناء المختلفة مع مرور الوقت، كما أن اسعارها كانت دومًا في ازدياد، ولكن من حيث الجودة والمدة والتكلفة واحدة من هذه المواد فقط بقيت الأفضل على مر الزمن وهي مادة الخشب، فعلى مدى عقود كانت جزءًا من بناء منازل لا تعد ولا تحصى، وذلك بفضل تكيفها السهل مع مختلف الأجواء الموجودة.

وواحدة من المزايا من البيوت الخشبية هو أنها يمكن أن تتكيف مع مختلف الأنماط الزخرفية، من البسيط والحد الأدنى إلى التصميم الأكثر حداثة، ولكنها تعتمد على حسن اختيار العناصر الزخرفية لمجرد أن المنزل سوف يكون بيت المستقبل. وفي الكتاب الأفكار هذا يمكن أن تستمتع بأفضل الأفكار لتحويل منزلك إلى منزل خشبي حديث جدًا.

هل يكون الخشب أفضل المواد لبناء منزل؟

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

إذا كنت تريده أن تحصل على منزل اقتصادي فواحداً من أفضل مواد البناء هو الخشب، حيث أصبح الوسيلة المناسبة الاّن، فبالإضافة إلى سعر الممتاز، فهو الحل الأمثل للعديد من شركات البناء، وذلك بفضل سهولة استخدامه عند بناء المنازل بدلًا من الخرسانة، كما إنه يأخذ وقتًا أسرع في البناء، على عكس الوقت المُهدر عند البناء من المواد الأخرى.

من الممكن بناء المنزل الخشبي في أي مكان

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

واحدة من مزايا من المنازل الخشبية هو أنه إلى جانب كونها أصبحت سهلة في التعامل المادي واقتصادية، أنها مثالية للمشاريع المعمارية في أي مكان.

فمن المهم أن نشير إلى أن اختيار نوع الخشب يعتمد على طبيعة الطقس بالمكان، في حين أن الغابات الكثيفة هي الأكثر مثالية للمنازل الخشبية عن الأماكن الباردة، ولكن إذا كنت تبحث عن نضارة في مناخ مداري فالخيار الأفضل سيكون بحثك عن نوع خشب ليس سميك جدًا ولكن مقاوم ومناسب.

مزايا الخشب في بناء المنازل

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

من المهم أن نعلم أن البيوت الخشبية يمكن تجديدها بسهولة، أو إعادة تنظيم منطقة معينة بها وإضافة مساحات جديدة، ولكن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي بناء قواعد متينة لدعم وتحمل وزن الجدران والسقف، بالإضافة إلى أن الصيانة العامة في حل أي مشاكل بالمبنى يمكن أن تتم بطريقة أكثر عملية من دون الحاجة إلى هدم الجدران بالمقارنة مع المنشآت الأخرى.

هل من الممكن أن يدهن المنزل الخشبي بألوان الباستيل؟

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

لتوفير لمسة شخصية إلى كل بيت، يستخدم الناس الألوان المختلفة لطلاء منازلهم، كما أن الناس أحرار في اختيار ما يجعلهم يشعرون بالراحة، بالرغم من أن بالنسبة لبعض الناس فكرة رسم المنازل الخشبية بظلال الباستيل لا يُنظر إليها بشكل جيد، ولكن من المهم أن نذكر أن هذا النوع من الألوان عند اختياره جيدًا يمكنه تحويل المنزل إلى مملكة مع لمسات من الحداثة، وسوف يسمح أيضًا بالتمتع بمنزل مُنير وخارج نطاق التقليدية ويعطيه إطلالة خارجية مميزة.

الزجاج والخشب في مكان واحد

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

واحدة من السمات الرئيسية للمنازل الخشبية الحديثة هو الإضاءة الجيدة، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، فالخشب يسمح بوضع عدد كبير من النوافذ مما يتيح التمتع بمساحة مضاءة تمامًا، ويعطي لكل عنصر من العناصر الزخرفية القائمة قيمة جمالية وتميز دون أي مشكلة.

جعل منزلك حديث بغض النظر طريقة صنعه

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost حديقة
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

أصبحت البيوت الخشبية من طابقين طفرة عقارية كبيرة، ليس فقط بالنسبة للمواد الأساسية في البناء، ولكن من خلال التصاميم المعمارية الجديدة التي تشمل الوجه العام للمنزل مع الألوان الداكنة، والسماح بالتمتع بمنزل بُني بعدد كبير من العناصر التي تجعله عصري مع بعض التفاصيل الصغيرة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

دمج الخشب والحجارة في مكان واحد

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design منازل
Way-Project Architecture &amp; Design

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

بفضل الاتحاد بين المواد الطبيعية يختلف شكل البناية، وأول شيء يجب اخذه في الاعتبار هو أن الخشب والحجر يقدمان ثنائي ممتاز، إما عن طريق برودة الحجر فيتصدى لها الخشب الدافىء، بالنظر إلى أن النقطة الأساسية في هذا الاتحاد نجد الإضاءة الجيدة أهم شيء، وبذلك فإن التصميم سوف يبدو أكثر واقعية بكثير.

الحفاظ على الواجهة الخشبية سليمة.. اكتشف كيف

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art منازل
Marina Pennie Design&amp;Art

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

وهناك فكرة مؤكدة النجاح لتبقى في حالة ولون الخشب جيدة وهي طلاء الكامل الكامل للسطح بالورنيش الشفاف، لأنه تتيح فرصة عدم التأثر بالرطوبة والحرارة فلا يتدهور على نحو سريع، مما يسمح بالتمتع بواجهة سليمة في جميع الأوقات، بالإضافة إلى أن تكلفة هذا المنتج أقل بكثير من تكلفة إصلاح المنزل كله في حالة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من البداية.

شاهد أيضًا 3 أكواخ خشبية ستريدها

البيوت الخشبية الحديثة

Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' منازل
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

وهناك طريقة عملية جدًا لجعل بعض البيوت الخشبية أكثر حداثة هو اختيار التصميم المعماري الجيد، فالسقوف الخشبية أصبحت أكثر شيوعا في المباني وتسمح لك بأن تتمتع بمنزل بجدران عالية، والسماح بتملك مظهر أكثر راحة بكثير.

6 أسباب وجيهة لتجديد حمام منزلك
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً