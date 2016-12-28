اضافة لمسة من الزهور قد تفعل المعجزات فى منزلك

وختاماً مع تصميم الحمام داخل المنزل، الحمام مصمم ببساطة شديدة اعتمد المصمم فيه على اللون الأبيض الذى هيمن بالكامل على التصميم وتفاصيل الحمام بالكامل، وجاء لمسة الزهور على الحوض لتعطى لمسة جميلة وساحرة على الحمام.

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