حديث وأنيق: البيت الذي يسحر

وهنا نظرة على غرفة المكتب داخل المنزل التى جاءت بسيطة وهادئة تشجعك على خلق مناخ يساعدك على العمل بسبب تصميمها المريح والبسيط، الأرضيات مصممة بالكامل من الخشب الباركيه بلونه البيج الحيادى، الجدران من اللون الأبيض المميز، مع وجود تلك النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الضوء الطبيعة إلى داخل الغرفة، اضاق المصمم بعض اللمسات من الأثاث البسيط فاختار مكتبة من الأرفف البسيطة على الجدار وفى منتصف الغرفة اختار تلك الطاولة الخشبية المميزة، الغرفة حقاً مميزة وبسيطة.