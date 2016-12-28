اضافة لمسة من الزهور قد تفعل المعجزات فى منزلك

الزهور لمسة من اللمسات الجذابة جداً التى يمكنك الأستعانة بها فى الديكور وتعطيك أطلالة جمالية مميزة ورائعة لمنزلك، فهى حقاً اللمسة السحرية التى يمكنك الأستعانى بها داخل المنزل، وهنا نحن أمام تصميم لمنزل كانت لمسة الزهور هى اللمسة المميزة فى تصميمه واللمسة السحرية التى أعطت لتصميمه جمال واضح وجاذبية متناهية، دعونا نأخذ جولة داخل تصميم المنزل لنتعرف عليه أكثر.
البداية داخل المنزل مع غرفة المعيشة التى صممت بجاذبية وبساطة واضحة، الأرضيات صممت من الخشب الباركيه بلونه البنى الجذاب، مع لمسة متدرجة من اللون الرمادى الذى استخدمه المصمم بتدريجاته، فاستخدم الدرجة الفاتحة منه فى تصميم الجدران بالكامل مع لمسة من اللون الأبيض فى الديكورات، أما الرمادى الداكن فأختاره المصمم ليكون اللمسة الأساسية للأثاث داخل الغرفة والسجادة أيضاً، وكما نرى لم ينسى المصمم لمسة الزهور الرائعة على يمين الأريكة.
وعندما مررنا فى الممر بعد غرفة المعيشة وجدنا تلك الطاولة الصغيرة التى زينتها تفاصيل الديكور البسيطة والأنيقة جداً، ولم تخلو أيضاً من لمسة الزهور الرائعة.
وفى الجانب الأخر من الغرفة كانت تلك النافذة الرائعة التى زودها المصمم بتلك الطاولة الصغيرة لتحصل على جلسة رائعة فى الصباح، ولم ينسى أيضاً لمسة الزهور على الطاولة التى أعطت للجلسة جمال أخر.
المنزل مساحته صغيرة لذلك لم يكن هناك نصيب كبير لغرفة السفرة، بل دمجت منطقة الطعام مع المطبخ بشكل بسيط، فأكتفى المصمم بتلك الطاولة البيضاء الصغيرة عند الجدار وأضاف لها بعض الكراسى البسيطة من اللون الأبيض ولمسة من اللون الأصفر لتلك الوسائد التى وضعت لتزيين الكراسى وتعزيز الشعور بالراحة اثناء الجلوس، ولم ينسى أيضاً لمسة النباتات والزهور التى وضعت على الطاولة.
فى الجهة المقابلة لمنطقة الطعام كان المطبخ الذى جاء تصميمه بسيط جداً أيضاً، فى اتجاة واحد للجدار وضع المصمم الأثاث والديكورات الخاصة بالمطبخ حتى يترك مساحات للحركة والشعور بالراحة داخل المطبخ بجانب اعتماده على اللون الرمادى مع البيج، تلك اللمسة من الألوان الحيادية خلقت لمسة من الراحة والخدوء داخل المطبخ وتصميمه، بجانب الأضاءة التى تنوعت بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة و الأضاءة القادمة من هذا المصباح المتدلى من السقف.
أما غرفة النوم فكانت مليئة بالتفاصيل الجمالية الساحرة، اعتمد المصمم على لمسة من اللون الأزرق الصريح فى أثاث الغرفة بجانب لمسة الأبيض والرمادى الأساسية فى تصميم المنزل بالكامل، ولأن مساحة الغرفة صغيرة فاستعان المصمم بخزانة صغيرة فى زاوية الغرفة مزودة بمرايا أنيقة لتعكس المساحات داخل الغرفة وتضيف مزيد من المساحات داخل الغرفة.
أما لمسة الزهور فلم يتخلى عنها أيضاً المصمم فى تصميمه لغرفة النوم، فأعتمد على تلك اللوحة من الزهور التى توسطت الجدار وأضافت أطلالة رائعة على الغرفة بالكامل بالأضافة إلى تلك اللمسات من الزهور المتناثرة فى أركان المنزل.
وفى غرفة النوم الثانية أيضاً داخل المنزل التى تميزت أيضاً بالبساطة والتصميم الجذاب، لم تترك الزهور الغرفة كما نرى فكانت لمسة بسيطة ولكن ساحرة حقاً.
وختاماً مع تصميم الحمام داخل المنزل، الحمام مصمم ببساطة شديدة اعتمد المصمم فيه على اللون الأبيض الذى هيمن بالكامل على التصميم وتفاصيل الحمام بالكامل، وجاء لمسة الزهور على الحوض لتعطى لمسة جميلة وساحرة على الحمام.
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