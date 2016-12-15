شقة رومانسية صغيرة في إيطاليا

جولتنا اليوم تأخذنا إلى عاصمة العمارة والثقافة في تورين في ايطاليا جنوب شرق جبال الألب. هذه الشقة الصغيرة والمتأثرة بالبيئة الساحلية المحيطة تأخذ طراز البحر المتوسط، وتتميز بالحميمية مع الحفاظ على عنصر الجمال بالاهتمام بالتفاصيل التي تضيف لمسة سحر وجمال للشقة. تستخدم الشقة حالياً كمنزل للعطلات وملجأ للسياح ولذلك فمن المهم أن تكون مليئة بعناصر الراحة والجمال.

المنزل من تصميم Loredana Vingelli Home Decor، فهو يحتوي على مساحتين صغيرتين، والذلن يتسعان لغرفة نوم، غرفة معيشة، غرفة طعام والمطبخ. المنزل تم تجديده مع الحرص على استخدام باليتة ألوان هادئة ودافئة، كما نرى بعض العناصر والمقتنيات المعاد استخدامها بشكل جميل ورومانسي.

فتعالوا بنا نذهب في جولة لنرى أرجاء أاركان هذا المنزل الجميل ونتمتع بهذا الجمال.