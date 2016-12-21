5 تصميمات مختلفة للمدفأة مناسبة لكل الأذواق

هنا في منتصف غرفة المعيشة ترسى هذه المدفأة فلا داعي لأن تسكن في الغابات حتى تحصل على هذا المظهر للمدفأة الحديثة، يمكنك الاقتراب أيضًا إذا لم تحصل على القدر المطلوب من الدفء، كما أنها عصرية جدًا ومتطورة تعمل بنظام كهربائي يتيح لك التحكم بها عن بعد فيمكن أن تضبط درجة الحرارة كما يروق لك .