شقة رومانسية صغيرة في إيطاليا

جولتنا اليوم تأخذنا إلى عاصمة العمارة والثقافة في تورين في ايطاليا جنوب شرق جبال الألب. هذه الشقة الصغيرة والمتأثرة بالبيئة الساحلية المحيطة تأخذ طراز البحر المتوسط، وتتميز بالحميمية مع الحفاظ على عنصر الجمال بالاهتمام بالتفاصيل التي تضيف لمسة سحر وجمال للشقة. تستخدم الشقة حالياً كمنزل للعطلات وملجأ للسياح ولذلك فمن المهم أن تكون مليئة بعناصر الراحة والجمال.
المنزل من تصميم Loredana Vingelli Home Decor، فهو يحتوي على مساحتين صغيرتين، والذلن يتسعان لغرفة نوم، غرفة معيشة، غرفة طعام والمطبخ. المنزل تم تجديده مع الحرص على استخدام باليتة ألوان هادئة ودافئة، كما نرى بعض العناصر والمقتنيات المعاد استخدامها بشكل جميل ورومانسي.
فتعالوا بنا نذهب في جولة لنرى أرجاء أاركان هذا المنزل الجميل ونتمتع بهذا الجمال.
أول ما يظهر معنا فور الدخول من الباب هو مدخل صغير في المساحة ولكنه مجهز بشكل أنيق وعملي، فنجد مرآة كبيرة على الحائط والتي تزيد من مساحة الفراغ الصغير وتضاعف من الإضاءة كما تعطي للفراغ أناقة بتصميمها المتميز، بالإضافة للعناصر الأخرى على الجهة الأخرى من المدخل.
المطبختم تجديده من حالتة القديمة إلى طراز ألترا مودرن، وعلى الرغم من صغر مساحة المطبخ، لكنه متكامل وبه كل ما قد يحتاجه المستخدمين لاستخدام مريح يتناسب مع هذه المدينة الصاخبة، من أجهزة كهربية مثل الثلاجة والميكروويف والشفاط.
يمكننا ملاحظة وجود شرفة مجاورة للمطبخ من هذه الزاوية والتي تحتوي على مكان جلوس صغير للاستمتاع بالجو المشمس والدافئ. فهي فرصة رائعة للحصول على مميزات المساحات الخارجية من الهواء، الشمس في حدود مساحة المنزل الصغير.
تقع غرفة المعيشة مواجهة للمطبخ في مكان متوسط في الشقة، فتجاور الشرفة، طاولة الطعام وباب الغرفة. الألوان المستخدمة هي ألوان محايدة بالإضافة لوجود مساحات تخزينية وفيرة بجانب الأرفف مثل الرف الموضوع فوق الأريكة والمستخدم لوضع بعض الشموع والمقتنيات.
تم وضع غطاء على الأريكة كنوع من أنواع الحماية مع وجود بعض الوسادات الفاتحة والمتناسبة مع الجو الرومانسي المراد الوصول إليه.
لا يسعنا أن ننسى أن غرفة المعيشة مطلة على مشهد رائع من خلال نافذة مزينة بتفاصيل مثل الستارة الخفيفية وبعض الاكسسوارات.
أخيراً نصل لغرفة النوم وهي الغرفة المفضلة لدينا في هذا المنزل، فهى أكثر الغرف جمالاً، وأكثر ما يميزها هو السرير الموضوع بشكل قطري في الغرفة والذي يتوسط نافذتين، أسفل كل منهما يوجد طاولة من الطاولات الجانبية الرقيقة والبسيطة. يتميز السرير بمفروشاته الأنيقة والملونة والتي تعطي بهجة وسرور للغرفة.