10 تصميمات رائعة لدش الحمام يجب أن تستخدمها فى حمامك

وختاماً مع هذا التصميم المميز لحمام كلاسيكى وأنيق جداً، أعتمد المصمم على اللون الأبيض والأسود معاً بطريقة جذابة وأنيقة، واختار تصميم هذا الدش الأستانلس اللامع ليكمل التصميم المميز للحمام.

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