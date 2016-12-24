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15 تصميم من الخشب لأبواب منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify أبواب خشبية
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الخشب دائماً من اللمسات الدافئة التى لها رونقها الخاص فى الديكور، لذلك فى عالم التصميمات المعمارية اذا اردت لمسة من الدفئ والكلاسيكية الممتزجة بالأناقة فاستعن بالخشب، ما يميز الخشب أيضاً هو أنه من اللمسات التى تستطيع أن تتشكل فى أكثر من نمط فى الديكور على سبيل المثال يمكنه أن يعطيك لمسة من النمط الريفى ويمكنه أن يكون كلاسيكياً أو عصرياً حسب توظيفه فى التصميم وحسب نمط المنزل وديكوراته، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 تصميماً مبتكراً ودافئاً لتصميمات الخشب فى أبواب المنزل.

1- اذا كنت من عشاق التفاصيل القديمة والتصميمات التى تتسم بالعمق والعتاقة فهذا التصميم سيلفت انتباهك كثيراً، تصميم لبوابة خشبية تشبه بوابات القلاع القديمة مصممة بشكل أنيق وجذاب جداً.

homify أبواب خشبية
homify

homify
homify
homify

2- تصميم بسيط ومميز جداً اجتمعت كل تفاصيله بشكل رائع معاً، فأختيار تصميم الباب مع شكل الجدار واختيار تفاصيل الديكور كالفوانيس ولمسة النباتات جعلوا التصميم شبيه بلوحة فنية متكاملة

homify أبواب خشبية
homify

homify
homify
homify

3- مع الخشب تستطيع دمج مواد مختلفة معاً بطريقة جذابة وأنيقة جداً، فهنا على سبيل المثال تم دمج الزجاج مع الخشب فى تصميم رائع للباب كما نرى.

homify أبواب
homify

homify
homify
homify

4- بأختلاف وبعيداً عن التقليدية جاء تصميم هذا الباب الأكثر من رائع فى تفاصيله وتصميمه المميز.

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

5- اللون الأسود فى التصميم يستطيع أن يعطيك جاذبية وأناقة متناهية فى الديكور، فهنا على سبيل المثال قام المصمم بتصميم باب خشبي مزدوج من اللون الأسود بالكامل وأضاف بعض التفاصيل المميزة جداً فى الديكورات ليبرز جمال التصميم بشكل جمالى أكثر

CASA VINTAGE ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos شبابيك
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

6- بعض الألواح الخشبية قد تعطيك تصميماً لباب مميز ورائع مثل هذا التصميم.

homify أبواب خشبية
homify

homify
homify
homify

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7- يمكنك أدخال عنصر الزجاج فى تصميم الأبواب الخشبية وسيعطيك أطلالة مميزة ومختلفة جداً للتصميم.

RUSTICO E INNOVATIVO, Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza شبابيك
Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza

Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza
Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza
Ma.Gi.Ca. di Giovanni Mazza

8- عندما ترى تصميم هذا الباب للوهلة الأولى ستقف حقاً مبهوراً من الجمال والتقاصيل المنمقة والمختارة بعناية شديدة لتكمل هذا الجمال، أرضيات وجدران بتصميم أنيق ومبتكر جداً اندمج مع الباب الخشبى ولمسة الطبيعة من حوله بطريقة جمالية شديدة الأناقة.

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

9- اذا كنت من عشاق التفاصيل العتيقة فأختار تصميم مثل هذا الباب، بشرط أن تكون الواجهة أيضاً متناسقة مثل تلك الواجهة.

Construcción Masia Catalana, Atres Arquitectes Atres Arquitectes أبواب خشبية خشب نقي
Atres Arquitectes

Atres Arquitectes
Atres Arquitectes
Atres Arquitectes

10- باب مميز جداً وذو شخصية فريده أكملتها تلك التفاصيل واختيار المصابيح التى زينته بعناية شديدة.

Moradia Unifamiliar, Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda شبابيك
Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda

Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda
Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda
Gabiurbe, Imobiliária e Arquitetura, Lda

11- فكرة أخرى لدمج الزجاج مع الخشب بشكل فريد جداً، قام المصمم بعمل منحنى دائرى فوق الباب وقام بملئه بالزجاج.

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

12- الخشب بألوان مختلفة قد يكون اختياراً عبقرياً فى التصميم فهنا على سبيل المثال تصميم لباب خشبى بلون أبيض متميز اندمج مع اللون الأزرق الصريح للجدران من حوله.

Two Bedroom Bespoke Wee House , The Wee House Company The Wee House Company أبواب خشبية
The Wee House Company

Two Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

13- لمسة اخرى للزجاج بطريقة مختلفة، الباب خشبى بالكامل بأستثناء الجانبين من الزجاج والجزء العلوى بطريقة رائعة سمحت بمرور الضوء الطبيعى إلى داخل المنزل.

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

14- باب خشبى جذاب وأنيق يناسب المساحات الكبيرة ومزود باب أخر أصغر، قكرة عبقرية جداً ومختلفة.

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

15- باب أخر رائع جمع بين تدرجات الوان الخشب بطريقة خلقت جمال واضح فى تصميم الباب.

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl أبواب خشبية
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

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