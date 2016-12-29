9 منازل خشبية حديثة تُلهمك الفكرة لبناء مثلها

تطورت مواد البناء المختلفة مع مرور الوقت، كما أن اسعارها كانت دومًا في ازدياد، ولكن من حيث الجودة والمدة والتكلفة واحدة من هذه المواد فقط بقيت الأفضل على مر الزمن وهي مادة الخشب، فعلى مدى عقود كانت جزءًا من بناء منازل لا تعد ولا تحصى، وذلك بفضل تكيفها السهل مع مختلف الأجواء الموجودة.
وواحدة من المزايا من البيوت الخشبية هو أنها يمكن أن تتكيف مع مختلف الأنماط الزخرفية، من البسيط والحد الأدنى إلى التصميم الأكثر حداثة، ولكنها تعتمد على حسن اختيار العناصر الزخرفية لمجرد أن المنزل سوف يكون بيت المستقبل. وفي الكتاب الأفكار هذا يمكن أن تستمتع بأفضل الأفكار لتحويل منزلك إلى منزل خشبي حديث جدًا.
إذا كنت تريده أن تحصل على منزل اقتصادي فواحداً من أفضل مواد البناء هو الخشب، حيث أصبح الوسيلة المناسبة الاّن، فبالإضافة إلى سعر الممتاز، فهو الحل الأمثل للعديد من شركات البناء، وذلك بفضل سهولة استخدامه عند بناء المنازل بدلًا من الخرسانة، كما إنه يأخذ وقتًا أسرع في البناء، على عكس الوقت المُهدر عند البناء من المواد الأخرى.
واحدة من مزايا من المنازل الخشبية هو أنه إلى جانب كونها أصبحت سهلة في التعامل المادي واقتصادية، أنها مثالية للمشاريع المعمارية في أي مكان.
فمن المهم أن نشير إلى أن اختيار نوع الخشب يعتمد على طبيعة الطقس بالمكان، في حين أن الغابات الكثيفة هي الأكثر مثالية للمنازل الخشبية عن الأماكن الباردة، ولكن إذا كنت تبحث عن نضارة في مناخ مداري فالخيار الأفضل سيكون بحثك عن نوع خشب ليس سميك جدًا ولكن مقاوم ومناسب.
من المهم أن نعلم أن البيوت الخشبية يمكن تجديدها بسهولة، أو إعادة تنظيم منطقة معينة بها وإضافة مساحات جديدة، ولكن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي بناء قواعد متينة لدعم وتحمل وزن الجدران والسقف، بالإضافة إلى أن الصيانة العامة في حل أي مشاكل بالمبنى يمكن أن تتم بطريقة أكثر عملية من دون الحاجة إلى هدم الجدران بالمقارنة مع المنشآت الأخرى.
لتوفير لمسة شخصية إلى كل بيت، يستخدم الناس الألوان المختلفة لطلاء منازلهم، كما أن الناس أحرار في اختيار ما يجعلهم يشعرون بالراحة، بالرغم من أن بالنسبة لبعض الناس فكرة رسم المنازل الخشبية بظلال الباستيل لا يُنظر إليها بشكل جيد، ولكن من المهم أن نذكر أن هذا النوع من الألوان عند اختياره جيدًا يمكنه تحويل المنزل إلى مملكة مع لمسات من الحداثة، وسوف يسمح أيضًا بالتمتع بمنزل مُنير وخارج نطاق التقليدية ويعطيه إطلالة خارجية مميزة.
واحدة من السمات الرئيسية للمنازل الخشبية الحديثة هو الإضاءة الجيدة، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، فالخشب يسمح بوضع عدد كبير من النوافذ مما يتيح التمتع بمساحة مضاءة تمامًا، ويعطي لكل عنصر من العناصر الزخرفية القائمة قيمة جمالية وتميز دون أي مشكلة.
أصبحت البيوت الخشبية من طابقين طفرة عقارية كبيرة، ليس فقط بالنسبة للمواد الأساسية في البناء، ولكن من خلال التصاميم المعمارية الجديدة التي تشمل الوجه العام للمنزل مع الألوان الداكنة، والسماح بالتمتع بمنزل بُني بعدد كبير من العناصر التي تجعله عصري مع بعض التفاصيل الصغيرة.
بفضل الاتحاد بين المواد الطبيعية يختلف شكل البناية، وأول شيء يجب اخذه في الاعتبار هو أن الخشب والحجر يقدمان ثنائي ممتاز، إما عن طريق برودة الحجر فيتصدى لها الخشب الدافىء، بالنظر إلى أن النقطة الأساسية في هذا الاتحاد نجد الإضاءة الجيدة أهم شيء، وبذلك فإن التصميم سوف يبدو أكثر واقعية بكثير.
وهناك فكرة مؤكدة النجاح لتبقى في حالة ولون الخشب جيدة وهي طلاء الكامل الكامل للسطح بالورنيش الشفاف، لأنه تتيح فرصة عدم التأثر بالرطوبة والحرارة فلا يتدهور على نحو سريع، مما يسمح بالتمتع بواجهة سليمة في جميع الأوقات، بالإضافة إلى أن تكلفة هذا المنتج أقل بكثير من تكلفة إصلاح المنزل كله في حالة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من البداية.
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وهناك طريقة عملية جدًا لجعل بعض البيوت الخشبية أكثر حداثة هو اختيار التصميم المعماري الجيد، فالسقوف الخشبية أصبحت أكثر شيوعا في المباني وتسمح لك بأن تتمتع بمنزل بجدران عالية، والسماح بتملك مظهر أكثر راحة بكثير.