10 تصميمات رائعة لدش الحمام يجب أن تستخدمها فى حمامك

فى تصميمات الحمامات الحديثة الكثير والكثير من التفاصيل المميزة والمختلفة، ومن تلك التفاصيل فى تصميم الحمامات هى اختيار الدش والصنابير، فمنطقة الأستحمام أو الدش من المناطق الأساسية فى الحمام، واليوم نحن فى هوميفاى من خلال هذا المقال ستقدم لك 10 تصميمات رائعة ومختلفة لدش الحمام ستجعلك تفكر حقاً فى أضافة تصميمها داخل حمامك.
فى حمام يحمل الطابع الأسيوى المتميز والبسيط، صمم هذا الدش الممميز، منطقة الأستحمام قام المصمم بتصميم الجدار المحيط بها من الحجر واختار المصمم لها قاعدة خشبية بسيطة، كما قام بتقفيل المنطقة المحيطة بالدش بتصميم زجاجى رائع كما نرى.
تصميم الحمام بالكامل كان مميز جداً ويحتوى على تفاصيل كثيرة مريحة وجذابة، اعتمد المصمم على الرخام البنى مع لمسة من السيراميك الأبيض وتفاصيل من الديكور المتميزة جداً، وبناءً على تصميم الحمام المميز بتلك الطريقة اختار المصمم تصميم منطقة الأستحمام والدش أن تكون على نفس النمط، فكانت عبارة منطقة شفافة من الزجاج يتوسطها دش بسيط ومميز.
برقة وبساطة متناهية صمم هذا الحمام ، الحمام بالكامل مصمم من الرخام بلونه البنى المميز والجذاب، مع لمسة حجرية باللون الأبيض البسيط، أما الجمال الكامل فكان حقاً يكمن فى منطقة الأستحمام التى اختار المصمم تصميم جدرانها بشكل جمالى وكأنك تنظر للوحة فنية وليس جداراً عادياً، لذلك وحتى يبرز هذا الجمال الكامن فى هذا الجدار قام بتقفيل المنطقة بالكامل بالزجاج الشفاف، فأصبحت منطقة رائعة، رقيقة وبسيطة داخل الحمام.
الموازييك لمسة من الجمال الرائعة حقاً التى يمكنك أضافتها داخل الحمام، فهنا اعتمد المصمم عليه فى تصميم الحمام بالكامل مع لمسة من الخشب فى القاعدة أسفل الحوض التى كانت وسيلة رائعة جداً للتخزين، أما تصميم الدش ومنطقة الأستحمام كانت منطقة شفافة زجاجية عكست جمال الموازييك المستخدم فى تصميم الحمام.
للألوان وللزخارف بهجة فى التصميم ودائماً ما تضيف لمسة جذابة فى التصميمات اختيار ألوان صريحة وجريئة مثل تصميم هذا الحمام، فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض ولمست من البنى ثم اللون الأحمر الصريح والجرئ فى منطقة الدش الذى أعطى للحمام لمسة من الجاذبية والأناقة.
وهنا تصميم مختلف ورائع جداً ملئ بالتفاصيل التى تميل إلى النمط الريفى بعض الشئ، اعتمد المصمم على الطوب الجيري بلونه الأبيض المميز ليكون تصميم الجدران، مع لمسة من الخشب فى تصميم السقف الذى جاء تصميمه بشكل مائل أكثر من رائع، أما منطقة الدش والأستحمام فبطريقة ذكية من المصمم جعلها شبه منفصل بذاتها عن الحمام، من خلال تقفيلها بجدار اسمنتى كما نرى، تصميم مبتكر ومختلف حقاً.
أما هذا الحمام فكان تصميمه أنيق وجذاب جداً، اعتمد فى تصميمه على السيراميك الأبيض الهادئ، مع هذا الجدار من السيراميك بلونه الأسود الجذاب اللامع، فحقاً كانت منطقة استحمام رائعة وبسيطة.
حمام بتصميم حديث وجذاب جداً اعتمد المصمم فى تصميمه على خامات مختلفة كالجدران الأسمنتية مع لمسة من الرخام والخشب، منطقة الأستحمام صممت بطريقة مختلفة تشعرك أنها منطقة منفصلة بسبب تلك الخدعة الذكية التى قام بها المصمم، فقد جعل السقف مائل بطريقة رائعة وقام بتقفيله بالكامل من الزجاج الشفاف.
بلمسة جذابة من اللون الأبيض الذى استخدمه المصمم لتصميم الحمام بالكامل، الذى صمم بالطوب الحجرى الصغير، حتى منطقة الأستحمام، التصميم بالكامل بسيط وشفاف جداً.
وختاماً مع هذا التصميم المميز لحمام كلاسيكى وأنيق جداً، أعتمد المصمم على اللون الأبيض والأسود معاً بطريقة جذابة وأنيقة، واختار تصميم هذا الدش الأستانلس اللامع ليكمل التصميم المميز للحمام.
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