ديكور مبهر لفيلا مميزة من طابقين

جولتنا اليوم تحتوى على تصميمات مذهلة فاخرة مثل الفنادق بروح عصرية وعملية للغاية فى فيلا من طابقين تتمتع بالتقسيم الدقيق للغرف واختيار ديكورات مناسبة لكل ركن مختلف فى المنزل.
صممنا الركن الاجتماعي بمساحة مفتوحة تشمل غرفة المعيشة والعشاء والمطبخ حتى تشعر بالبراح.
يواجه غرفة المعيشة المطبخ الأنيق الذي يتمتع بمساحة كبيرة تساعدك على تصميم مطبخ متكامل متعدد الاستخدام، يمكنك إنشاء بار مطبخ كبير يستقبل أفراد الأسرة صباحًا ويوفر لهم الراحة أثناء تناول الإفطار.
يتميز تصميم المطبخ بالبساطة والعملية بجانب التخطيط الجيد لتفاصيل التصميم حتى يوفر مساحة حركة للحركة بسهولة داخل المطبخ وتسهل أيضًا لك الحصول على ماتحتاجه من وحدات التخزين بسهولة ويسر.
أيضًا اُختيرت خامات الخزائن بجودة عالية وكذلك سيراميك الجدران وتتناغم ألوان المطبخ مع غرفة المعيشة حتى تشكل وحدة فى تصميم المنزل.
بمنتهى العملية صممنا طاولة دائرة كبيرة تتسع لعدد كبير من الأفراد واخترنا التصميم الدائري حتى يقرب بين أفراد الأسرة أو الضيوف أثناء تناول الطعام.
صممنا الطاولة من الرخام لنحصل على نتيجة مبهرة بجانب تصميم كراسى غير تقليدية مبطنة جيدًا لتوفير الراحة لك ولأسرتك.
تساعدك المساحة الكبيرة على استخدام ديكورات متنوعة فى المساحات الخالية مثل ما نراه فى التصميم الآتى، نزين الأرضية بسجاد منقوش يناسب الأرضية الخشبية السادة وخصصنا المساحة لشرب القهوة فخترنا أثاث مينيمال مميز.
تتساوى وضعية الأبواب للغرف المختلفة وتقسم بينهم المساحات بمنتهى الدقة، كذلك تمتاز الأبواب باستخدام خامات عالية الجودة من الخشب والطلاء.
اللمسات البسيطة تصنع فارق كبير عندما تستخدم المكان والتصميم المناسب، على سبيل المثال قمنا بتركيب سجادة منقوشة متناغمة مع ألوان الأبواب والأرضية وحتى نزيد من أجواء الراحة داخل المنزل وضعنا بعض النباتات فى أماكن متفرقة بالمنزل مثل الممرات.
يفصلنا عن الطايق العلوى سلم خشبى تم تركيب أدراجه فى الجدران لتوفير المساحات.
أشرنا بالسابق بتعدد المساحات الخالية نتيجة لاتساع المنزل فنحاول الاستفادة من ذلك بطريقة مدروسة تجنبنا التكدس وتنافر عناصر التصميم.
تركيب لوحات فنية على الجدران يضفى تأثيرات مميزة على المنزل خاصة مع تناغم ألوانها للجو العام للمنزل.
عند صعودنا للطابق العلوى عبر السلم الخشبى نلاحظ وجود منفذ فى سقف المنزل يمرر الكثير من الإضاءة الطبيعة التى تنير المنزل ويمكننا الاستفادة منها بوضع نباتات طبيعية تصل إليها الأضواء حتى تنمو وتملأ المنزل بالهواء المنعش.
يستقبلنا الطابق العلوي بركن استراحة ملكي مريح وفخم مثل الفنادق.
لدينا جدار طويل عبر ممر الغرف حولناه معرض فوتوغرافي لأفراد الأسرة بتصميم متناسق.
ألوان مميزة لجدران غرفة النوم مع استخدام اللون الأبيض لباقي الأثاث لتزيد إشراقة الغرفة خاصة مع الإضاءة الطبيعية التي توفرها النوافذ.
بجانب تصميم مساحة للجلوس والاسترخاء بجوار النافذة عندما نفضل قضاء أوقات أكبر فى الغرفة حتى نستمتع بالمشاهد الطبيعة.
يجاورغرفة النوم حمام صغير عملي وبسيط .
يستمر اللون الأبيض من الألوان الرئيسية للمنزل ومن غرفة إلى أخرى نختار لون جانبى معه فى تصميم الغرفة تبعًا للتأثير الذي نفضله، فلأن غرف النوم توفر لنا الراحة والاسترخاء نلجأ إلى استخدام الألوان الهادئة الفاتحة مثل الرمادي الفاتح مع الأبيض.
تتوفر في الغرفة كل الرفاهيات الأخرى والإمكنيات التي تساعد على فعل كل ما نريده داخل الغرفة مثل العمل أو الاسترخاء.
وأخيرًا الحمام الكبير الذي يجاور غرفة النوم الأخرى يتمتع بتصميم ساحر تنعكس فيه الإضاءة الهادئة على السطح الرخامي وورق الجدران فيملأ المكان بالاسترخاء والسحر.