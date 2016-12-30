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10 تصميمات رائعة لدش الحمام يجب أن تستخدمها فى حمامك

منة اسماعيل منة اسماعيل
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
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فى تصميمات الحمامات الحديثة الكثير والكثير من التفاصيل المميزة والمختلفة، ومن تلك التفاصيل فى تصميم الحمامات هى اختيار الدش والصنابير، فمنطقة الأستحمام أو الدش من المناطق الأساسية فى الحمام، واليوم نحن فى هوميفاى من خلال هذا المقال ستقدم لك 10 تصميمات رائعة ومختلفة لدش الحمام ستجعلك تفكر حقاً فى أضافة تصميمها داخل حمامك.

1- لمسة اسيوية

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

فى حمام يحمل الطابع الأسيوى المتميز والبسيط، صمم هذا الدش الممميز، منطقة الأستحمام قام المصمم بتصميم الجدار المحيط بها من الحجر واختار المصمم لها قاعدة خشبية بسيطة، كما قام بتقفيل المنطقة المحيطة بالدش  بتصميم زجاجى رائع كما نرى.

2- مريح ونقى

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture حمام
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

تصميم الحمام بالكامل كان مميز جداً ويحتوى على تفاصيل كثيرة مريحة وجذابة، اعتمد المصمم على الرخام البنى مع لمسة من السيراميك الأبيض وتفاصيل من الديكور المتميزة جداً، وبناءً على تصميم الحمام المميز بتلك الطريقة اختار المصمم تصميم منطقة الأستحمام والدش أن تكون على نفس النمط، فكانت عبارة منطقة شفافة من الزجاج يتوسطها دش بسيط ومميز.

3- رقة وبساطة

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

برقة وبساطة متناهية صمم هذا الحمام ، الحمام بالكامل مصمم من الرخام بلونه البنى المميز والجذاب، مع لمسة حجرية باللون الأبيض البسيط، أما الجمال الكامل فكان حقاً يكمن فى منطقة الأستحمام التى اختار المصمم تصميم جدرانها بشكل جمالى وكأنك تنظر للوحة فنية وليس جداراً عادياً، لذلك وحتى يبرز هذا الجمال الكامن فى هذا الجدار قام بتقفيل المنطقة بالكامل بالزجاج الشفاف، فأصبحت منطقة رائعة، رقيقة وبسيطة داخل الحمام.

4- للموازييك جمال أخر

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO الغرف
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

الموازييك لمسة من الجمال الرائعة حقاً التى يمكنك أضافتها داخل الحمام، فهنا اعتمد المصمم عليه فى تصميم الحمام بالكامل مع لمسة من الخشب فى القاعدة أسفل الحوض التى كانت وسيلة رائعة جداً للتخزين، أما تصميم الدش ومنطقة الأستحمام كانت منطقة شفافة زجاجية عكست جمال الموازييك المستخدم فى تصميم الحمام.

5- بهجة الألوان

Home Appia Antica, CAFElab studio CAFElab studio حمام
CAFElab studio

Home Appia Antica

CAFElab studio
CAFElab studio
CAFElab studio

للألوان وللزخارف بهجة فى التصميم ودائماً ما تضيف لمسة جذابة فى التصميمات اختيار ألوان صريحة وجريئة مثل تصميم هذا الحمام، فقد اعتمد المصمم على اللون الأبيض ولمست من البنى ثم اللون الأحمر الصريح والجرئ فى منطقة الدش الذى أعطى للحمام لمسة من الجاذبية والأناقة.

6- مختلف ورائع

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli حمام
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

وهنا تصميم مختلف ورائع جداً ملئ بالتفاصيل التى تميل إلى النمط الريفى بعض الشئ، اعتمد المصمم على الطوب الجيري بلونه الأبيض المميز ليكون تصميم الجدران، مع لمسة من الخشب فى تصميم السقف الذى جاء تصميمه بشكل مائل أكثر من رائع، أما منطقة الدش والأستحمام فبطريقة ذكية من المصمم جعلها شبه منفصل بذاتها عن الحمام، من خلال تقفيلها بجدار اسمنتى كما نرى، تصميم مبتكر ومختلف حقاً.

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7- أنيق جداً

Box doccia curvi, SILVERPLAT SILVERPLAT حمام دوش وأحواض إستحمام
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

أما هذا الحمام فكان تصميمه أنيق وجذاب جداً، اعتمد فى تصميمه على السيراميك الأبيض الهادئ، مع هذا الجدار من السيراميك بلونه الأسود الجذاب اللامع، فحقاً كانت منطقة استحمام رائعة وبسيطة.

8- حديث وجذاب

TER, studioSAL_14 studioSAL_14 حمام رخام
studioSAL_14

studioSAL_14
studioSAL_14
studioSAL_14

حمام بتصميم حديث وجذاب جداً اعتمد المصمم فى تصميمه على خامات مختلفة كالجدران الأسمنتية مع لمسة من الرخام والخشب، منطقة الأستحمام صممت بطريقة مختلفة تشعرك أنها منطقة منفصلة بسبب تلك الخدعة الذكية التى قام بها المصمم، فقد جعل السقف مائل بطريقة رائعة وقام بتقفيله بالكامل من الزجاج الشفاف.

9- بسيط وشفاف

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN حمام
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

بلمسة جذابة من اللون الأبيض الذى استخدمه المصمم لتصميم الحمام بالكامل، الذى صمم بالطوب الحجرى الصغير، حتى منطقة الأستحمام، التصميم بالكامل بسيط وشفاف جداً.

10- كلاسيكى وأنيق

Collezione 2010, NEUTRA DESIGN NEUTRA DESIGN حمام
NEUTRA DESIGN

NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN
NEUTRA DESIGN

وختاماً مع هذا التصميم المميز لحمام كلاسيكى وأنيق جداً، أعتمد المصمم على اللون الأبيض والأسود معاً بطريقة جذابة وأنيقة، واختار تصميم هذا الدش الأستانلس اللامع ليكمل التصميم المميز للحمام.

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