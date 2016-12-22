ديكور مبهر لفيلا مميزة من طابقين

بمنتهى العملية صممنا طاولة دائرة كبيرة تتسع لعدد كبير من الأفراد واخترنا التصميم الدائري حتى يقرب بين أفراد الأسرة أو الضيوف أثناء تناول الطعام.

صممنا الطاولة من الرخام لنحصل على نتيجة مبهرة بجانب تصميم كراسى غير تقليدية مبطنة جيدًا لتوفير الراحة لك ولأسرتك.