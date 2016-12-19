كيف تصمم غرفة معيشة مساحتها أقل من 10 م²

تعليق أرفف على الخائط هي وسيلة رائعة لاستغلال المساحة الأفقية في الغرف الصغيرة، تستطيع أن تضع عليها العديد من الأشياء سواء كانت أغراضك أو قطع ديكورية. يمكنك توزيع الأرفف على أكثر من مكان في الغرفة حيث تخصص جزءًا للكتب وجزء آخر للأغراض المتفرقة وبينهم بعض قطع الديكور الملائمة لتصميم الغرفة. فقط لا تقع في خطأ تعليق أرفف أكثر من اللازم حتى لا تيدو الغرفة مكدسة.