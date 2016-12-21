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5 تصميمات مختلفة للمدفأة مناسبة لكل الأذواق

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة المعيشة
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مع حلول فصل الشتاء ندرك قيمة المدفأة، وهي جزء لا غنى عنه في  ديكور أي منزل، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع مجموعة مختلفة من تصاميم المدفأة كل منها على طراز مختلف من ريفي، مودرن، كلاسيكي، والبلدي، دعونا نترككم مع تصميمات الخبراء الرائعة .    

مدفأة حديثة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

يمكن أن يكون الجدار الفاصل بين غرفتين مكان ملائم لاستيعاب مدفأة على الطراز الحديث، وكأنها قطعة نار بقلب قالب شيكولاتة، مظهر الغرفة دافيء والمدفأة أضافت دفء لهذه الأجواء، وضعها في منتصف الجدار هكذا منحها المزيد من الجاذبية وكأنها هي شاشة التلفاز لهذه الغرفة كل الأنظار تتجه نحوها . 

مدفأة مكشوفة

Decorar con diseño Made in Italy, Viadurini.es Viadurini.es غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Viadurini.es

Viadurini.es
Viadurini.es
Viadurini.es

هنا في منتصف غرفة المعيشة ترسى هذه المدفأة فلا داعي لأن تسكن في الغابات حتى تحصل على هذا المظهر للمدفأة الحديثة، يمكنك الاقتراب أيضًا إذا لم تحصل على القدر المطلوب من الدفء، كما أنها عصرية جدًا ومتطورة تعمل بنظام كهربائي يتيح لك التحكم بها عن بعد فيمكن أن تضبط درجة الحرارة كما يروق لك .  

الطراز البلدي

Rustic fireplace Hart Design and Construction غرفة المعيشة
Hart Design and Construction

Rustic fireplace

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

كما نرى في هذه الصورة مدفأة على النمط البلدي، المدفأة حجمها متوسط  مصنوعة من الحديد الزهر، والمعروف بقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية، الحجر المكشوف يعطي لمسة من الحميمية للتصميم، يمكنك الجلوس على هذا المقعد بجانب المدفأة وقراءة أخر رواية لكاتبك المفضل وأنت تشرب مشروبك الدافيء فكرة ممتعة حقًا لقضاء العطلة الأسبوعية في فصل الشتاء. 

مدفأة كلاسيكية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هنا في الزاوية صُممت هذه المدفأة الكلاسيكية بداخل الجدار في نهاية غرفة المعيشة بالقرب من الشرفة، رائحة الخشب المحترق تمتزج مع النسائم المحملة برائحة النباتات المزروعة في الحديقة، ليالي الشتاء حتمًا ستكون دافئة مع هذه المدفأة .   

مدفأة ريفية

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة المعيشة
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

المدفأة تتوسط غرفة المعيشة حتى تستطيع تدفئة كل أرجاء المساحة بشكل متساوي، مدفأة على النمط الريفي هادئة جدًا لكنها تسيطر على مساحة كبيرة وتمدها بالحرارة اللازمة.  

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