حديث وأنيق: البيت الذي يسحر

جولتنا اليوم فى هوميفاى مع منزل أنيق ومتألق جداً، يطلق عليه المنزل الساحر من جماله الواضح والملفت الذى سنشاهده اليوم فى جولتنا داخل المنزل، المنزل بالكامل غلب عليه اللون الأبيض ليثبت لنا المصمم أن اللون الأبيض من اللمسات الرائعة حقاً فى الديكور التى يمكنك أن تعتمد عليها وستعطيك تصميماً رائعاً ومميزاً لذلك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه عن قرب أكثر.
بجاذبية وأناقة ولمسة من البساطة المتناهية صممت غرفة المعيشة داخل هذا المنزل الساحر، الأرضيات من الباركيه بلونة البيج الحيادى والجذاب جدران المنزل صممت بالكامل من اللون الأبيض مع لمسة مبتكرة من المصمم للجدار الذى صممه بالكامل من الطوب الجيرى الأبيض ليضيف مزيد من الجمال والأختلاف على الغرفة، اختيار الأثاث كان رائع جداً وبسيط أيضاً اعتمد على اللون البيج الفاتح ليخلق روحاً من الأنسجام والهدوء داخل الغرفة.
التفاصيل والديكورات داخل غرفة المعيشة حققت جمالاً واضحاً وانسجمت مع تصميم الغرفة بالكامل، اعتمد المصمم على طاول قهوة صغيرة وزجاجية حتى تعطى لمسة جمالية وفى نفس الوقت لا تستهلك كثير من مساحات الغرفة.
وهنا تصميم غرفة السفرة التى لم تنفصل كثيراً عن غرفة المعيشة سوى بجدار من الطوب الحجرى، تصميم غرفة السفرة جاء مشابهاً جداً لغرفة المعيشة لأن ليس هناك فاصل بينهم، الأرضيات من الخشب الباركيه وتفاصيل الديكور جاءت أكثر من رائعة مكملة للنمط البسيط الخاص بغرفة السفرة.
وهنا نظرة أكثر قرباً على تصميم غرفة السفرة، اختار المصمم طاولة مربعة زجاجية أنيقة تحاوطها بعض الكراسى البيضاء، اعتمد المصمم على الأضاءة الطبيعية داخل الغرفة مع لمسات من الأضاءة القادمة من المصباح، تفاصيل الديكور فى الغرفة جاءت مميزة جداً وعلى نفس نمط الغرفة البسيط والجذاب.
تصميم المطبخ كان جذاباً ومميز داخل هذا المنزل، المطبخ مصمم على شكل حرف L ليتناسب مع مساحة المطبخ، غلب عليه اللون الأبيض بالكامل حتى تفاصيل الديكور جاءت بسيطة وباللون الأبيض الحيادى، الجزيرة فى منتصف المطبخ استغلت لتكون طاولة تحاوطها الكراسي.
وهنا نظرة على غرفة المكتب داخل المنزل التى جاءت بسيطة وهادئة تشجعك على خلق مناخ يساعدك على العمل بسبب تصميمها المريح والبسيط، الأرضيات مصممة بالكامل من الخشب الباركيه بلونه البيج الحيادى، الجدران من اللون الأبيض المميز، مع وجود تلك النافذة الكبيرة التى سمحت بمرور الضوء الطبيعة إلى داخل الغرفة، اضاق المصمم بعض اللمسات من الأثاث البسيط فاختار مكتبة من الأرفف البسيطة على الجدار وفى منتصف الغرفة اختار تلك الطاولة الخشبية المميزة، الغرفة حقاً مميزة وبسيطة.
وختاماً مع تصميم غرفة النوم فى الطابق العلوى التى صممت بطريقة بسيطة وجذابة جداً، الأرضيات من الخشب الباركيه وهيمن اللون الأبيض على الغرفة بالكامل مثل باقى المنزل مع اختيار لتفاصيل ديكور بسيطة وجذابة جداً كما نرى.
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