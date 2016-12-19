7 أفكار غير مكلفة لديكور مميز لشقتك الصغيرة

الرمادي والأزرق هما مزيج كلاسيكي يشع بالأناقة! اجتمعا مع الأرضية الخشبية وخامة الكنبة الناعمة والسجادة المزركشة التي تحتوي على كل تلك الألوان لتجعل غرفة المعيشة مريحة وأنيقة في نفس الوقت. من المميز في تصميم الغرفة الكلام الملصق على الحائط والتصميم الفريد من نوعه الذي يعكس شخصية ساكني المنزل. يمكنك وضع أقرب المقولات إلى قلبك بنفس الطريقة على حائط منزلك كفكرة مختلفة وجذابة.