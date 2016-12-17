منزل فاخر سيجعلك تشعر بالكثير من الاسترخاء والمتعة

ننطلق من غرفة المعيشة، والتي يمكنها أن تتحدث بلسان المنزل بأكمله، حيث اللمسات الناعمة بدرجة الكافيه، والإضاءات الخفية في السقف الأبيض، المزين في منتصفه بثريا فاخرة من قطع الكرستال البراقة، ووصولًا إلى الأرضية التي اكتست بالمشمع ذو المظهر الخشبي الأنيق.

ننتقل إلى الجدران، حيث الإبداع في الديكورات التي صممت داخل الجدار نفسه مع بعض القطع ذات المظهر المعدني اللامع. أما عن الأثاث، فيمكننا أن نرى بوضوح أنه بسيط للغاية ويتمتع بتصميم عصري أنيق ومريح، مع وجود مكتبة للتلفاز من مستويين، من الخشب الأبيض، بينهم أرفف إلى جانبي التلفاز لترتيب وعرض قطع الديكور الصغيرة.

الغرفة بوجه عام، تتمتع بأسلوب بسيط وأنيق، مع بعض اللمسات التي تتمتع بذوق شخصي فريد، كما أنها تتمتع بتهوية جيدة وإضاءة طبيعية قوية، نظرًا للنافذة الزجاجية التي حلت بدلًا من الجدار، لتمتد من الأرض وحتى السقف.