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10 أسرار للحصول على غرفة نوم مودرن

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Спальня контрастов, Solo Design Studio Solo Design Studio غرفة نوم Grey
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تتطلب غرفة النوم تجهيزات مختلفة للحصول على الأناقة المطلوبة، فقد تحتاج إلى بعض التعديلات أو التغييرات الضرورية للحصول على غرفة حديثة، أو تغيير تلك القديمة تمامًا بأخرى مودرن، فإذا كنت تريد الحصول على غرفة نوم مريحة وهادئة وعصرية عليك اختيار تفاصيلها وتصميماتها بدقة وعناية، كما أن كل هذه التصميمات باتت في متناول يدك من خلال قراءتك لموضوعات هوميفاي المميزة التي تعطيك أفكار مُلهمة لتصميم غرفة نومك.

وفي أي منزل فإن أساسيات غرفة النوم تدور حول السرير والدولاب والعديد من الأدراج ووحدات التخزين، وفي العديد من المقالات التي نقدمها لك عرضنا أكثر من شكل وأكثر من قطعة أثاث وألوان ومفروشات عديدة لتصميم مميز، للحصول في النهاية على نوم مريح وغرفة رائعة.

تصفح الصور وأقرأ الموضوع لمعرفة أهم الأسرار للحصول على غرفة نوم مودرن.

الخشب وسيلة ممتازة لصناعة الجدران

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

يعد الخشب أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها وتشكيلها حسب الذوق والرغبة، بالإضافة إلى كونه اقتصادي وغير مُكلف، فهو وسيلة رائعة للحصول على غرفة نوم حديثة، حيث أن استخدام الأخشاب أحدث طفرة هائلة في عالم الديكور في الاّونة الأخيرة بسبب مرونة استخدامة وطرق تشكيلة المختلفة.

وهنا في هذه الغرفة تم استخدام الخشب لعمل الجدار الخلفي للسرير، فكان اختيار رائع ومُوفق، حيث بدت الغرفة مختلفة وفالاختلاف حداثة، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في صناعة الأرضية أيضًا، مما يعطي أرضية دافئة وبسيطة تتماشى مع جميع أشكال الديكور الموجودة بالغرفة.

الدور الفعال للألوان الحيادية في التصميم

Render di interni, Giuseppe Balestri Giuseppe Balestri غرفة نوم
Giuseppe Balestri

Giuseppe Balestri
Giuseppe Balestri
Giuseppe Balestri

تلعب الألوان دورًا هامًا في تشكل ديكور منزلك، فإذا اتجهنا بالحديث إلى غرفة النوم فنجد أن الألوان الحيادية البسيطة والفاتحة تعطيها رونق وطابع خاص، بالإضافة إلى إنها تعطي مجال واضح وقوي للاسترخاء وراحة الأعصاب.

على سبيل المثال استخدمت هذه الغرفة اللون الأبيض والرمادي في اتحاد مميز بينهم لتشكيل الجدران والأرضية، حتى أنهم تداخلوا معًا في لون المفارش واللوحات، فكان ناتج هذا المزيج غرفة رائعة ومُريحة للعين والأعصاب.

الجدار الخلفي للسرير من الجلد

230m2 con Acabados de Lujo y Moderna Terraza en Barcelona, INEDIT INTERIORISTAS INEDIT INTERIORISTAS غرفة نوم Beige
INEDIT INTERIORISTAS

INEDIT INTERIORISTAS
INEDIT INTERIORISTAS
INEDIT INTERIORISTAS

في غرفة تبدو جدرانها كلها صلبة، لماذا لا تفكر في صنع جدار من الجلد؟.. لاستخدام الجلد مميزات عديدة، أولها سهولة تنظيفة، مرونته، وأناقته، فهل فكرت في صناعة جدار جلدي بغرفة نومك من قبل؟.

ربما بعد مشاهدة هذه الصورة ستود عمل جدار جلدي رائع لتغيير ديكور الغرفة وإعطائها طابع خاص وحديث، ففي التصميم المقترح لدينا غرفة نوم اعتمدت على الجلد لعمل الجدار الخلفي للسرير باللون الأبيض، مع قتامة ألوان ودهانات الغرفة البقية، فتبدو هي الجانب المشرق بالغرفة وتجعل التصميم أنيق.

هل فكرت فالكلمات المُضيئة لديكور الغرفة؟

Спальня контрастов, Solo Design Studio Solo Design Studio غرفة نوم Grey
Solo Design Studio

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

اللعب بالإضاءة يبدو أمرًا رائعًا ومميزًا وغير تقليدي، فكتابة كلمة مُضيئة في غرفة النوم تظهر عند إشعال الإضاءة يعطي شكلًا رائعًا وأنيق، ربما يمكن الاعتماد عليها فقط قبل النوم للاسترخاء والحصول على إضاءة خافتة وهادئة.

السرير المُستدير السر الأعظم للغرف المودرن

Dormitorios, GLAMOUR LORCA GLAMOUR LORCA غرفة نوم
GLAMOUR LORCA

GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA

إن الخروج من التقليدية والاتجاه إلى الحداثة يبدأ من تغيير أثاث غرفة نومك، إن كنت تمتلك سرير تقليدي استبدله الاّن بالسرير المستدير، ستبدو غرفة نومك مُذهلة حقًا، بإختيار شكل جديد وأثاث مُريح.

وفي هذا النموزج كان اختيار السرير موفق حيث الظهر القطيفة الذي يعطي شعور بالدفىء، مع التصميم الرائع والبسيط للغرفة.

منظور مختلف لسقف الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن النمط المعتاد في تصميم الغرف يمنحك سقف أكثر استقامة، ولكن ماذا عن تغيير السقف بسقفٍ مائل من المرايا، الابتكار والإبداع لا حدود له، والتغيير والابداع في تصميم سقف غرفتك يعطي للمكان رونق خاص ويمنحك شعور رائع بها.

هذه الغرفة استخدمت ميل السقف بوضع المرايا العاكسة مع وحدة الإضاءة الضخمة بالمنتصف والمُصممة بطريقة جديدة ورائعة، فكان للغرفة نصيب كبير من الإضاءة والسطوع واللمعان الذي تعطيه المرايا.

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أشكال الجبس المختلفة والألوان الجريئة

3D GOLD PANEL, Diva Yapı Diva Yapı غرفة نوم
Diva Yapı

Diva Yapı
Diva Yapı
Diva Yapı

يعد الجبس من المواد الرائعة لتشكيل الجدران، فهو يمنحك فرصة ثمينة لتشكيله بطريقة مميزة، فالمرحلة التي يكون بها الجبس لين يمكنك عمل أشكال مختلفة لتزيين الجداران، ثم طلائة باللون الذي تريده.. كما أن اختيار ألوان جريئة يلفت الانتباه بشكل جيد فالمكان، ويعطي ثقة وأناقة للغرفة.

الإضاءة الخفية وبيوت النور

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يبدو نظام الإضاءة الخفية أحدث الطرق واجملها لتصميم غرف نوم أنيقة، فهو يعطي إضاءة خافتة وأجواء هادئة بالغرفة، بحيث يمكنك تشكيل الجدران بالطريقة التي تتناسب مع إخفاء وحدات الإضاءة بها فتظهر منها الإضاءة بشكل رائع يعطي طابع خاص للديكور، ويمنحك غرفة مودرن وأنيقة.

سحر المرايا بغرف النوم الحديثة

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة نوم
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

للمرايا سحر خاص يظهر أينما وضعت، فهي تعطي عمق واتساع بالغرفة، لتبدو ضعف حجمها الحقيقي، بالإضافة إلى زيادة الإضاءة بالمكان.. فماذا إذا كانت المرايا تحتل جدار كامل بمنزلك؟.

هكذا يأتي هذا التصميم الأنيق لغرفة نوم عصرية ورائعة تحمل جدار من المرايا خلف السرير بشكل المربعات كظهر السرير، فيبدو هناك تناغم بينهم يُعطي جمال خاص للغرفة.

وجود وحدات إضاءة بالسرير يُعطي أجواء فارقة

Mr.Javed, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة نوم
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

تعد الإضاءة من مُكملات الديكور التي تعطي الروح للمكان، فماذا لو استخدمت في غرفة النوم وخاصة لديكور السرير؟، في هذا التصميم تم الاعتماد على وحدات الإضاءة لخلق أجواء مميزة في نهاية السرير بوضعها داخل صناديق تحمل الحصى فتبدو غاية في الروعة والجمال.

بالرغم من أناقة التصميمات الحديثة، يظل هناك سحر خاص للكلاسيكية ولذلك إليك 5 تصاميم لغرف كلاسيكية جميلة

6 أسرار ذهبية لأناقة التصميم الداخلي بمنزلك
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