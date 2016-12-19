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كيف تصمم غرفة معيشة مساحتها أقل من 10 م²

ريم عوض ريم عوض
Casa JM (2013), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
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تصميم الغرف الصغيرة قد يبدو أسهل ولكن في الواقع هو أصعب بكثير من تصميم الغرف الكبيرة حيث يجب حساب كل شيء بالضبط لألا تزيد من ضيق الغرفة أو تحدث تكدسًا. في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند تصميم غرفة معيشة مساحتها لا تتجاوز الـ10 م².

1- حافظ على المسافات

Гостиная в стиле лофт, Solo Design Studio Solo Design Studio غرفة المعيشة Grey
Solo Design Studio

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

في المساحات الصغيرة من المهم جدًا أن ترتب الأثاث وتختار أحجامه بما يتناسب مع الحفاظ على المسافات بين كل قطعة والأخرى لتتكمكن من التنقل بأريحية وحتى لا تزيد من ضيق المكان في نظرك وتشعر بأنك مقيد داخل غرفة معيشتك. تجنب طاولات الفهوة الكبيرة التي تعيق الحركة، يمكنك اختيار كاولة بسطح زجاجي لتضفي وسعًا على التصميم. 

2- كنبة على شكل حرف L

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هذا النوع من الكنب هو الاختيار المثالي للغرف المربّعة حيث توفر فرصة أفضل لاستغلال المساحة دون تكدس. اختر كنبة مقاسها 3x2 متر مربع لتبدو أكثر عصرية وجاذبية.

3- قم بإخفاء الفوضى

Departamento HG, Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura غرفة المعيشة
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

إبعاد الفوضى عن النظر خاصة في الغرف ذات المساحات الصغيرة شيء مهم للغاية لإظهار أناقة الغرفة وعدم العور بضيق مساحتها. يمكنك ففعل ذلك عن طريق إضافة أماكن للتخزين أسفل الكنب أو كأرفف على الحائط وفي طاولات التليفزيون وطاولات الفهوة.

4- تعليق التليفزيون

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

قم بتعليق التليفزيون على الحائط، إنه الحل المثالي لإخفاء الكابلات وجعل المكان يبدو أكثر ترتيبًا وبدون حاجة لوضع طاولة للتليفزيون تأكل من مساحة الغرفة الصغيرة.

5- أرفف

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

تعليق أرفف على الخائط هي وسيلة رائعة لاستغلال المساحة الأفقية في الغرف الصغيرة، تستطيع أن تضع عليها العديد من الأشياء سواء كانت أغراضك أو قطع ديكورية. يمكنك توزيع الأرفف على أكثر من مكان في الغرفة حيث تخصص جزءًا للكتب وجزء آخر للأغراض المتفرقة وبينهم بعض قطع الديكور الملائمة لتصميم الغرفة. فقط لا تقع في خطأ تعليق أرفف أكثر من اللازم حتى لا تيدو الغرفة مكدسة.

6- ألوان محايدة

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الألوان المحايدة في الغرف الصغيرة تجعلها تبدو بحجمها الحقيقي على عكس الألوان الداكنة التي تجعل الغرفة تبدو أصغر، وأكثر الألوان إظهارًا لاتساع الغرفة هو الأبيض. في ذلك التصميم ترى الغرفة بين درجات البيج والرمادي لتضفي دفئًا وراحة على التصميم.

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7- ألوان نابضة

Iluminação ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة المعيشة
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Iluminação

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

لا تخف من إضافة ألوان نابضة بالحياة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، فهي مهمة لجذب الانتباه عن باقي الغرفة خاصة إذا استخدمت ألوان محايدة في الأثاث. يمكنك اختيار كرسي أو بعض الخدييات وإدخال لون مختلف نابض بالحياة يغير من شكل الغرفة.

8- أضف مرايا

Casa JM (2013), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

إضافة مرايا لديكور الغرفة يساهم في جعلها تبدو أسوع. يمكنك تعليق مرآة في منتصف الحائط المقابل للأثاث لخلق نقطة محورية في الغرفة ولتعطيها فرصة أكبر لتعكس الضوء وتجعل الغرفة تبدو أكثر بريقًا. يمكنك أيضًا وضعها بين اثنين من الأباليك أو الشمعدانات.

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