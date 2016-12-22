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ديكور مبهر لفيلا مميزة من طابقين

هنادى موسى هنادى موسى
Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
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جولتنا اليوم تحتوى على تصميمات مذهلة فاخرة مثل الفنادق بروح عصرية وعملية للغاية فى فيلا من طابقين تتمتع بالتقسيم الدقيق للغرف واختيار ديكورات مناسبة لكل ركن مختلف فى المنزل.

الركن الاجتماعى

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

صممنا الركن الاجتماعي بمساحة مفتوحة تشمل غرفة المعيشة والعشاء والمطبخ حتى تشعر بالبراح.

المطبخ

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design مطبخ
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يواجه غرفة المعيشة المطبخ الأنيق الذي يتمتع بمساحة كبيرة تساعدك على تصميم مطبخ متكامل متعدد الاستخدام، يمكنك إنشاء بار مطبخ كبير يستقبل أفراد الأسرة صباحًا ويوفر لهم الراحة أثناء تناول الإفطار.

خامات ممتازة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design مطبخ
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يتميز تصميم المطبخ بالبساطة والعملية بجانب التخطيط الجيد لتفاصيل التصميم حتى يوفر مساحة حركة للحركة بسهولة داخل المطبخ وتسهل أيضًا لك الحصول على ماتحتاجه  من وحدات التخزين بسهولة ويسر.

أيضًا اُختيرت خامات الخزائن بجودة عالية وكذلك سيراميك الجدران وتتناغم ألوان المطبخ مع غرفة المعيشة حتى تشكل وحدة فى تصميم المنزل.

غرفة العشاء

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة السفرة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

بمنتهى العملية صممنا طاولة دائرة كبيرة تتسع لعدد كبير من الأفراد واخترنا التصميم الدائري حتى يقرب بين أفراد الأسرة أو الضيوف أثناء تناول الطعام.

صممنا الطاولة من الرخام لنحصل على نتيجة مبهرة بجانب تصميم كراسى غير تقليدية مبطنة جيدًا لتوفير الراحة لك ولأسرتك.

ديكور مينيمال

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة السفرة
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

تساعدك المساحة الكبيرة على استخدام ديكورات متنوعة فى المساحات الخالية مثل ما نراه فى التصميم الآتى، نزين الأرضية بسجاد منقوش يناسب الأرضية الخشبية السادة وخصصنا المساحة لشرب القهوة فخترنا أثاث مينيمال مميز.

أبواب ناعمة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

تتساوى وضعية الأبواب للغرف المختلفة وتقسم بينهم المساحات بمنتهى الدقة، كذلك تمتاز الأبواب باستخدام خامات عالية الجودة من الخشب والطلاء.

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ديكور الممرات

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

اللمسات البسيطة تصنع فارق كبير عندما تستخدم المكان والتصميم المناسب، على سبيل المثال قمنا بتركيب سجادة منقوشة متناغمة مع ألوان الأبواب والأرضية وحتى نزيد من أجواء الراحة داخل المنزل وضعنا بعض النباتات فى أماكن متفرقة بالمنزل مثل الممرات.

السلم الداخلي

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يفصلنا عن الطايق العلوى سلم خشبى تم تركيب أدراجه فى الجدران لتوفير المساحات.

لمسات فنية

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

أشرنا بالسابق بتعدد المساحات الخالية نتيجة لاتساع المنزل فنحاول الاستفادة من ذلك بطريقة مدروسة تجنبنا التكدس وتنافر عناصر التصميم.

تركيب لوحات فنية على الجدران يضفى تأثيرات مميزة على المنزل خاصة مع تناغم ألوانها للجو العام للمنزل.

إضاءة طبيعية

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

عند صعودنا للطابق العلوى عبر السلم الخشبى نلاحظ وجود منفذ فى سقف المنزل يمرر الكثير من الإضاءة الطبيعة التى تنير المنزل ويمكننا الاستفادة منها بوضع نباتات طبيعية تصل إليها الأضواء حتى تنمو وتملأ المنزل بالهواء المنعش.

كراسى ملكية

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يستقبلنا الطابق العلوي بركن استراحة ملكي مريح وفخم مثل الفنادق.

معرض فوتوغرافي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لدينا جدار طويل عبر ممر الغرف حولناه معرض فوتوغرافي لأفراد الأسرة بتصميم متناسق.

غرفة النوم

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

ألوان مميزة لجدران غرفة النوم مع استخدام اللون الأبيض لباقي الأثاث لتزيد إشراقة الغرفة خاصة مع الإضاءة الطبيعية التي توفرها النوافذ.

بجانب تصميم مساحة للجلوس والاسترخاء بجوار النافذة عندما نفضل قضاء أوقات أكبر فى الغرفة حتى نستمتع بالمشاهد الطبيعة.

حمام صغير

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يجاورغرفة النوم حمام صغير عملي وبسيط .

غرفة النوم الأخرى

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يستمر اللون الأبيض من الألوان الرئيسية للمنزل ومن غرفة إلى أخرى نختار لون جانبى معه فى تصميم الغرفة تبعًا للتأثير الذي نفضله، فلأن غرف النوم توفر لنا الراحة والاسترخاء نلجأ إلى استخدام الألوان الهادئة الفاتحة مثل الرمادي الفاتح مع الأبيض.

الجانب الآخر من الغرفة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

تتوفر في الغرفة كل الرفاهيات الأخرى والإمكنيات التي تساعد على فعل كل ما نريده داخل الغرفة مثل العمل أو الاسترخاء.

الحمام الكبير

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

وأخيرًا الحمام الكبير الذي يجاور غرفة النوم الأخرى يتمتع بتصميم ساحر تنعكس فيه الإضاءة الهادئة على السطح الرخامي وورق الجدران فيملأ المكان بالاسترخاء والسحر.

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