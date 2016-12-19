7 أفكار غير مكلفة لديكور مميز لشقتك الصغيرة

تصميم شقة صغيرة بميزانية محددة يمكن أن تكون له نتيجة مذهلة ببعض الإبداع والدقة في الاهتمام بالتفاصيل واستغلال المساحات أفضل استغلال بالحلول الذكية وعدم تكديس المساحات المتاحة بأشياء غير عملية وليست ذات قيمة حقيقية. اليوم نقدم لكم 9 طرق لإضافة ديكور أنيق وجميل لشقتك الصغيرة بميزانية بسيطة وغير مكلفة.
الرمادي والأزرق هما مزيج كلاسيكي يشع بالأناقة! اجتمعا مع الأرضية الخشبية وخامة الكنبة الناعمة والسجادة المزركشة التي تحتوي على كل تلك الألوان لتجعل غرفة المعيشة مريحة وأنيقة في نفس الوقت. من المميز في تصميم الغرفة الكلام الملصق على الحائط والتصميم الفريد من نوعه الذي يعكس شخصية ساكني المنزل. يمكنك وضع أقرب المقولات إلى قلبك بنفس الطريقة على حائط منزلك كفكرة مختلفة وجذابة.
يمكنك تجديد المكتبة الموجودة عندك بالفعل بإعادة طلائها سواءًا بنفس اللون أو بلون آخر. بعض تفاصيل التصميم ريفية مثل المكتبة والحائط الطوبي وراء التليفزيون التي تعطي دفئًا لتصميم الغرفة بتكلفة قليلة وتتماشى مع الأرضية الخشبية بشكل كبير.
الآن يمكنك أن تضيف إضاءة أنيقة تغير من شكل منزلك بالكامل بتكلفة بسيطة وتوفّر لك في فاتورة الكهرباء أيضًا! استخدام الأبواب الجرّارة دائمًا ما كان اختيارًا أنيقًا بجانب توفيره للمساحة.
المطبخ تصميمه أنيق وعصري ويجمع مع التصميم المودرن بعض العناصر الكلاسيكية مثل الكرسي الحشبي الأسود والحفر في خشب خزانات المطبخ والمقابض. ولكن الخزانات العلوية والطلاء يغلب عليه العصرية.
يمكنك توظيف الإطارات القديمة في تصميم لوجة فنية على حائط غرفة نومك أو في مدخل المنزل بتكلفة بسيطة جدًا عن طريق طلاء جميع الإطارات بنفس لون طلاء الحائط ليبدو كأنه جزء بارز منه. فكرة رائعة لإعادة تدوير واستخدام بعض أشيائك القديمة في ديكور حديث.
يمكنك إضافة بعض عناصر الإضاءة الممثلة في أباجورات على جانبي السرير فوق الكومودينو أو في غرفة المعيشة ولكن يكون اختيارها مبدعًا وفريد من نوعه لتجذب الأنظار وتضفي أناقة لديكور الغرفة بتكلفة بسيطة.
إضافة بعض البلاطات العصرية التي تم تركيبها بشكل فني كتلك البلاطات البيضاء في الصورة هي فكرة رائعة وغير مكلفة. يمكنك أن تستخدم بلاط بلون يتباين مع لون الحائط وخاصة في الحمام لإضافة عمق أكبر للتصميم.