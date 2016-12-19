كيف تصمم غرفة معيشة مساحتها أقل من 10 م²

تصميم الغرف الصغيرة قد يبدو أسهل ولكن في الواقع هو أصعب بكثير من تصميم الغرف الكبيرة حيث يجب حساب كل شيء بالضبط لألا تزيد من ضيق الغرفة أو تحدث تكدسًا. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند تصميم غرفة معيشة مساحتها لا تتجاوز الـ10 م².
في المساحات الصغيرة من المهم جدًا أن ترتب الأثاث وتختار أحجامه بما يتناسب مع الحفاظ على المسافات بين كل قطعة والأخرى لتتكمكن من التنقل بأريحية وحتى لا تزيد من ضيق المكان في نظرك وتشعر بأنك مقيد داخل غرفة معيشتك. تجنب طاولات الفهوة الكبيرة التي تعيق الحركة، يمكنك اختيار كاولة بسطح زجاجي لتضفي وسعًا على التصميم.
هذا النوع من الكنب هو الاختيار المثالي للغرف المربّعة حيث توفر فرصة أفضل لاستغلال المساحة دون تكدس. اختر كنبة مقاسها 3x2 متر مربع لتبدو أكثر عصرية وجاذبية.
إبعاد الفوضى عن النظر خاصة في الغرف ذات المساحات الصغيرة شيء مهم للغاية لإظهار أناقة الغرفة وعدم العور بضيق مساحتها. يمكنك ففعل ذلك عن طريق إضافة أماكن للتخزين أسفل الكنب أو كأرفف على الحائط وفي طاولات التليفزيون وطاولات الفهوة.
قم بتعليق التليفزيون على الحائط، إنه الحل المثالي لإخفاء الكابلات وجعل المكان يبدو أكثر ترتيبًا وبدون حاجة لوضع طاولة للتليفزيون تأكل من مساحة الغرفة الصغيرة.
تعليق أرفف على الخائط هي وسيلة رائعة لاستغلال المساحة الأفقية في الغرف الصغيرة، تستطيع أن تضع عليها العديد من الأشياء سواء كانت أغراضك أو قطع ديكورية. يمكنك توزيع الأرفف على أكثر من مكان في الغرفة حيث تخصص جزءًا للكتب وجزء آخر للأغراض المتفرقة وبينهم بعض قطع الديكور الملائمة لتصميم الغرفة. فقط لا تقع في خطأ تعليق أرفف أكثر من اللازم حتى لا تيدو الغرفة مكدسة.
الألوان المحايدة في الغرف الصغيرة تجعلها تبدو بحجمها الحقيقي على عكس الألوان الداكنة التي تجعل الغرفة تبدو أصغر، وأكثر الألوان إظهارًا لاتساع الغرفة هو الأبيض. في ذلك التصميم ترى الغرفة بين درجات البيج والرمادي لتضفي دفئًا وراحة على التصميم.
لا تخف من إضافة ألوان نابضة بالحياة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، فهي مهمة لجذب الانتباه عن باقي الغرفة خاصة إذا استخدمت ألوان محايدة في الأثاث. يمكنك اختيار كرسي أو بعض الخدييات وإدخال لون مختلف نابض بالحياة يغير من شكل الغرفة.
إضافة مرايا لديكور الغرفة يساهم في جعلها تبدو أسوع. يمكنك تعليق مرآة في منتصف الحائط المقابل للأثاث لخلق نقطة محورية في الغرفة ولتعطيها فرصة أكبر لتعكس الضوء وتجعل الغرفة تبدو أكثر بريقًا. يمكنك أيضًا وضعها بين اثنين من الأباليك أو الشمعدانات.