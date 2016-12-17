منزل فاخر سيجعلك تشعر بالكثير من الاسترخاء والمتعة

إذا كان للأناقة معنى أخر، فهو البساطة، حيث اللمسات الناعمة، والألوان الهادئة، مع بعض الديكورات الأنيقة غير المبالغ فيها، وهو كل ما تم تطبيقه في المنزل وجهتنا اليوم.
في هوميفاي، نأخذكم اليوم في جولة بين أركان منزل تركي يتمتع بالكثير والكثير من الأناقة، حيث الدرجات البنية الفاتحة، والأضاءات الموزعة ببراعة تجعل أركان المنزل تتلالأ جمالًا، فيما يكمن السحر كله في غرفة الـميديا. لنبدأ جولتنا ونستمتع بالسحر التركي الفاخر..
ننطلق من غرفة المعيشة، والتي يمكنها أن تتحدث بلسان المنزل بأكمله، حيث اللمسات الناعمة بدرجة الكافيه، والإضاءات الخفية في السقف الأبيض، المزين في منتصفه بثريا فاخرة من قطع الكرستال البراقة، ووصولًا إلى الأرضية التي اكتست بالمشمع ذو المظهر الخشبي الأنيق.
ننتقل إلى الجدران، حيث الإبداع في الديكورات التي صممت داخل الجدار نفسه مع بعض القطع ذات المظهر المعدني اللامع. أما عن الأثاث، فيمكننا أن نرى بوضوح أنه بسيط للغاية ويتمتع بتصميم عصري أنيق ومريح، مع وجود مكتبة للتلفاز من مستويين، من الخشب الأبيض، بينهم أرفف إلى جانبي التلفاز لترتيب وعرض قطع الديكور الصغيرة.
الغرفة بوجه عام، تتمتع بأسلوب بسيط وأنيق، مع بعض اللمسات التي تتمتع بذوق شخصي فريد، كما أنها تتمتع بتهوية جيدة وإضاءة طبيعية قوية، نظرًا للنافذة الزجاجية التي حلت بدلًا من الجدار، لتمتد من الأرض وحتى السقف.
مرة أخرى، السقف الأبيض قد تزين بثريا من سلاسل الكرستال المتدلية، فوق طاولة الطعام الخشبية، التي تخلو من أية تفاصيل، ولكنها مازالت أنيقة ببساطتها، مع التفاف الكراسي البيضاء من حولها، وازدحام سطحها بقطع من الديكورات والكؤؤس.
يتمتع الركن الخاص بطاولة الطعام بأجواء رقية، حيث اللوحة المزينة للجدار الأبيض، بمشهد رائع للبحر، بينما تزين الجدار الآخر بمرآة كبيرة، أسفلها منضدة
البوفيه، وقد تزينت بقطع من الخزف الأبيض.
منزل بهذا الاتساع، لن يكتمل بدون ركن للاسترخاء، حيث المشهد المطل على الحديقة، مع ستائر ثقيلة لفصل المكان تمامًا عن الخارج عند الرغبة في تعتيمه، والاكتفاء بالإضاءات الخفية في السقف.
تم تجهيز الركن للاسترخاء التام، حيث الكرسي الفاخر المريح للقراءة، مع مسند للقدم، ومدفأة فاخرة تزين سطحها الزجاجي بمنحوتة ولوحة فنية، الأمر الذي يؤكد على الذوق الفني لأصحاب المنزل.
على عكس الغرف الأخرى التي تتمتع بالكثير من الحيوية، صمم المطبخ على نمط المنيمال، ليتمتع بالعملية، وسهولة الاستخدام، حيث صمم على خط واحد، لترك الكثير من الفضاء لسهولة الحركة، مع منضدة كبيرة وممتدة لتحضير وإعداد الطعام، كما تم تزويده بالكثير من وحدات التخزين في المستوى العلوي ذو اللون الكريمي، والمستوى السفلي ذو المظهر الخشبي. اكتست الأرضية ببلاطات السيراميك البيضاء الكبيرة، بينما تزين الجدار الواقع بين مستويي الخزانات العلوي والسفلي، ببلاطات الفسيفساء الصغيرة بلون رمادي داكن.
يحوي المنزل الكثير من غرف النوم، ومن بينهم تلك الغرفة التي احتفظت بالسمات الأساسية للمنزل، من حيث الأرضية المشمع، والدرجات البنية التي تجسدت هنا في اللمسات الخشبية، إضافة إلى بيوت النور والإضاءات الخفية في السقف.
بينما تميزت الغرفة باللمسات اللونية الأنيقة، التي تجسدت في الأزرق المحيد باللوحة المعلقة في الجدار خلف السرير، والأسود في الغطاء الذي اكتسى به، وأيضًا السجادة البيضاء الفاخرة.
وضع السرير داخل هيكل خشبي مصمم بعناية، وقد خصص جانب منه كمكتبة من عددة أرفف لترتيب وعرض قطع الديكور. كما خصص جانب من الغرفة للاسترخاء والاستمتاع بالمشهد الرائع الذي تطل عليه الغرفة بفضل النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، والتي تمنح الغرفة إشراقة طبيعية وإضاء قوية، وقد تزين ركن الاسترخاء بشازلونج أبيض مريح مع مصباح أزرق أنيق للقراءة ليلًا قبل الخلود إلى النوم.
كما أشرنا من قبل، السحر كله يكمن في غرفة الميديا، حيث الاستمتاع بمشاهدة الأفلام في السينما الخاصة، وهي الأفضل لقضاء الأوقات العائلية، وأيضًا مع الأصدقاء، مع جهاز عرض متطور، وأريكة كبيرة على شكل حرف L، وبعض الإضاءات الخفيفة في الجدران، إضافة إلى السقف المضيء بالكامل. كما يظهر إلى الجانب الأيسر، بار لتقديم المشروبات وربما بعض الوجبات الخفيفة للتسلية أثناء مشاهدة الفيلم، لاكتمال أجواء السينما.
بذكاء، تم فصل السنينما عن الجزء الخاص باللعب والترفيه، بعمودين متباعدين بينهما حديقة مصغرة مملؤة ببعض النباتات، ومن ثم نجد طاولة التنس، التي وضعت في منتصف الفضاء، دون أية إضافات للمكان حتى يمكن اللعب والتحرك بأريحية.
ركن أخر من السحر، يختبئ في حمام هذا المنزل، حيث البانيو سبا، والاسترخاء، في غرفة مزينة بأعواد البامبو، والإضاءات الخضراء المائية، وسقف مزين بلوحة من الطبيعة مع إضاءات خفية، لتوليد أجواء رومانسية مليئة بالمتعة.
أما عن حمام الضيوف، فقد صمم مع الكثير من التفاخر، حيث بلاطات السيراميك ذات المظهر الأسمنتي، وكابينة الاستحمام الزجاجية، وقد وضع حوض الاغتسال فوق منضدة خشبية تزينت بالقطع الديكورية، الجميلة، ولكنها ليست أكثر جمالًا من ذلك الجزء المضاء الذي تم تصميمه أسفل المنضدة.
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