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اضافة لمسة من الزهور قد تفعل المعجزات فى منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify المنزلديكورات واكسسوارات
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الزهور لمسة من اللمسات الجذابة جداً التى يمكنك الأستعانة بها فى الديكور وتعطيك أطلالة جمالية مميزة ورائعة لمنزلك، فهى حقاً اللمسة السحرية التى يمكنك الأستعانى بها داخل المنزل، وهنا نحن أمام تصميم لمنزل كانت لمسة الزهور هى اللمسة المميزة فى تصميمه واللمسة السحرية التى أعطت لتصميمه جمال واضح وجاذبية متناهية، دعونا نأخذ جولة داخل تصميم المنزل لنتعرف عليه أكثر.

غرفة المعيشة

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

البداية داخل المنزل مع غرفة المعيشة التى صممت بجاذبية وبساطة واضحة، الأرضيات صممت من الخشب الباركيه بلونه البنى الجذاب، مع لمسة متدرجة من اللون الرمادى الذى استخدمه المصمم بتدريجاته، فاستخدم الدرجة الفاتحة منه فى تصميم الجدران بالكامل مع لمسة من اللون الأبيض فى الديكورات، أما الرمادى الداكن فأختاره المصمم ليكون اللمسة الأساسية للأثاث داخل الغرفة والسجادة أيضاً، وكما نرى لم ينسى المصمم لمسة الزهور الرائعة على يمين الأريكة.

فى الممر

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

وعندما مررنا فى الممر بعد غرفة المعيشة وجدنا تلك الطاولة الصغيرة التى زينتها تفاصيل الديكور البسيطة والأنيقة جداً، ولم تخلو أيضاً من لمسة الزهور الرائعة.

نظرة على النافذة

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

وفى الجانب الأخر من الغرفة كانت تلك النافذة الرائعة التى زودها المصمم بتلك الطاولة الصغيرة لتحصل على جلسة رائعة فى الصباح، ولم ينسى أيضاً لمسة الزهور على الطاولة التى أعطت للجلسة جمال أخر.

منطقة الطعام

homify مطبخديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

المنزل مساحته صغيرة لذلك لم يكن هناك نصيب كبير لغرفة السفرة، بل دمجت منطقة الطعام مع المطبخ بشكل بسيط، فأكتفى المصمم بتلك الطاولة البيضاء الصغيرة عند الجدار وأضاف لها بعض الكراسى البسيطة من اللون الأبيض ولمسة من اللون الأصفر لتلك الوسائد التى وضعت لتزيين الكراسى وتعزيز الشعور بالراحة اثناء الجلوس، ولم ينسى أيضاً لمسة النباتات والزهور التى وضعت على الطاولة.

المطبخ

homify مطبخديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

فى الجهة المقابلة لمنطقة الطعام كان المطبخ الذى جاء تصميمه بسيط جداً أيضاً، فى اتجاة واحد للجدار وضع المصمم الأثاث والديكورات الخاصة بالمطبخ حتى يترك مساحات للحركة والشعور بالراحة داخل المطبخ بجانب اعتماده على اللون الرمادى مع البيج، تلك اللمسة من الألوان الحيادية خلقت لمسة من الراحة والخدوء داخل المطبخ وتصميمه، بجانب الأضاءة التى تنوعت بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة و الأضاءة القادمة من هذا المصباح المتدلى من السقف.

غرفة نوم جذابة

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

أما غرفة النوم فكانت مليئة بالتفاصيل الجمالية الساحرة، اعتمد المصمم على لمسة من اللون الأزرق الصريح فى أثاث الغرفة بجانب لمسة الأبيض والرمادى الأساسية فى تصميم المنزل بالكامل، ولأن مساحة الغرفة صغيرة فاستعان المصمم بخزانة صغيرة فى زاوية الغرفة مزودة بمرايا أنيقة لتعكس المساحات داخل الغرفة وتضيف مزيد من المساحات داخل الغرفة.

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الزهور ولمسة من الجمال

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

أما لمسة الزهور فلم يتخلى عنها أيضاً المصمم فى تصميمه لغرفة النوم، فأعتمد على تلك اللوحة من الزهور التى توسطت الجدار وأضافت أطلالة رائعة على الغرفة بالكامل بالأضافة إلى تلك اللمسات من الزهور المتناثرة فى أركان المنزل.

فى الغرفة الأخرى

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

وفى غرفة النوم الثانية أيضاً داخل المنزل التى تميزت أيضاً بالبساطة والتصميم الجذاب، لم تترك الزهور الغرفة كما نرى فكانت لمسة بسيطة ولكن ساحرة حقاً.

الحمام

homify حمامديكورات
homify

homify
homify
homify

وختاماً مع تصميم الحمام داخل المنزل، الحمام مصمم ببساطة شديدة اعتمد المصمم فيه على اللون الأبيض الذى هيمن بالكامل على التصميم وتفاصيل الحمام بالكامل، وجاء لمسة الزهور على الحوض لتعطى لمسة جميلة وساحرة على الحمام.

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هذا المنزل الأنيق سيخطف ابصارك
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