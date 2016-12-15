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شقة رومانسية صغيرة في إيطاليا

Marwa Hasan Marwa Hasan
Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor مطبخ
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جولتنا اليوم تأخذنا إلى عاصمة العمارة والثقافة في تورين في ايطاليا جنوب شرق جبال الألب. هذه الشقة الصغيرة والمتأثرة بالبيئة الساحلية المحيطة تأخذ طراز البحر المتوسط، وتتميز بالحميمية مع الحفاظ على عنصر الجمال بالاهتمام بالتفاصيل التي تضيف لمسة سحر وجمال للشقة. تستخدم الشقة حالياً كمنزل للعطلات وملجأ للسياح ولذلك فمن المهم أن تكون مليئة بعناصر الراحة والجمال.

المنزل من تصميم  Loredana Vingelli Home Decor، فهو يحتوي على مساحتين صغيرتين، والذلن يتسعان لغرفة نوم، غرفة معيشة، غرفة طعام والمطبخ. المنزل تم تجديده مع الحرص على استخدام باليتة ألوان هادئة ودافئة، كما نرى بعض العناصر والمقتنيات المعاد استخدامها  بشكل جميل ورومانسي.

فتعالوا بنا نذهب في جولة لنرى أرجاء أاركان هذا المنزل الجميل ونتمتع بهذا الجمال.

مدخل أنيق

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

أول ما يظهر معنا فور الدخول من الباب هو مدخل صغير في المساحة ولكنه مجهز بشكل أنيق وعملي، فنجد مرآة كبيرة على الحائط والتي تزيد من مساحة الفراغ الصغير وتضاعف من الإضاءة كما تعطي للفراغ أناقة بتصميمها المتميز، بالإضافة للعناصر الأخرى على الجهة الأخرى من المدخل.

​المطبخ صغير وعملي

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor مطبخ
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

المطبختم تجديده من حالتة القديمة إلى طراز ألترا مودرن، وعلى الرغم من صغر مساحة المطبخ، لكنه متكامل وبه كل ما قد يحتاجه المستخدمين لاستخدام مريح يتناسب مع هذه المدينة الصاخبة، من أجهزة كهربية مثل الثلاجة والميكروويف والشفاط. 

يمكننا ملاحظة وجود شرفة مجاورة للمطبخ من هذه الزاوية والتي تحتوي على مكان جلوس صغير للاستمتاع بالجو المشمس والدافئ. فهي فرصة رائعة للحصول على مميزات المساحات الخارجية من الهواء، الشمس في حدود مساحة المنزل الصغير.

​غرفة المعيشة

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

تقع غرفة المعيشة مواجهة للمطبخ في مكان متوسط في الشقة، فتجاور الشرفة، طاولة الطعام وباب الغرفة. الألوان المستخدمة هي ألوان محايدة بالإضافة لوجود مساحات تخزينية وفيرة بجانب الأرفف مثل الرف الموضوع فوق الأريكة والمستخدم لوضع بعض الشموع والمقتنيات. 

تم وضع غطاء على الأريكة كنوع من أنواع الحماية مع وجود بعض الوسادات الفاتحة والمتناسبة مع الجو الرومانسي المراد الوصول إليه.

يظهر أمامنا نباتات جميلة موضوعة على وحدة الأرفف ذات اللون الأبيض والمستخدمة كوحدة تخزين كما أنها أيضاً طاولة

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

لا يسعنا أن ننسى أن غرفة المعيشة مطلة على مشهد رائع من خلال نافذة مزينة بتفاصيل مثل الستارة الخفيفية وبعض الاكسسوارات.

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

كإضافة لهذه الشقة الصغيرة فقد قام المصممين بوضع نصف طاولة طعام أنيقة مناسبة لفردين في ركن الغرفة

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

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​غرفة نوم ساحرة

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نوم White
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

أخيراً نصل لغرفة النوم وهي الغرفة المفضلة لدينا في هذا المنزل، فهى أكثر الغرف جمالاً، وأكثر ما يميزها هو السرير الموضوع بشكل قطري في الغرفة والذي يتوسط نافذتين، أسفل كل منهما يوجد طاولة من الطاولات الجانبية الرقيقة والبسيطة. يتميز السرير بمفروشاته الأنيقة والملونة والتي تعطي بهجة وسرور للغرفة.

النوافذ عليها ستائر من خامة شفافة ومنسدلة لأثر رومانسي للغرفة

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor شبابيك
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
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