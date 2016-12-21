5 تصميمات مختلفة للمدفأة مناسبة لكل الأذواق

مع حلول فصل الشتاء ندرك قيمة المدفأة، وهي جزء لا غنى عنه في ديكور أي منزل، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع مجموعة مختلفة من تصاميم المدفأة كل منها على طراز مختلف من ريفي، مودرن، كلاسيكي، والبلدي، دعونا نترككم مع تصميمات الخبراء الرائعة .
يمكن أن يكون الجدار الفاصل بين غرفتين مكان ملائم لاستيعاب مدفأة على الطراز الحديث، وكأنها قطعة نار بقلب قالب شيكولاتة، مظهر الغرفة دافيء والمدفأة أضافت دفء لهذه الأجواء، وضعها في منتصف الجدار هكذا منحها المزيد من الجاذبية وكأنها هي شاشة التلفاز لهذه الغرفة كل الأنظار تتجه نحوها .
هنا في منتصف غرفة المعيشة ترسى هذه المدفأة فلا داعي لأن تسكن في الغابات حتى تحصل على هذا المظهر للمدفأة الحديثة، يمكنك الاقتراب أيضًا إذا لم تحصل على القدر المطلوب من الدفء، كما أنها عصرية جدًا ومتطورة تعمل بنظام كهربائي يتيح لك التحكم بها عن بعد فيمكن أن تضبط درجة الحرارة كما يروق لك .
كما نرى في هذه الصورة مدفأة على النمط البلدي، المدفأة حجمها متوسط مصنوعة من الحديد الزهر، والمعروف بقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية، الحجر المكشوف يعطي لمسة من الحميمية للتصميم، يمكنك الجلوس على هذا المقعد بجانب المدفأة وقراءة أخر رواية لكاتبك المفضل وأنت تشرب مشروبك الدافيء فكرة ممتعة حقًا لقضاء العطلة الأسبوعية في فصل الشتاء.
هنا في الزاوية صُممت هذه المدفأة الكلاسيكية بداخل الجدار في نهاية غرفة المعيشة بالقرب من الشرفة، رائحة الخشب المحترق تمتزج مع النسائم المحملة برائحة النباتات المزروعة في الحديقة، ليالي الشتاء حتمًا ستكون دافئة مع هذه المدفأة .
المدفأة تتوسط غرفة المعيشة حتى تستطيع تدفئة كل أرجاء المساحة بشكل متساوي، مدفأة على النمط الريفي هادئة جدًا لكنها تسيطر على مساحة كبيرة وتمدها بالحرارة اللازمة.
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