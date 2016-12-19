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7 أفكار غير مكلفة لديكور مميز لشقتك الصغيرة

ريم عوض ريم عوض
casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
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تصميم شقة صغيرة بميزانية محددة يمكن أن تكون له نتيجة مذهلة ببعض الإبداع والدقة في الاهتمام بالتفاصيل واستغلال المساحات أفضل استغلال بالحلول الذكية وعدم تكديس المساحات المتاحة بأشياء غير عملية وليست ذات قيمة حقيقية. اليوم نقدم لكم 9 طرق لإضافة ديكور أنيق وجميل لشقتك الصغيرة بميزانية بسيطة وغير مكلفة.

1- الراحة والأناقة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

 الرمادي والأزرق هما مزيج كلاسيكي يشع بالأناقة! اجتمعا مع الأرضية الخشبية وخامة الكنبة الناعمة والسجادة المزركشة التي تحتوي على كل تلك الألوان لتجعل غرفة المعيشة مريحة وأنيقة في نفس الوقت. من المميز في تصميم الغرفة الكلام الملصق على الحائط والتصميم الفريد من نوعه الذي يعكس شخصية ساكني المنزل. يمكنك وضع أقرب المقولات إلى قلبك بنفس الطريقة على حائط منزلك كفكرة مختلفة وجذابة.

2- تفاصيل ريفية

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

يمكنك تجديد المكتبة الموجودة عندك بالفعل بإعادة طلائها سواءًا بنفس اللون أو بلون آخر. بعض تفاصيل التصميم ريفية مثل المكتبة والحائط الطوبي وراء التليفزيون التي تعطي دفئًا لتصميم الغرفة بتكلفة قليلة وتتماشى مع الأرضية الخشبية بشكل كبير.

3- إضاءات موفرة للطاقة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الآن يمكنك أن تضيف إضاءة أنيقة تغير من شكل منزلك بالكامل بتكلفة بسيطة وتوفّر لك في فاتورة الكهرباء أيضًا! استخدام الأبواب الجرّارة دائمًا ما كان اختيارًا أنيقًا بجانب توفيره للمساحة.

4- كلاسيكي وعصري

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto مطبخ
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

المطبخ تصميمه أنيق وعصري ويجمع مع التصميم المودرن بعض العناصر الكلاسيكية مثل الكرسي الحشبي الأسود والحفر في خشب خزانات المطبخ والمقابض. ولكن الخزانات العلوية والطلاء يغلب عليه العصرية.

5- إطارات قديمة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة نومأسرة نوم
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

يمكنك توظيف الإطارات القديمة في تصميم لوجة فنية على حائط غرفة نومك أو في مدخل المنزل بتكلفة بسيطة جدًا عن طريق طلاء جميع الإطارات بنفس لون طلاء الحائط ليبدو كأنه جزء بارز منه. فكرة رائعة لإعادة تدوير واستخدام بعض أشيائك القديمة في ديكور حديث.

6- أباجورات فريدة من نوعها

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة نومإضاءة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

يمكنك إضافة بعض عناصر الإضاءة الممثلة في أباجورات على جانبي السرير فوق الكومودينو أو في غرفة المعيشة ولكن يكون اختيارها مبدعًا وفريد من نوعه لتجذب الأنظار وتضفي أناقة لديكور الغرفة بتكلفة بسيطة.

7- بلاط عصري

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto حمام
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

إضافة بعض البلاطات العصرية التي تم تركيبها بشكل فني كتلك البلاطات البيضاء في الصورة هي فكرة رائعة وغير مكلفة. يمكنك أن تستخدم بلاط بلون يتباين مع لون الحائط وخاصة في الحمام لإضافة عمق أكبر للتصميم.

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