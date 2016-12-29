10 أسرار للحصول على غرفة نوم مودرن

تتطلب غرفة النوم تجهيزات مختلفة للحصول على الأناقة المطلوبة، فقد تحتاج إلى بعض التعديلات أو التغييرات الضرورية للحصول على غرفة حديثة، أو تغيير تلك القديمة تمامًا بأخرى مودرن، فإذا كنت تريد الحصول على غرفة نوم مريحة وهادئة وعصرية عليك اختيار تفاصيلها وتصميماتها بدقة وعناية، كما أن كل هذه التصميمات باتت في متناول يدك من خلال قراءتك لموضوعات هوميفاي المميزة التي تعطيك أفكار مُلهمة لتصميم غرفة نومك.
وفي أي منزل فإن أساسيات غرفة النوم تدور حول السرير والدولاب والعديد من الأدراج ووحدات التخزين، وفي العديد من المقالات التي نقدمها لك عرضنا أكثر من شكل وأكثر من قطعة أثاث وألوان ومفروشات عديدة لتصميم مميز، للحصول في النهاية على نوم مريح وغرفة رائعة.
تصفح الصور وأقرأ الموضوع لمعرفة أهم الأسرار للحصول على غرفة نوم مودرن.
يعد الخشب أفضل الوسائل التي يمكن استخدامها وتشكيلها حسب الذوق والرغبة، بالإضافة إلى كونه اقتصادي وغير مُكلف، فهو وسيلة رائعة للحصول على غرفة نوم حديثة، حيث أن استخدام الأخشاب أحدث طفرة هائلة في عالم الديكور في الاّونة الأخيرة بسبب مرونة استخدامة وطرق تشكيلة المختلفة.
وهنا في هذه الغرفة تم استخدام الخشب لعمل الجدار الخلفي للسرير، فكان اختيار رائع ومُوفق، حيث بدت الغرفة مختلفة وفالاختلاف حداثة، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في صناعة الأرضية أيضًا، مما يعطي أرضية دافئة وبسيطة تتماشى مع جميع أشكال الديكور الموجودة بالغرفة.
تلعب الألوان دورًا هامًا في تشكل ديكور منزلك، فإذا اتجهنا بالحديث إلى غرفة النوم فنجد أن الألوان الحيادية البسيطة والفاتحة تعطيها رونق وطابع خاص، بالإضافة إلى إنها تعطي مجال واضح وقوي للاسترخاء وراحة الأعصاب.
على سبيل المثال استخدمت هذه الغرفة اللون الأبيض والرمادي في اتحاد مميز بينهم لتشكيل الجدران والأرضية، حتى أنهم تداخلوا معًا في لون المفارش واللوحات، فكان ناتج هذا المزيج غرفة رائعة ومُريحة للعين والأعصاب.
في غرفة تبدو جدرانها كلها صلبة، لماذا لا تفكر في صنع جدار من الجلد؟.. لاستخدام الجلد مميزات عديدة، أولها سهولة تنظيفة، مرونته، وأناقته، فهل فكرت في صناعة جدار جلدي بغرفة نومك من قبل؟.
ربما بعد مشاهدة هذه الصورة ستود عمل جدار جلدي رائع لتغيير ديكور الغرفة وإعطائها طابع خاص وحديث، ففي التصميم المقترح لدينا غرفة نوم اعتمدت على الجلد لعمل الجدار الخلفي للسرير باللون الأبيض، مع قتامة ألوان ودهانات الغرفة البقية، فتبدو هي الجانب المشرق بالغرفة وتجعل التصميم أنيق.
اللعب بالإضاءة يبدو أمرًا رائعًا ومميزًا وغير تقليدي، فكتابة كلمة مُضيئة في غرفة النوم تظهر عند إشعال الإضاءة يعطي شكلًا رائعًا وأنيق، ربما يمكن الاعتماد عليها فقط قبل النوم للاسترخاء والحصول على إضاءة خافتة وهادئة.
إن الخروج من التقليدية والاتجاه إلى الحداثة يبدأ من تغيير أثاث غرفة نومك، إن كنت تمتلك سرير تقليدي استبدله الاّن بالسرير المستدير، ستبدو غرفة نومك مُذهلة حقًا، بإختيار شكل جديد وأثاث مُريح.
وفي هذا النموزج كان اختيار السرير موفق حيث الظهر القطيفة الذي يعطي شعور بالدفىء، مع التصميم الرائع والبسيط للغرفة.
إن النمط المعتاد في تصميم الغرف يمنحك سقف أكثر استقامة، ولكن ماذا عن تغيير السقف بسقفٍ مائل من المرايا، الابتكار والإبداع لا حدود له، والتغيير والابداع في تصميم سقف غرفتك يعطي للمكان رونق خاص ويمنحك شعور رائع بها.
هذه الغرفة استخدمت ميل السقف بوضع المرايا العاكسة مع وحدة الإضاءة الضخمة بالمنتصف والمُصممة بطريقة جديدة ورائعة، فكان للغرفة نصيب كبير من الإضاءة والسطوع واللمعان الذي تعطيه المرايا.
يعد الجبس من المواد الرائعة لتشكيل الجدران، فهو يمنحك فرصة ثمينة لتشكيله بطريقة مميزة، فالمرحلة التي يكون بها الجبس لين يمكنك عمل أشكال مختلفة لتزيين الجداران، ثم طلائة باللون الذي تريده.. كما أن اختيار ألوان جريئة يلفت الانتباه بشكل جيد فالمكان، ويعطي ثقة وأناقة للغرفة.
يبدو نظام الإضاءة الخفية أحدث الطرق واجملها لتصميم غرف نوم أنيقة، فهو يعطي إضاءة خافتة وأجواء هادئة بالغرفة، بحيث يمكنك تشكيل الجدران بالطريقة التي تتناسب مع إخفاء وحدات الإضاءة بها فتظهر منها الإضاءة بشكل رائع يعطي طابع خاص للديكور، ويمنحك غرفة مودرن وأنيقة.
للمرايا سحر خاص يظهر أينما وضعت، فهي تعطي عمق واتساع بالغرفة، لتبدو ضعف حجمها الحقيقي، بالإضافة إلى زيادة الإضاءة بالمكان.. فماذا إذا كانت المرايا تحتل جدار كامل بمنزلك؟.
هكذا يأتي هذا التصميم الأنيق لغرفة نوم عصرية ورائعة تحمل جدار من المرايا خلف السرير بشكل المربعات كظهر السرير، فيبدو هناك تناغم بينهم يُعطي جمال خاص للغرفة.
تعد الإضاءة من مُكملات الديكور التي تعطي الروح للمكان، فماذا لو استخدمت في غرفة النوم وخاصة لديكور السرير؟، في هذا التصميم تم الاعتماد على وحدات الإضاءة لخلق أجواء مميزة في نهاية السرير بوضعها داخل صناديق تحمل الحصى فتبدو غاية في الروعة والجمال.
بالرغم من أناقة التصميمات الحديثة، يظل هناك سحر خاص للكلاسيكية ولذلك إليك 5 تصاميم لغرف كلاسيكية جميلة